В пошуках роботи. 30+ Telegram-каналів, які допоможуть
Чого в Telegram навалом, це пропозицій про роботу. Вирішила оновити нашу давню та дуже популярну у читачів добірку українських каналів із вакансіями. В основі списку кілька критеріїв:
- найбільші за кількістю передплатників;
- з найкращими показниками охоплень на думку фахівців Telegram promotion у Netpeak;
- майданчики, де рекрутери розміщують вакансії від Netpeak Group;
- сподобалися редакції.
Загалом набралося трохи більше 30 каналів та ботів.
Віддалено/в офисі, маркетинг/викладач японської мови — обираємо вакансії
1. Вакансич | Робота |Заробіток
Найбільший маркетплейс роботи в Україні. Не лише вакансії, а й варіанти курсів, стажувань, цікаві лайфхаки. Наприклад, про те, що не варто працювати з 15 до 18 години.
Кількість підписників: 203 тис.
Періодичність постів: ~ 6 постів/день
2. MPG: Вакансії
Маркетплейс для пошуку роботи та співробітників. Пропонує офлайн- та онлайн-вакансії, а також розміщує освітні пости.
Кількість підписників: 137 тис.
Періодичність постів: ~ 6 постів/день
3. Віддалена робота | Вакансії | Стажування
Можна пошукати цікаві варіанти не тільки якщо ви копірайтер або перекладач, але і викладач японської мови.
Кількість підписників: 135,5 тис.
Періодичність постів: ~ 2 пости/день
4. The.Work: Робота, Вакансії, Стажування, Курси
Широкий спектр вакансій, в IT і не тільки. Тут роботодавці шукають також водіїв вантажівок та геймерів для стримів у Minecraft.
Кількість підписників: 101,5 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день
5. DeXто | Віддалена робота
Канал, скоріше, корисний молодим фахівцям і тим, кого цікавить віддалена робота та неповна зайнятість. Вакансії у SMM, онлайн-рекламі, копірайтингу, для тих, хто готовий спробувати себе як адміністратор або помічник. Хоча є і пропозиції для картографів чи людей, котрі хочуть долучитися до розвитку кримськотатарської мови.
Кількість підписників: 94 тис.
Періодичність постів: ~ 7 постів/день
6. Файна Робота 💼
Кількість підписників: 93 тис.
Періодичність постів: ~ 6 постів/день
7. Workado | Віддалена робота для Українців
Канал сконцентрований на варіантах віддаленої та гібридної роботи.
Кількість підписників: 90 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день
8. Джобстер | Вакансії | Робота
Найрізноманітніші вакансії та досить активний постинг нових пропозицій.
Кількість підписників: 81 тис.
Періодичність постів: ~ 4 пости/день
9. Рекрутер: Вакансії
Тут можна зустріти пости про «роботу мрії».
Кількість підписників: 68 тис.
Періодичність постів: ~ 4 пости/день
10. Junior Level: вакансії, івенти, можливості
Пропозиції стосуються Digital та ІТ. Не тільки вакансії, а й інформація про курси, івенти, вебінари.
Кількість підписників: 65 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день
11. BEE JOB: Вакансії | Віддалена робота
«Найсолодші» вакансії, яких немає на ворк юа. Так себе позиціонує канал.
Кількість підписників: 55 тис.
Періодичність постів: ~ 4 пости/день
12. Крезюме Вакансії
Робота у креативних індустріях. До таких, на думку авторів, належать не лише медіа чи IT, а й держслужба.
Кількість підписників: 41 тис.
Періодичність постів: ~3 пости/день
13. Jobzilla UA | Робота дистанційно | Вакансії віддалено
Канал крім окремих постів пропонує зручні добірки з вакансіями та багато публікацій навчального формату.
Кількість підписників: 38 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день
14. Djinni official
Telegram-канал порталу djinni.co, є бот Вакансії на Джині.
Кількість підписників: 35 тис.
Періодичність постів: ~ 6 постів/тиждень
15. Happy Monday
Не лише вакансії, але й добірки книг, публікацій про навчання та мотивацію, івенти.
Кількість підписників: 34,5 тис.
Періодичність постів: ~ 4 пости/день
16. Lobby X
Канал однойменного рекрутингового агентства. У якого, до речі, є й кілька профільних каналів поменше — окремо вакансії Сил Оборони Lobby X ARMY та пропозиції в IT Lobby X IT.
Кількість підписників: 30 тис.
Періодичність постів: ~ 2 пости/день
17. ZAICHENKOTEAM.COM
Теж ресурс рекрутингового сайту. Зручно, що команда готує щотижневі добірки із гарячими вакансіями.
Кількість підписників: 22 тис.
Періодичність постів: ~ 2 пости/день
18. Ad Good as Hell ✨ SMM PR Marketing Вакансії
Вакансії зі світу маркетингу, а також цікаві рекламні кейси та івенти.
Кількість підписників: 19 тис.
Періодичність постів: ~ 2-4 пости/тиждень
19. CENTRAL CASTING (Кастинги)
Специфічний канал. Але хто з нас не мріяв хоча б раз про кар’єру в кіно, рекламі чи YouTube? Пропозиції здебільшого стосуються Києва.
Кількість підписників: 16,5 тис.
Періодичність постів: ~ 1 пост/день
20. NON-tech Jobs in IT
Блог HR-агентства повного циклу dna325. Не лише пропозиції, а й анонси безкоштовних лекцій.
Кількість підписників: 13 тис.
Періодичність постів: ~ 3 пости/день
Міські канали
Насправді таких майданчиків чимало. Ось список найбільших.
- Робота Одеса
- Київ Робота
- Работа в Харькове
- Дніпро Работа
- Робота Львів | Вакансії Львів | Підробіток Львів
Боти з вакансіями
Ну і п’ятірка ботів, які надсилатимуть вам вакансії.
26. Ukr_robot
Розсилка вакансій та курсів.
27. robota.ua NOW Вакансії
Бот одного з найбільших ресурсів із вакансіями.
28. JobzyBot
Є також однойменний канал JOBZY | Робота в Українi.
29. JobPoint
Враховує геолокацію.
30. OLX робота
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