AI-Retention: як штучний інтелект змінює правила утримання клієнтів у різних нішах

AI-Retention: як штучний інтелект змінює правила утримання клієнтів у різних нішах

Чи готова ваша стратегія до нової епохи утримання клієнтів, де штучний інтелект впливає на кожен дотик — від email до чат-бота?

Автоматизація, персоналізація та AI-рішення вже змінюють комунікацію з клієнтами. Бізнеси, які першими адаптуються, зможуть скоротити витрати на залучення, збільшити кількість повторних покупок і побудувати ефективні системи взаємодії на роки вперед.

Приєднуйтесь до безоплатного онлайн-мітапу від групи діджитал-агентств Netpeak — покажемо, як ШІ працює на повернення клієнтів на реальних прикладах.

📅 Коли: 5 червня о 19:00.

💻 Де: online.

💸 Вартість: безоплатно.

🔗 Реєстрація: https://netpeak.ua/retention-ai-meetup/.

В ефірі поговоримо про:

🔹 Що змінилося в Retention-маркетингу з появою штучного інтелекту?

🔹 Як AI підвищує ефективність різних каналів комунікації через дані та автоматизацію?

🔹 Які нові можливості взаємодії з клієнтами з’явилися завдяки AI у чат-ботах? 🔹AI у Retention: кейси для різних ніш та практичні рекомендації.

👩‍💼 Хто буде ділитися експертизою?



Аліна Пшеничникова, Head of Product & Marketing в департаменті Retention-маркетингу в Netpeak Ukraine



Віталій Іванов, Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine

Якщо ви працюєте у digital-маркетингу, відповідаєте за зростання клієнтської бази або шукаєте нові способи підвищити повторні продажі — цей ефір для вас.