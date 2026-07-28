Google Ads Editor: 7 ошибок новичков и как их избежать

Google Ads Editor: 7 ошибок новичков и как их избежать

Когда я только начинала работать с Google Ads, меня больше всего нервировала одна простая вещь: вдруг я сейчас нажму не туда и «сломаю» рекламную кампанию. Особенно когда нужно быстро внести изменения.

После более близкого знакомства с Google Ads Editor стало немного спокойнее: здесь изменения можно подготовить, проверить перед публикацией и, что для меня особенно важно, часть действий можно отменить. Но только часть.

Поэтому в этой статье я собрала семь типичных ошибок, которые допускают многие новички при работе с Google Ads Editor, и простые способы их избежать.

Что такое Google Ads Editor

Google Ads Editor — это бесплатный настольный инструмент от Google для массового редактирования рекламных кампаний. С его помощью можно быстро вносить изменения в аккаунт, работать с большими объёмами данных и проверять правки перед публикацией.

Ранее моя коллега писала обзор его основных функций.

Управление кампаниями в Google Ads Editor несколько отличается от Google Ads, что часто приводит к следующим ошибкам.

Ошибка 1. Изменения вносятся не в тот аккаунт

При работе с несколькими аккаунтами в Google Ads Editor легко загрузить не тот аккаунт и обновить не те кампании, что планировалось. Чаще всего это происходит, когда специалист путает ID клиента или не проверяет выбранный аккаунт перед началом работы.

Как избежать:

перед началом работы проверять ID клиента и название аккаунта;

внимательно следить за тем, какие аккаунт и кампания активны в левой панели редактора.

Если ошибку заметили до нажатия Post, внесенные изменения можно отменить с помощью Undo («Отменить действие»).

Ошибка 2. Часть изменений не опубликована

В Google Ads Editor о потенциальных проблемах сигнализируют warnings (желтые значки) и errors (красные значки). Warnings предупреждают о возможных проблемах, а errors указывают на ошибки, которые могут помешать публикации части изменений. Если их проигнорировать, изменения в кампаниях не публикуются.

Даже если ошибки не видны сразу, перед публикацией стоит дополнительно проверить изменения с помощью функции «Check Changes». В этом случае отдельные объекты проходят дополнительную проверку на корректность, и специалист имеет возможность выявить проблемы до публикации изменений.

Если пропустить этот шаг, часть изменений может не примениться, а проблема станет заметной уже после обновления. В результате кампании будут работать не так, как планировалось, что повлияет на эффективность рекламы и приведет к дополнительным расходам бюджета.

Как этого избежать:

внимательно следить за желтыми и красными индикаторами в Editor;

использовать фильтр warnings и errors для поиска проблемных объектов;

не игнорировать предупреждения, даже если Editor разрешает публикацию;

перед нажатием «Post» всегда запускать «Check changes»;

сначала исправлять найденные ошибки, а уже потом публиковать изменения.

Ошибка 3. Часть правок применяется некорректно

При массовом редактировании (Bulk edit) или массовой замене текста (Replace text) в Google Ads Editor важно контролировать, какие именно кампании и объекты попали в выборку. Если перед запуском этих инструментов не проверить выделенные элементы, изменения могут быть применены не к тем кампаниям, группам объявлений или ключевым словам.

Если выбраны две кампании, изменения будут внесены в обе

Как избежать этого:

перед массовым редактированием проверять, какие именно кампании или объекты попали в выборку (selection) — активные элементы подсвечиваются серым фоном;

если после внесения изменений заметили ошибку, но ещё не нажали «Post», изменения можно отменить с помощью «Undo» («Отменить действие»).

Ошибка 4. Часть кампаний или объектов «исчезает» из списка

В Google Ads Editor часть кампаний или объектов может не отображаться из-за активных фильтров (Filters). В таком случае в списке показываются только объекты, соответствующие условиям фильтрации, а остальные временно скрываются.

Как избежать:

перед началом работы проверять активные фильтры;

если «чего-то не видно» — сначала проверить фильтр, а не искать проблему в аккаунте;

периодически сбрасывать фильтры перед массовыми изменениями.

Проблема 5. Конфликт версий и случайное затирание актуальных данных

Google Ads Editor работает с локальной копией аккаунта. Если перед началом сессии не загрузить последние обновления с помощью функции Get recent changes, возникает риск редактирования уже неактуальной версии данных.

Например, пока вы работаете в Editor, коллега или клиент может изменить бюджеты через браузер. Если вы не обновите данные и нажмете «Post», Editor просто заменит их новые настройки вашими устаревшими данными. В результате вы либо получите ошибку публикации, либо случайно сбьёте чужую работу.

Как этого избежать:

загружайте последние изменения (Get recent changes) каждый раз перед началом работы в Editor;

обновляйте данные после изменений, внесённых через веб-интерфейс Google Ads.

Ошибка 6. Не получается отменить изменения после публикации

Распространенная ситуация: вы внесли массовые изменения, нажали кнопку «Опубликовать», а через минуту заметили критическую ошибку. Пока ваши правки остаются локальными в Editor, их можно без ограничений отменить с помощью горячих клавиш Ctrl+Z. Однако как только данные отправлены на сервер Google Ads, они становятся «активными», и стандартная функция отмены действий перестает работать.

Например, вы случайно приостановили не те кампании или массово изменили ставки и отправили эти изменения на сервер. В результате привести аккаунт в порядок без заранее созданной резервной копии (Backup) придется вручную — часами разбирая историю изменений в браузере.

Как сделать резервную копию

Как избежать:

перед масштабными правками или импортом больших массивов данных всегда создавать резервную копию (Backup);

сохранять этот файл, чтобы в случае ошибки быстро вернуть всё в исходное состояние.

Ошибка 7. Некорректный импорт файлов

При импорте CSV-файлов или использовании инструмента «Make multiple changes» (внести несколько изменений) важно проверять структуру данных перед загрузкой. Если пропустить этот шаг, Google Ads Editor может некорректно распознать столбцы или сопоставить данные не с теми полями.

В результате часть информации может быть импортирована с ошибками, а отдельные объекты — созданы или обновлены не так, как планировалось.

Як уникнути:

перед імпортом перевіряти Preview (попередній перегляд) даних;

дивитися, чи правильно Editor розпізнав колонки та зіставив їх;

перевіряти URL та структуру таблиці перед імпортом;

зберігати CSV у форматі UTF-8, щоб уникнути некоректного відображення символів.

Как этого избежать:

перед импортом проверять «Preview» (предварительный просмотр) данных;

проверять, правильно ли Editor распознал столбцы и сопоставил их;

проверять URL и структуру таблицы перед импортом;

сохранять CSV в формате UTF-8, чтобы избежать некорректного отображения символов.

Выводы

Если кнопка «Post» в Google Ads Editor сейчас немного пугает — это нормально. В PPC многое получается именно благодаря «не получается»: сначала несколько раз проверяете changes, selection или filters, а со временем это становится привычной частью работы.

Большинство ошибок в Google Ads Editor возникает не из-за сложности самого инструмента, а из-за спешки, невнимательности или пропущенных проверок перед публикацией изменений. Перед нажатием «Post» также стоит просмотреть сводку изменений и убедиться, что в публикацию попадают именно те кампании и объекты, которые планировалось обновить. Поэтому собственный чек-лист перед нажатием «Post» со временем становится не «перестраховкой», а нормальной рабочей привычкой.

Сохраните себе чек-лист перед кнопкой «Post» — он поможет быстрее замечать типичные ошибки, спокойнее работать с массовыми изменениями и увереннее публиковать обновления в Google Ads Editor.