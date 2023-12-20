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В пошуках роботи. 30+ Telegram-каналів, які допоможуть
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Нуард Погосян

Чого в Telegram навалом, це пропозицій про роботу. Вирішила оновити нашу давню та дуже популярну у читачів добірку українських каналів із вакансіями. В основі списку кілька критеріїв:

  • найбільші за кількістю передплатників;
  • з найкращими показниками охоплень на думку фахівців Telegram promotion у Netpeak;
  • майданчики, де рекрутери розміщують вакансії від Netpeak Group;
  • сподобалися редакції.

Загалом набралося трохи більше 30 каналів та ботів. 

Віддалено/в офисі, маркетинг/викладач японської мови — обираємо вакансії

1. Вакансич | Робота |Заробіток

Найбільший маркетплейс роботи в Україні. Не лише вакансії, а й варіанти курсів, стажувань, цікаві лайфхаки. Наприклад, про те, що не варто працювати з 15 до 18 години.

график работы

Кількість підписників: 203 тис.
Періодичність постів: ~ 6 постів/день

2. MPG: Вакансії

Маркетплейс для пошуку роботи та співробітників. Пропонує офлайн- та онлайн-вакансії, а також розміщує освітні пости.

Кількість підписників: 137 тис.
Періодичність постів: ~ 6 постів/день

3. Віддалена робота | Вакансії | Стажування

Можна пошукати цікаві варіанти не тільки якщо ви копірайтер або перекладач, але і викладач японської мови.

Кількість підписників: 135,5 тис.
Періодичність постів: ~ 2 пости/день

Віддалені вакансії з усіх куточків країни

4. The.Work: Робота, Вакансії, Стажування, Курси

Широкий спектр вакансій, в IT і не тільки. Тут роботодавці шукають також водіїв вантажівок та геймерів для стримів у Minecraft.

Кількість підписників: 101,5 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день

5. DeXто | Віддалена робота

Канал, скоріше, корисний молодим фахівцям і тим, кого цікавить віддалена робота та неповна зайнятість. Вакансії у SMM, онлайн-рекламі, копірайтингу, для тих, хто готовий спробувати себе як адміністратор або помічник. Хоча є і пропозиції для картографів чи людей, котрі хочуть долучитися до розвитку кримськотатарської мови.

дехто віддалена робота

Кількість підписників: 94 тис.
Періодичність постів: ~ 7 постів/день

6. Файна Робота 💼

Файна Робота 💼 - Огляд

Кількість підписників: 93 тис.
Періодичність постів: ~  6 постів/день

7. Workado | Віддалена робота для Українців

Канал сконцентрований на варіантах віддаленої та гібридної роботи.

Кількість підписників: 90 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день

8. Джобстер | Вакансії | Робота

Найрізноманітніші вакансії та досить активний постинг нових пропозицій.

Кількість підписників: 81 тис.
Періодичність постів: ~ 4 пости/день

9. Рекрутер: Вакансії

Тут можна зустріти пости про «роботу мрії».

Рекрутер Вакансії

Кількість підписників: 68 тис.
Періодичність постів: ~ 4 пости/день

10. Junior Level: вакансії, івенти, можливості

Пропозиції стосуються Digital та ІТ. Не тільки вакансії, а й інформація про курси, івенти, вебінари.

Кількість підписників: 65 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день

11. BEE JOB: Вакансії | Віддалена робота

«Найсолодші» вакансії, яких немає на ворк юа. Так себе позиціонує канал.

Кількість підписників: 55 тис.
Періодичність постів: ~ 4 пости/день

12. Крезюме Вакансії

Робота у креативних індустріях. До таких, на думку авторів, належать не лише медіа чи IT, а й держслужба.

Кількість підписників: 41 тис.
Періодичність постів: ~3 пости/день

13. Jobzilla UA | Робота дистанційно | Вакансії віддалено

Канал крім окремих постів пропонує зручні добірки з вакансіями та багато публікацій навчального формату.

Jobzilla UA Робота дистанційно Вакансії віддалено 

Кількість підписників: 38 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день

14. Djinni official

Telegram-канал порталу djinni.co, є бот Вакансії на Джині.

Кількість підписників: 35 тис.
Періодичність постів: ~ 6 постів/тиждень

15. Happy Monday

Не лише вакансії, але й добірки книг, публікацій про навчання та мотивацію, івенти.

Кількість підписників: 34,5 тис.
Періодичність постів: ~ 4 пости/день

16. Lobby X

Канал однойменного рекрутингового агентства. У якого, до речі, є й кілька профільних каналів поменше — окремо вакансії Сил Оборони Lobby X ARMY та пропозиції в IT Lobby X IT.

Кількість підписників: 30 тис.
Періодичність постів: ~ 2 пости/день

17. ZAICHENKOTEAM.COM

Теж ресурс рекрутингового сайту. Зручно, що команда готує щотижневі добірки із гарячими вакансіями.

ZAICHENKO TEAM

Кількість підписників: 22 тис.
Періодичність постів: ~ 2 пости/день

18. Ad Good as Hell ✨ SMM PR Marketing Вакансії  

Вакансії зі світу маркетингу, а також цікаві рекламні кейси та івенти.

Кількість підписників: 19 тис.
Періодичність постів: ~ 2-4 пости/тиждень

19. CENTRAL CASTING (Кастинги)

Специфічний канал. Але хто з нас не мріяв хоча б раз про кар’єру в кіно, рекламі чи YouTube? Пропозиції здебільшого стосуються Києва.

CENTRAL CASTING

Кількість підписників: 16,5 тис.
Періодичність постів: ~ 1 пост/день

20. NON-tech Jobs in IT

Блог HR-агентства повного циклу dna325. Не лише пропозиції, а й анонси безкоштовних лекцій.

Кількість підписників: 13 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день

Міські канали

Насправді таких майданчиків чимало. Ось список найбільших.

  1. Робота Одеса
  2. Київ Робота
  3. Работа в Харькове
  4. Дніпро Работа
  5. Робота Львів | Вакансії Львів | Підробіток Львів

Боти з вакансіями

Ну і п’ятірка ботів, які надсилатимуть вам вакансії.

26. Ukr_robot 

Розсилка вакансій та курсів.

27. robota.ua NOW Вакансії

Бот одного з найбільших ресурсів із вакансіями.

28. JobzyBot

Є також однойменний канал JOBZY | Робота в Українi.

29. JobPoint

Враховує геолокацію.

30. OLX робота

Нуард Погосян

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