Ідеї для маркетингу

Netpeak запускає спецпроєкт про диджитал-маркетинг у сфері MilTech: виклики, кейси та аналітика ринку
Бізнес
9 годин тому2
Марина Балабіна
0
Як українським IT-компаніям залучити Enterprise-клієнтів за кордоном: точковий і бренд-маркетинг проти LinkedIn-шуму
Бізнес Лідогенерація
2 місяці тому9
Максим Соколюк
0
Гайд із реклами косметичних засобів: 7 прикладів для натхнення
Контент-маркетинг
3 місяці тому8
Валерія Карбушева
0
Що відбувається з українським споживачем?
Бізнес
3 місяці тому5
Наталія Барашкова
0
Топ-17 реклам СуперБоул 2026: від кріпового ШІ до покемона Леді Гаги
Контент-маркетинг
5 місяців тому5
Олексій Бондаренко
0
Як виділитися в переповненому inbox: мікроанімації в email-дизайні
Email-маркетинг Retention-маркетинг
8 місяців тому5
Ольга Леванова
0
Маркетингові нагороди і премії в Україні: короткий гайд
Бізнес
8 місяців тому2
Альона Власенко
0
Системний маркетинг: безплатний курс Андрія Чумаченка. Що це, для кого і чому варто долучитися
Бізнес
9 місяців тому4
Наталія Барашкова
0
Як тематична email-розсилка до Дня Святого Валентина стала найуспішнішою — кейс iMind
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
рік тому3
Катерина Малярчук
2
ROMI 2025: маркетингова конференція про аналітику, технології, інновації вже 20 червня в Києві
Бізнес
рік тому1
Анастасія Коношук
2
Що краще для бізнесу — маркетолог у штаті чи аутсорс-маркетолог?
Бізнес
рік тому6
Андрій Чумаченко
4
Що чекає email-маркетинг та retention в 2025 році? Чат-боти та нові канали
Email-маркетинг
рік тому3
Аліна Пшеничникова
5
П’ять топових функцій для побудови ефективного інтернет-магазину
Бізнес
рік тому7
Дмитро Мирошниченко
4
Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші
Кейси Telegram
рік тому9
Анастасія Паламар
4
CRM для малого та середнього бізнесу: огляд HubSpot
Бізнес PPC
рік тому9
Тетяна Ломакіна
3
Must Read книг для керівників
Бізнес
2 роки тому4
Артем Бородатюк
4
Маркетинг VS продажі: хто кого? Netpeak візьме участь в дискусії на SALES FORUM 2024
Бізнес
2 роки тому2
Луїза Яременко
3
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