Системний маркетинг: безплатний курс Андрія Чумаченка. Що це, для кого і чому варто долучитися

Хаотичні тактики не приводять до зростання бізнесу. Коли зникає система, бюджет розчиняється між «треба спробувати» і «а раптом зайде». Завдяки цьому курсу ви навчитеся бачити зв’язки між даними, стратегією, каналами й командою, а не латати окремі «дірки». Ви збудуєте системний маркетинг, який приносить прибуток.

Навчання розраховане на три рівні підготовки аудиторії — від початківців до middle-маркетологів і фаундерів. Про всі можливості дізнайтесь детальніше у статті.

Що це за курс і коли старт

Теорія без практики — не має сенсу. Але практична теорія вміє прискорювати.

Підкреслення помилок і правильних напрямків економить купу часу спеціаліста, а, відповідно, і гроші для бізнесу.

Андрій Чумаченко, автор курсу — співзасновник диджитал-агентства Netpeak (входить в групу компаній FRACTAL), 19 років у компанії, з них 8 років на позиції CMO. Також засновник B2B-агенції BASE, консультант українських бізнесів у різних галузях.

Курс виріс із п’ятирічного досвіду Андрія у проведенні внутрішніх івентів у Netpeak, практики консалтингу й щоденної операційної роботи.

Коли старт: кінець 2025 – січень 2026. Зробіть передзапис вже зараз і слідкуйте за оновленнями.

Програма навчання

Вона розроблена у форматі коротких текстових і відеоуроків із подачею через Telegram-бот: модулі відкриваються по черзі, сповіщення приходять у чат і на ваш email.

Ви отримаєте мінімум води, максимум робочих фреймворків і прикладів із реалій українського ринку.

Є спільне ядро тем, які ви вивчатимете:

Основи, плани та бюджети, стратегія. Ринок і клієнт, дослідження й аналітика даних. Сайт і його інфраструктура (CMS, вимоги до відстеження). Інструменти просування — brand і leadgen (у тому числі робота з каналами, ABM, ASO, маркетплейси, CRO, планування рекламних бюджетів). Інструменти утримання — retention, повторні продажі, звітність за LTV. Управління командою — ролі, наймання персоналу, культура, OKR/KPI, контроль.

Для кого це працює і що саме ви отримаєте

Курс одразу зібраний як три маршрути, з урахуванням наявного досвіду й під ваші конкретні ролі та задачі. Під час передзапису до вашого рівня бот підбирає відповідну траєкторію навчання.

Якщо ви початківець або світчер — ви матимете основу й практичні кроки для входу у професію, а саме:

розберетеся, як маркетинг приносить дохід — цілі, бюджет, зв’язка з продажами.

засвоїте ключові метрики CAC, CPL, ROAS, LTV і роботу з GA4, GTM, Looker Studio, Google Sheets / Excel;

зберете простий дашборд і звітність;

з нуля зробите лендінг і увімкнете події;

запустите перші SEO та PPC-кампанії;

опануєте основи контенту, SMM, PR і базову CRM- та email-автоматизацію;

прокачаєте софтскіли джуна — комунікацію, дедлайни, пріоритизацію.

Коли ви вже досягли певного рівня у професії маркетолога — ви зв’яжете стратегію, канали, бюджети й аналітику в цілісну робочу модель:

перетворите маркетинг на керований прибуток — від декомпозиції revenue до KPI та юніт-економіки, PMF і CJM;

впевнено працюватимете із GA4, CRM, атрибуцією, BI / SQL;

побудуєте Marketing Health Dashboard і звітність;

керуватимете гіпотезами та A/B-тестами, узгодите маркетинг із продажами.

запустите й масштабуєте канали лідгену — SEO / лінкбілдінг, PPC, email, маркетплейси, ASO, outbound, партнерки й реферальні програми, B2B / ABM + social selling;

вибудуєте контент, SMM, PR / SERM, івенти та YouTube;

керуватимете підрядниками й бюджетами;

впровадите AI як системну надбудову та retention-механіки через автоматизацію, CRM і месенджери.

Якщо ви CMO або CEO, фаундер — вибудуєте відділ, звітність, контроль і фокус на прибутку:

перетворите маркетинг на керований P&L — від ціноутворення й декомпозиції revenue до KPI, CAC і юніт-економіки;

вибудуєте GTM і запуск продукту, вихід на міжнародні ринки, позиціювання та меседжі, бренд-систему й зв’язку з продажами;

засвоїте керування аналітикою — GA4, CRM, атрибуцію, BI / SQL, когортний аналіз, дашборд здоров’я маркетингу та дисципліну звітності;

налаштуєш портфель каналів і підрядників, бюджетування й A/B-тести, CRO, AI як операційну надбудову;

запустите retention через автоматизацію, CRM, email і месенджери, внутрішні івенти та подарунки;

зберете командний профіль і процес наймання, OKR і контроль виконання, мотивацію та культуру;

як результат — отримаєте прогнозований пайплайн і виторг, швидкі рішення, прозору підзвітність і масштабування без хаосу.

Не існує «магічної пігулки». Цей курс — спосіб впорядкувати маркетинг і поставити його на рейки вимірюваності: зрозуміти точку А, побудувати шлях до точки В і відсікти зайве. Якщо шукаєте системи замість випадкових тактик — «Системний маркетинг» стане корисним початком.