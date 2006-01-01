Кейсы по Telegram

Как охватить аудиторию за пределами Украины через Telegram Ads
Кейсы Telegram
20 дней назад 12
Даниил Третьяков
556 0
Рекламируем приложение через Telegram Ads. Как снизить цену инстала до 75 грн — кейс hotline.finance
Кейсы Telegram
11 месяцев назад 22
Даниил Третьяков
1124 3
Как с помощью Telegram Ads получить почти два миллиона просмотров рекламы за пару месяцев — кейс Like Bus
Кейсы Telegram
11 месяцев назад 12
Владислава Сарбаш
1333 8
Как увеличить аудиторию на 55% в телеграм-канале о криптовалютах — кейс Frog Crypto
Кейсы Telegram
год назад 17
Даниил Третьяков
4546 12
Как получить целевого подписчика на канал за 10 грн в нише медицины. Кейс Pleso по Telegram Ads
Кейсы Telegram
год назад 11
Артем Дружинец
2587 2
Кейс LetyShops в Telegram Ads. Как медийный инструмент обеспечил 412 загрузок приложения за месяц
Кейсы Telegram
год назад 12
Сергей Самара
1635 4
Как привести более 2500 лидов через Telegram Ads — кейс Antischool Online
Кейсы Telegram
год назад 16
Владислава Сарбаш
2714 4
Реклама в Telegram для Intergal-Bud. Миллионные охваты и целевые лиды за 4000 грн в нише недвижимости
Кейсы Telegram
год назад 15
Тарас Салук
1863 2
Как продвигать чат-бот через Telegram Ads и получить более 600 конверсий всего за месяц
Кейсы Telegram
год назад 9
Сергей Самара
3728 2
Конверсия в подписчика 97%. Кейс Telegram Ads для OLX: отличные результаты для чат-бота и эффективное продвижение сайта
Кейсы Telegram
год назад 17
Антон Гембарский
2665 1
Как я набрал первую тысячу подписчиков в Telegram-канале — обзор платных и бесплатных методов
Telegram
год назад 18
Александр Палий
187683 59
Как повысить узнаваемость телеграм-канала и увеличить количество подписчиков в 20 раз — кейс «Голос Криму»
Кейсы Telegram
год назад 17
Анастасия Паламар
2053 2
Как через Telegram Ads продвигать канал и уменьшить стоимость подписчика на 41% — кейс MOYO
Кейсы Telegram
год назад 15
Антон Гембарский
3340 2
Как привлечь целевую аудиторию при минимальном бюджете — кейс продвижения телеграм-канала «Андрей Чумаченко | Sad But True»
Кейсы Telegram
год назад 19
Анастасия Паламар
2674 2
Какие посты заходят и почему торг уместен — итоги продвижения телеграм-канала Артёма Бородатюка
Кейсы Telegram
4 года назад 15
Максим Цап
4788 50
Рекламные источники получения подписчиков в Telegram. Кейс канала Артёма Бородатюка
Кейсы Telegram
4 года назад 26
Максим Цап
9725 33