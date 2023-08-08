Що таке SEO і навіщо потрібна пошукова оптимізація

Що таке SEO і навіщо потрібна пошукова оптимізація

Просування, розкрутка, підвищення видимості сайту в пошукових системах. Усе це про SEO. Щоправда, досвід співпраці з малим бізнесом, підприємцями, які поки що тільки збираються виходити в онлайн, показує — люди погано розуміють, що таке SEO і для чого воно потрібне.

SEO (Search Engine Optimization) — комплекс заходів і дій, які усувають, запобігають або мінімізують технічні помилки на сайті та покращують читабельність ресурсу роботами пошукових систем. Суть SEO в тому, щоб користувач швидше, легше знаходив потрібну йому інформацію і щоб ця інформація максимально точно відповідала тому, що він шукав у Google, Bing, Yahoo та інших пошукових системах.

Завдання SEO-фахівців — прокачати сайт і отримати довіру роботів, які допоможуть цільовій аудиторії знайти ваш сайт, продукт, послугу або контент на ньому та здійснити цільову дію. Тобто — купити, замовити, оформити підписку і стати вашим постійним лояльним клієнтом, передплатником, читачем.

Пошукове просування це довго, недешево, без гарантій. Тому багато проєктів відкладали роботи з SEO, і тепер клієнти не знаходять їх у Google.

Що, як і де шукають користувачі?

Коли людина хоче знайти якусь інформацію в інтернеті, вона вводить у рядок пошуку ключові слова (пошуковий запит), які, найімовірніше, допоможуть знайти відповідь на її запитання. Наприклад, щоб дізнатися визначення поняття «SEO», користувачі вбивають такі пошукові запити: «що таке SEO?», «SEO оптимізація це», «що таке пошукова оптимізація» та інші.

По кожному з них може бути свій список відповідей. Після введення запиту і кліка по кнопці «Пошук»/«Знайти» виводиться пронумерований список із 10-15 сайтів на кожній сторінці (пошукова видача). Сайти можуть займати певну позицію (ранжуються в певному порядку) залежно від безлічі факторів.

Як показує практика, далі другої сторінки пошуку користувачі заходять досить рідко. А отже, для залучення більшої кількості користувачів на сайт, він має потрапити в ТОП (список відсортованих сторінок, які видає пошукова система на певний запит). Що вищий сайт у пошуковій видачі, то більша ймовірність, що користувач клацне саме на нього.

Блоки пошукової видачі

Вводячи запит у пошуковий рядок, ви можете побачити не тільки список сайтів на певних позиціях, а й блоки інформації без будь-якого номера. Наприклад, за запитом «що таке seo» — праворуч блок із визначенням і кількома інфографіками, внизу деякі сайти, розподілені за позиціями, а ще трохи нижче блок зі «схожими запитами».

Якими можуть бути блоки пошукової видачі крім ТОПу? До основних належать:

схожі запити;

розширений сніппет;

блок точних відповідей;

карусель;

блоки контекстної реклами;

граф знань.

Такі блоки відповідей можуть називатися «нульовою позицією», тому що не мають свого номера у видачі. Наприклад, блок «схожі запити» зі списком, що розкривається, у вигляді запитань і коротких відповідей на них:

У відповідь на запити на кшталт «як зробити щось», «етапи», рецепт чогось пошук видає блок зі списками:

Це інформаційні блоки видачі, і зазвичай вони відображаються у вигляді списків, таблиць, параграфів, відеоматеріалів. На інформаційні блоки або нульову позицію і сам ТОП можна вплинути за допомогою SEO, на інші — ні. Приклади інших блоків:

Блоки зі швидкими відповідями. Наприклад, «Скільки років Біллу Гейтсу?»

Блок «Карусель» — тут можуть перебувати фото акторів, найбільш відповідні товари, бренди та інше.

Блоки контекстної реклами — це рекламні оголошення, які показуються користувачеві відповідно до його запиту. Цей блок знаходиться вище всіх позицій, збоку або знизу нумерованої видачі за запитом.

Граф знань — це блок із точною і широкою відповіддю на поставлений запит про якийсь об’єкт або людину.

Пошукові системи завжди прагнуть до того, щоб максимально задовольнити запит користувача, а значить розташовують сайти в порядку зменшення релевантності та потенційної корисності для користувача. Як же працюють пошуковики?

Робота пошуковика

Щоб сайт потрапив у пошук, йому необхідно пройти три етапи: сканування, індексування та ранжування. Існують пошукові роботи або краулери, які перевіряють сайти: вміст їхніх сторінок, актуальність інформації, її достовірність та інше.

На етапі сканування роботи обходять сайт і знаходять нові сторінки, переходячи за виявленими посиланнями. Краулер може або сам знаходити нові сторінки, або на них йому вказують вручну. Наприклад, через інструменти для вебмайстрів (Google Search Console). На етапі індексації робот визначає, що це за сторінка, вивчає її тематику і контент. Потім він може додати її у свою базу даних, у власний індекс, якщо вважатиме вміст сторінки корисним для користувачів. На останньому етапі робот відбирає найбільш підходящі сторінки з власного індексу і видає їх у відповідь на певний запит. Порядок видачі залежить від того, наскільки, на думку робота, контент (його якість, репутація домену та інше) відповідає очікуванням користувача.

Робота SEO-оптимізатора полягає в тому, щоб покращити сайт — тоді пошукова система вважатиме його вміст корисним, додасть до індексу і видасть у відповідь на запит якнайвище в топі. Для цього існують різні методи оптимізації сайту.

Методи оптимізації

Пошукові системи на самому початку свого існування були примітивні, і сайт можна було легко вивести в топ не чесними способами. Наприклад, величезною кількістю ключових слів на сторінці або масовим додаванням сайту у всілякі довідники і каталоги.

Зараз пошукові системи вдосконалилися, і колишні методи більше не працюють (або майже не працюють, або дають результат на короткий період, а потім сайт потрапляє під фільтр й зникає з видачі). Завдяки тому, що пошукові системи постійно розвивають свої алгоритми і вводять нові правила, SEO-оптимізація умовно поділилася на білі, сірі та чорні методи.

Білі методи оптимізації сайту

Білі методи оптимізації (природні методи) — це методи, «дозволені» для просування сайту, що не порушують правил пошукових систем.

Для білих методів існує внутрішня і зовнішня оптимізації.

Внутрішня оптимізація

Внутрішня оптимізація починається з аналізу ніші. Варто визначити конкурентів, проаналізувати і зрозуміти, що потрібно робити для того, щоб розкрити тематику сайту і надати максимально повну інформацію на запити користувачів у цій ніші. Для кожної тематики має бути своя стратегія просування. Потрібно знати, які сторінки варто оптимізувати, як працювати з посилальною масою та інше.

Один із важливих кроків оптимізації — збір семантичного ядра. Підбираються ключові слова, за якими згодом і буде оптимізовано сайт. Завдяки правильно складеному семантичному ядру з розбором за категоріями та фільтрами, можна зрозуміти, як:

працювати зі структурою — розширювати або прибирати сторінки, елементи меню/категорії, формувати URL-адреси сторінок;

оптимізувати теги та метатеги — додавати певні «маркери» на сторінки, які показують користувачеві та пошуковому роботу, що тут знаходиться;

додавати текстовий контент на сторінки.

Під час роботи з внутрішньою оптимізацією важлива також технічна частина роботи — перевірка працездатності сайту й актуальності контенту на ньому. Наприклад:

перевірка роботи навігації сайту — перевірка працездатності всіх кнопок, форм, інтерактивних елементів на сайті;

пошук дублів сторінок і битих посилань — складання технічного завдання щодо їх усунення;

перевірка швидкості завантаження — користувач не чекатиме, якщо ваш сайт вантажиться занадто довго;

коректність індексації — важливо стежити, щоб такі сторінки, як кошик, пошук, сторінки сортувань та інші, не потрапляли в пошук.

Обов’язково потрібно щомісяця перевіряти, як працює сайт, чи з’явилися помилки і чи все відповідає вимогам пошукових систем. Це допомагає вчасно виявити проблеми, які впливають на ранжування сайту.

Зовнішня оптимізація

Зовнішня оптимізація — робота над згадкою сайту/бренду в інших джерелах, робота з репутацією, відгуками, вхідними посиланнями.

Вхідні посилання — це посилання, які ведуть на ваш сайт з інших ресурсів. Сукупність таких посилань називають посилальною масою. Бажано, щоб посилальна маса нарощувалася природним шляхом. Для цього потрібно створювати якісний контент, вміти зацікавити користувача, створювати інфоприводи, щоб користувачі самі хотіли ділитися вашими статтями, відео, інформацією про акції та знижки.

Якщо порівняно з конкурентами посилальна маса сайту не зростає, використовують різні способи штучного нарощування.

Важливо: часто при неправильному нарощуванні (коли різко виникає велика кількість посилань на сайт, використовуються спамні методи, посилання з неякісних сайтів) можна отримати санкції від пошукових систем. Таке нарощування вже більше схоже на «сірі» або «чорні» методи просування.

Чорні та сірі методи оптимізації

Під час використання сірої та чорної оптимізації можна швидше вийти в топ, але водночас підвищується ризик отримати санкції (заходи в разі порушення правил) від пошукових систем: зниження у видачі або повний бан, виключення з індексу в майбутньому.

Що більше порушення правил пошукових систем під час оптимізації, то чорніші методи використовують.

Чорні методи — це нечесні та заборонені пошуковими системами методи просування сайту.

Приклади чорних методів оптимізації:

написаний текст із переспамом ключовими словами;

посилання з дорвеїв — сайтів, спрямованих лише на рекламу;

різний спам із метою залучення трафіку;

клоакінг — коли користувач бачить одне (наприклад, гарний текст), а для пошуковика роблять інший із переспамом ключовими словами;

посилання на невидимих маленьких картинках (розміром 1х1) або на розділових знаках;

купівля тимчасових посилань, які згодом видалять, або посилань із неякісних сайтів (автоматична і масова закупівля посилань).

Важливо: пошукові роботи майже завжди і дуже швидко розпізнають чорні методи оптимізації, тому ними не варто користуватися, якщо не хочеться потрапити під фільтр, отримати санкції.

Сірі методи — ті, що не були заборонені пошуковими системами, але й не були схвалені нею. Часто для внутрішньої оптимізації використовують білі методи оптимізації, а для зовнішньої оптимізації можуть використовувати деякі з сірих методів (наприклад використання бірж для вічних посилань, реєстрація в каталогах).

Переваги та недоліки SEO

Зараз не будемо обговорювати, потрібне SEO чи ні. Однозначно, оптимізація сайту необхідна. Але існують особливості онлайн-просування, про які необхідно знати, щоб не втрачати зв’язок із реальністю: власники бізнесів інколи або надто великі надії покладають на SEO (і, відповідно, фахівців-оптимізаторів), або «не вірять» у цей інструмент. Отже, про переваги:

Рентабельність.

Залучений трафік — це користувачі, які ввели ключовий запит, що їх цікавить, і прийшли на сайт із пошуку. Це люди, готові здійснити цільову дію (наприклад, купити). Тобто, підвищуючи видимість сайту в пошуку, SEO підвищує дохід сайту.

Довгостроковий ефект.

Ефект від оптимізації зберігається тривалий час (порівняно з роботою над контекстною складовою). Після робіт над тією чи іншою категорією, сайт займе високі позиції у видачі (за конкретними запитами). Це означає, що сторінка сподобалася пошуковим роботам і буде добре ранжуватися, поки (якщо) не зміняться вимоги/правила пошукових систем.

Довірчі відносини з клієнтом.

Користувачі можуть не довіряти рекламним оголошенням і охочіше переходити на сайти, що перебувають у топі пошукової видачі.

Крім того, у процесі внутрішньої оптимізації сайт стає зручнішим для користувача, а це залишає приємне враження і викликає бажання повернутися на сайт, зробити ще одну покупку, порадити робити замовлення друзям, знайомим.

Недоліки:

Тривалі терміни виконання та отримання результатів.

Від SEO, на відміну від контекстної реклами, не варто очікувати швидких результатів. Пошукова оптимізація приносить результати, але це «забіг на довгу дистанцію».

Відсутність гарантій.

Жоден фахівець не зможе дати вам 100% гарантій у SEO. Адже в певний момент вимоги пошукових систем можуть змінитися і негативно вплинути навіть на якісно оптимізований сайт. Так, наприклад, з часом з’явилася необхідність орієнтуватися на мобільну версію сайту, бо зі зростанням трафіку з мобільних телефонів алгоритми пошукових систем змінилися.

Необхідність складних технічних доробок.

Потрібна дійсно велика кількість доопрацювань на сайті та їхнє своєчасне впровадження для досягнення поставлених цілей.

Висновки

SEO (Search Engine Optimization) — комплекс заходів і дій, які усувають, запобігають/мінімізують технічні помилки на сайті та покращують читабельність ресурсу роботами пошукових систем. Вводячи запит у пошуковий рядок, ви можете побачити не тільки список сайтів на певних позиціях, а й блоки інформації без будь-якого номера. Існують такі блоки видачі:

схожі запити;

розширений сніппет;

блок точних відповідей;

карусель;

блоки контекстної реклами;

граф знань.

Щоб сайт потрапив у пошук, йому необхідно пройти три етапи: сканування, індексування та ранжування. Робота SEO-оптимізатора полягає в тому, щоб поліпшити сайт — тоді пошукова система вважатиме його вміст корисним, додасть до індексу і видасть у відповідь на запит якнайвище в топі. Для цього існують різні методи оптимізації сайту. SEO-оптимізація умовно розділилася на білі (зовнішня і внутрішня), сірі та чорні методи. SEO має свої переваги:

рентабельність;

довгостроковий ефект;

допомагає вибудувати довірчі відносини з клієнтом.



Але є й недоліки: