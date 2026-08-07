Все о подарках в Telegram — от покупки до заработка
Telegram Gifts — это нововведение, которое превратило обычные цифровые подарки в мессенджере в полноценные NFT с реальной рыночной стоимостью.
В октябре 2024 года появились анимированные подарки за Telegram Stars. А уже с начала 2025-го их можно апгрейдить до коллекционных NFT на блокчейне TON. Теперь это уникальные цифровые активы с редкими атрибутами, которые пользователи дарят, ставят в профиль или перепродают.
Благодаря интеграции с TON и Stars миллионы пользователей без криптокошельков получили доступ к NFT в мессенджере. В результате Gifts стали одним из самых массовых NFT-феноменов 2025 года с объемами торговли в сотни миллионов долларов.
В этой статье я разберу все: от покупки первого подарка и обзора топ-коллекций — до способов заработка, анализа рынка и защиты от мошенничества.
- Что такое NFT
- Появление NFT-подарков в Telegram
- Первые коллекции
- оллаборации с культовыми личностями
- Прибыльные коллекции
- Капитализация рынка ТГ-подарков
- Как купить Telegram Gifts
- Улучшение подарков
- Где покупать готовые NFT-подарки на вторичном рынке
- Создание подарков
- Мошенничество
Что такое NFT
NFT (Non-Fungible Token) — это невзаимозаменимый токен, уникальный цифровой актив, существующий на блокчейне. В отличие от криптовалют, таких как Bitcoin, где один токен полностью равен другому (взаимозаменимый), каждый NFT не имеет аналога.
NFT работает как цифровой сертификат собственности на определенный объект, подтверждающий его подлинность и уникальность.
Технология блокчейна (Ethereum, TON, Solana и т. д.) фиксирует информацию о создателе, владельце и истории транзакций. Это позволяет доказать, что вы владеете именно этим конкретным цифровым объектом, даже если его легко скопировать.
Первые NFT-проекты (такие как CryptoPunks или Rare Pepe) появились в 2014–2017 годах. Однако настоящий бум произошел в 2021 году, когда объем продаж достиг миллиардов долларов. Сегодня рынок развивается, интегрируясь в социальные платформы, игры и мессенджеры.
NFT может представлять собой любой цифровой (а иногда и физический) актив. Основные виды:
-
цифровое искусство (NFT Art) — картины, гифки, фото или видео (работы Beeple или коллекции CryptoPunks);
-
коллекционные предметы (Collectibles) — серии уникальных токенов или карточек;
-
игровые активы — скины, персонажи, оружие или снаряжение для игр (Axie Infinity, Decentraland);
-
музыка и аудио — альбомы, треки или голосовые записи, где NFT предоставляет права на прослушивание или роялти;
-
виртуальная недвижимость — земельные участки и здания в метавселенных;
-
утилита (Utility NFT) — токены, дающие доступ к закрытым сообществам, событиям, скидкам или эксклюзивному контенту;
-
доменные имена или профили — уникальные пользовательские имена на блокчейне.
Некоторые NFT ограничены в количестве, что повышает их ценность за счет редкости.
Появление NFT-подарков в Telegram
Функция подарков (Gifts) появилась в октябре 2024 года. Это анимированные цифровые подарки, которые пользователи могут отправлять друг другу за внутреннюю валюту Telegram Stars, добавляя персональные сообщения. Полученные подарки отображаются в профиле получателя.
Настоящий прорыв произошел в январе 2025 года с первым крупным обновлением: Telegram добавил возможность улучшать подарки до коллекционных (Collectible Gifts). За определенную плату в Stars подарок превращается в уникальный NFT на блокчейне TON.
Во время апгрейда подарок получает редкие атрибуты: уникальный фон, иконку, номер серии и анимированное изображение (для отдельных позиций существует более 1400 вариаций).
В 2025 году появились тематические коллекции, коллаборации и праздничные дропы. А уже в 2026 году подарки можно отправлять каналам, полностью переносить в блокчейн TON для независимого хранения, а рынок NFT-подарков стал частью экосистемы TON с торговлей за Toncoin.
Это превратило Telegram в одну из самых массовых платформ для NFT: миллионы пользователей могут покупать, коллекционировать и торговать цифровыми активами внутри приложения.
NFT-подарки в Telegram — это полноценные цифровые активы с потенциалом роста стоимости.
Первые коллекции
Первые коллекции NFT-подарков были ориентированы на базовые тематики с целью тестирования функции и оценки спроса.
Plush Pepes
В сообществе считается культовой OG-коллекцией (original gangster). Ее запустили в начале 2025 года с ограниченным тиражом (около 2861 штук). Минт стоил около 2000 Stars (~$30), но из-за высокого спроса и редкости быстро стал хитом.
Это плюшевые лягушки в стиле Pepe the Frog с различными атрибутами. В марте 2025 года основатель Telegram Павел Дуров лично приобрел золотого Plush Pepe за $13 000.
Durov’s Caps
Коллекция головных уборов, названная в честь основателя мессенджера. Запущенная в начале 2025 года, она быстро обрела популярность благодаря ассоциации с брендом Telegram.
Сам Дуров также поддержал проект — например, в марте 2025 года он купил Durov’s Cap #96 за 2 096 TON (~$5500).
Precious Peaches
Персики с драгоценностями — одна из первых коллекций 2025 года, созданная с акцентом на эстетику и визуальную детализацию атрибутов.
Scared Cats
Коллекция кошек с забавным «испуганным» дизайном. Она быстро привлекла внимание инвесторов благодаря тому, что ее стоимость удвоилась за короткий промежуток времени.
Коллаборации с культовыми личностями
Telegram активно привлекал звезд для запуска лимитированных дропов, что создает ажиотаж вокруг таких коллекций.
В июле 2025 года состоялась первая громкая коллаборация со знаменитостью — Snoop Dogg. Коллекция включала фирменные анимации в узнаваемом стиле рэпера (раритетные автомобили, собаки, сигары), а также эксклюзивный музыкальный трек «Gifts».
Серия была полностью распродана за 30 минут, принеся $12 млн.
Прибыльные коллекции
Топ самых прибыльных коллекций (по показателю floor price, объемам торгов и темпам роста на январь 2026 года):
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Plush Pepes. Бесспорный лидер. Минимальная цена достигала $16 000 в июне 2025 года (при начальной стоимости минта в $30 доходность составила до 2000x). Общий объем продаж исчисляется миллионами, а рекордные продажи отдельных NFT превышали $230 000. Получила статус blue-chip коллекции, вошла в топ-5 по стоимости среди всех сетей. Павел Дуров владеет активами этой серии на сумму более $50 000.
Голубые фишки (blue chips) — это акции самых стабильных, крупнейших и наиболее привлекательных для покупки компаний. Они приносят стабильную прибыль и являются малорискованными.
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Durov’s Caps. Минимальная стоимость держится в пределах 63–150 TON ($150+). Благодаря прямой привязке к личности основателя Telegram цена коллекции выросла вдвое всего за несколько недель мая 2025 года.
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Scared Cats. Минимальная стоимость — около 7 TON. В мае 2025 года стоимость удвоилась всего за неделю, а ежедневный оборот коллекции в пиковые периоды достигал $1,8 млн.
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Precious Peaches. Минимальная стоимость — около 46 TON со стабильной динамикой роста.
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Perfume Bottles и Signet Rings. Высокую доходность обеспечили редкие экземпляры (например, NFT с черным фоном выросли с 10 до 17 TON всего за сутки).
Другие заметные релизы: Eternal Roses, Vintage Cigars, Kissed Frogs.
Капитализация Gifts на данный момент и доход Telegram
По аналитическим данным, совокупная стоимость топ-коллекций выросла с $128 млн (по состоянию на ноябрь 2025 года) до примерно $200 млн.
Общий объем торгов за 2025 год в категории Gifts достиг отметки в $296–300 млн.
Мессенджер зарабатывает на первичных продажах подарков, комиссиях за их апгрейд до NFT и внутренних операциях с Telegram Stars. Активное развитие экосистемы TON существенно повысило монетизацию платформы (в частности, за 2025 год Telegram реализовал Toncoin на сумму около $450 млн).
В первой половине 2025 года выручка Telegram достигла $870 млн (рост на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), причем существенную долю обеспечили именно блокчейн-интеграции и механика NFT-подарков.
Что можно делать с подарками
Дарить
Самый простой и популярный способ использования — отправить подарок другу, любимому человеку или подписчику.
Достаточно зайти в профиль человека, нажать «Send a Gift», выбрать анимированный объект за Stars и добавить личное поздравление (с подписью или анонимно). Это современная альтернатива виртуальным открыткам, но с реальной ценностью и потенциалом стать NFT.
Украшать профиль
Коллекционные подарки после апгрейда до NFT можно закреплять в профиле. Пользователи Telegram Premium могут выбирать один или несколько подарков, и они будут отображаться в виде анимированной иконки или фона рядом с аватаркой.
Это отличный способ подчеркнуть свой статус, выделиться в чатах и продемонстрировать эстетический вкус.
Зарабатывать на перепродаже или хранении
Многие пользователи покупают подарки, улучшают их до NFT и перепродают на маркетплейсах по более высокой цене. Особенно ценятся редкие серии или NFT-подарки с топатрибутами.
Некоторые покупают NFT «на перспективу», рассчитывая на рост стоимости.
Кроме того, механика создания и улучшения объектов позволяет повышать их статус до Legendary, что дополнительно повышает ценность на вторичном рынке.
Как купить Telegram Gifts
Gift Marketplace интегрирован в мессенджер, поэтому покупать первичные цифровые подарки можно непосредственно в приложении, не переходя на внешние сайты.
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Обновите Telegram до последней версии.
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Откройте свой профиль и нажмите «Send a Gift» («Отправить подарок»). Откроется каталог с базовыми и лимитированными коллекциями.
Для покупки понадобится внутренняя валюта — Telegram Stars. Пополнить ее можно двумя способами:
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в приложении — перейдите в «Настройки» > «Telegram Stars» и оплатите их банковской картой или криптовалютой;
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на Fragment.com — стоимость звезд в целом ниже, и их можно приобрести за TON, базовые подарки стоят от 10 до 500 Stars (~$1–50).
Совет: чтобы не пропустить выпуск ограниченных тиражей и новых коллабораций, следите за уведомлениями в самом каталоге или подпишитесь на специализированных Telegram-ботов, которые рассылают анонсы о свежих дропах.
Как улучшить подарок
Чтобы превратить обычный подарок в коллекционный NFT на блокчейне TON:
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Откройте подарок в своем профиле и нажмите «Upgrade» («Улучшить»).
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Оплатите комиссию сети (самый дешевый апгрейд стоит от 25 звезд).
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После этого появятся уникальные атрибуты (фон, иконка, серийный номер, степень редкости).
Теперь подарок можно передавать другим, закреплять в своем профиле (функция доступна с подпиской Telegram Premium) или выставлять на продажу.
Где покупать готовые NFT-подарки на вторичном рынке
Готовые коллекционные NFT покупают внутри Telegram через встроенный маркетплейс Gift Marketplace. Это самый безопасный способ торговли за Stars или TON напрямую между пользователями.
Приобрести их можно и на внешних платформах экосистемы TON: GetGems, Tonnel, Fragment, MRKT.
Приобретенный на внешней площадке NFT можно легко перенести в мессенджер с помощью функции Transfer > Send via Blockchain.
Диапазон цен: стоимость на вторичном рынке колеблется от $10 за базовые экземпляры до $1000 и выше за редкие объекты.
Крафт подарков
С февраля 2026 года в Telegram появился крафт для коллекционных подарков. Это механика, позволяющая комбинировать несколько имеющихся Gifts для создания более редкой и ценной версии (от Uncommon до Legendary).
Как это работает:
-
для крафта можно объединить до четырех подарков — чем больше объектов используется, тем выше вероятность успешного создания нового NFT;
-
если выбранные для крафта подарки имеют одинаковые детали (например, одинаковые фоны или иконки), шанс сохранить эти редкие черты в новом объекте существенно возрастает;
-
весь процесс происходит непосредственно в приложении.
Готовые улучшенные подарки можно продавать или покупать на Gift Marketplace за Stars или TON.
Эта функция является мощным инструментом для коллекционеров и трейдеров, ведь она повышает ценность активов.
Мошенничество с подарками
Популярность Telegram Gifts привлекает мошенников, поэтому при торговле и обмене следует соблюдать базовые правила кибербезопасности.
-
Используйте только официальные источники: покупайте и обменивайте активы через встроенный маркетплейс в Telegram, проверенные боты (например, @tonnel_network_bot) или надежные сторонние маркетплейсы (getgems.io, fragment.com).
-
Никогда не передавайте секретные данные: помните, что ни служба поддержки, ни официальные сервисы никогда не запрашивают seed-фразу вашего криптовалютного кошелька.
-
Перед покупкой объектов на вторичном рынке проверяйте атрибуты на TON-сканерах.
-
Не переходите по сомнительным ссылкам и критически относитесь к «слишком выгодным» условиям.
-
Распространенный метод мошенничества, когда с только что созданного аккаунта предлагают приобрести ваш NFT по цене, значительно превышающей рыночную. Для «безопасности» сделки мошенники предлагают привлечь своего «надежного гаранта». В результате продавец остается и без NFT, и без денег.
Выводы
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Telegram Gifts превратились в одну из самых масштабных NFT-платформ в мире, сделав блокчейн-технологии доступными для миллионов пользователей без сложных настроек.
-
Платформа прошла путь от простых подарков за Stars до полноценных активов на блокчейне TON с механиками апгрейда, крафта и торговли.
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Функция объединила социальное взаимодействие с инвестиционными возможностями, сгенерировав сотни миллионов долларов оборота и выведя TON в топ NFT-экосистем.
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Коллаборации с мировыми звездами, а также игровые элементы (аукционы, уровни редкости) вызывают ажиотаж вокруг дропов и делают процесс увлекательным.
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Как и на любом криптовалютном рынке, высокая доходность привлекает мошенников. Крайне важно соблюдать кибергигиену, проверять атрибуты с помощью сканеров и работать только через официальные и проверенные инструменты.
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В будущем Gifts могут стать основой для интеграции с играми, DeFi-сервисами и метавселенными, превратив Telegram в полноценный Web3-хаб.
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