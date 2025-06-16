ROMI 2025: маркетингова конференція про аналітику, технології, інновації вже 20 червня в Києві

ROMI 2025: маркетингова конференція про аналітику, технології, інновації вже 20 червня в Києві

Одна з найочікуваніших галузевих подій року збере провідних експертів, практиків та digital-лідерів, аби обговорити головні виклики та можливості для маркетингу сьогодні.

Понад 350 учасників — маркетологи, керівники відділів, СМО, SMM-фахівці, аналітики, дизайнери та спеціалісти з диджитал-рішень — уже в списку гостей.

Коли: 20 червня.

Де: офлайн у м. Києві та онлайн.

Як потрапити: квитки зі знижкою 15% за промокодом ROMIUK за посиланням.

Ключові теми ROMI 2025:

Як створити власну DMP-платформу та використовувати її для внутрішніх бізнес-завдань і зовнішніх партнерств. Поведінковий таргетинг на платформі OLX як інструмент високоточної реклами. Побудова «Маркетингового заводу» на базі AI — досвід ЛУН. Робота з first-party data для збільшення Net Profit. Контент-хаос, який продає — 3000+ відео і 10 млн переглядів як стратегія. Унікальний кейс інтеграції з Helsi — таргетинг на основі медичних даних (із дотриманням законодавства). Маркетинговий аналіз — основи, інструменти, застосування на практиці.