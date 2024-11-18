Як отримати цільового підписника на канал за 10 грн в ніші медицини. Кейс Pleso із Telegram Ads

Як отримати цільового підписника на канал за 10 грн в ніші медицини. Кейс Pleso із Telegram Ads

Проєкт: телеграм-канал Pleso. Період просування: 25.01.2024–28.02.2024. Регіон: Україна. Послуга: Telegram Ads. Команда проєкту: Артем Дружинець, Media Buyer у Telegram Department; Владислав Дишлюк, Project Manager у Netpeak Ukraine; Антон Гембарський, Team Lead команди Telegram Ads; Максим Цап, Head of Telegram Department.

Хто наш партнер

Платформа онлайн-психотерапії Pleso — це український сервіс, який поєднує людей, що шукають психологічну допомогу, із кваліфікованими психотерапевтами. Завдяки онлайн формату психотерапії, люди можуть доєднатися з будь-якої точки світу.

В телеграмі клієнт має канал «Про психологію — якісно | pleso 💙». Там спеціалісти сервісу діляться порадами щодо психології та психотерапії, які допомагають краще зрозуміти себе і розібратись у власних потребах.

Цей контент дає змогу орієнтуватись у психології, а також дізнатись більше про Pleso. Власне канал є джерелом трафіку і лідів на сайт платформи. Тому наші партнери були зацікавлені у його популяризації.

Цілі просування

Відтак головна ціль для нашої команди — збільшення кількості підписників каналу.

В якості інструменту ми обрали Telegram Ads — нову для України послугу, яка дозволяє отримати швидкі результати і цікавить все більше бізнесів.

Дії команди

В рекламному кабінеті Telegram Ads існує кілька способів таргетування. Один із них — вказати тематики каналів, у яких ви хочете розмістити рекламу.

Проаналізувавши канал «Про психологію — якісно | pleso 💙», ми обрали саме такий варіант. У якості плейсментів для розміщення вказали канали про психологію та здоров’я. Окрім цього вирішили тестувати таргетування на більш широку аудиторію в таких тематиках:

бізнес — телеграм-блоги відомих особистостей («Лачен пише», «ОГо!» тощо);

ЗМІ, до прикладу, «ҐРУНТ».

Ми керувались гіпотезою, що на цих майданчиках може бути платоспроможна аудиторія, яка цікавиться психотерапією.

В меседжах рекламних оголошень сконцентрувались на підході до роботи спеціалістів Pleso. А саме:

вибудовування довіри між пацієнтом та психологом;

персоналізовані, людяні меседжі;

можливість безкоштовно отримати дійсно кваліфіковані поради від перевірених психотерапевтів у постах в телеграм-каналі.

Спочатку ми протестували декілька варіантів рекламних оголошень:

з картинкою — це була аватарка каналу, бо тільки така опція доступна в Telegram Ads;

із преміумемодзі;

зі звичайними емодзі;

без емодзі взагалі.

У підсумку побачили, що кращі результати отримуємо з двох останніх форматів, і вирішили сконцентруватись саме на них. Позаяк це був і найдешевший варіант: CPM таких оголошень (ціна за тисячу показів) була мінімально можлива — 1,5 євро*.

* з моменту реалізації цього кейсу мінімальна CPM у Telegram Ads знизилась до 1 євро.

Результати по вказаним форматам перевершили очікування. Один цільовий підписник обходився в 7–10 грн, а середній CTR (конверсія переходів за оголошенням) складав 1,5%, що є дуже гарними показниками. Враховуючи те, що для залучення ми не використовували розіграші, акції та інші різновиди лід-магнитів, такі результати приємно вразили нас.

Врешті отримали повне розуміння, що значно ліпші результати ми отримуємо, як і прогнозувалося, з тематик «Психологія» та «Здоров’я». Тому надалі продовжили пошук схожих каналів через сервіс Telemetrio і таргетувались тільки на них.

Середній CTR у вказаних тематиках складав 1,4%. Середній CPC (ціна переходу за оголошенням) та середня ціна підписника вийшли дуже низькими. Також реклама каналу Pleso отримала близько 1 000 000 охоплень в короткі терміни.

Результати просування

Середній CTR, а себто конверсія переходів за оголошенням, склав 1,4%. Середній CPC, ціна переходу за оголошенням: 0,12 євро або 5,04 грн. Середня ціна підписника: 0,24 євро або 10,08 грн. Також реклама каналу Pleso отримала близько 1 000 000 охоплень. Залучили 2694 нових підписників.

Відгуки про співпрацю

Діана Сизова, Head of Marketing Платформи Pleso

Ми обрали Netpeak Ukraine як надійного партнера, з яким уже мали успішний досвід співпраці в різних напрямах, і оцінили можливість працювати з новим каналом залучення трафіку. Підхід агентства до роботи, залученість у проєкт і підтримка на кожному етапі імпонували нашій команді. В рамках співпраці по Telegram Ads команда Netpeak за короткий час привела на наш канал значний трафік, який конвертувався у підписників. Завдяки якісному аналізу аудиторії ми отримали не просто нових підписників, а саме цільову аудиторію, котра щиро зацікавлена нашим продуктом.

Владислав Дишлюк, Project Manager у Netpeak Ukraine

Ми змогли досягти таких результатів завдяки плідному та стрімкому тестуванню нової можливості просування в Telegram. Наш партнер захотів бути одним із перших, і ми йому повністю сприяли в цьому. Інший важливий складник успіху — партнер завжди йшов назустріч, прислуховувався до наших пропозицій і надавав необхідні матеріали.

Висновки

Завдяки злагодженим діям нашої команди та команди партнера в нас вийшло отримати близько 1 000 000 охоплень за короткий термін. А також цільового підписника по 10 грн в ніші, яка має велику конкуренцію. Через те, що інструмент Telegram Ads дає змогу показувати рекламу там, де це є дорого або навіть неможливо, у нас вийшло досягнути потрібної аудиторії швидше та ефективніше, ніж використовуючи традиційні нативні розміщення.

Отримані результати свідчать про те, що Telegram Ads є дієвим інструментом для сервісів, що надають послуги психологічної допомоги, та схожих ніш. Вони наразі вільні і не перенасичені таргетованою рекламою в телеграмі. Тож якщо у вас схожий бізнес, радимо починати зараз.



Якщо вам потрібен ефективний інструмент, що зможе залучити якісний та цільовий трафік на ваш сайт, канал, бот або мобільний застосунок — звертайтеся!