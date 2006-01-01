Ідеї для бізнесу

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Що означає партнерство «Укрпошти» та Etsy для українських продавців
Marketplace Promotion
16 днів тому
6
Кирило Кузнецов
0
Як українським IT-компаніям залучити Enterprise-клієнтів за кордоном: точковий і бренд-маркетинг проти LinkedIn-шуму
Бізнес
Лідогенерація
2 місяці тому
9
Максим Соколюк
0
Як об’єднати дані з Meta, TikTok, Google Ads і DV360 в одному звіті: кейс із медійної аналітики
Кейси
Аналітика
2 місяці тому
5
Єлизавета Бережко
0
Гайд із реклами косметичних засобів: 7 прикладів для натхнення
Контент-маркетинг
3 місяці тому
8
Валерія Карбушева
0
Топ-17 реклам СуперБоул 2026: від кріпового ШІ до покемона Леді Гаги
Контент-маркетинг
5 місяців тому
5
Олексій Бондаренко
0
GoAd: реселінг доступів до цифрових сервісів для агентств і інхаус-команд
Бізнес
7 місяців тому
4
Альона Власенко
0
Netpeak та GIZ проведуть офлайн-запуск програми «Простіше в Експорт» у Києві
Бізнес
7 місяців тому
1
Олександр Власенка
0
Netpeak та GIZ презентують дворічну програму підтримки експорту для українських МСП
Бізнес
7 місяців тому
2
Олександр Власенка
0
Ринок дитячих іграшок для дорослих перевищить 20% в Україні. Що відбувається з «кідалтами» і до чого тут лабубу?
Бізнес
8 місяців тому
8
Альона Власенко
0
Чорна пʼятниця та диджитал-реклама. Як не спалити бюджет під найбільший розпродаж року
Бізнес
PPC
9 місяців тому
7
Альона Власенко
0
Prosto Export by Netpeak, Nazovni та Dive & Discovery Research запускають масштабне дослідження готовності українських підприємців до експорту
Бізнес
10 місяців тому
2
Анастасія Коношук
1
Shorts на YouTube: вбивають канали чи допомагають? Чотири безпечні стратегії просування
SMM
Контент-маркетинг
рік тому
8
В’ячеслав Юренко
3
Як створити ефективний план тегування і навіщо він потрібен
SEO
рік тому
8
Владислав Пшевлоцький
2
Як отримати прибуток з кожного клієнтського відгуку в E-commerce?
Бізнес
рік тому
1
Крістіна Анютенко
2
Від автоматизації до повторних продажів: як чат-боти допомагають бізнесу рости
Retention-маркетинг
рік тому
13
Віталій Іванов
2
Як поставити ефективні SEO-цілі і KPI для бізнесу: приклади та поради
Бізнес
рік тому
10
Олена Набокова
3
Що таке партнерська програма від Netpeak Ukraine, та Як до неї долучитися
Бізнес
рік тому
6
Карина Половінкіна
14
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