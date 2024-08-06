Как продвигать чат-бот через Telegram Ads и получить более 600 конверсий всего за месяц

Как продвигать чат-бот через Telegram Ads и получить более 600 конверсий всего за месяц

Проект: Offers Hunter. Услуга: Telegram Ads. Период сотрудничества: 15.04.2024 — 9.05.2024. Регион продвижения: Украина. Команда проекта: Максим Цап, Head of Telegram Department; Марго Романова, Client Project Manager; Антон Гембарский, Team Lead of Telegram Department; Сергей Самара, Media Buyer at Telegram Department.

Кто наш партнер

Offers Hunter — стартап с собственным чат-ботом. Он позволяет фрилансерам, работающим через Upwork, оперативно видеть свежие вакансии и отвечать на них сразу после публикации работодателями. Чат-бот можно настроить так, чтобы получать только релевантные для себя предложения.

Цели продвижения

Нам нужно было:

охватить как можно больше украинских фрилансеров и рассказать о наличии такого продукта;

завлечь использовать бот.

Действия команды

В Telegram Ads важнейшим этапом является подбор релевантных телеграм-каналов. Для этого мы используем украинский сервис Telemetrio. Его функционал помогает быстрее найти нужные нам каналы благодаря встроенным рейтингам, возможности фильтровать по категориям и проценту охватов постов (ER).

Поиск ЦА начали с формирования гипотез. По категориям выделили плейсменты, где потенциально могли быть клиенты проекта. А именно:

Подписчики тематических каналов об Upwork. Мы нашли блоги и курсы, посвященные этой платформе. Каналы с вакансиями. Таких было очень много, поэтому разделили их на те, что публикуют только online-работу, digital-направление (IT и маркетинг), работу за рубежом и каналы, которые размещали все вакансии без разделения на сферы. Самые популярные тематики для фрилансеров. Здесь мы собрали каналы по видеомонтажу, дизайну и маркетингу. Саморазвитие. Фрилансеры часто повышают уровень своих навыков, как hard, так и soft skills. Тематические каналы по другим фриланс-биржам. Ведь наша целевая аудитория могла параллельно использовать и другие ресурсы по поиску работы, например, популярный в Украине Freelancehunt.





Подготовка месседжей для рекламы

Учитывая преимущества бота, мы сформировали рекламные месседжи с акцентом на:

экономии времени поиска новых вакансий;

удобной фильтрации для получения только релевантных проектов;

уникальности этого продукта.

Как помогает в продвижении использование Premium эмоджи

На других проектах мы уже увидели положительные результаты использования дополнительных эмоджи. Они позволяют визуально выделить рекламный месседж среди других постов. Поэтому сделали персональные, брендовые эмоджи фриланс-биржи Upwork.

Протестировав Premium эмоджи, мы зафиксировали улучшение всех показателей. CTR — кликабельность по рекламе, увеличилась. В некоторых объявлениях самый высокий показатель достигал до 3%, а стоимость клика и подписчика уменьшилась в пять раз.

Также об использовании кастомных и Premium эмоджи в рекламных объявлениях мы рассказывали в кейсе Telegram Ads для MOYO.

Результаты продвижения

Мы отслеживали результаты на всех этапах воронки — от просмотров рекламы до получения вакансий в боте.

За месяц нам удалось достичь таких показателей:

6 500 кликов;

CTR 0,77% (показатель кликабельности);

4 415 запусков бота или 68% конверсия в запуск;

600+ полных настроек бота, то есть конверсия в пользователя составила 9%.

600 конверсий (полная регистрация в боте и получение вакансии) — это минимальный результат, который зафиксировали после месяца сотрудничества. А благодаря рассылке-напоминанию в боте увеличилось количество конверсий среди пользователей, которые пришли из нашей рекламы, но не настроили бот. Это свидетельствует об эффективности Telegram Ads и правильно определенной целевой аудитории.

Выводы

Запуск официальной рекламы в Telegram позволил использовать совершенно новые решения для достижения целей. Для продвижения чат-бота тестировали различные месседжи в объявлениях и Premium эмоджи. Нам удалось в довольно узкой нише с нуля получить более 600 конверсий всего за месяц работы.

Telegram Ads позволяет использовать в качестве посадочных страниц не только каналы и боты. Рекламное объявление может вести трафик на сайт, приложение в AppStore или Play Маркет. А также в личные переписки с обычными аккаунтами и бизнес-профилями — это отличная возможность контактировать сразу с потенциальными клиентами.

Заинтересовались перспективой Telegram Ads для своего проекта? Мы в Netpeak Ukraine готовы предоставить персональную консультацию и профессионально подойти к привлечению ваших будущих клиентов.

Отзывы о сотрудничестве

Станислав Рудич, разработчик и владелец «Offers_hunter_bot»

Сотрудничество с Netpeak Ukraine прошло, как и ожидал. Удобно, без лишнего «пафоса» и комфортно.

Сергей Самара, Media Buyer в Telegram Department Netpeak Ukraine