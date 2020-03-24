Что такое SEO и зачем нужна поисковая оптимизация

Продвижение, раскрутка, повышение видимости сайта в поисковых системах. Всё это про SEO. Правда, опыт сотрудничества с малым бизнесом, предпринимателями, которые пока только собираются выходить в онлайн, показывает — люди плохо понимают, что такое SEO и для чего оно нужно.

SEO (Search Engine Optimization) — комплекс мер и действий, которые устраняют, предотвращают/минимизируют технические ошибки на сайте и улучшают читаемость ресурса роботами поисковых систем. Суть SEO в том, чтобы пользователь быстрее, легче находил нужную ему информацию и чтобы эта информация максимально точно соответствовала тому, что он искал в Google, Яндекс, Bing, Yahoo и других поисковиках.

Задача SEO-специалистов — прокачать сайт и получить доверие роботов, которые помогут целевой аудитории найти ваш сайт, продукт, услугу или контент на нём и совершить целевое действие. То есть — купить, заказать, оформить подписку и стать вашим постоянным лояльным клиентом, подписчиком, читателем.

Что, как и где ищут пользователи?

Когда человек хочет найти какую-то информацию в интернете, он вводит в строку поиска ключевые слова (поисковый запрос), которые, вероятнее всего, помогут найти ответ на его вопрос. Например, чтобы узнать определение понятия «SEO», пользователи вбивают такие поисковые запросы: «что такое SEO?», «SEO оптимизация это», «что такое поисковая оптимизация» и другие.

По каждому из них может быть свой список ответов. После ввода запроса и клика по кнопке «Поиск»/«Найти» выводится пронумерованный список из 10-15 сайтов на каждой странице (поисковая выдача). Сайты могут занимать определенную позицию (ранжируются в определённом порядке) в зависимости от множества факторов

Как показывает практика, дальше второй страницы поиска пользователи заходят достаточно редко. А значит, для привлечения большего количества пользователей на сайт, он должен попасть в ТОП (список отсортированных страниц, которые выдает поисковая система на определенный запрос). Чем выше сайт в поисковой выдаче, тем больше вероятность, что пользователь кликнет именно на него.

Блоки поисковой выдачи

Вводя запрос в поисковую строку, вы можете увидеть не только список сайтов на определенных позициях, а и блоки информации без какого-либо номера. Например, по запросу «что такое seo» — справа блок с определением и несколькими инфографиками, внизу некоторые сайты, распределенные по позициям, а ещё чуть ниже блок с «похожими запросами».

Какими могут быть блоки поисковой выдачи кроме ТОПа? К основным относятся:

похожие запросы;

расширенный сниппет;

блок точных ответов;

карусель;

блоки контекстной рекламы;

граф знаний.

Такие блоки ответов могут называться «нулевой позицией», потому что не имеют своего номера в выдаче. К примеру, блок «похожие запросы» с раскрывающимся списком в виде вопросов и кратких ответов на них:

Вариант блока поисковой выдачи с определением:

В ответ на запросы вида «как сделать что-то», «этапы», рецепт чего-то поиск выдает блок со списками:

Это информационные блоки выдачи и обычно отображаются в виде списков, таблиц, параграфов, видеоматериалов. На информационные блоки или нулевую позицию и сам ТОП можно повлиять с помощью SEO, на другие нет. Примеры других блоков:

1. Блоки с быстрыми ответами. Например, «Сколько лет Биллу Гейтсу?»

2. Блок «Карусель» — тут могут находиться фото актеров, самые подходящие товары, бренды и другое.

3. Блоки контекстной рекламы — это рекламные объявления, которые показываются пользователю в соответствии с его запросом. Этот блок находится выше всех позиций, сбоку или снизу нумерованной выдачи по запросу.

4. Граф знаний — это блок с точным и широким ответом на поставленный запрос о каком-то объекте или человеке.

Поисковые системы всегда стремятся к тому, чтобы максимально удовлетворить запрос пользователя, а значит располагают сайты в порядке уменьшения релевантности и потенциальной полезности для пользователя. Как же работают поисковики?

Работа поисковика

Чтобы сайт попал в поиск, ему необходимо пройти три этапа: сканирование, индексирование и ранжирование. Существуют поисковые роботы или краулеры , которые проверяют сайты: содержимое их страниц, актуальность информации, её достоверность и прочее.

На этапе сканирования роботы обходят сайт и находят новые страницы, переходя по обнаруженным ссылкам. Краулер может либо сам находить новые страницы, либо на них ему указывают вручную. Например, через инструменты для вебмастеров (Google Search Console, Яндекс.Вебмастер). На этапе индексации робот определяет, что это за страница, изучает её тематику и контент. Затем он может добавить её в свою базу данных, в собственный индекс, если сочтет содержимое страницы полезным для пользователей. На последнем этапе робот отбирает самые подходящие страницы из собственного индекса и выдаёт их в ответ на определенный запрос. Порядок выдачи зависит от того, насколько, по мнению робота, контент (его качество, репутация домена и другое) соответствует ожиданиям пользователя.

Работа поисковика Google «на пальцах»

Работа SEO-оптимизатора заключается в том, чтобы улучшить сайт — тогда поисковик посчитает его содержимое полезным, добавит в индекс и выдаст в ответ на запрос как можно выше в топе. Для этого существуют разные методы оптимизации сайта.

Методы оптимизации

Поисковые системы в самом начале своего существования были примитивны, и сайт можно было легко вывести в топ не честными способами. Например, огромным количеством ключевых слов на странице или массовым добавлением сайта во всевозможные справочники и каталоги.

Сейчас поисковые системы усовершенствовались и прежние методы больше не работают (или почти не работают, или дают результат на короткий период, а потом сайт попадает под фильтр). Благодаря тому, что поисковые системы постоянно развивают свои алгоритмы и вводят новые правила, SEO-оптимизация условно разделилась на белые, серые и черные методы.

Белые методы оптимизации сайта

Белые методы оптимизации (естественные методы) — это методы, «разрешенные» для продвижения сайта, не нарушающие правил поисковых систем.

Для белых методов существует внутренняя и внешняя оптимизации.

Внутренняя оптимизация

Внутренняя оптимизация начинается с анализа ниши. Стоит определить конкурентов, проанализировать и понять, что нужно делать для того, чтобы раскрыть тематику сайта и предоставить максимально полную информацию на запросы пользователей в этой нише. Для каждой тематики должна быть своя стратегия продвижения . Нужно знать, какие страницы стоит оптимизировать, как работать со ссылочной массой и прочее.

Один из важных шагов оптимизации — составление семантического ядра . Подбираются ключевые слова, по которым впоследствии и будет оптимизирован сайт. Благодаря правильно составленному семантическому ядру с разбором по категориям и фильтрам, можно понять, как:

работать со структурой — расширять или убирать страницы, элементы меню/категории, формировать URL-адреса страниц;

оптимизировать теги и мета-теги — добавление определенных «маркеров» на страницы, которые показывают пользователю и поисковому роботу, что здесь находится;

— добавление определенных «маркеров» на страницы, которые показывают пользователю и поисковому роботу, что здесь находится; добавлять текстовый контент на страницы.

При работе с внутренней оптимизацией важна также техническая часть работы — проверка работоспособности сайта и актуальности контента на нём. Например:

проверка работы навигации сайта — проверка работоспособности всех кнопок, форм, интерактивных элементов на сайте;

поиск дублей страниц и битых ссылок — составление технического задания по их устранению;

и — составление технического задания по их устранению; проверка скорости загрузки — пользователь не будет ждать, если ваш сайт грузится слишком долго;

— пользователь не будет ждать, если ваш сайт грузится слишком долго; корректность индексации — важно следить, чтобы такие страницы как корзина, поиск, страницы сортировок и другие не попадали в поиск.

Обязательно нужно каждый месяц проверять, как работает сайт, появились ли ошибки и все ли соответствует требованиям поисковых систем. Это помогает вовремя обнаружить проблемы, которые влияют на ранжирование сайта .

Внешняя оптимизация

Внешняя оптимизация — работа над упоминанием сайта/бренда в других источниках, работа с репутацией , отзывами, входящими ссылками.

Входящие ссылки — это ссылки, которые ведут на ваш сайт с других ресурсов. Совокупность таких ссылок называют ссылочной массой . Желательно, чтобы ссылочная масса наращивалась естественным путём. Для этого нужно создавать качественный контент, уметь заинтересовать пользователя, создавать инфоповоды, чтобы пользователи сами хотели делиться вашими статьями, видео, информацией об акциях и скидках.

Если в сравнении с конкурентами ссылочная масса сайта не растет, используют разные способы искусственного наращивания.

Важно: часто при неправильном наращивании (когда резко возникает большое количество ссылок на сайт, используются спамные методы, ссылки с некачественных сайтов ) можно получить санкции от поисковых систем. Такое наращивание уже больше похоже на «серые» или «черные» методы продвижения.

Черные/серые методы оптимизации

При использовании серой и черной оптимизации можно быстрее выйти в топ, но при этом повышается риск получить санкции (меры при нарушении правил) от поисковых систем — понижение в выдаче или полный бан, исключение из индекса в будущем.

Чем большее нарушение правил поисковых систем при оптимизации, тем чернее методы используются.

Черные методы — это нечестные и запрещенные поисковыми системами методы продвижения сайта.

Примеры черных методов оптимизации:

написанный текст с переспамом ключевыми словами;

ссылки с дорвеев — сайтов, направленных лишь на рекламу;

различный спам с целью привлечения трафика;

клоакинг — когда пользователь видит одно (к примеру, хороший текст), а для поисковика делают другой с переспамом ключевыми словами;

ссылки на невидимых маленьких картинках (размером 1х1) или на знаках препинания;

покупка временных ссылок, которые со временем удалят или ссылок с некачественных сайтов (автоматическая и массовая закупка ссылок).

Важно: поисковые роботы почти всегда и очень быстро распознают черные методы оптимизации, поэтому ими не стоит пользоваться, если не хочется угодить под фильтр, получить санкции.

Серые методы — те, что не были запрещены поисковыми системами, но и не были одобрены ею. Часто для внутренней оптимизации используются белые методы оптимизации, а для внешней оптимизаторы могут использоваться некоторые из серых методов (например использование бирж для вечных ссылок, регистрация в каталогах).

Преимущества и недостатки SEO

Сейчас не будем обсуждать нужно сео или нет. Однозначно, оптимизация сайта необходима. Но существуют особенности онлайн-продвижения, о которых необходимо знать, чтобы не терять связь с реальностью: владельцы бизнесов иногда либо слишком большие надежды возлагают на SEO (и, соответственно, специалистов-оптимизаторов), либо «не верят» в этот инструмент. Итак, о преимуществах:

1. Рентабельность.

Привлеченный трафик — это пользователи, которые ввели интересующий ключевой запрос и пришли на сайт из поиска. Это люди, готовые совершить целевое действие (например, купить). То есть, повышая видимость сайта в поиске, SEO повышает доход сайта.

2. Долгосрочный эффект.

Эффект от оптимизации сохраняется длительное время (по сравнению с работой над контекстной составляющей). После работ над той или иной категорией, сайт займет высокие позиции в выдаче (по конкретным запросам). Это значит страница понравилась поисковым роботам и будет хорошо ранжироваться, пока (если) не изменятся требования/правила поисковых систем.

3. Доверительные отношения с клиентом.

Пользователи могут не доверять рекламным объявлениям и охотнее переходить на сайты, находящиеся в топе поисковой выдачи.

Кроме того, в процессе внутренней оптимизации сайт становится более удобным для пользователя, а это оставляет приятное впечатление и вызывает желание вернуться на сайт, сделать ещё одну покупку, посоветовать делать заказы друзьям, знакомым.

Недостатки:

1. Длительные сроки выполнения и получения результатов.

От SEO, в отличии от контекстной рекламы, не стоит ожидать быстрых результатов. Поисковая оптимизация приносит результаты, но это «забег на длинную дистанцию».

2. Отсутствие гарантий.

Ни один специалист не сможет дать вам 100% гарантий в SEO. Ведь в определённый момент требования поисковых систем могут измениться и негативно повлиять даже на качественно оптимизированный сайт. Так, например, со временем появилась необходимость ориентироваться на мобильную версию сайта — с ростом трафика с мобильных телефонов, алгоритмы поисковиков изменились.

3. Необходимость сложных технических доработок.

Требуется действительно большое количество доработок на сайте и их своевременное внедрение для достижения поставленных целей.

Поисковое продвижение — долго, недешево, без гарантий. Поэтому многие проекты откладывали работы по SEO и теперь клиенты не находят их в Google и Yandex.

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1609939383298","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Помогите клиентам найти ваш сайт

Выводы

SEO (Search Engine Optimization) — комплекс мер и действий, которые устраняют, предотвращают/минимизируют технические ошибки на сайте и улучшают читаемость ресурса роботами поисковых систем. Вводя запрос в поисковую строку, вы можете увидеть не только список сайтов на определенных позициях, но и блоки информации без какого-либо номера. Существуют такие блоки выдачи:

похожие запросы;

расширенный сниппет;

блок точных ответов;

карусель;

блоки контекстной рекламы;

граф знаний.

3. Чтобы сайт попал в поиск, ему необходимо пройти три этапа: сканирование, индексирование и ранжирование.

4. Работа SEO-оптимизатора заключается в том, чтобы улучшить сайт — тогда поисковик посчитает его содержимое полезным, добавит в индекс и выдаст в ответ на запрос как можно выше в топе. Для этого существуют разные методы оптимизации сайта. SEO-оптимизация условно разделилась на белые (внешняя и внутренняя), серые и черные методы.

5. SEO имеет свои преимущества:

рентабельность;

долгосрочный эффект;

помогает выстроить доверительные отношения с клиентом.

Но есть и недостатки:

длительные сроки выполнения и получения результатов;

отсутствие гарантий;

необходимость сложных технических доработок.







