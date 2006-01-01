Анастасія Коношук

Анастасія Коношук

Автор NJ з 2025
Позиція:
PR Manager
Компанія:
Netpeak Ukraine
Інформація про себе
Працює в Netpeak Ukraine з 2024 року на позиції PR Manager.

Свіжі матеріали

Бізнес
567 1
Prosto Export by Netpeak, Nazovni та Dive & Discovery Research запускають масштабне дослідження готовності українських підприємців до експорту
Бізнес
844 2
ROMI 2025: маркетингова конференція про аналітику, технології, інновації вже 20 червня в Києві
Бізнес
906 2
Tech360: Policy, Talents & Growth — масштабна подія від Асоціації IT Ukraine
