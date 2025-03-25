Як отримати прибуток з кожного клієнтського відгуку в E-commerce?
Чи знаєте ви, що клієнтські відгуки можуть стати потужним інструментом для збільшення продажів? Вони вибудовують довіру, покращують видимість у пошуку та впливають на вибір потенційних покупців. Хочете навчитися ефективно працювати з фідбеком, грамотно реагувати на критику й мотивувати клієнтів ділитися досвідом?
Приєднуйтеся до безплатного онлайн-мітапу від групи диджитал-агентств Netpeak — покажемо, як це робити правильно.
Коли: 27 березня о 19:00.
Де: online.
Вартість: безоплатно.
Реєстрація за посиланням: https://netpeak.me/PmpbvQ.
В ефірі поговоримо про таке:
- Як працювати з відгуками так, щоби вони приносили прибуток?
- Чому конструктивна реакція на критику зміцнює довіру й лояльність клієнтів?
- Як користувацький контент підвищує позиції у пошуку і впливає на ранжування на маркетплейсах?
- Які інструменти та механіки заохочують клієнтів залишати більше відгуків?
Бонус: проведемо репутаційний зріз ecommerce-проєкту у прямому ефірі.
Після мітапу ви отримаєте чітке розуміння, як перетворити відгуки клієнтів на конкретну перевагу для вашого бізнесу.
Спікер
В’ячеслав Писанка, керівник департаменту SERM в Netpeak Ukraine.
Має понад 14 років досвіду в digital, пройшов шлях від копірайтера та SEO-фахівця до директора департаменту SERM. Працював як в агентствах, так і на стороні продукту на ринки України, США та ЄС.
У портфоліо В’ячеслава — успішні кейси для бізнесів із різних галузей, що дозволяє ефективно вирішувати задачі незалежно від ніші.
Якщо вам цікаво дізнатися, як перетворити клієнтські відгуки на джерело прибутку, приєднуйтеся до MeetUp!
Більше за темою
Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»
Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу
Чому тестувальник — чудова позиція для старту в IT
У цьому тексті досвідчений айтівець та викладач Максим Дем’янов пише про особливості професії тестувальника, переваги роботи в IT та необхідні навички для старту кар’єри.
Свіжі
Як ми рахуємо продажі блогу про здоров’я — кейс ОН Клінік
Як завдяки моделі атрибуції, яка визначає внесок кожної статті в продажі, вдалося проаналізувати контент Блогу ОН Клінік і виявити, що він приносить до 12% доходу сайту
Як побудувати лідогенерацію через LinkedIn та отримати результати за пів року — на прикладі Netpeak
Покроково показуємо наші підходи
Як вивести український бренд військової тематики в ТОП-10 видачі — кейс UKRARMOR
Розповідаємо, як завдяки комплексному підходу до технічної оптимізації, контенту та нарощування посилальної маси вдалося збільшити органічний трафік, прибуток та долю ринку