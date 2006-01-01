Артем Дружинец

Артем Дружинец

Автор NJ c 2024
Позиция:
Media Buyer
Об авторе:
Работал Media Buyer в Netpeak Telegram Department. Имеет две сертификации от Google: Digital Marketing Specialist и Project Manager.

Статьи автора

Кейсы
Telegram
1040 0
Масштабирование рекламы в Telegram для AUTO.RIA: 28 млн показов и снижение стоимости клика на 15%
Кейсы
Telegram
Масштабирование рекламы в Telegram для AUTO.RIA: 28 млн показов и снижение стоимости клика на 15%
1040 0
