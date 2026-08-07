Все о подарках в Telegram — от покупки до заработка

Все о подарках в Telegram — от покупки до заработка

Telegram Gifts — это нововведение, которое превратило обычные цифровые подарки в мессенджере в полноценные NFT с реальной рыночной стоимостью.

В октябре 2024 года появились анимированные подарки за Telegram Stars. А уже с начала 2025-го их можно апгрейдить до коллекционных NFT на блокчейне TON. Теперь это уникальные цифровые активы с редкими атрибутами, которые пользователи дарят, ставят в профиль или перепродают.

Благодаря интеграции с TON и Stars миллионы пользователей без криптокошельков получили доступ к NFT в мессенджере. В результате Gifts стали одним из самых массовых NFT-феноменов 2025 года с объемами торговли в сотни миллионов долларов.

В этой статье я разберу все: от покупки первого подарка и обзора топ-коллекций — до способов заработка, анализа рынка и защиты от мошенничества.

Что такое NFT

NFT (Non-Fungible Token) — это невзаимозаменимый токен, уникальный цифровой актив, существующий на блокчейне. В отличие от криптовалют, таких как Bitcoin, где один токен полностью равен другому (взаимозаменимый), каждый NFT не имеет аналога.

NFT работает как цифровой сертификат собственности на определенный объект, подтверждающий его подлинность и уникальность.

Технология блокчейна (Ethereum, TON, Solana и т. д.) фиксирует информацию о создателе, владельце и истории транзакций. Это позволяет доказать, что вы владеете именно этим конкретным цифровым объектом, даже если его легко скопировать.

Первые NFT-проекты (такие как CryptoPunks или Rare Pepe) появились в 2014–2017 годах. Однако настоящий бум произошел в 2021 году, когда объем продаж достиг миллиардов долларов. Сегодня рынок развивается, интегрируясь в социальные платформы, игры и мессенджеры.

NFT может представлять собой любой цифровой (а иногда и физический) актив. Основные виды:

цифровое искусство (NFT Art) — картины, гифки, фото или видео (работы Beeple или коллекции CryptoPunks);

коллекционные предметы (Collectibles) — серии уникальных токенов или карточек;

игровые активы — скины, персонажи, оружие или снаряжение для игр (Axie Infinity, Decentraland);

музыка и аудио — альбомы, треки или голосовые записи, где NFT предоставляет права на прослушивание или роялти;

виртуальная недвижимость — земельные участки и здания в метавселенных;

утилита (Utility NFT) — токены, дающие доступ к закрытым сообществам, событиям, скидкам или эксклюзивному контенту;

доменные имена или профили — уникальные пользовательские имена на блокчейне.

Некоторые NFT ограничены в количестве, что повышает их ценность за счет редкости.

Появление NFT-подарков в Telegram

Функция подарков (Gifts) появилась в октябре 2024 года. Это анимированные цифровые подарки, которые пользователи могут отправлять друг другу за внутреннюю валюту Telegram Stars, добавляя персональные сообщения. Полученные подарки отображаются в профиле получателя.

Настоящий прорыв произошел в январе 2025 года с первым крупным обновлением: Telegram добавил возможность улучшать подарки до коллекционных (Collectible Gifts). За определенную плату в Stars подарок превращается в уникальный NFT на блокчейне TON.

Во время апгрейда подарок получает редкие атрибуты: уникальный фон, иконку, номер серии и анимированное изображение (для отдельных позиций существует более 1400 вариаций).

В 2025 году появились тематические коллекции, коллаборации и праздничные дропы. А уже в 2026 году подарки можно отправлять каналам, полностью переносить в блокчейн TON для независимого хранения, а рынок NFT-подарков стал частью экосистемы TON с торговлей за Toncoin.

Это превратило Telegram в одну из самых массовых платформ для NFT: миллионы пользователей могут покупать, коллекционировать и торговать цифровыми активами внутри приложения.

NFT-подарки в Telegram — это полноценные цифровые активы с потенциалом роста стоимости.

Первые коллекции

Первые коллекции NFT-подарков были ориентированы на базовые тематики с целью тестирования функции и оценки спроса.

Plush Pepes

В сообществе считается культовой OG-коллекцией (original gangster). Ее запустили в начале 2025 года с ограниченным тиражом (около 2861 штук). Минт стоил около 2000 Stars (~$30), но из-за высокого спроса и редкости быстро стал хитом.

Это плюшевые лягушки в стиле Pepe the Frog с различными атрибутами. В марте 2025 года основатель Telegram Павел Дуров лично приобрел золотого Plush Pepe за $13 000.

Durov’s Caps

Коллекция головных уборов, названная в честь основателя мессенджера. Запущенная в начале 2025 года, она быстро обрела популярность благодаря ассоциации с брендом Telegram.

Сам Дуров также поддержал проект — например, в марте 2025 года он купил Durov’s Cap #96 за 2 096 TON (~$5500).

Precious Peaches

Персики с драгоценностями — одна из первых коллекций 2025 года, созданная с акцентом на эстетику и визуальную детализацию атрибутов.

Scared Cats

Коллекция кошек с забавным «испуганным» дизайном. Она быстро привлекла внимание инвесторов благодаря тому, что ее стоимость удвоилась за короткий промежуток времени.

Коллаборации с культовыми личностями

Telegram активно привлекал звезд для запуска лимитированных дропов, что создает ажиотаж вокруг таких коллекций.

В июле 2025 года состоялась первая громкая коллаборация со знаменитостью — Snoop Dogg. Коллекция включала фирменные анимации в узнаваемом стиле рэпера (раритетные автомобили, собаки, сигары), а также эксклюзивный музыкальный трек «Gifts».

Серия была полностью распродана за 30 минут, принеся $12 млн.

Прибыльные коллекции

Топ самых прибыльных коллекций (по показателю floor price, объемам торгов и темпам роста на январь 2026 года):

Plush Pepes. Бесспорный лидер. Минимальная цена достигала $16 000 в июне 2025 года (при начальной стоимости минта в $30 доходность составила до 2000x). Общий объем продаж исчисляется миллионами, а рекордные продажи отдельных NFT превышали $230 000. Получила статус blue-chip коллекции, вошла в топ-5 по стоимости среди всех сетей. Павел Дуров владеет активами этой серии на сумму более $50 000.

Голубые фишки (blue chips) — это акции самых стабильных, крупнейших и наиболее привлекательных для покупки компаний. Они приносят стабильную прибыль и являются малорискованными.

Durov’s Caps. Минимальная стоимость держится в пределах 63–150 TON ($150+). Благодаря прямой привязке к личности основателя Telegram цена коллекции выросла вдвое всего за несколько недель мая 2025 года. Scared Cats. Минимальная стоимость — около 7 TON. В мае 2025 года стоимость удвоилась всего за неделю, а ежедневный оборот коллекции в пиковые периоды достигал $1,8 млн. Precious Peaches. Минимальная стоимость — около 46 TON со стабильной динамикой роста. Perfume Bottles и Signet Rings. Высокую доходность обеспечили редкие экземпляры (например, NFT с черным фоном выросли с 10 до 17 TON всего за сутки).

Другие заметные релизы: Eternal Roses, Vintage Cigars, Kissed Frogs.

Капитализация Gifts на данный момент и доход Telegram

По аналитическим данным, совокупная стоимость топ-коллекций выросла с $128 млн (по состоянию на ноябрь 2025 года) до примерно $200 млн.

Общий объем торгов за 2025 год в категории Gifts достиг отметки в $296–300 млн.

Мессенджер зарабатывает на первичных продажах подарков, комиссиях за их апгрейд до NFT и внутренних операциях с Telegram Stars. Активное развитие экосистемы TON существенно повысило монетизацию платформы (в частности, за 2025 год Telegram реализовал Toncoin на сумму около $450 млн).

В первой половине 2025 года выручка Telegram достигла $870 млн (рост на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), причем существенную долю обеспечили именно блокчейн-интеграции и механика NFT-подарков.

Что можно делать с подарками

Дарить

Самый простой и популярный способ использования — отправить подарок другу, любимому человеку или подписчику.

Достаточно зайти в профиль человека, нажать «Send a Gift», выбрать анимированный объект за Stars и добавить личное поздравление (с подписью или анонимно). Это современная альтернатива виртуальным открыткам, но с реальной ценностью и потенциалом стать NFT.

Украшать профиль

Коллекционные подарки после апгрейда до NFT можно закреплять в профиле. Пользователи Telegram Premium могут выбирать один или несколько подарков, и они будут отображаться в виде анимированной иконки или фона рядом с аватаркой.

Это отличный способ подчеркнуть свой статус, выделиться в чатах и продемонстрировать эстетический вкус.

Зарабатывать на перепродаже или хранении

Многие пользователи покупают подарки, улучшают их до NFT и перепродают на маркетплейсах по более высокой цене. Особенно ценятся редкие серии или NFT-подарки с топатрибутами.

Некоторые покупают NFT «на перспективу», рассчитывая на рост стоимости.

Кроме того, механика создания и улучшения объектов позволяет повышать их статус до Legendary, что дополнительно повышает ценность на вторичном рынке.

Как купить Telegram Gifts

Gift Marketplace интегрирован в мессенджер, поэтому покупать первичные цифровые подарки можно непосредственно в приложении, не переходя на внешние сайты.

Обновите Telegram до последней версии. Откройте свой профиль и нажмите «Send a Gift» («Отправить подарок»). Откроется каталог с базовыми и лимитированными коллекциями.

Для покупки понадобится внутренняя валюта — Telegram Stars. Пополнить ее можно двумя способами:

в приложении — перейдите в «Настройки» > «Telegram Stars» и оплатите их банковской картой или криптовалютой;

на Fragment.com — стоимость звезд в целом ниже, и их можно приобрести за TON, базовые подарки стоят от 10 до 500 Stars (~$1–50).

Совет: чтобы не пропустить выпуск ограниченных тиражей и новых коллабораций, следите за уведомлениями в самом каталоге или подпишитесь на специализированных Telegram-ботов, которые рассылают анонсы о свежих дропах.

Как улучшить подарок

Чтобы превратить обычный подарок в коллекционный NFT на блокчейне TON:

Откройте подарок в своем профиле и нажмите «Upgrade» («Улучшить»). Оплатите комиссию сети (самый дешевый апгрейд стоит от 25 звезд). После этого появятся уникальные атрибуты (фон, иконка, серийный номер, степень редкости).

Теперь подарок можно передавать другим, закреплять в своем профиле (функция доступна с подпиской Telegram Premium) или выставлять на продажу.

Где покупать готовые NFT-подарки на вторичном рынке

Готовые коллекционные NFT покупают внутри Telegram через встроенный маркетплейс Gift Marketplace. Это самый безопасный способ торговли за Stars или TON напрямую между пользователями.

Приобрести их можно и на внешних платформах экосистемы TON: GetGems, Tonnel, Fragment, MRKT.

Приобретенный на внешней площадке NFT можно легко перенести в мессенджер с помощью функции Transfer > Send via Blockchain.

Диапазон цен: стоимость на вторичном рынке колеблется от $10 за базовые экземпляры до $1000 и выше за редкие объекты.

Крафт подарков

С февраля 2026 года в Telegram появился крафт для коллекционных подарков. Это механика, позволяющая комбинировать несколько имеющихся Gifts для создания более редкой и ценной версии (от Uncommon до Legendary).

Как это работает:

для крафта можно объединить до четырех подарков — чем больше объектов используется, тем выше вероятность успешного создания нового NFT;

если выбранные для крафта подарки имеют одинаковые детали (например, одинаковые фоны или иконки), шанс сохранить эти редкие черты в новом объекте существенно возрастает;

весь процесс происходит непосредственно в приложении.

Готовые улучшенные подарки можно продавать или покупать на Gift Marketplace за Stars или TON.

Эта функция является мощным инструментом для коллекционеров и трейдеров, ведь она повышает ценность активов.

Мошенничество с подарками

Популярность Telegram Gifts привлекает мошенников, поэтому при торговле и обмене следует соблюдать базовые правила кибербезопасности.

Используйте только официальные источники: покупайте и обменивайте активы через встроенный маркетплейс в Telegram, проверенные боты (например, @tonnel_network_bot) или надежные сторонние маркетплейсы (getgems.io, fragment.com). Никогда не передавайте секретные данные: помните, что ни служба поддержки, ни официальные сервисы никогда не запрашивают seed-фразу вашего криптовалютного кошелька. Перед покупкой объектов на вторичном рынке проверяйте атрибуты на TON-сканерах. Не переходите по сомнительным ссылкам и критически относитесь к «слишком выгодным» условиям. Распространенный метод мошенничества, когда с только что созданного аккаунта предлагают приобрести ваш NFT по цене, значительно превышающей рыночную. Для «безопасности» сделки мошенники предлагают привлечь своего «надежного гаранта». В результате продавец остается и без NFT, и без денег.

Выводы