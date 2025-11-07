Системний маркетинг: безплатний курс Андрія Чумаченка. Що це, для кого і чому варто долучитися
Хаотичні тактики не приводять до зростання бізнесу. Коли зникає система, бюджет розчиняється між «треба спробувати» і «а раптом зайде». Завдяки цьому курсу ви навчитеся бачити зв’язки між даними, стратегією, каналами й командою, а не латати окремі «дірки». Ви збудуєте системний маркетинг, який приносить прибуток.
Навчання розраховане на три рівні підготовки аудиторії — від початківців до middle-маркетологів і фаундерів. Про всі можливості дізнайтесь детальніше у статті.
Що це за курс і коли старт
Теорія без практики — не має сенсу. Але практична теорія вміє прискорювати.
Підкреслення помилок і правильних напрямків економить купу часу спеціаліста, а, відповідно, і гроші для бізнесу.
Андрій Чумаченко, автор курсу — співзасновник диджитал-агентства Netpeak (входить в групу компаній FRACTAL), 19 років у компанії, з них 8 років на позиції CMO. Також засновник B2B-агенції BASE, консультант українських бізнесів у різних галузях.
Курс виріс із п’ятирічного досвіду Андрія у проведенні внутрішніх івентів у Netpeak, практики консалтингу й щоденної операційної роботи.
Коли старт: кінець 2025 – січень 2026.
Програма навчання
Вона розроблена у форматі коротких текстових і відеоуроків із подачею через Telegram-бот: модулі відкриваються по черзі, сповіщення приходять у чат і на ваш email.
Ви отримаєте мінімум води, максимум робочих фреймворків і прикладів із реалій українського ринку.
Є спільне ядро тем, які ви вивчатимете:
-
Основи, плани та бюджети, стратегія.
-
Ринок і клієнт, дослідження й аналітика даних.
-
Сайт і його інфраструктура (CMS, вимоги до відстеження).
-
Інструменти просування — brand і leadgen (у тому числі робота з каналами, ABM, ASO, маркетплейси, CRO, планування рекламних бюджетів).
-
Інструменти утримання — retention, повторні продажі, звітність за LTV.
-
Управління командою — ролі, наймання персоналу, культура, OKR/KPI, контроль.
Для кого це працює і що саме ви отримаєте
Курс одразу зібраний як три маршрути, з урахуванням наявного досвіду й під ваші конкретні ролі та задачі. Під час передзапису до вашого рівня бот підбирає відповідну траєкторію навчання.
Якщо ви початківець або світчер — ви матимете основу й практичні кроки для входу у професію, а саме:
-
розберетеся, як маркетинг приносить дохід — цілі, бюджет, зв’язка з продажами.
-
засвоїте ключові метрики CAC, CPL, ROAS, LTV і роботу з GA4, GTM, Looker Studio, Google Sheets / Excel;
-
зберете простий дашборд і звітність;
-
з нуля зробите лендінг і увімкнете події;
-
запустите перші SEO та PPC-кампанії;
-
опануєте основи контенту, SMM, PR і базову CRM- та email-автоматизацію;
-
прокачаєте софтскіли джуна — комунікацію, дедлайни, пріоритизацію.
Коли ви вже досягли певного рівня у професії маркетолога — ви зв’яжете стратегію, канали, бюджети й аналітику в цілісну робочу модель:
-
перетворите маркетинг на керований прибуток — від декомпозиції revenue до KPI та юніт-економіки, PMF і CJM;
-
впевнено працюватимете із GA4, CRM, атрибуцією, BI / SQL;
-
побудуєте Marketing Health Dashboard і звітність;
-
керуватимете гіпотезами та A/B-тестами, узгодите маркетинг із продажами.
-
запустите й масштабуєте канали лідгену — SEO / лінкбілдінг, PPC, email, маркетплейси, ASO, outbound, партнерки й реферальні програми, B2B / ABM + social selling;
-
-
керуватимете підрядниками й бюджетами;
-
впровадите AI як системну надбудову та retention-механіки через автоматизацію, CRM і месенджери.
Якщо ви CMO або CEO, фаундер — вибудуєте відділ, звітність, контроль і фокус на прибутку:
-
перетворите маркетинг на керований P&L — від ціноутворення й декомпозиції revenue до KPI, CAC і юніт-економіки;
-
вибудуєте GTM і запуск продукту, вихід на міжнародні ринки, позиціювання та меседжі, бренд-систему й зв’язку з продажами;
-
засвоїте керування аналітикою — GA4, CRM, атрибуцію, BI / SQL, когортний аналіз, дашборд здоров’я маркетингу та дисципліну звітності;
-
налаштуєш портфель каналів і підрядників, бюджетування й A/B-тести, CRO, AI як операційну надбудову;
-
запустите retention через автоматизацію, CRM, email і месенджери, внутрішні івенти та подарунки;
-
зберете командний профіль і процес наймання, OKR і контроль виконання, мотивацію та культуру;
-
як результат — отримаєте прогнозований пайплайн і виторг, швидкі рішення, прозору підзвітність і масштабування без хаосу.
Не існує «магічної пігулки». Цей курс — спосіб впорядкувати маркетинг і поставити його на рейки вимірюваності: зрозуміти точку А, побудувати шлях до точки В і відсікти зайве. Якщо шукаєте системи замість випадкових тактик — «Системний маркетинг» стане корисним початком.
Я дуже радий, що і в маркетингу нарешті ми, FRACTAL, виконуємо свою місію на 19-й рік існування групи компаній. Ми нарешті розповідаємо і даємо корисну інформацію для того, щоби з’являлися новий Netpeak, новий Ringostat... і новий FRACTAL.Андрій Чумаченко.
