Як отримати прибуток з кожного клієнтського відгуку в E-commerce?

Як отримати прибуток з кожного клієнтського відгуку в E-commerce?

Чи знаєте ви, що клієнтські відгуки можуть стати потужним інструментом для збільшення продажів? Вони вибудовують довіру, покращують видимість у пошуку та впливають на вибір потенційних покупців. Хочете навчитися ефективно працювати з фідбеком, грамотно реагувати на критику й мотивувати клієнтів ділитися досвідом?

Приєднуйтеся до безплатного онлайн-мітапу від групи диджитал-агентств Netpeak — покажемо, як це робити правильно.

Коли: 27 березня о 19:00. Де: online. Вартість: безоплатно. Реєстрація за посиланням: https://netpeak.me/PmpbvQ.

В ефірі поговоримо про таке:

Як працювати з відгуками так, щоби вони приносили прибуток? Чому конструктивна реакція на критику зміцнює довіру й лояльність клієнтів? Як користувацький контент підвищує позиції у пошуку і впливає на ранжування на маркетплейсах? Які інструменти та механіки заохочують клієнтів залишати більше відгуків?

Бонус: проведемо репутаційний зріз ecommerce-проєкту у прямому ефірі.

Після мітапу ви отримаєте чітке розуміння, як перетворити відгуки клієнтів на конкретну перевагу для вашого бізнесу.

Спікер

В’ячеслав Писанка, керівник департаменту SERM в Netpeak Ukraine.

Має понад 14 років досвіду в digital, пройшов шлях від копірайтера та SEO-фахівця до директора департаменту SERM. Працював як в агентствах, так і на стороні продукту на ринки України, США та ЄС.

У портфоліо В’ячеслава — успішні кейси для бізнесів із різних галузей, що дозволяє ефективно вирішувати задачі незалежно від ніші.

Якщо вам цікаво дізнатися, як перетворити клієнтські відгуки на джерело прибутку, приєднуйтеся до MeetUp!