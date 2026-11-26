Як українському бізнесу почати продавати на Amazon та Allegro?
Коли бізнес вирішує виходити на Amazon чи Allegro, перше питання зазвичай звучить так: де зареєструватися і як відправити товар? Але насправді все починається раніше — з розуміння, чи є попит на ваш товар і чи зможете ви конкурувати.
А далі — цілий ланцюжок рішень: склад у Європі чи доставка з України, ФОП чи компанія в ЄС, яка країна і які податки. Одна помилка на старті — і доводиться перебудовувати бізнес з нуля.
Щоб цього не сталося, 3 грудня о 18:00 Netpeak разом з Укрпоштою та WoBorders проводить безкоштовний онлайн-мітап. Пройдемо весь шлях від перевірки попиту до перших продажів і розберемо його на реальних кейсах.
Коли: 3 грудня, 18:00 (за Києвом).
Формат: онлайн.
Участь: безкоштовна, за попередньою реєстрацією.
Кому буде корисно
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Власникам брендів і виробникам, які думають про вихід на Amazon чи Allegro.
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Тим, хто вже продає за кордон напряму з України і хоче масштабуватися.
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Маркетологам і керівникам, відповідальним за експорт.
Що розберемо
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З чого починається вихід на міжнародні маркетплейси.
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Як зрозуміти, що в ринок варто вкладати: попит, конкуренти, вибір країни й майданчика.
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Склад у Європі чи відправка напряму: що вигідніше і скільки це коштує.
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Юніт-економіка: які витрати закласти до першої партії.
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Від ФОП до компанії в ЄС: коли це потрібно і як обрати країну.
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Типові помилки, які коштують бізнесу грошей, товару й акаунта.
Хто говоритиме
Кирило Кузнецов, Head of Marketplace Growth Department, Netpeak (ex-Amazon)
Юлія Павленко, директорка департаменту міжнародних операцій АТ «Укрпошта»
Іван Чеботарьов, CEO WoBorders, експерт із міжнародного податкового планування та структурування бізнесу
Модераторка: Альона Грицук, CEO Netpeak International, менторка стартапів
Після мітапу ви зможете
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Оцінити попит на свій товар і проаналізувати конкурентів, щоб обрати країну й майданчик для старту продажів.
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Порахувати стартові витрати й порівняти два варіанти доставки: відправлення напряму з України та продажі зі складу в ЄС.
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Зрозуміти, чи потрібна вам іноземна компанія, і скласти список документів і податкових питань, які варто вирішити заздалегідь.
Як взяти участь
Участь безкоштовна. Зареєструйтеся на сторінці мітапу — посилання на трансляцію надішлемо на вашу пошту.
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