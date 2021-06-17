В поисках работы. 25+ Telegram-каналов, которые помогут

Чего в Telegram навалом, так это предложений о работе. По данным агрегатора ТЕКСТОДРОМ, у которого тоже есть свой канал, в конце прошлого года 7,5 миллионов человек были подписчиками 507 русскоязычных блогов с вакансиями. И это лишь часть ауитории. Вот 25+ актуальных Telegram-каналов, а еще ботов и чатов, которые помогут найти работу.
Удаленка/офис, маркетинг/смотритель замка — выбираем вакансии
Собрали главные каналы в Украине, но и самые крупные на просторах Рунета не забыли. Для каждого указываем статистику по количеству постов. Объем предложений важен, когда речь идет о вакансиях.
1. Finder.vc: удаленная работа — вакансии
Крупная площадка для поиска удаленной работы. Предлагают самые разные вакансии, будь-то преподаватель в онлайн-школе, рекрутер или менеджер по продажам.
Количествоподписчиков: 322 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 9 постов/день
2. КОНЬ НА РАБОТЕ
Большинство постов с хештегами #вакансиямечты или #интереснаявакансия. Если ищете работу личным помощником герцога Кембриджского или заводилой в серф-лагере — вам сюда. Не очень практично, но интересно.
Количество подписчиков: 242 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 2 поста/день
У канала есть собрат — КОНЬ НА УДАЛЕНКЕ.
3. Удалёнка без опыта | Фриланс
Предлагает более 150 вакансий в неделю. Среди них: сторисмейкер, копирайтер, таргетолог, наборщик текста. Во многих объявлениях ищут именно новичка без опыта работы.
Количество подписчиков: 223 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 11 постов/день
4. Workzavr | Фриланс и Удалёнка
«Если тебе больше 15 лет, ты нам нужен!», — говорится в одном из сообщений. Так что эта площадка тоже подходит для новичков. Помимо самого канала, @workbro_bot находит подходящие по силам проекты и присылает их в Telegram.
Количество подписчиков: 151 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 5 постов/день
5. НОВОБРАНЕЦ: фриланс без опыта
Подработки, не требующие опыта и специальных знаний. Вакансии касаются в основном сферы интернет-маркетинга.
Количество подписчиков: 125 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 4 поста/день
6. Проект на «час»
Еще один канал с предложениями по удаленке. Если вы знаете, что такое таргетинг в соцсетях, уже освоились в TikTok или хотите просто подзаработать, набирая тексты, вам сюда.
Количество подписчиков: 122 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 4 поста/день
7. UKRJOB | Робота в Українi
Самый крупный украинский канал по поиску работы. @ukr_robot рассылает вакансии.
Количество подписчиков: 69 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 3 поста/день
8. Brain drain
Если ваша главная цель — не заработок, а обучение, волонтерство и путешествия, то есть ряд каналов, предлагающих оплачиваемые стажировки, волонтерство и работу для молодых специалистов за рубежом. Brain drain — один из них.
Количество подписчиков: 48 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 4 поста/день
9. JOBZY | Робота в Українi
Тоже позиционирует себя как «№1 в Украине». Бот по поиску работы — @JobzyBot.
Количество подписчиков: 42 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 4 поста/неделю
10. New directions: стажировки и волонтёрства
Еще один канал со стажировками и волонтерскими проектами. Оказаться можно как в Люксембурге или Литве, так и в Руанде. Кроме предложений появляются анонсы образовательных ивентов.
Количество подписчиков: 41 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 3 поста/день
11. Лавка с лидами | Фриланс
Разнотипная удаленка. Искать вакансии можно через бот индивидуальных заказов, а услуги предлагать в чате.
Количество подписчиков: 33 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 8 постов/неделю
12. Ворклис - Фриланс и Удаленка
Обещают работу на удаленке с зарплатой от 1000 долларов даже без опыта. Много вакансий по удаленке.
Количество подписчиков: 32 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 7 постов/неделю
13. Ворку: Удаленная работа на дому
Еще один украинский канал. Хотя работу тут предлагают и из-за границы и не только на дому. Есть даже запрос на тестировщика казино и отелей Лас-Вегаса.
Количество подписчиков: 28 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 7 постов/неделю
14. Крезюме Вакансії
Работа в креативных индустриях. К таковым, по замыслу авторов, относятся не только медиа или IT, но и госслужба. Например, специалистов искали в департамент культуры КМДА или в администрацию Славутича.
Количество подписчиков: 24 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~3 поста/день
15. CENTRAL CASTING (Кастинги)
Специфичный канал. Но кто из нас не мечтал хотя бы раз о карьере в кино, рекламе или YouTube? Предложения в основном касаются Киева.
Количество подписчиков: 18 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 7 постов/день
16. Робота у Львові | Робота Львів
Есть масса каналов о работе в отдельных городах. Львовский — самый крупный из них.
Количество подписчиков: 24 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 19 постов/день
17. Happy Monday
Этот канал не только размещает вакансии. Но также предлагает подборки книг, публикаций об обучении и мотивации, а также ивентов.
Количество подписчиков: 17 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 4 поста/день
18. Djinni official
Telegram-канал портала djinni.co, через который проходит более 15 тыс. предложений еженедельно. Есть бот Вакансии на Джинне.
Количество подписчиков: 17 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 6 постов/неделю
19. Wanna Work | IT вакансии
Крупнейший украинский канал IT-вакансий. Предложения для жителей разных городов, и, конечно же, удаленка.
Количество подписчиков: 16 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 2 поста/день
20. ZAICHENKOTEAM.COM
Вакансии «для смелых» разработчиков, отмечает автор канала. В основном предложения для IT-специалистов, хотя проскакивают и посты о поиске арт-директора или HR.
Количество подписчиков: 14 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 3 поста/день
21. NON-tech Jobs in IT
Блог HR-агентства полного цикла dna325. Есть также рекрутерский чат. Не только предложения, но и анонсы бесплатных лекций.
Количество подписчиков: 13 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 3 поста/день
22. OpportunityForJobUA
Предложения из разных сфер и анонсы профильных событий. В основном для киевлян, но есть вакансии из Одессы, Харькова, Львова, Запорожья.
Количество подписчиков: 11 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 3 поста/день
23. Вакансии без печенек
Канал позиционируется как предлагающий работу для политехника.
Количество подписчиков: 10 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 2 поста/день
Боты в помощь
Ну и пятерка ботов, которые будут присылать вам вакансии.
24. A-Play
Вакансии в сферах менеджмента, маркетинга и офисного персонала.
Количество подписчиков: 10 тыс.
Периодичность выхода публикаций: ~ 2 поста/день
25. Вакансии Qviqa
Бот сервис, помогающий находить фриланс-проект.
26. Фриланс бот
Позволяет найти исполнителя или предложить свои услуги.
27. OLX робота
Вводите желаемую должность, город и зарплату — и получаете вакансии от бота Олекси.
28. HR-робот Настя
Помогает найти работу в Украине.
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