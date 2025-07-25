Что такое Data Layer и переменные уровня данных в Google Analytics 4
Data Layer — это структурированный слой данных (специальный JavaScript‑объект или массив window.dataLayer), который используется в веб‑аналитике для упорядоченного сбора и хранения информации о взаимодействиях посетителей с сайтом.
Переменные уровня данных (Data Layer Variables) — это элементы внутри Data Layer. Каждая переменная — пара «ключ:значение», где ключ — название параметра, а значение — передаваемые данные. GTM обращается к парам, чтобы передавать их в теги, триггеры и другие переменные.
Например, при dataLayer.push({ pageCategory: 'blog', pagePostAuthor: ‘Taras' }) в GTM создаются переменные pageCategory и pagePostAuthor, доступные как {{div pageCategory}} и {{div pagePostAuthor}}.
В этой статье я расскажу детально о важности Data Layer и Data Layer Variables, а также покажу, как внедрить Data Layer в веб-проект с GA4.
Роль Data Layer в Google Analytics 4
В Google Analytics 4 (GA4) Data Layer выполняет роль моста между фронтендом и аналитической платформой. Разработчик добавляет в слой события (event) и параметры — value, currency, transaction_id, другие данные о продукте или сессии. Система мгновенно считывает эту информацию и отправляет ее в GA4 через GTM или gtag.js.
Data Layer — это хранилище данных, которые могут быть использованы для отслеживания событий и формирования отчетов. Он интегрируется с GA4 через Google Tag Manager (GTM) или напрямую через код. Основные цели использования Data Layer:
упрощение сбора данных;
повышение их точности;
удобство в администрировании отслеживания без необходимости вносить изменения в код сайта.
Структура Data Layer для GA4
Data Layer — это прежде всего массив JavaScript, который сохраняет значение в парах ключ:значение, например:
event — это ключ, который называет переменную в формате String;
event_name — значение любого типа данных, поддерживаемого JavaScript, который передается в аналитику в числовом или буквенном виде для дальнейшего анализа.
Важно: код создает массив с нуля. Если для указанного ключа было записано значение, то после отрабатывания кода, оно будет перезаписано новым.
Инициализация и наполнение Data Layer
Для корректной работы с Data Layer в Google Tag Manager важно выполнить два шага: инициализировать слой и добавлять данные через dataLayer.push().
1. Инициализация
Сначала нужно создать объект dataLayer как массив, чтобы GTM мог его обрабатывать. Обычно его добавляют в блок <head> отслеживаемой страницы, до загрузки контейнера GTM:
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
</script>
<!-- Google Tag Manager -->
<script>
(function(w,d,s,l,i){
w[l]=w[l]||[];
w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js'});
var f = d.getElementsByTagName(s)[0],
j = d.createElement(s), dl = l!='dataLayer'?'&l='+l:'';
j.async = true;
j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl;
f.parentNode.insertBefore(j, f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');
</script>
В этой конструкции window.dataLayer = window.dataLayer || []; браузер проверяет наличие dataLayer и создаёт массив при первом объявлении.
Если же вы используете dataLayer = […] после загрузки GTM, вы перепишете весь слой и потеряете предыдущие события и данные. GTM при этом может перестать корректно отслеживать взаимодействия.
2. Добавление данных с помощью .push()
Чтобы передать информацию в GTM, используйте метод push():
window.dataLayer.push({
event: 'buttonClick',
buttonText: 'Приобрести'
});
Push() добавляет объект в конец массива, сохраняя существующие записи, что позволяет GTM считывать события и параметры по очереди.
3. Альтернативы: push() и gtag
Можно применить gtag():
gtag('event', 'buttonClick', { buttonText: 'Приобрести' });
Это проще, но при исполнении он тоже использует dataLayer.push().
gtag() — это как сокращение конструкции dataLayer.push(), но под ним — унифицированная структура. Если ваша структура кастомная, данные будут составлены некорректно, что несет за собой риск перезаписи данных.
Так же существуют:
Аннотации Data Layer до загрузки GTM.
<script>
dataLayer = [{ userID: '15243' }];
</script>
Эти данные будут доступны сразу при загрузке, но так же есть больший риск перезаписи.
Отправка серверной логики или через сторонние библиотеки с помощью Measurement Protocol.
Базовый подход — инициализация + push() — остается приоритетным.
Данные в DataLayer можно применять для настройки триггеров и переменных в GTM. Это позволяет создавать гибкие правила для отслеживания событий и передачи данных в другие системы, такие как Google Analytics и Facebook Pixel.
Переменные DataLayer
Основные переменные DataLayer:
event — обозначает конкретное событие, например, клик по кнопке или отправка формы. Эта переменная помогает отслеживать пользовательские действия и запускать соответствующие теги в GTM.
event_params — дополнительные параметры события, такие как категория, действие и метка.
Пример. Можна передать событие классическим способом:
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
event: 'video_play',
video_title: 'Реклама новых кроссовок',
video_duration: 30,
category: 'Рекламные видео',
label: 'Главная страница',
action: 'Play'
});
Или поместить все параметры во вложенный объект:
dataLayer.push({
event: 'video_play',
event_params: {
video_title: 'Реклама новых кроссовок',
video_duration: 30,
category: 'Рекламные видео',
label: 'Главная страница',
action: 'Play'
}
});
user_properties — свойства пользователя для сегментации аудитории.
userID — уникальный идентификатор пользователя. Полезен для персонализации контента и отслеживания поведения.
Например, при входе посетителя на сайт передача userID в DataLayer дает возможность отслеживать его действия на сайте и анализировать взаимодействие с контентом. Это особенно полезно для сайтов с авторизацией.
ecommerce — данные о транзакциях и покупках: информация о продукте, стоимость, количество и идентификатор транзакции. Они особенно важны для интернет-магазинов, так как позволяют отслеживать конверсии и анализировать поведение покупателей.
Например, при успешной покупке отправляется объект с информацией о купленных товарах. Это поможет в дальнейшем анализе продаж и эффективности маркетинговых кампаний.
pageCategory — категории страницы, на которой находится пользователь. Полезно для сегментации данных и анализа поведения на разных типах страниц. Например, для интернет-магазина передавайте категорию товаров и анализируйте, какие категории наиболее популярны и где посетители проводят больше времени.
Также автоматически собираются переменные о событиях page_location, page_referrer и page_title. Они дают контекст каждого взаимодействия пользователя.
page_location — полный URL страницы, где произошло событие. Он включает протокол, домен, путь и параметры. Например, юзер заполнил форму на https://site.com/blog/post?id=1289. Благодаря page_location вы знаете точное место действия и можете связать его с последующими метриками.
page_referrer — URL предыдущей страницы, с которой пришел посетитель. Чаще всего это внутренняя ссылка или внешний источник. Понимание реферера позволяет выявить каналы и пользовательские траектории: например, кампании с 404-страницами или навигационные пути внутри сайта.
page_title — значение тега <title> страницы, или, при необходимости, переопределённая версия через Data Layer. Такой подход позволяет показывать понятные и читабельные названия в отчётах, даже если URL плохо читается.
Пример структуры DataLayer
Ниже приведен пример структуры DataLayer для события purchase (покупка):
// Инициализируем dataLayer как массив (если еще не создан)
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
// Отправляем событие покупки
window.dataLayer.push({
event: "purchase", // Название события -- триггер для GTM/GA4
event_params: {
transaction_id: "T12345", // Уникальный ID заказа
value: 59.99, // Общая сумма покупки
currency: "USD", // Валюта транзакции
items: [ // Список товаров в заказе
{
item_name: "Футболка", // Название товара
item_id: "SKU12345", // SKU или артикул
price: 29.99, // Цена за единицу
quantity: 2 // Количество
}
]
},
user_properties: {
user_id: "user_132", // Ваш внутренний идентификатор пользователя
user_type: "registered" // Статус пользователя: зарегистрирован
},
// Контекст страницы, автоматически собирается браузером
page_location: window.location.href, // Текущий URL страницы
page_referrer: document.referrer, // Откуда пришёл пользователь
page_title: document.title // Заголовок страницы
});
event: "purchase" определяет, что это событие покупки, GTM отслеживает именно это имя для отправки данных в GA4;
event_params описывает детали транзакции — transaction_id, value, currency, это обязательные стандарты GA4;
items — массив товаров с параметрами, который дает возможность строить отчеты по позициям заказа;
user_properties хранят мета‑данные о пользователе (ID, тип), применяются ко всем событиям этого пользователя и помогают в сегментации и мульти-сессионном анализе;
page_location, page_referrer, page_title — обеспечивают контекст страницы, автоматически собираются и передаются в отчеты GA4.
Что происходит далее:
GTM читает этот push, активирует тег, настроенный на event = purchase, и наполнит его параметрами из event_params и user_properties.
GA4 получает эти данные и формирует отчёты по транзакциям — такие, как Revenue, Items, Cart Conversion Rate.
User properties применяются ко всем будущим событиям в течение срока жизни сессии и пользователя.
Шаги по внедрению Data Layer в веб-проект с GA4
Внедрение Data Layer позволяет более гибко и точно отслеживать действия посетителей на сайте. Эта инструкция поможет в несколько кликов реализовать его на своей странице.
1. Внедрение базового слоя данных
Добавьте в <head> HTML-страницы (до скрипта GTM) следующий код:
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
</script>
Это создает глобальный объект dataLayer — массив, в котором GTM будет читать поступающие события и параметры, если он еще не инициализирован.
2. Установка Google Tag Manager
После инициализации вставьте стандартный код GTM-контейнера:
<script>(function(w,d,s,l,i){...})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');</script>
Этот скрипт подключает GTM и начинает отслеживать все последующие вызовы.
3. Отправка данных через dataLayer.push()
Когда нужно отправить данные в GA4, можете применить на странице подтверждения заказа:
window.dataLayer.push({
event: 'purchase',
ecommerce: {
transaction_id: 'T12345',
value: 29.99,
currency: 'USD',
items: [{
item_name: 'Товар 1',
price: 29.99,
quantity: 1
}]
}
});
4. Настройка GTM: тег и триггер
Создайте тег GA4 Event в GTM и укажите Measurement ID GA4.
В секции Event Name используйте purchase (или другое имя события).
Активируйте чекбокс Send ecommerce data — GTM автоматически подтянет объект.
Настройте триггер — Custom Event, ключ — purchase.
5. Публикация и тестирование
Используйте режим Preview в GTM: проверьте, правильно ли срабатывают теги и передаются нужные параметры.
В GA4 включите DebugView, чтобы увидеть поступающие события и проверить их содержимое.
Такой подход обеспечивает гибкое и масштабируемое внедрение событий и пользовательских параметров через Data Layer, упрощает настройку GA4 и дает точное понимание всех этапов взаимодействия юзеров с сайтом.
Заключение
Data Layer — это специальный JavaScript-массив, который хранит данные о взаимодействиях пользователей и служит основой для передачи событий и параметров в GA4 через GTM.
Структура Data Layer строится на парах «ключ:значение» и позволяет настраивать отслеживание любых событий и пользовательских свойств.
Инициализация и наполнение выполняются через window.dataLayer = [] и метод push(), который добавляет новые данные без потери уже сохранённой информации.
Переменные Data Layer включают event, event_params, user_properties, ecommerce и автоматические параметры страницы, что помогает создавать расширенные отчеты и сегментацию.
Внедрение Data Layer состоит из настройки базового слоя, установки GTM, создания тегов и триггеров, а также тестирования в режиме Preview и DebugView в GA4.
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