Крістіна Анютенко

Крістіна Анютенко

Автор NJ з 2021
Позиція:
PR Specialist
Інформація про себе
З 2021 року працює PR Specialist в Netpeak Ukraine.

Свіжі матеріали

Бізнес
Як побудувати системний маркетинг у B2B?
SEO
AI пошук 2026: що чекає на бізнес і як адаптувати маркетингові стратегії?
Бізнес
Міфи про наскрізну аналітику: 6 помилок, які коштують бізнесу грошей
Бізнес
Як E-commerce отримати максимум прибутку з наявної бази клієнтів у промосезон?
Бізнес
Marketplace Promotion
Просто про експорт: як зробити перший крок у глобальну торгівлю
Бізнес
Штучний інтелект у digital-маркетингу: перевага чи залежність?
Бізнес
Retention-маркетинг
AI-Retention: як штучний інтелект змінює правила утримання клієнтів у різних нішах
Бізнес
SEO
AI-пошук та SEO: що бізнес має знати, аби не втратити позиції у новій реальності?
Бізнес
Як отримати прибуток з кожного клієнтського відгуку в E-commerce?
