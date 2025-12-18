Netpeak та GIZ презентують дворічну програму підтримки експорту для українських МСП
Український бізнес має високий експортний потенціал, однак шлях до міжнародних ринків для багатьох компаній досі залишається складним і фрагментованим. Саме з цією проблемою працює нова дворічна ініціатива «Простіше в Експорт: Програма підтримки українського бізнесу», яку запускають Netpeak спільно з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Програма реалізується в межах фінансування develoPPP, яке GIZ впроваджує за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), та спрямована на системну підтримку українських малих і середніх підприємств у виході на європейські та глобальні ринки.
Чому фокус саме на експорті
Для українських МСП експорт сьогодні – це не лише можливість масштабування, а й ключовий фактор фінансової стійкості. Диверсифікація ринків, робота з міжнародними клієнтами та валютна виручка дозволяють бізнесу зменшити ризики та будувати довгострокові плани розвитку навіть в умовах невизначеності.
Водночас більшість компаній стикаються з однаковими бар’єрами: відсутністю практичного досвіду, розумінням регуляторних вимог, складнощами з логістикою, фінансами, маркетплейсами та digital-маркетингом.
Програма «Простіше в Експорт: Програма підтримки українського бізнесу» створена як відповідь на ці виклики.
Як побудована програма
Дворічна програма поєднує навчальний, практичний та менторський компоненти. Учасники отримають доступ до освітніх матеріалів з e-commerce та digital-маркетингу, а також можливість долучатися до офлайн-активностей.
Для компаній з високим потенціалом передбачено поглиблений супровід – аудит бізнесу, менторство та підтримку запуску міжнародних продажів. Окремий блок програми зосереджений на масштабуванні та побудові довгострокової експортної стратегії.
Ключова ідея програми — не просто навчити, а провести бізнес шляхом від перших кроків до реальних міжнародних продажів.
Що далі
Офіційний запуск програми відбудеться під час офлайн-заходу в Києві, де команда проєкту детально представить структуру, етапи та умови участі. Реєстрація на програму відкриватиметься поступово.
Netpeak та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH співпрацюють у межах програми фінансування develoPPP, яку GIZ реалізує за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
