Продвижение, раскрутка, повышение видимости сайта в поисковых системах. Всё это про SEO. Правда, опыт сотрудничества с малым бизнесом, предпринимателями, которые пока только собираются выходить в онлайн, показывает — люди плохо понимают, что такое SEO и для чего оно нужно.
Задача SEO-специалистов — прокачать сайт и получить доверие роботов, которые помогут целевой аудитории найти ваш сайт, продукт, услугу или контент на нём и совершить целевое действие. То есть — купить, заказать, оформить подписку и стать вашим постоянным лояльным клиентом, подписчиком, читателем.
Что, как и где ищут пользователи?
Когда человек хочет найти какую-то информацию в интернете, он вводит в строку поиска ключевые слова (поисковый запрос), которые, вероятнее всего, помогут найти ответ на его вопрос. Например, чтобы узнать определение понятия «SEO», пользователи вбивают такие поисковые запросы: «что такое SEO?», «SEO оптимизация это», «что такое поисковая оптимизация» и другие.
По каждому из них может быть свой список ответов. После ввода запроса и клика по кнопке «Поиск»/«Найти» выводится пронумерованный список из 10-15 сайтов на каждой странице (поисковая выдача). Сайты могут занимать определенную позицию (ранжируются в определённом порядке) в зависимости от
Как показывает практика, дальше второй страницы поиска пользователи заходят достаточно редко. А значит, для привлечения большего количества пользователей на сайт, он должен попасть в ТОП (список отсортированных страниц, которые выдает поисковая система на определенный запрос). Чем выше сайт в поисковой выдаче, тем больше вероятность, что пользователь кликнет именно на него.
Блоки поисковой выдачи
Вводя запрос в поисковую строку, вы можете увидеть не только список сайтов на определенных позициях, а и блоки информации без какого-либо номера. Например, по запросу «что такое seo» — справа блок с определением и несколькими инфографиками, внизу некоторые сайты, распределенные по позициям, а ещё чуть ниже блок с «похожими запросами».
Какими могут быть блоки поисковой выдачи кроме ТОПа? К основным относятся:
- похожие запросы;
- расширенный сниппет;
- блок точных ответов;
- карусель;
- блоки контекстной рекламы;
- граф знаний.
Такие блоки ответов могут называться «нулевой позицией», потому что не имеют своего номера в выдаче. К примеру, блок «похожие запросы» с раскрывающимся списком в виде вопросов и кратких ответов на них:
Вариант блока поисковой выдачи с определением:
В ответ на запросы вида «как сделать что-то», «этапы», рецепт чего-то поиск выдает блок со списками:
Это информационные блоки выдачи и обычно отображаются в виде списков, таблиц, параграфов, видеоматериалов. На информационные блоки или нулевую позицию и сам ТОП можно повлиять с помощью SEO, на другие нет. Примеры других блоков:
1. Блоки с быстрыми ответами. Например, «Сколько лет Биллу Гейтсу?»
2. Блок «Карусель» — тут могут находиться фото актеров, самые подходящие товары, бренды и другое.
3. Блоки контекстной рекламы — это рекламные объявления, которые показываются пользователю в соответствии с его запросом. Этот блок находится выше всех позиций, сбоку или снизу нумерованной выдачи по запросу.
4. Граф знаний — это блок с точным и широким ответом на поставленный запрос о каком-то объекте или человеке.
Поисковые системы всегда стремятся к тому, чтобы максимально удовлетворить запрос пользователя, а значит располагают сайты в порядке уменьшения релевантности и потенциальной полезности для пользователя. Как же работают поисковики?
Работа поисковика
Чтобы сайт попал в поиск, ему необходимо пройти три этапа: сканирование, индексирование и ранжирование. Существуют поисковые роботы или
- На этапе сканирования роботы обходят сайт и находят новые страницы, переходя по обнаруженным ссылкам. Краулер может либо сам находить новые страницы, либо на них ему указывают вручную. Например, через инструменты для вебмастеров (Google Search Console, Яндекс.Вебмастер).
- На этапе индексации робот определяет, что это за страница, изучает её тематику и контент. Затем он может добавить её в свою базу данных, в собственный индекс, если сочтет содержимое страницы полезным для пользователей.
- На последнем этапе робот отбирает самые подходящие страницы из собственного индекса и выдаёт их в ответ на определенный запрос. Порядок выдачи зависит от того, насколько, по мнению робота, контент (его качество, репутация домена и другое) соответствует ожиданиям пользователя.
Работа поисковика Google «на пальцах»
Работа SEO-оптимизатора заключается в том, чтобы улучшить сайт — тогда поисковик посчитает его содержимое полезным, добавит в индекс и выдаст в ответ на запрос как можно выше в топе. Для этого существуют разные методы оптимизации сайта.
Методы оптимизации
Поисковые системы в самом начале своего существования были примитивны, и сайт можно было легко вывести в топ не честными способами. Например, огромным количеством ключевых слов на странице или массовым добавлением сайта во всевозможные справочники и каталоги.
Сейчас поисковые системы усовершенствовались и прежние методы больше не работают (или почти не работают, или дают результат на короткий период, а потом сайт попадает под фильтр). Благодаря тому, что поисковые системы постоянно развивают свои алгоритмы и вводят новые правила, SEO-оптимизация условно разделилась на белые, серые и черные методы.
Белые методы оптимизации сайта
Белые методы оптимизации (естественные методы) — это методы, «разрешенные» для продвижения сайта, не нарушающие правил поисковых систем.
Для белых методов существует внутренняя и внешняя оптимизации.
Внутренняя оптимизация
Внутренняя оптимизация начинается с анализа ниши. Стоит определить конкурентов, проанализировать и понять, что нужно делать для того, чтобы раскрыть тематику сайта и предоставить максимально полную информацию на запросы пользователей в этой нише. Для каждой тематики должна быть своя
Один из важных шагов оптимизации — составление
- работать со структурой — расширять или убирать страницы, элементы меню/категории, формировать URL-адреса страниц;
- оптимизировать
теги и мета-теги— добавление определенных «маркеров» на страницы, которые показывают пользователю и поисковому роботу, что здесь находится;
- добавлять
текстовый контентна страницы.
При работе с
- проверка работы навигации сайта — проверка работоспособности всех кнопок, форм, интерактивных элементов на сайте;
- поиск
дублей страници битых ссылок— составление технического задания по их устранению;
- проверка
скорости загрузки— пользователь не будет ждать, если ваш сайт грузится слишком долго;
- корректность индексации — важно следить, чтобы такие страницы как корзина, поиск, страницы сортировок и другие не попадали в поиск.
Обязательно нужно каждый месяц проверять, как работает сайт, появились ли ошибки и все ли соответствует требованиям поисковых систем. Это помогает вовремя обнаружить проблемы, которые влияют на
Внешняя оптимизация
Внешняя оптимизация — работа над упоминанием сайта/бренда в других источниках,
Входящие ссылки — это ссылки, которые ведут на ваш сайт с других ресурсов. Совокупность таких ссылок называют
Если в сравнении с конкурентами ссылочная масса сайта не растет, используют разные способы искусственного наращивания.
Важно: часто при неправильном наращивании (когда резко возникает большое количество ссылок на сайт, используются спамные методы, ссылки с
Черные/серые методы оптимизации
При использовании серой и черной оптимизации можно быстрее выйти в топ, но при этом повышается риск получить санкции (меры при нарушении правил) от поисковых систем — понижение в выдаче или полный бан, исключение из индекса в будущем.
Чем большее нарушение правил поисковых систем при оптимизации, тем чернее методы используются.
Черные методы — это нечестные и запрещенные поисковыми системами методы продвижения сайта.
Примеры черных методов оптимизации:
- написанный текст с переспамом ключевыми словами;
- ссылки с дорвеев — сайтов, направленных лишь на рекламу;
- различный спам с целью привлечения трафика;
- клоакинг — когда пользователь видит одно (к примеру, хороший текст), а для поисковика делают другой с переспамом ключевыми словами;
- ссылки на невидимых маленьких картинках (размером 1х1) или на знаках препинания;
- покупка временных ссылок, которые со временем удалят или ссылок с некачественных сайтов (автоматическая и массовая закупка ссылок).
Важно: поисковые роботы почти всегда и очень быстро распознают черные методы оптимизации, поэтому ими не стоит пользоваться, если не хочется угодить под фильтр, получить санкции.
Серые методы — те, что не были запрещены поисковыми системами, но и не были одобрены ею. Часто для внутренней оптимизации используются белые методы оптимизации, а для внешней оптимизаторы могут использоваться некоторые из серых методов (например использование бирж для вечных ссылок, регистрация в каталогах).
Преимущества и недостатки SEO
Сейчас не будем обсуждать нужно сео или нет. Однозначно, оптимизация сайта необходима. Но существуют особенности онлайн-продвижения, о которых необходимо знать, чтобы не терять связь с реальностью: владельцы бизнесов иногда либо слишком
1. Рентабельность.
Привлеченный трафик — это пользователи, которые ввели интересующий ключевой запрос и пришли на сайт из поиска. Это люди, готовые совершить целевое действие (например, купить). То есть, повышая видимость сайта в поиске, SEO повышает доход сайта.
2. Долгосрочный эффект.
Эффект от оптимизации сохраняется длительное время (по сравнению с работой над контекстной составляющей). После работ над той или иной категорией, сайт займет высокие позиции в выдаче (по конкретным запросам). Это значит страница понравилась поисковым роботам и будет хорошо ранжироваться, пока (если) не изменятся требования/правила поисковых систем.
3. Доверительные отношения с клиентом.
Пользователи могут не доверять рекламным объявлениям и охотнее переходить на сайты, находящиеся в топе поисковой выдачи.
Кроме того, в процессе внутренней оптимизации сайт становится более удобным для пользователя, а это оставляет приятное впечатление и вызывает желание вернуться на сайт, сделать ещё одну покупку, посоветовать делать заказы друзьям, знакомым.
Недостатки:
1. Длительные сроки выполнения и получения результатов.
От SEO, в отличии от контекстной рекламы, не стоит ожидать быстрых результатов. Поисковая оптимизация приносит результаты, но это «забег на длинную дистанцию».
2. Отсутствие гарантий.
Ни один специалист не сможет дать вам 100% гарантий в SEO. Ведь в определённый момент требования поисковых систем могут измениться и негативно повлиять даже на качественно оптимизированный сайт. Так, например, со временем появилась необходимость ориентироваться на мобильную версию сайта — с ростом трафика с мобильных телефонов, алгоритмы поисковиков изменились.
3. Необходимость сложных технических доработок.
Требуется действительно большое количество доработок на сайте и их своевременное внедрение для достижения поставленных целей.
Поисковое продвижение — долго, недешево, без гарантий. Поэтому многие проекты откладывали работы по SEO и теперь клиенты не находят их в Google и Yandex.
Выводы
- SEO (Search Engine Optimization) — комплекс мер и действий, которые устраняют, предотвращают/минимизируют технические ошибки на сайте и улучшают читаемость ресурса роботами поисковых систем.
- Вводя запрос в поисковую строку, вы можете увидеть не только список сайтов на определенных позициях, но и блоки информации без какого-либо номера. Существуют такие блоки выдачи:
- похожие запросы;
- расширенный сниппет;
- блок точных ответов;
- карусель;
- блоки контекстной рекламы;
- граф знаний.
3. Чтобы сайт попал в поиск, ему необходимо пройти три этапа: сканирование, индексирование и ранжирование.
4. Работа SEO-оптимизатора заключается в том, чтобы улучшить сайт — тогда поисковик посчитает его содержимое полезным, добавит в индекс и выдаст в ответ на запрос как можно выше в топе. Для этого существуют разные методы оптимизации сайта. SEO-оптимизация условно разделилась на белые (внешняя и внутренняя), серые и черные методы.
5. SEO имеет свои преимущества:
- рентабельность;
- долгосрочный эффект;
- помогает выстроить доверительные отношения с клиентом.
Но есть и недостатки:
- длительные сроки выполнения и получения результатов;
- отсутствие гарантий;
- необходимость сложных технических доработок.
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