Как получить целевого подписчика на канал за 10 грн в нише медицины. Кейс Pleso по Telegram Ads

Как получить целевого подписчика на канал за 10 грн в нише медицины. Кейс Pleso по Telegram Ads

Проект: телеграм-канал Pleso. Период продвижения: 25.01.2024 — 28.02.2024. Регион: Украина. Услуга: Telegram Ads. Команда проекта: Артем Дружинец, Media Buyer at Telegram Department; Владислав Дышлюк, Project Manager at Netpeak Ukraine; Антон Гембарский, Team Lead команды Telegram Ads; Максим Цап, Head of Telegram Department.

Кто наш партнер

Платформа онлайн-психотерапии Pleso — украинский сервис, который объединяет людей, ищущих психологическую помощь, с квалифицированными психотерапевтами. Благодаря онлайн-формату психотерапии, люди могут присоединиться из любой точки мира.

В телеграме клиент ведет канал «Про психологію — якісно | pleso 💙». Там специалисты сервиса делятся советами по психологии и психотерапии, помогающими лучше понять себя и разобраться в персональных потребностях.

Этот контент позволяет ориентироваться в психологии, а также узнать больше о Pleso. Собственно канал является источником трафика и лидов на сайт платформы. Поэтому наши партнеры были заинтересованы в его популяризации.

Цели продвижения

Главная цель для нашей команды — увеличение числа подписчиков канала.

В качестве инструмента мы выбрали Telegram Ads — новую для Украины услугу, которая обеспечивает быстрые результаты и интересует все больше бизнесов.

Действия команды

В рекламном кабинете Telegram Ads есть несколько способов таргетирования. Один из них — указать тематики каналов, в которых вы хотите разместить рекламу.

Проанализировав канал «Про психологію — якісно | pleso 💙», мы выбрали именно такой вариант. В качестве плейсментов для размещения отобрали каналы о психологии и здоровье. Кроме этого решили тестировать таргетирование на более широкую аудиторию в таких тематиках:

бизнес — телеграм-блоги известных личностей («Лачен пише», «ОГо!» и тому подобные);

СМИ, к примеру, «ГРУНТ».

Мы руководствовались гипотезой, что на этих площадках может находиться платежеспособная аудитория, которой интересна психотерапия.

В месседжах рекламных объявлений сконцентрировались на подходе к работе специалистов Pleso. А именно:

выстраивание доверия между пациентом и психологом;

персонализированные, человечные месседжи;

возможность бесплатно получить действительно квалифицированные советы от проверенных психотерапевтов в постах в телеграм-канале.

Сначала мы протестировали несколько вариантов рекламных объявлений:

с картинкой — это была аватарка канала, так как только такая опция доступна в Telegram Ads;

с премиум-емодзи;

с обычными эмодзи;

без эмодзи вообще.

В итоге увидели, что лучшие результаты получаем из двух последних форматов, и решили сконцентрироваться на них. Это был и самый дешевый вариант: CPM таких объявлений (цена за тысячу показов) была минимально возможной — 1,5 евро*.

* с момента реализации этого кейса минимальная CPM в Telegram Ads снизилась до 1 евро.

Результаты по указанным форматам превзошли ожидания. Один целевой подписчик обходился в 7–10 грн, а средний CTR (конверсия переходов по объявлению) составлял 1,5%, что является очень хорошими показателями. Учитывая, что для привлечения мы не использовали розыгрыши, акции и другие разновидности лид-магнитов, такие результаты нас приятно удивили.

В итоге поняли, что значительно лучшие результаты мы получаем, как и прогнозировалось, по тематикам «Психология» и «Здоровье». Поэтому в дальнейшем продолжили поиск похожих каналов через сервис Telemetrio и таргетировались только на них.

Средний CTR в указанных тематиках составлял 1,4%. Средний CPC (цена перехода по объявлению) и средняя цена подписчика оказались очень низкими. Также реклама канала Pleso получила около 1 000 000 охватов в короткие сроки.

Результаты продвижения

Средний CTR, то есть конверсия переходов по объявлению, составил 1,4%. Средний CPC, цена перехода по объявлению: 0,12 евро или 5,04 грн. Средняя цена подписчика: 0,24 евро или 10,08 грн. Также реклама канала Pleso получила около 1 000 000 охватов. Привлекли 2694 новых подписчиков.

Отзывы о сотрудничестве

Диана Сизова, Head of Marketing Платформы Pleso

Мы выбрали Netpeak Ukraine как надежного партнера, с которым уже имели успешный опыт сотрудничества в разных направлениях, и оценили возможность работать с новым каналом привлечения трафика. Подход агентства к работе, вовлеченность в проект и поддержка на каждом этапе импонировали нашей команде. В рамках сотрудничества по Telegram Ads команда Netpeak за короткое время привела на наш канал значительный трафик, который конвертировался в подписчиков. Благодаря качественному анализу аудитории мы получили не просто новых подписчиков, а именно целевую аудиторию, которая искренне заинтересована в нашем продукте.

Владислав Дышлюк, Project Manager at Netpeak Ukraine

Мы смогли достичь таких результатов благодаря плодотворному и стремительному тесту новой возможности продвижения в Telegram. Наш партнер захотел быть одним из первых, и мы ему полностью способствовали в этом. Другая важная составляющая успеха — партнер всегда шел навстречу, прислушивался к нашим предложениям и предоставлял необходимые материалы.

Выводы

Благодаря слаженным действиям нашей команды и команды партнера у нас вышло получить около 1 000 000 охватов за короткий срок. А также целевого подписчика по 10 грн в нише, которая имеет большую конкуренцию. Так как инструмент Telegram Ads позволяет показывать рекламу там, где это дорого или даже невозможно, у нас получилось достичь нужной аудитории быстрее и эффективнее, чем используя традиционные нативные размещения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что Telegram Ads является действенным инструментом для сервисов, предоставляющих услуги психологической помощи, и похожих ниш. Они пока свободны и не перенасыщены таргетированной рекламой в телеграме. Поэтому если у вас похожий бизнес, советуем начинать сейчас.

Если вам нужен эффективный инструмент, который сможет привлечь качественный и целевой трафик на ваш сайт, канал, бот или мобильное приложение — обращайтесь!