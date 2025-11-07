Бізнес
1762507500

Системний маркетинг: безплатний курс Андрія Чумаченка. Що це, для кого і чому варто долучитися
284
0
10
Наталія Барашкова

Хаотичні тактики не приводять до зростання бізнесу. Коли зникає система, бюджет розчиняється між «треба спробувати» і «а раптом зайде». Завдяки цьому курсу ви навчитеся бачити зв’язки між даними, стратегією, каналами й командою, а не латати окремі «дірки». Ви збудуєте системний маркетинг, який приносить прибуток.

Навчання розраховане на три рівні підготовки аудиторії — від початківців до middle-маркетологів і фаундерів. Про всі можливості дізнайтесь детальніше у статті.

Що це за курс і коли старт

Теорія без практики — не має сенсу. Але практична теорія вміє прискорювати.

Підкреслення помилок і правильних напрямків економить купу часу спеціаліста, а, відповідно, і гроші для бізнесу.

Андрій Чумаченко

Андрій Чумаченко, автор курсу — співзасновник диджитал-агентства Netpeak (входить в групу компаній FRACTAL), 19 років у компанії, з них 8 років на позиції CMO. Також засновник B2B-агенції BASE, консультант українських бізнесів у різних галузях.

Курс виріс із п’ятирічного досвіду Андрія у проведенні внутрішніх івентів у Netpeak, практики консалтингу й щоденної операційної роботи.

Коли старт: кінець 2025 – січень 2026.

Зробіть передзапис вже зараз і слідкуйте за оновленнями.

Програма навчання

Вона розроблена у форматі коротких текстових і відеоуроків із подачею через Telegram-бот: модулі відкриваються по черзі, сповіщення приходять у чат і на ваш email.

Ви отримаєте мінімум води, максимум робочих фреймворків і прикладів із реалій українського ринку.

Є спільне ядро тем, які ви вивчатимете:

  1. Основи, плани та бюджети, стратегія.

  2. Ринок і клієнт, дослідження й аналітика даних.

  3. Сайт і його інфраструктура (CMS, вимоги до відстеження).

  4. Інструменти просування — brand і leadgen (у тому числі робота з каналами, ABM, ASO, маркетплейси, CRO, планування рекламних бюджетів).

  5. Інструменти утримання — retention, повторні продажі, звітність за LTV.

  6. Управління командою — ролі, наймання персоналу, культура, OKR/KPI, контроль.

Для кого це працює і що саме ви отримаєте

Курс одразу зібраний як три маршрути, з урахуванням наявного досвіду й під ваші конкретні ролі та задачі. Під час передзапису до вашого рівня бот підбирає відповідну траєкторію навчання.

Якщо ви початківець або світчер — ви матимете основу й практичні кроки для входу у професію, а саме:

  • розберетеся, як маркетинг приносить дохід — цілі, бюджет, зв’язка з продажами.

  • засвоїте ключові метрики CAC, CPL, ROAS, LTV і роботу з GA4, GTM, Looker Studio, Google Sheets / Excel;

  • зберете простий дашборд і звітність;

  • з нуля зробите лендінг і увімкнете події;

  • запустите перші SEO та PPC-кампанії;

  • опануєте основи контенту, SMM, PR і базову CRM- та email-автоматизацію;

  • прокачаєте софтскіли джуна — комунікацію, дедлайни, пріоритизацію.

Коли ви вже досягли певного рівня у професії маркетолога — ви зв’яжете стратегію, канали, бюджети й аналітику в цілісну робочу модель:

  • перетворите маркетинг на керований прибуток — від декомпозиції revenue до KPI та юніт-економіки, PMF і CJM;

  • впевнено працюватимете із GA4, CRM, атрибуцією, BI / SQL;

  • побудуєте Marketing Health Dashboard і звітність;

  • керуватимете гіпотезами та A/B-тестами, узгодите маркетинг із продажами.

  • запустите й масштабуєте канали лідгену — SEO / лінкбілдінг, PPC, email, маркетплейси, ASO, outbound, партнерки й реферальні програми, B2B / ABM + social selling;

  • вибудуєте контент, SMM, PR / SERM, івенти та YouTube;

  • керуватимете підрядниками й бюджетами;

  • впровадите AI як системну надбудову та retention-механіки через автоматизацію, CRM і месенджери.

Якщо ви CMO або CEO, фаундер — вибудуєте відділ, звітність, контроль і фокус на прибутку:

  • перетворите маркетинг на керований P&L — від ціноутворення й декомпозиції revenue до KPI, CAC і юніт-економіки;

  • вибудуєте GTM і запуск продукту, вихід на міжнародні ринки, позиціювання та меседжі, бренд-систему й зв’язку з продажами;

  • засвоїте керування аналітикою — GA4, CRM, атрибуцію, BI / SQL, когортний аналіз, дашборд здоров’я маркетингу та дисципліну звітності;

  • налаштуєш портфель каналів і підрядників, бюджетування й A/B-тести, CRO, AI як операційну надбудову;

  • запустите retention через автоматизацію, CRM, email і месенджери, внутрішні івенти та подарунки;

  • зберете командний профіль і процес наймання, OKR і контроль виконання, мотивацію та культуру;

  • як результат — отримаєте прогнозований пайплайн і виторг, швидкі рішення, прозору підзвітність і масштабування без хаосу.

Ознайомтеся зі статтями Андрія Чумаченка:

  1. Чому ваш маркетинг не працює, або Як зробити дослідження за фреймворком DSA.

  2. Хто такий outsource-маркетолог, і Навіщо він потрібен.

  3. Що краще для бізнесу — маркетолог у штаті чи аутсорс-маркетолог?

Не існує «магічної пігулки». Цей курс — спосіб впорядкувати маркетинг і поставити його на рейки вимірюваності: зрозуміти точку А, побудувати шлях до точки В і відсікти зайве. Якщо шукаєте системи замість випадкових тактик — «Системний маркетинг» стане корисним початком.

Я дуже радий, що і в маркетингу нарешті ми, FRACTAL, виконуємо свою місію на 19-й рік існування групи компаній. Ми нарешті розповідаємо і даємо корисну інформацію для того, щоби з’являлися новий Netpeak, новий Ringostat... і новий FRACTAL.

Андрій Чумаченко.

Наталія Барашкова

Працюю з текстами в маркетингу з 2008 року. Редакторка в Netpeak Journal.

Інші пости цього автора
Дізнатися більше
ідеї для маркетингу
0
0
0

Більше за темою

Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»

Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу

Свіжі

Як прорахувати юніт-економіку товару для інтернет-магазину

Юніт-економіка дає можливість побачити реальну ситуацію бізнесу. Розкажу у статті, як її прорахувати, щоби розвиток був не тільки швидким, але й прибутковим

Ринок дитячих іграшок для дорослих перевищить 20% в Україні. Що відбувається з «кідалтами» і до чого тут лабубу?

У цій статті розберемося, чому дорослі раптом так захопилися іграшками, чи є кідалти в Україні та як на це цей тренд відповідає ритейл

Ajax Systems x Netpeak: як зупинити несанкціоновані продажі на Amazon і захистити бренд на міжнародних маркетплейсах

Допомогли Ajax Systems видалити 160+ порушень і запустити постійний моніторинг маркетплейсів