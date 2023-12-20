В пошуках роботи. 30+ Telegram-каналів, які допоможуть

В пошуках роботи. 30+ Telegram-каналів, які допоможуть

Чого в Telegram навалом, це пропозицій про роботу. Вирішила оновити нашу давню та дуже популярну у читачів добірку українських каналів із вакансіями. В основі списку кілька критеріїв:

найбільші за кількістю передплатників;

з найкращими показниками охоплень на думку фахівців Telegram promotion у Netpeak;

майданчики, де рекрутери розміщують вакансії від Netpeak Group;

сподобалися редакції.

Загалом набралося трохи більше 30 каналів та ботів.

Віддалено/в офисі, маркетинг/викладач японської мови — обираємо вакансії

Найбільший маркетплейс роботи в Україні. Не лише вакансії, а й варіанти курсів, стажувань, цікаві лайфхаки. Наприклад, про те, що не варто працювати з 15 до 18 години.

Кількість підписників: 203 тис.

Періодичність постів: ~ 6 постів/день

Маркетплейс для пошуку роботи та співробітників. Пропонує офлайн- та онлайн-вакансії, а також розміщує освітні пости.

Кількість підписників: 137 тис.

Періодичність постів: ~ 6 постів/день

Можна пошукати цікаві варіанти не тільки якщо ви копірайтер або перекладач, але і викладач японської мови.

Кількість підписників: 135,5 тис.

Періодичність постів: ~ 2 пости/день

Широкий спектр вакансій, в IT і не тільки. Тут роботодавці шукають також водіїв вантажівок та геймерів для стримів у Minecraft.

Кількість підписників: 101,5 тис.

Періодичність постів: ~ 3 пости/день

Канал, скоріше, корисний молодим фахівцям і тим, кого цікавить віддалена робота та неповна зайнятість. Вакансії у SMM, онлайн-рекламі, копірайтингу, для тих, хто готовий спробувати себе як адміністратор або помічник. Хоча є і пропозиції для картографів чи людей, котрі хочуть долучитися до розвитку кримськотатарської мови.

Кількість підписників: 94 тис.

Періодичність постів: ~ 7 постів/день

Кількість підписників: 93 тис.

Періодичність постів: ~ 6 постів/день

Канал сконцентрований на варіантах віддаленої та гібридної роботи.

Кількість підписників: 90 тис.

Періодичність постів: ~ 3 пости/день

Найрізноманітніші вакансії та досить активний постинг нових пропозицій.

Кількість підписників: 81 тис.

Періодичність постів: ~ 4 пости/день

Тут можна зустріти пости про «роботу мрії».

Кількість підписників: 68 тис.

Періодичність постів: ~ 4 пости/день

Пропозиції стосуються Digital та ІТ. Не тільки вакансії, а й інформація про курси, івенти, вебінари.

Кількість підписників: 65 тис.

Періодичність постів: ~ 3 пости/день

«Найсолодші» вакансії, яких немає на ворк юа. Так себе позиціонує канал.

Кількість підписників: 55 тис.

Періодичність постів: ~ 4 пости/день

Робота у креативних індустріях. До таких, на думку авторів, належать не лише медіа чи IT, а й держслужба.

Кількість підписників: 41 тис.

Періодичність постів: ~3 пости/день

Канал крім окремих постів пропонує зручні добірки з вакансіями та багато публікацій навчального формату.

Кількість підписників: 38 тис.

Періодичність постів: ~ 3 пости/день

Telegram-канал порталу djinni.co, є бот Вакансії на Джині.

Кількість підписників: 35 тис.

Періодичність постів: ~ 6 постів/тиждень

Не лише вакансії, але й добірки книг, публікацій про навчання та мотивацію, івенти.

Кількість підписників: 34,5 тис.

Періодичність постів: ~ 4 пости/день

Канал однойменного рекрутингового агентства. У якого, до речі, є й кілька профільних каналів поменше — окремо вакансії Сил Оборони Lobby X ARMY та пропозиції в IT Lobby X IT.

Кількість підписників: 30 тис.

Періодичність постів: ~ 2 пости/день

Теж ресурс рекрутингового сайту. Зручно, що команда готує щотижневі добірки із гарячими вакансіями.

Кількість підписників: 22 тис.

Періодичність постів: ~ 2 пости/день

Вакансії зі світу маркетингу, а також цікаві рекламні кейси та івенти.

Кількість підписників: 19 тис.

Періодичність постів: ~ 2-4 пости/тиждень

Специфічний канал. Але хто з нас не мріяв хоча б раз про кар’єру в кіно, рекламі чи YouTube? Пропозиції здебільшого стосуються Києва.

Кількість підписників: 16,5 тис.

Періодичність постів: ~ 1 пост/день

Блог HR-агентства повного циклу dna325. Не лише пропозиції, а й анонси безкоштовних лекцій.

Кількість підписників: 13 тис.

Періодичність постів: ~ 3 пости/день

Міські канали

Насправді таких майданчиків чимало. Ось список найбільших.

Боти з вакансіями

Ну і п’ятірка ботів, які надсилатимуть вам вакансії.

Розсилка вакансій та курсів.

Бот одного з найбільших ресурсів із вакансіями.

Є також однойменний канал JOBZY | Робота в Українi.

Враховує геолокацію.