Блог
Услуги
Клиенты
Кейсы
Контакты
Вакансии
Услуги
Клиенты
Кейсы
Контакты
Вакансии
Отправить заявку
Кейсы
PPC
SEO
Аналитика
Email-маркетинг
SERM
SMM
Мобайл
Telegram
App Marketing
UX/UI & CRO
Бизнес
Маркетинг
Инсайды
Команда
Процессы
Фан
Миссия
SEO
Академия SEO
Семантическое ядро
Внутренняя оптимизация
Линкбилдинг
Кейсы
PPC
Академия PPC
Google Ads
Facebook/Instagram
Таргетированная реклама
Кейсы
Медийная реклама
Поисковая реклама
Контекстная реклама
App Marketing
Академия RadASO
ASO
Кейсы
Исследования
Реклама приложений
Email-маркетинг
Академия email
Кейсы
Дизайн
Аналитика
Академия аналитики
Google Analytics
Таблицы
Power BI
Язык R
Исследования
Кейсы
API
BigQuery
SMM
Академия SMM
Кейсы
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Арбитраж
Мануалы
Фишки
Контент-маркетинг
Копирайтинг
Идеи для контента
Редактура
Telegram
Кейсы
Фишки
Подборки
SERM
Мануалы
Кейсы
Мобайл
Кейсы
Мануалы
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейсы
eBay
Retention-маркетинг
Лидогенерация
Кейсы
UX/UI & CRO
Кейсы
Услуги
Клиенты
Кейсы
Контакты
Вакансии
Кейсы
PPC
SEO
Аналитика
Email-маркетинг
SERM
SMM
Мобайл
Telegram
App Marketing
UX/UI & CRO
Бизнес
Маркетинг
Инсайды
Команда
Процессы
Фан
Миссия
SEO
Академия SEO
Семантическое ядро
Внутренняя оптимизация
Линкбилдинг
Кейсы
PPC
Академия PPC
Google Ads
Facebook/Instagram
Таргетированная реклама
Кейсы
Медийная реклама
Поисковая реклама
Контекстная реклама
App Marketing
Академия RadASO
ASO
Кейсы
Исследования
Реклама приложений
Email-маркетинг
Академия email
Кейсы
Дизайн
Аналитика
Академия аналитики
Google Analytics
Таблицы
Power BI
Язык R
Исследования
Кейсы
API
BigQuery
SMM
Академия SMM
Кейсы
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Арбитраж
Мануалы
Фишки
Контент-маркетинг
Копирайтинг
Идеи для контента
Редактура
Telegram
Кейсы
Фишки
Подборки
SERM
Мануалы
Кейсы
Мобайл
Кейсы
Мануалы
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейсы
eBay
Retention-маркетинг
Лидогенерация
Кейсы
UX/UI & CRO
Кейсы
Главная
/
Telegram
/
Кейсы
Кейсы по Telegram
Как охватить аудиторию за пределами Украины через Telegram Ads
Кейсы
Telegram
20 дней назад
12
Даниил Третьяков
556
0
Рекламируем приложение через Telegram Ads. Как снизить цену инстала до 75 грн — кейс hotline.finance
Кейсы
Telegram
11 месяцев назад
22
Даниил Третьяков
1124
3
Как с помощью Telegram Ads получить почти два миллиона просмотров рекламы за пару месяцев — кейс Like Bus
Кейсы
Telegram
11 месяцев назад
12
Владислава Сарбаш
1333
8
Как увеличить аудиторию на 55% в телеграм-канале о криптовалютах — кейс Frog Crypto
Кейсы
Telegram
год назад
17
Даниил Третьяков
4546
12
Как получить целевого подписчика на канал за 10 грн в нише медицины. Кейс Pleso по Telegram Ads
Кейсы
Telegram
год назад
11
Артем Дружинец
2587
2
Кейс LetyShops в Telegram Ads. Как медийный инструмент обеспечил 412 загрузок приложения за месяц
Кейсы
Telegram
год назад
12
Сергей Самара
1635
4
Как привести более 2500 лидов через Telegram Ads — кейс Antischool Online
Кейсы
Telegram
год назад
16
Владислава Сарбаш
2714
4
Реклама в Telegram для Intergal-Bud. Миллионные охваты и целевые лиды за 4000 грн в нише недвижимости
Кейсы
Telegram
год назад
15
Тарас Салук
1863
2
Как продвигать чат-бот через Telegram Ads и получить более 600 конверсий всего за месяц
Кейсы
Telegram
год назад
9
Сергей Самара
3728
2
Конверсия в подписчика 97%. Кейс Telegram Ads для OLX: отличные результаты для чат-бота и эффективное продвижение сайта
Кейсы
Telegram
год назад
17
Антон Гембарский
2665
1
Как я набрал первую тысячу подписчиков в Telegram-канале — обзор платных и бесплатных методов
Telegram
год назад
18
Александр Палий
187683
59
Как повысить узнаваемость телеграм-канала и увеличить количество подписчиков в 20 раз — кейс «Голос Криму»
Кейсы
Telegram
год назад
17
Анастасия Паламар
2053
2
Как через Telegram Ads продвигать канал и уменьшить стоимость подписчика на 41% — кейс MOYO
Кейсы
Telegram
год назад
15
Антон Гембарский
3340
2
Как привлечь целевую аудиторию при минимальном бюджете — кейс продвижения телеграм-канала «Андрей Чумаченко | Sad But True»
Кейсы
Telegram
год назад
19
Анастасия Паламар
2674
2
Какие посты заходят и почему торг уместен — итоги продвижения телеграм-канала Артёма Бородатюка
Кейсы
Telegram
4 года назад
15
Максим Цап
4788
50
Рекламные источники получения подписчиков в Telegram. Кейс канала Артёма Бородатюка
Кейсы
Telegram
4 года назад
26
Максим Цап
9725
33