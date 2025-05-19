AI-пошук та SEO: що бізнес має знати, аби не втратити лідуючі позиції у новій реальності?

AI-пошук та SEO: що бізнес має знати, аби не втратити позиції у новій реальності?

AI-пошук та SEO: що бізнес має знати, аби не втратити позиції у новій реальності?

Чи готовий ваш бізнес до нової реальності, де Google більше не єдине джерело органічного трафіку?

AI-пошук та великі мовні моделі відкривають нові сценарії взаємодії з клієнтами. Тепер користувачі шукають не лише в Google, а й у всіх можливих AI-системах — і саме зараз важливо адаптуватися, доповнюючи SEO-стратегію новими підходами.

Хочете дізнатися, як адаптуватися до змін, не втратити позиції у видачі та продовжити ефективно генерувати ліди?

Приєднуйтеся до безплатного онлайн-мітапу від групи диджитал-агентств Netpeak — покажемо, як саме це зробити.

Коли: 22 травня о 19:00.

Де: online.

Вартість: безоплатно.

Реєстрація: за посиланням на мітап.

В ефірі поговоримо про:

🔹LLM та AI-пошук: які головні тренди та перші сигнали змін у цифровому середовищі.

🔹SEO VS AI-пошуку: які фактори впливу.

🔹Що варто робити вже зараз, аби не втратити позиції у новій пошуковій реальності.

🔹AI замість SEO: прогнози та сценарії розвитку — куди рухається галузь.

Після мітапу ви отримаєте чітке розуміння, як SEO та AI-пошук можуть працювати разом, щоби забезпечити стабільну лідогенерацію для вашого бізнесу навіть в умовах змін.

👩‍💼Хто буде ділитися експертизою?

Олена Воскобойник, Head of Product SEO Department в Netpeak Ukraine. Більше 10 років експертизи в маркетингу. Має досвід у керуванні департаментом SEO та розвитку послуги SEO, в тому числі для B2B. Команда SEO Department в Netpeak Ukraine виростили SaaS та продукти для маркетинг- спеціалістів, такі як Serpstat та Netpeak Software.

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