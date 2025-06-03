AI-Retention: як штучний інтелект змінює правила утримання клієнтів у різних нішах
Чи готова ваша стратегія до нової епохи утримання клієнтів, де штучний інтелект впливає на кожен дотик — від email до чат-бота?
Автоматизація, персоналізація та AI-рішення вже змінюють комунікацію з клієнтами. Бізнеси, які першими адаптуються, зможуть скоротити витрати на залучення, збільшити кількість повторних покупок і побудувати ефективні системи взаємодії на роки вперед.
Приєднуйтесь до безоплатного онлайн-мітапу від групи діджитал-агентств Netpeak — покажемо, як ШІ працює на повернення клієнтів на реальних прикладах.
📅 Коли: 5 червня о 19:00.
💻 Де: online.
💸 Вартість: безоплатно.
🔗 Реєстрація: https://netpeak.ua/retention-ai-meetup/.
В ефірі поговоримо про:
🔹 Що змінилося в Retention-маркетингу з появою штучного інтелекту?
🔹 Як AI підвищує ефективність різних каналів комунікації через дані та автоматизацію?
🔹 Які нові можливості взаємодії з клієнтами з’явилися завдяки AI у чат-ботах?
🔹AI у Retention: кейси для різних ніш та практичні рекомендації.
👩💼 Хто буде ділитися експертизою?
Аліна Пшеничникова, Head of Product & Marketing в департаменті Retention-маркетингу в Netpeak Ukraine
Віталій Іванов, Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine
Якщо ви працюєте у digital-маркетингу, відповідаєте за зростання клієнтської бази або шукаєте нові способи підвищити повторні продажі — цей ефір для вас.
Реєструйтесь і приходьте дізнатися, як використовувати AI, щоб повертати клієнтів, автоматизувати комунікацію та збільшити прибуток вашого бізнесу!
Більше за темою
Свіжі
Налаштування Consent Mode у GА4: як реалізувати режим згоди на сайті через GTM
Розбираємося, як правильно інтегрувати режим згоди в GA4, налаштувати його для ефективного збору даних і водночас дотримуватися вимог GDPR та інших законодавчих регламентів
Як отримати +26,5% трафіку і +15,5% завантажень у Google Play через CSL — кейс Nicegram
Розповідаємо, як окрема сторінка під запит telegram стала точкою зростання
Оновлений гід з SEO-моніторингу: як відстежувати позиції сайту та вибрати найкращий інструмент для аналізу
Цей посібник розкриває важливість моніторингу позицій, ефективні методи та найкращі інструменти — корисно як новачкам, так і профі