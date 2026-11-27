На 68,8% більше доходу за рік: як AI змінив підхід до управління рекламою ME-QR

На 68,8% більше доходу за рік: як AI змінив підхід до управління рекламою ME-QR

Якщо реклама працює в понад 40 країнах, ручне керування перетворюється на постійну гонитву за змінами попиту: поки команда помічає проблему на одному ринку, на іншому вже втрачено можливість зростання. Для ME-QR, глобального сервісу створення QR-кодів, ситуацію ускладнювала ще й модель монетизації: компанія заробляє і на підписках, і на рекламі на сайті, а рекламні алгоритми не мали достатньо інформації, щоб оцінити, скільки доходу приносить бізнесу кожен залучений користувач.

Тому ми змінили сам принцип роботи: розробили власну систему RISE, що об’єднала дані в єдину економічну модель, автоматизувала сегментацію за допомогою AI та дала змогу перейти від реагування на зміни до їх прогнозування. Час реакції на коливання попиту скоротився з кількох днів до кількох годин, а сукупний дохід за 2025 рік зріс на 68,8%.

Кейс ME-QR здобув одразу три нагороди міжнародної премії MIXX Awards Europe 2026 — золото, срібло та бронзу.

Хто наш партнер

ME-QR — міжнародна онлайн-платформа для створення QR-кодів.

Вхідні дані й цілі співпраці

ME-QR працює в понад 40 країнах світу, серед яких пріоритетними ринками є США та Канада. Реклама охоплює аудиторію, що розмовляє понад 30 мовами, а кількість одночасно активних рекламних кампаній перевищує 100.

Бренд має два основні джерела доходу: платні підписки та рекламну монетизацію через Google AdSense і AdX. Дані про ці доходи зберігалися в трьох різних системах, жодна з яких не була синхронізована з Google Ads.

На початку роботи ми разом з ME-QR мали кілька основних викликів:

Складність управління рекламою. Кампанії містили сотні груп оголошень, у котрих перспективні сегменти недоотримували трафік, а неефективні не завжди вдавалося вчасно виявити. Глобальний масштаб просування. Кожен ринок мав свої мовні особливості, специфіку аудиторії та попиту. В умовах високої конкуренції, особливо в пошуковій рекламі, швидка оптимізація кампаній потребувала значних ресурсів. Обмеженість даних для оптимізації реклами. Алгоритми Google Ads не враховували повної фінансової цінності користувачів для бізнесу, зокрема доходу за весь період взаємодії з платформою (LTV) та динаміки доходу від рекламної монетизації.

Як наслідок, кампанії могли демонструвати високі показники ефективності в рекламному кабінеті, але ці показники не завжди відображали реальний дохід бізнесу.

Щоб масштабувати бізнес та утримувати позиції на пріоритетних ринках, ми мали змінити підхід до управління рекламою та:

збільшити сукупний дохід бізнесу щонайменше на 15%;

забезпечити контрольоване масштабування рекламних кампаній у понад 40 країнах;

створити систему автоматизованого управління рекламними бюджетами на основі прогнозування рентабельності інвестицій (ROI).

Стратегія

В основу стратегії ми заклали зміну принципів управління рекламними кампаніями у Google Ads. Замість класичного підходу, за якого кампанії оптимізують за поведінковими показниками (кліками, конверсіями), ми прагнули створити рішення, що враховує економіку бізнесу: LTV, дохід із різних джерел та поведінку користувачів у часі.

Для цього розробили власну чотирирівневу систему RISE, що об'єднала роботу з даними, штучний інтелект (AI), масштабування реклами та автоматизацію управління кампаніями:

Real Economy (Data) — створення єдиної економічної моделі бізнесу. Intelligence (AI Tools) — збагачення даних і сегментація аудиторії за допомогою AI. Strategic Expansion (Scale) — контрольоване масштабування рекламних кампаній. Engineering (Infrastructure) — оптимізація структури кампаній та автоматизація управління бюджетами.

На кожному із цих рівнів ми використали штучний інтелект, щоб скоротити обсяг ручної роботи та прискорити реагування на зміни попиту на різних ринках.

Real Economy: Єдина інфраструктура даних

Ми об’єднали дані з Google Ads, CRM, Stripe, AdSense та AdX, щоб працювати не з розірваними джерелами, а отримати цілісну економічну модель бізнесу.

Далі налаштували передавання прямих та офлайн-конверсій у Google Ads. Рекламна система отримала реальні економічні сигнали — інформацію про дохід від підписок і рекламної монетизації. Завдяки цьому під час оптимізації алгоритми могли орієнтуватися не лише на проміжні дії користувачів, а й на фактичні фінансові показники бізнесу.

На основі цих даних ми задіяли доступні в Google Ads інструменти автоматизації та штучного інтелекту. Це стало основою для роботи автоматичних стратегій призначення ставок і подальшого масштабування рекламних кампаній.

Окремо ділимося досвідом оптимізації рекламної монетизації ME-QR : від перших експериментів з Ad Exchange до зростання дохідності сайту на 60%.

Intelligence: Збагачення даних і сегментація аудиторії за допомогою AI

З огляду на глобальний масштаб ME-QR та багатомовність попиту ми розробили власне рішення для збагачення і обробки даних за допомогою BigQuery, Python і Gemini API.

Система аналізувала пошукові запити різними мовами, закономірності пошукової поведінки користувачів та бізнес-контекст попиту.

Це дало змогу перейти від поверхневої поведінкової логіки до точнішої сегментації аудиторії, передавати відповідні сегменти в Google Ads і надавати рекламним алгоритмам якіснішу інформацію для оптимізації та масштабування кампаній.

Також ми використовували AI-моделі для розширення переліку ключових слів і підготовки рекламних оголошень з урахуванням мовних та регіональних особливостей цільових ринків.

Strategic Expansion: Масштабування рекламних кампаній

На основі отриманих даних ми почали розширювати можливості залучення користувачів і масштабувати рекламні кампанії.

Для цього працювали за трьома напрямами:

у липні 2025 року інтегрували в пошукові кампанії AI Max — набір інструментів Google Ads на основі штучного інтелекту, щоб виявити й охопити додатковий пошуковий попит;

— набір інструментів Google Ads на основі штучного інтелекту, щоб виявити й охопити додатковий пошуковий попит; запустили рекламу за брендовими запитами , щоб захистити брендовий трафік у платній пошуковій видачі;

, щоб захистити брендовий трафік у платній пошуковій видачі; масштабували рекламні кампанії, спрямовані на залучення користувачів застосунку ME-QR.

Engineering: Оптимізація структури кампаній та автоматизація управління бюджетами

Для контрольованого масштабування реклами ми також оптимізували структуру рекламних кампаній:

на основі історичних даних про понад 500 найефективніших локацій протестували рекламу з прив’язкою до конкретних географічних точок;

винесли перспективні групи оголошень в окремі кампанії, щоб вони могли реалізувати свій потенціал без внутрішньої конкуренції за рекламний бюджет;

виділили оголошення, орієнтовані саме на оформлення платних підписок.

Наступним кроком стала автоматизація управління рекламними бюджетами. Після інтеграції даних у CRM ми за допомогою AI розробили систему автоматичного прогнозування рентабельності інвестицій (ROI) для різних елементів рекламних кампаній.

Система щодня аналізує історичні дані, фінансову цінність користувачів і прогнозовані зміни попиту. На основі цих показників вона автоматично коригує рекламні бюджети та ставки.

Завдяки цьому рішенню вдалося перейти від ручного медіапланування до прогнозного управління рекламою та автоматизувати процеси, які раніше потребували тисяч годин ручної роботи щомісяця.

Результати просування

За підсумками 2025 року нам вдалося масштабувати рекламні кампанії ME-QR та збільшити дохід бізнесу з обох джерел монетизації.

Порівняно з 2024 роком:

сукупний дохід бізнесу зріс на 68,8% ;

; дохід від рекламної монетизації через AdSense та AdX збільшився на 86,7% , тоді як рекламні витрати зросли на 65,7%;

, тоді як рекламні витрати зросли на 65,7%; дохід від платних підписок зріс на 43%.

Завдяки тому, що дохід від рекламної монетизації збільшувався швидше за рекламні витрати, нам вдалося масштабувати цей напрям і водночас підвищити його рентабельність.

Результати окремих рекламних кампаній та експериментів

Окремі ініціативи з масштабування реклами продемонстрували такі показники окупності рекламних витрат (ROAS):

Напрям роботи ROAS Запуск брендових кампаній 290% Масштабування кампаній для застосунку 131% Тестування географічного таргетингу в пошукових кампаніях 188% Винесення перспективних груп оголошень в окремі кампанії 159% Оптимізація кампаній під платні підписки 367%

Окрім зростання фінансових показників, нам вдалося:

налагодити централізоване управління рекламними кампаніями в понад 40 країнах ;

; автоматизувати щоденне коригування рекламних бюджетів і ставок на основі прогнозування ROI;

рекламних бюджетів і ставок на основі прогнозування ROI; скоротити час реагування на зміни попиту на різних ринках із кількох днів до кількох годин;

реагування на зміни попиту на різних ринках із кількох днів до кількох годин; скоротити обсяг ручної роботи й операційні витрати на масштабування реклами.

У роботі з ME-QR ми перетворили організацію реклами на інтелектуальну бізнес-систему, яка самостійно оцінює та прогнозує реальну цінність кожного користувача. RISE об’єднала роботу з даними, AI та управління рекламними кампаніями, що дало змогу масштабувати бізнес на десятках ринків без втрати контролю над ефективністю реклами.

Наразі ми вдосконалюємо розроблену систему та розширюємо її можливості.