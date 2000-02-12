Олександр Власенко

Інформація про себе

Після початку повномасштабного вторгнення створив власний відділ, щоб допомогти українському бізнесу у старті продажів на західних ринках у максимально стислі строки та за мінімальних вкладень. Наразі відділ займається просуванням і допомогою у виході на Amazon, Etsy та eBay. Перелік послуг та компетенцій спеціалістів дає змогу не просто розпочати продажі, а й провести попередній аналіз, сформувати перелік вимог до товарів перед запуском, обрати найкращий регіон та майданчик для старту.