ROMI 2025: маркетингова конференція про аналітику, технології, інновації вже 20 червня в Києві
Одна з найочікуваніших галузевих подій року збере провідних експертів, практиків та digital-лідерів, аби обговорити головні виклики та можливості для маркетингу сьогодні.
Понад 350 учасників — маркетологи, керівники відділів, СМО, SMM-фахівці, аналітики, дизайнери та спеціалісти з диджитал-рішень — уже в списку гостей.
Коли: 20 червня.
Де: офлайн у м. Києві та онлайн.
Як потрапити: квитки зі знижкою 15% за промокодом ROMIUK за посиланням.
Ключові теми ROMI 2025:
- Як створити власну DMP-платформу та використовувати її для внутрішніх бізнес-завдань і зовнішніх партнерств.
- Поведінковий таргетинг на платформі OLX як інструмент високоточної реклами.
- Побудова «Маркетингового заводу» на базі AI — досвід ЛУН.
- Робота з first-party data для збільшення Net Profit.
- Контент-хаос, який продає — 3000+ відео і 10 млн переглядів як стратегія.
- Унікальний кейс інтеграції з Helsi — таргетинг на основі медичних даних (із дотриманням законодавства).
- Маркетинговий аналіз — основи, інструменти, застосування на практиці.
Учасники конференції отримають доступ до дев'яти годин концентрованого контенту щодо реальних кейсів, перевірених рішень, новітніх підходів до data-driven маркетингу та ефективної автоматизації.
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