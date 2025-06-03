Бізнес Retention-маркетинг
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AI-Retention: як штучний інтелект змінює правила утримання клієнтів у різних нішах
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Крістіна Анютенко

Чи готова ваша стратегія до нової епохи утримання клієнтів, де штучний інтелект впливає на кожен дотик — від email до чат-бота?

Автоматизація, персоналізація та AI-рішення вже змінюють комунікацію з клієнтами. Бізнеси, які першими адаптуються, зможуть скоротити витрати на залучення, збільшити кількість повторних покупок і побудувати ефективні системи взаємодії на роки вперед.

Приєднуйтесь до безоплатного онлайн-мітапу від групи діджитал-агентств Netpeak — покажемо, як ШІ працює на повернення клієнтів на  реальних прикладах.

📅 Коли: 5 червня о 19:00.
💻 Де: online.
💸 Вартість: безоплатно.
🔗 Реєстрація: https://netpeak.ua/retention-ai-meetup/.

В ефірі поговоримо про:

🔹 Що змінилося в Retention-маркетингу з появою штучного інтелекту?
🔹 Як AI підвищує ефективність різних каналів комунікації через дані та автоматизацію?
🔹 Які нові можливості взаємодії з клієнтами з’явилися завдяки AI у чат-ботах?

🔹AI у Retention: кейси для різних ніш та практичні рекомендації.

👩‍💼 Хто буде ділитися експертизою?
Аліна Пшеничникова, Head of Product & Marketing в департаменті Retention-маркетингу в Netpeak Ukraine

Аліна Пшеничникова, Head of Product & Marketing в департаменті Retention-маркетингу в Netpeak Ukraine

Віталій Іванов, Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine
Віталій Іванов, Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine

Якщо ви працюєте у digital-маркетингу, відповідаєте за зростання клієнтської бази або шукаєте нові способи підвищити повторні продажі — цей ефір для вас.

Реєструйтесь і приходьте дізнатися, як використовувати AI, щоб повертати клієнтів, автоматизувати комунікацію та збільшити прибуток вашого бізнесу!

Крістіна Анютенко

З 2021 року працює PR Specialist в Netpeak Ukraine.

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