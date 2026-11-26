Як українському бізнесу почати продавати на Amazon та Allegro?

Як українському бізнесу почати продавати на Amazon та Allegro?

Коли бізнес вирішує виходити на Amazon чи Allegro, перше питання зазвичай звучить так: де зареєструватися і як відправити товар? Але насправді все починається раніше — з розуміння, чи є попит на ваш товар і чи зможете ви конкурувати.

А далі — цілий ланцюжок рішень: склад у Європі чи доставка з України, ФОП чи компанія в ЄС, яка країна і які податки. Одна помилка на старті — і доводиться перебудовувати бізнес з нуля.

Щоб цього не сталося, 3 грудня о 18:00 Netpeak разом з Укрпоштою та WoBorders проводить безкоштовний онлайн-мітап. Пройдемо весь шлях від перевірки попиту до перших продажів і розберемо його на реальних кейсах.

Коли: 3 грудня, 18:00 (за Києвом). Формат: онлайн. Участь: безкоштовна, за попередньою реєстрацією.

Кому буде корисно

Власникам брендів і виробникам, які думають про вихід на Amazon чи Allegro.

Тим, хто вже продає за кордон напряму з України і хоче масштабуватися.

Маркетологам і керівникам, відповідальним за експорт.

Що розберемо

З чого починається вихід на міжнародні маркетплейси. Як зрозуміти, що в ринок варто вкладати: попит, конкуренти, вибір країни й майданчика. Склад у Європі чи відправка напряму: що вигідніше і скільки це коштує. Юніт-економіка: які витрати закласти до першої партії. Від ФОП до компанії в ЄС: коли це потрібно і як обрати країну. Типові помилки, які коштують бізнесу грошей, товару й акаунта.

Хто говоритиме

Кирило Кузнецов, Head of Marketplace Growth Department, Netpeak (ex-Amazon) Юлія Павленко, директорка департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта» Іван Чеботарьов, CEO WoBorders, експерт із міжнародного податкового планування та структурування бізнесу Модераторка: Альона Грицук, CEO Netpeak International, менторка стартапів

Після мітапу ви зможете

Оцінити попит на свій товар і проаналізувати конкурентів, щоб обрати країну й майданчик для старту продажів.

Порахувати стартові витрати й порівняти два варіанти доставки: відправлення напряму з України та продажі зі складу в ЄС.

Зрозуміти, чи потрібна вам іноземна компанія, і скласти список документів і податкових питань, які варто вирішити заздалегідь.

Як взяти участь

Участь безкоштовна. Зареєструйтеся на сторінці мітапу — посилання на трансляцію надішлемо на вашу пошту.