Журнал
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Надіслати заявку
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Крістіна Анютенко
Автор NJ з 2021
Позиція:
PR Specialist
Інформація про себе
З 2021 року працює PR Specialist в Netpeak Ukraine.
Свіжі матеріали
Бізнес
593
0
Як побудувати системний маркетинг у B2B?
Бізнес
Як побудувати системний маркетинг у B2B?
593
0
SEO
1466
0
AI пошук 2026: що чекає на бізнес і як адаптувати маркетингові стратегії?
SEO
AI пошук 2026: що чекає на бізнес і як адаптувати маркетингові стратегії?
1466
0
Бізнес
591
4
Міфи про наскрізну аналітику: 6 помилок, які коштують бізнесу грошей
Бізнес
Міфи про наскрізну аналітику: 6 помилок, які коштують бізнесу грошей
591
4
Бізнес
544
2
Як E-commerce отримати максимум прибутку з наявної бази клієнтів у промосезон?
Бізнес
Як E-commerce отримати максимум прибутку з наявної бази клієнтів у промосезон?
544
2
Бізнес
Marketplace Promotion
721
2
Просто про експорт: як зробити перший крок у глобальну торгівлю
Бізнес
Marketplace Promotion
Просто про експорт: як зробити перший крок у глобальну торгівлю
721
2
Бізнес
694
2
Штучний інтелект у digital-маркетингу: перевага чи залежність?
Бізнес
Штучний інтелект у digital-маркетингу: перевага чи залежність?
694
2
Бізнес
Retention-маркетинг
756
2
AI-Retention: як штучний інтелект змінює правила утримання клієнтів у різних нішах
Бізнес
Retention-маркетинг
AI-Retention: як штучний інтелект змінює правила утримання клієнтів у різних нішах
756
2
Бізнес
SEO
983
4
AI-пошук та SEO: що бізнес має знати, аби не втратити позиції у новій реальності?
Бізнес
SEO
AI-пошук та SEO: що бізнес має знати, аби не втратити позиції у новій реальності?
983
4
Бізнес
969
2
Як отримати прибуток з кожного клієнтського відгуку в E-commerce?
Бізнес
Як отримати прибуток з кожного клієнтського відгуку в E-commerce?
969
2