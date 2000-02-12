Олександр Власенко

Олександр Власенко

Автор NJ з 2021
Позиція:
Head of Marketplace Growth
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Після початку повномасштабного вторгнення створив власний відділ, щоб допомогти українському бізнесу у старті продажів на західних ринках у максимально стислі строки та за мінімальних вкладень. Наразі відділ займається просуванням і допомогою у виході на Amazon, Etsy та eBay. Перелік послуг та компетенцій спеціалістів дає змогу не просто розпочати продажі, а й провести попередній аналіз, сформувати перелік вимог до товарів перед запуском, обрати найкращий регіон та майданчик для старту.

Свіжі матеріали

Тендери
621 0
Оголошення про проведення тендерної процедури
Тендери
Оголошення про проведення тендерної процедури
621 0
Marketplace Promotion
429 0
Стратегія ціноутворення Amazon: як залишатися конкурентоспроможним, не знецінюючи свій бренд
Marketplace Promotion
Стратегія ціноутворення Amazon: як залишатися конкурентоспроможним, не знецінюючи свій бренд
429 0
Бізнес
381 0
Netpeak та GIZ проведуть офлайн-запуск програми «Простіше в Експорт» у Києві
Бізнес
Netpeak та GIZ проведуть офлайн-запуск програми «Простіше в Експорт» у Києві
381 0
Бізнес
353 0
Netpeak та GIZ презентують дворічну програму підтримки експорту для українських МСП
Бізнес
Netpeak та GIZ презентують дворічну програму підтримки експорту для українських МСП
353 0
Тендери
715 0
Організація та підтримка офлайн-заходу в місті Київ
Тендери
Організація та підтримка офлайн-заходу в місті Київ
715 0
Marketplace Promotion
1171 2
Як українському виробнику почати заробляти на західних маркетплейсах?
Marketplace Promotion
Як українському виробнику почати заробляти на західних маркетплейсах?
1171 2
Marketplace Promotion
2000 2
12 відповідей про бізнес на Amazon для українських підприємців
Marketplace Promotion
12 відповідей про бізнес на Amazon для українських підприємців
2000 2
Marketplace Promotion
6040 2
Як просувати товари на Amazon — все, що потрібно знати
Marketplace Promotion
Як просувати товари на Amazon — все, що потрібно знати
6040 2
Кейси
Marketplace Promotion
3465 6
Як вийти на європейський ринок через Amazon і зростати на 300% місяць до місяця — кейс Biosphere
Кейси
Marketplace Promotion
Як вийти на європейський ринок через Amazon і зростати на 300% місяць до місяця — кейс Biosphere
3465 6