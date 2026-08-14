Где найти первых пользователей и как сообщества помогают приложению расти

Где найти первых пользователей и как сообщества помогают приложению расти

Независимо от того, имеет ли продукт уже сформировавшуюся аудиторию или только готовится к релизу в магазине приложений, стоит искать дополнительные каналы продвижения для дальнейшего масштабирования.

В этой статье я рассмотрю тематические онлайн-площадки как канал продвижения приложения, который помогает привлекать новую аудиторию и увеличивать прибыль.

Чем сообщества полезны для продвижения приложения

Для приложений, готовящихся к первому релизу

Тематические онлайн-площадки являются одним из каналов органического продвижения приложения.

Привлекательный вариант для получения первой аудитории из органических результатов без рекламного бюджета и сбора пользователей в список ожидания ещё до релиза. «Сарафанное радио». Если приложение действительно решает проблему сообщества, аудитория начнёт самостоятельно рекомендовать его своим знакомым. Получение обратной связи и валидация идей. Представители тематических площадок обычно охотно тестируют новые продукты и делятся впечатлениями. Их отзывы помогают найти идеи для новых функций или совершенствования UI/UX-дизайна. Генерация бесплатного UGC-контента. Обсуждение приложения на тематических площадках, скриншоты и советы по его использованию формируют готовый UGC. Такой контент служит социальным доказательством, поддерживает продвижение продукта и повышает его шансы попасть в рекомендации ChatGPT, Gemini и других ИИ-сервисов.

Для существующих приложений

Если приложение уже существует, сообщества на некоторое время станут дополнительным каналом для расширения аудитории без привлечения дополнительных средств.

Сообщества можно использовать для анонсов и сбора отзывов о новых обновлениях приложения и акциях — пользователи в сообществах охотно делятся тем, что им нравится или что стоит улучшить. Регулярное присутствие на тематических площадках помогает работать с репутацией бренда, напоминать аудитории о приложении и поддерживать её интерес. Бесплатное тестирование позиционирования — можно проверить, как аудитория реагирует на описание, название, УТП ещё до официального анонса нововведений в приложении.

Несмотря на указанные преимущества сообществ, этот канал привлечения аудитории имеет свои ограничения и недостатки.

Публичность отзывов. Все комментарии остаются доступными для аудитории. Если кто-то раскритикует приложение, негативная оценка может повлиять на впечатление других людей о продукте. Непредсказуемый результат. Ожидаемый результат может не наступить из-за неудачного времени публикации или алгоритма платформы. Риск бана. Одно нарушение правил — неправильный формат поста или излишняя самореклама — может привести к бану на платформе и потере всего наработанного присутствия. Построение репутации на тематических площадках требует постоянного взаимодействия с аудиторией. Если у вас нет времени регулярно комментировать посты, отвечать на вопросы и поддерживать активность, результат будет минимальным.

Критерии, на которые стоит обратить внимание перед тем, как продвигать свой продукт в сообществах

Активность аудитории. Размер тематической площадки не всегда свидетельствует о её способности дать ценный фидбек по продукту. Проверьте, как часто там представляют собственные проекты, сколько комментариев получают посты и какие вопросы обсуждают.



Группа из 1000 активных подписчиков, которые ежедневно взаимодействуют друг с другом, скорее всего, принесет лучший результат, чем площадка с 50 000 человек без заметной активности. Возможность продвигать продукты. В правилах сообщества обычно указываются условия самопродвижения: как часто можно публиковать промо-посты, в каком формате их оформлять и предусмотрены ли для них отдельные тематические ветки. Релевантность аудитории. Проанализируйте, кто представлен на площадке: разработчики, маркетологи или конечные потребители продукта. Выбирайте платформу в соответствии со своей целью — получить обратную связь, привлечь новую аудиторию или наладить профессиональные контакты.

Сообщества для продвижения мобильного приложения в 2026 году

Это платформа, состоящая из различных тематических площадок (Subreddit), где пользователи делятся контентом, обсуждают события, публикуют посты и комментарии.

Каждый Subreddit имеет свои правила и модерацию. Прежде чем продвигать приложение, ознакомьтесь с требованиями сообщества и убедитесь, что оно разрешает публикации о собственных продуктах.

Например, чтобы завоевать доверие участников, стоит некоторое время участвовать в целевых субреддитах: платформа поощряет комментировать и развивать диалог в субреддитах, отвечать на вопросы, делиться релевантным контентом и советами.

Полезные субреддиты для обратной связи и тестирования приложения.

Сабреддит Для чего подойдет Аудитория и активность r/apps Универсальная тематическая площадка для обсуждения мобильных приложений. Здесь можно презентовать продукт, рассказать о его функциях и получить отзывы аудитории. Около 66 000 посетителей еженедельно, из них примерно 1100 активных участников, которые публикуют посты и оставляют комментарии. r/SideProject Сообщество для презентации собственных проектов, обмена опытом и получения обратной связи. Около 382 000 посетителей еженедельно, из них примерно 16 000 публикуют посты. r/AlphaandBetaUsers Площадка для альфа- и бета-тестеров мобильных приложений и сайтов. Здесь разработчики могут найти участников для тестирования продукта и получить от них обратную связь. Около 6 000 посетителей еженедельно, из которых примерно 1 000 являются активными участниками. r/TestMyApp Площадка, где разработчики представляют проекты для различных платформ, тестируют пользовательский опыт и повышают узнаваемость продукта. Около 5000 посетителей еженедельно, из них примерно 1000 публикуют посты. r/iosdev Сообщество для iOS-разработчиков, которые делятся опытом, знаниями и собственными проектами. Особенно ценятся посты о процессе создания продукта. Около 17 000 посетителей еженедельно, из них примерно 885 публикуют посты. r/TestersCommunity Платформа для тестирования Android-приложений в Google Play. Чтобы привлечь тестировщиков, нужно скачать приложение Testers Community и опубликовать ссылку на свой продукт. Около 3700 тестировщиков, которые систематически проверяют новые продукты.

Полезные субреддиты для промоакций и скидок.

Subreddit Для чего подойдет Аудитория и активность r/AppHookup Subreddit для публикации скидок и специальных предложений на приложения и сервисы для Android, iOS, Windows, macOS, Steam и других платформ. Подойдет для проверки УТП, модели монетизации и стоимости продукта. Около 13 000 посетителей еженедельно, из них примерно 356 являются активными пользователями. r/googleplaydeals Сообщество для публикации выгодных предложений на приложения, игры и другие продукты в Google Play для Android. Около 6600 посетителей еженедельно, из которых примерно 229 являются активными участниками. r/AppGiveaway Сабреддит для акционных предложений по приложениям для iOS и Android. Разрешено публиковать бесплатные пожизненные предложения и предложения с бесплатным доступом на один год. Промокоды запрещены. Около 8300 посетителей еженедельно, из них примерно 5500 являются активными пользователями.

Indie Hackers — медиаплатформа, где основатели, разработчики и маркетологи обсуждают стратегии роста и монетизации продуктов, поиск первой аудитории и реальные кейсы продвижения.

По состоянию на май 2026 года сайт сообщества посетили ~411 000 уникальных пользователей, а за месяц количество сессий достигло ~836 000.

Сообщество состоит из нескольких разделов.

Лента последних публикаций. Раздел «Products» — каталог, где можно создать страницу своего приложения и получать отзывы, тематические группы по направлениям (SaaS, no-code, мобильные приложения и т. д.). Раздел «Ideas» посвящён публикациям кейсов успешных приложений и стартапов; здесь полезно узнать, что сработало, а что нет — у потенциальных конкурентов в нише.

Product Hunt — глобальная платформа для запуска технологических продуктов. Позиция приложения зависит от голосов аудитории и системы баллов, которая также учитывает содержательное взаимодействие — комментарии и дискуссии.

Ежедневно модераторы проверяют заявки на размещение проектов на главной странице. Среди публикаций — новые продукты, решающие проблемы с помощью технологий: мобильные приложения, сайты и другие технологические решения. Платформа предлагает ряд инструкций и советов по запуску продукта и привлечению аудитории.

Одна из рекомендаций — начать знакомство с Product Hunt задолго до запуска продукта. Новые аккаунты могут публиковать проекты только через неделю после регистрации, поэтому используйте это время, чтобы изучить особенности платформы и присоединиться к обсуждениям.

Product Hunt советует начинать подготовку как минимум за три месяца до запуска, чтобы заранее сформировать заметное присутствие среди аудитории.Среди известных продуктов, выбравших Product Hunt в качестве стартовой платформы, — Notion, Framer и Loom.

Кейс запуска Loom на Product Hunt: во время первого запуска Loom, который тогда назывался Openvid, команда направила коммуникацию именно на страницу Product Hunt.

За первые сутки продукт получил 3000 регистраций. Дальнейшая коммуникация с пользователями помогла команде понять, что одним из главных препятствий было недоверие к новому бренду.

Show HN — формат публикации собственного проекта для преимущественно технической аудитории. Среди проектов чаще встречаются DEV-tools, приложения, аппаратные решения и open-source. Допускается ранний и неидеальный MVP, но монетизация, сбор средств или просто описание будущей идеи не подходят.

Hacker News поощряет максимально упростить доступ к тестированию продукта — без обязательной регистрации или ввода адреса электронной почты. Автор также должен поддерживать коммуникацию с сообществом и отвечать на технические и продуктовые вопросы.

У платформы есть свои правила публикации проектов и предоставления обратной связи, поэтому перед подачей заявки стоит ознакомиться с их руководством. Подавать заявки может продукт, который заинтересует разработчиков и технических энтузиастов и не связан с политикой, спортом, шоу-бизнесом и чем-либо, не относящимся к IT.

Что касается публикации и продвижения проектов, у платформы есть свои правила и рекомендации, среди которых «карма» пользователя, алгоритмы ранжирования, голосование и общение с модератором.

Выводы