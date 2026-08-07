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Все о подарках в Telegram — от покупки до заработка
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Максим Давидюк Максим Давидюк

Telegram Gifts — это нововведение, которое превратило обычные цифровые подарки в мессенджере в полноценные NFT с реальной рыночной стоимостью. 

В октябре 2024 года появились анимированные подарки за Telegram Stars. А уже с начала 2025-го их можно апгрейдить до коллекционных NFT на блокчейне TON. Теперь это уникальные цифровые активы с редкими атрибутами, которые пользователи дарят, ставят в профиль или перепродают.

Благодаря интеграции с TON и Stars миллионы пользователей без криптокошельков получили доступ к NFT в мессенджере. В результате Gifts стали одним из самых массовых NFT-феноменов 2025 года с объемами торговли в сотни миллионов долларов. 

В этой статье я разберу все: от покупки первого подарка и обзора топ-коллекций — до способов заработка, анализа рынка и защиты от мошенничества. 

  1. Что такое NFT
  2. Появление NFT-подарков в Telegram
  3. Первые коллекции
  4. оллаборации с культовыми личностями
  5. Прибыльные коллекции
  6. Капитализация рынка ТГ-подарков
  7. Как купить Telegram Gifts
  8. Улучшение подарков
  9. Где покупать готовые NFT-подарки на вторичном рынке
  10. Создание подарков
  11. Мошенничество

Что такое NFT 

NFT (Non-Fungible Token) — это невзаимозаменимый токен, уникальный цифровой актив, существующий на блокчейне. В отличие от криптовалют, таких как Bitcoin, где один токен полностью равен другому (взаимозаменимый), каждый NFT не имеет аналога. 

NFT работает как цифровой сертификат собственности на определенный объект, подтверждающий его подлинность и уникальность.

Технология блокчейна (Ethereum, TON, Solana и т. д.) фиксирует информацию о создателе, владельце и истории транзакций. Это позволяет доказать, что вы владеете именно этим конкретным цифровым объектом, даже если его легко скопировать.

Первые NFT-проекты (такие как CryptoPunks или Rare Pepe) появились в 2014–2017 годах. Однако настоящий бум произошел в 2021 году, когда объем продаж достиг миллиардов долларов. Сегодня рынок развивается, интегрируясь в социальные платформы, игры и мессенджеры.

NFT может представлять собой любой цифровой (а иногда и физический) актив. Основные виды:

  • цифровое искусство (NFT Art) — картины, гифки, фото или видео (работы Beeple или коллекции CryptoPunks);

  • коллекционные предметы (Collectibles) — серии уникальных токенов или карточек;

  • игровые активы — скины, персонажи, оружие или снаряжение для игр (Axie Infinity, Decentraland);

  • музыка и аудио — альбомы, треки или голосовые записи, где NFT предоставляет права на прослушивание или роялти;

  • виртуальная недвижимость — земельные участки и здания в метавселенных;

  • утилита (Utility NFT) — токены, дающие доступ к закрытым сообществам, событиям, скидкам или эксклюзивному контенту;

  • доменные имена или профили — уникальные пользовательские имена на блокчейне.

Некоторые NFT ограничены в количестве, что повышает их ценность за счет редкости.

Появление NFT-подарков в Telegram

Функция подарков (Gifts) появилась в октябре 2024 года. Это анимированные цифровые подарки, которые пользователи могут отправлять друг другу за внутреннюю валюту Telegram Stars, добавляя персональные сообщения. Полученные подарки отображаются в профиле получателя.

Настоящий прорыв произошел в январе 2025 года с первым крупным обновлением: Telegram добавил возможность улучшать подарки до коллекционных (Collectible Gifts). За определенную плату в Stars подарок превращается в уникальный NFT на блокчейне TON.

Во время апгрейда подарок получает редкие атрибуты: уникальный фон, иконку, номер серии и анимированное изображение (для отдельных позиций существует более 1400 вариаций).

В 2025 году появились тематические коллекции, коллаборации и праздничные дропы. А уже в 2026 году подарки можно отправлять каналам, полностью переносить в блокчейн TON для независимого хранения, а рынок NFT-подарков стал частью экосистемы TON с торговлей за Toncoin.

Это превратило Telegram в одну из самых массовых платформ для NFT: миллионы пользователей могут покупать, коллекционировать и торговать цифровыми активами внутри приложения.

NFT-подарки в Telegram — это полноценные цифровые активы с потенциалом роста стоимости.

Первые коллекции

Первые коллекции NFT-подарков были ориентированы на базовые тематики с целью тестирования функции и оценки спроса. 

Plush Pepes

В сообществе считается культовой OG-коллекцией (original gangster). Ее запустили в начале 2025 года с ограниченным тиражом (около 2861 штук). Минт стоил около 2000 Stars (~$30), но из-за высокого спроса и редкости быстро стал хитом. 

Это плюшевые лягушки в стиле Pepe the Frog с различными атрибутами. В марте 2025 года основатель Telegram Павел Дуров лично приобрел золотого Plush Pepe за $13 000.

Durov’s Caps

Коллекция головных уборов, названная в честь основателя мессенджера. Запущенная в начале 2025 года, она быстро обрела популярность благодаря ассоциации с брендом Telegram. 

Сам Дуров также поддержал проект — например, в марте 2025 года он купил Durov’s Cap #96 за 2 096 TON (~$5500). 

Precious Peaches

Персики с драгоценностями — одна из первых коллекций 2025 года, созданная с акцентом на эстетику и визуальную детализацию атрибутов. 

Scared Cats

Коллекция кошек с забавным «испуганным» дизайном. Она быстро привлекла внимание инвесторов благодаря тому, что ее стоимость удвоилась за короткий промежуток времени. 

Коллаборации с культовыми личностями

Telegram активно привлекал звезд для запуска лимитированных дропов, что создает ажиотаж вокруг таких коллекций.

В июле 2025 года состоялась первая громкая коллаборация со знаменитостью — Snoop Dogg. Коллекция включала фирменные анимации в узнаваемом стиле рэпера (раритетные автомобили, собаки, сигары), а также эксклюзивный музыкальный трек «Gifts». 

Серия была полностью распродана за 30 минут, принеся $12 млн. 

Прибыльные коллекции

Топ самых прибыльных коллекций (по показателю floor price, объемам торгов и темпам роста на январь 2026 года):

  1. Plush Pepes. Бесспорный лидер. Минимальная цена достигала $16 000 в июне 2025 года (при начальной стоимости минта в $30 доходность составила до 2000x). Общий объем продаж исчисляется миллионами, а рекордные продажи отдельных NFT превышали $230 000. Получила статус blue-chip коллекции, вошла в топ-5 по стоимости среди всех сетей. Павел Дуров владеет активами этой серии на сумму более $50 000. 

Голубые фишки (blue chips) — это акции самых стабильных, крупнейших и наиболее привлекательных для покупки компаний. Они приносят стабильную прибыль и являются малорискованными.

  1. Durov’s Caps. Минимальная стоимость держится в пределах 63–150 TON ($150+). Благодаря прямой привязке к личности основателя Telegram цена коллекции выросла вдвое всего за несколько недель мая 2025 года. 

  2. Scared Cats. Минимальная стоимость — около 7 TON. В мае 2025 года стоимость удвоилась всего за неделю, а ежедневный оборот коллекции в пиковые периоды достигал $1,8 млн

  3. Precious Peaches. Минимальная стоимость — около 46 TON со стабильной динамикой роста. 

  4. Perfume Bottles и Signet Rings. Высокую доходность обеспечили редкие экземпляры (например, NFT с черным фоном выросли с 10 до 17 TON всего за сутки). 

Другие заметные релизы: Eternal Roses, Vintage Cigars, Kissed Frogs

Капитализация Gifts на данный момент и доход Telegram

По аналитическим данным, совокупная стоимость топ-коллекций выросла с $128 млн (по состоянию на ноябрь 2025 года) до примерно $200 млн.

Общий объем торгов за 2025 год в категории Gifts достиг отметки в $296–300 млн.

Мессенджер зарабатывает на первичных продажах подарков, комиссиях за их апгрейд до NFT и внутренних операциях с Telegram Stars. Активное развитие экосистемы TON существенно повысило монетизацию платформы (в частности, за 2025 год Telegram реализовал Toncoin на сумму около $450 млн). 

В первой половине 2025 года выручка Telegram достигла $870 млн (рост на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), причем существенную долю обеспечили именно блокчейн-интеграции и механика NFT-подарков. 

Что можно делать с подарками

Дарить 

Самый простой и популярный способ использования — отправить подарок другу, любимому человеку или подписчику. 

Достаточно зайти в профиль человека, нажать «Send a Gift», выбрать анимированный объект за Stars и добавить личное поздравление (с подписью или анонимно). Это современная альтернатива виртуальным открыткам, но с реальной ценностью и потенциалом стать NFT. 

Украшать профиль 

Коллекционные подарки после апгрейда до NFT можно закреплять в профиле. Пользователи Telegram Premium могут выбирать один или несколько подарков, и они будут отображаться в виде анимированной иконки или фона рядом с аватаркой. 

Это отличный способ подчеркнуть свой статус, выделиться в чатах и продемонстрировать эстетический вкус. 

Зарабатывать на перепродаже или хранении 

Многие пользователи покупают подарки, улучшают их до NFT и перепродают на маркетплейсах по более высокой цене. Особенно ценятся редкие серии или NFT-подарки с топатрибутами.

Некоторые покупают NFT «на перспективу», рассчитывая на рост стоимости. 

Кроме того, механика создания и улучшения объектов позволяет повышать их статус до Legendary, что дополнительно повышает ценность на вторичном рынке. 

Как купить Telegram Gifts

Gift Marketplace интегрирован в мессенджер, поэтому покупать первичные цифровые подарки можно непосредственно в приложении, не переходя на внешние сайты. 

  1. Обновите Telegram до последней версии.

  2. Откройте свой профиль и нажмите «Send a Gift» («Отправить подарок»). Откроется каталог с базовыми и лимитированными коллекциями. 

Для покупки понадобится внутренняя валюта — Telegram Stars. Пополнить ее можно двумя способами: 

  • в приложении — перейдите в «Настройки» > «Telegram Stars» и оплатите их банковской картой или криптовалютой;

  • на Fragment.com — стоимость звезд в целом ниже, и их можно приобрести за TON, базовые подарки стоят от 10 до 500 Stars (~$1–50).

Совет: чтобы не пропустить выпуск ограниченных тиражей и новых коллабораций, следите за уведомлениями в самом каталоге или подпишитесь на специализированных Telegram-ботов, которые рассылают анонсы о свежих дропах. 

Как улучшить подарок

Чтобы превратить обычный подарок в коллекционный NFT на блокчейне TON:

  1. Откройте подарок в своем профиле и нажмите «Upgrade» («Улучшить»).  

  2. Оплатите комиссию сети (самый дешевый апгрейд стоит от 25 звезд). 

  3. После этого появятся уникальные атрибуты (фон, иконка, серийный номер, степень редкости).

Теперь подарок можно передавать другим, закреплять в своем профиле (функция доступна с подпиской Telegram Premium) или выставлять на продажу. 

Где покупать готовые NFT-подарки на вторичном рынке

Готовые коллекционные NFT покупают внутри Telegram через встроенный маркетплейс Gift Marketplace. Это самый безопасный способ торговли за Stars или TON напрямую между пользователями. 

Приобрести их можно и на внешних платформах экосистемы TON: GetGems, Tonnel, Fragment, MRKT

Приобретенный на внешней площадке NFT можно легко перенести в мессенджер с помощью функции Transfer > Send via Blockchain

Диапазон цен: стоимость на вторичном рынке колеблется от $10 за базовые экземпляры до $1000 и выше за редкие объекты. 

Крафт подарков

С февраля 2026 года в Telegram появился крафт для коллекционных подарков. Это механика, позволяющая комбинировать несколько имеющихся Gifts для создания более редкой и ценной версии (от Uncommon до Legendary). 

Как это работает:

  • для крафта можно объединить до четырех подарков — чем больше объектов используется, тем выше вероятность успешного создания нового NFT;

  • если выбранные для крафта подарки имеют одинаковые детали (например, одинаковые фоны или иконки), шанс сохранить эти редкие черты в новом объекте существенно возрастает;

  • весь процесс происходит непосредственно в приложении. 

Готовые улучшенные подарки можно продавать или покупать на Gift Marketplace за Stars или TON.

Эта функция является мощным инструментом для коллекционеров и трейдеров, ведь она повышает ценность активов.

Мошенничество с подарками

Популярность Telegram Gifts привлекает мошенников, поэтому при торговле и обмене следует соблюдать базовые правила кибербезопасности. 

  1. Используйте только официальные источники: покупайте и обменивайте активы через встроенный маркетплейс в Telegram, проверенные боты (например, @tonnel_network_bot) или надежные сторонние маркетплейсы (getgems.io, fragment.com). 

  2. Никогда не передавайте секретные данные: помните, что ни служба поддержки, ни официальные сервисы никогда не запрашивают seed-фразу вашего криптовалютного кошелька. 

  3. Перед покупкой объектов на вторичном рынке проверяйте атрибуты на TON-сканерах.

  4. Не переходите по сомнительным ссылкам и критически относитесь к «слишком выгодным» условиям. 

  5. Распространенный метод мошенничества, когда с только что созданного аккаунта предлагают приобрести ваш NFT по цене, значительно превышающей рыночную. Для «безопасности» сделки мошенники предлагают привлечь своего «надежного гаранта». В результате продавец остается и без NFT, и без денег. 

Выводы

  1. Telegram Gifts превратились в одну из самых масштабных NFT-платформ в мире, сделав блокчейн-технологии доступными для миллионов пользователей без сложных настроек. 

  2. Платформа прошла путь от простых подарков за Stars до полноценных активов на блокчейне TON с механиками апгрейда, крафта и торговли. 

  3. Функция объединила социальное взаимодействие с инвестиционными возможностями, сгенерировав сотни миллионов долларов оборота и выведя TON в топ NFT-экосистем.

  4. Коллаборации с мировыми звездами, а также игровые элементы (аукционы, уровни редкости) вызывают ажиотаж вокруг дропов и делают процесс увлекательным. 

  5. Как и на любом криптовалютном рынке, высокая доходность привлекает мошенников. Крайне важно соблюдать кибергигиену, проверять атрибуты с помощью сканеров и работать только через официальные и проверенные инструменты.  

  6. В будущем Gifts могут стать основой для интеграции с играми, DeFi-сервисами и метавселенными, превратив Telegram в полноценный Web3-хаб. 

Максим Давидюк
Максим Давидюк

С маркетингом я знаком еще с 2019 года. На протяжении 5 лет я параллельно изучал и пробовал себя во всех трендовых направлениях, но только в 2024 году начал погружаться в него более глубоко. Начинал с Google и FB, но позже перешел в менее конкурентную нишу Telegram. Так я и попал в Netpeak на позицию Telegram Media Buyer Specialist.

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