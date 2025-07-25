Що таке Data Layer і змінні рівня даних у Google Analytics 4
Data Layer ― це структурований шар даних (спеціальний JavaScript-об'єкт або масив window.dataLayer), який використовується у вебаналітиці для впорядкованого збору та зберігання інформації про взаємодії відвідувачів із сайтом.
Змінні рівня даних (Data Layer Variables) ― це елементи всередині Data Layer. Кожна змінна ― пара «ключ:значення», де ключ ― назва параметра, а значення ― передані дані. GTM звертається до пар, щоб передавати їх у теги, тригери та інші змінні.
Наприклад, під час dataLayer.push({ pageCategory: 'blog', pagePostAuthor: 'Taras' }) у GTM створюються змінні pageCategory і pagePostAuthor, доступні як {{div pageCategory}} і {{div pagePostAuthor}}.
У цій статті я розповім детально про важливість Data Layer і Data Layer Variables, а також покажу, як впровадити Data Layer у вебпроєкт із GA4.
Роль Data Layer у Google Analytics 4
У Google Analytics 4 (GA4) Data Layer виконує роль моста між фронтендом і аналітичною платформою. Розробник додає в шар події (event) і параметри ― value, currency, transaction_id, інші дані про продукт або сесію. Система миттєво зчитує цю інформацію і відправляє її в GA4 через GTM або gtag.js.
Data Layer ― це сховище даних, які можуть бути використані для відстеження подій і формування звітів. Він інтегрується з GA4 через Google Tag Manager (GTM) або безпосередньо через код. Основні цілі використання Data Layer:
спрощення збору даних;
підвищення їхньої точності;
зручність в адмініструванні відстеження без необхідності вносити зміни в код сайту.
Структура Data Layer для GA4
Data Layer ― це насамперед масив JavaScript, який зберігає значення в парах ключ:значення, наприклад:
event ― це ключ, який називає змінну у форматі String;
event_name ― значення будь-якого типу даних, підтримуваного JavaScript, який передається в аналітику в числовому або буквеному вигляді для подальшого аналізу.
Важливо: код створює масив із нуля. Якщо для зазначеного ключа було записано значення, то після відпрацювання коду воно буде перезаписано новим.
Ініціалізація та наповнення Data Layer
Для коректної роботи з Data Layer в Google Tag Manager важливо виконати два кроки: ініціалізувати шар і додавати дані через dataLayer.push().
1. Ініціалізація
Спочатку потрібно створити об’єкт dataLayer як масив, щоб GTM міг його обробляти. Зазвичай його додають у блок <head> відстежуваної сторінки, до завантаження контейнера GTM:
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
</script>
<!-- Google Tag Manager -->
<script>
(function(w,d,s,l,i){
w[l]=w[l]||[];
w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js'});
var f = d.getElementsByTagName(s)[0],
j = d.createElement(s), dl = l!='dataLayer'?'&l='+l:'';
j.async = true;
j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl;
f.parentNode.insertBefore(j, f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');
</script>
У цій конструкції window.dataLayer = window.dataLayer || []; браузер перевіряє наявність dataLayer і створює масив під час першого оголошення.
Якщо ж ви використовуєте dataLayer = [...] після завантаження GTM, ви перепишете весь шар і втратите попередні події та дані. GTM при цьому може перестати коректно відстежувати взаємодії.
2. Додавання даних за допомогою .push()
Щоб передати інформацію в GTM, використовуйте метод push():
window.dataLayer.push({
event: 'buttonClick',
buttonText: 'Придбати'
});
Push() додає об’єкт у кінець масиву, зберігаючи наявні записи, що дає змогу GTM зчитувати події та параметри по черзі.
3 Альтернативи: push() і gtag
Можна застосувати gtag():
gtag('event', 'buttonClick', { buttonText: 'Придбати' });
Це простіше, але під час виконання він теж використовує dataLayer.push().
gtag() ― це як скорочення конструкції dataLayer.push(), але під ним ― уніфікована структура. Якщо ваша структура кастомна, дані будуть складені некоректно, що несе за собою ризик перезапису даних.
Так само існують:
Анотації Data Layer до завантаження GTM.
<script>
dataLayer = [{ userID: '15243' }];
</script>
Ці дані будуть доступні відразу під час завантаження, але так само є більший ризик перезапису.
Надсилання серверної логіки або через сторонні бібліотеки за допомогою Measurement Protocol.
Базовий підхід ― ініціалізація + push() ― залишається пріоритетним.
Дані в DataLayer можна застосовувати для налаштування тригерів і змінних у GTM. Це дає змогу створювати гнучкі правила для відстеження подій і передавання даних в інші системи, як-от Google Analytics і Facebook Pixel.
Змінні DataLayer
Основні змінні DataLayer:
event ― позначає конкретну подію, наприклад, клік по кнопці або відправлення форми. Ця змінна допомагає відстежувати користувацькі дії та запускати відповідні теги в GTM.
event_params ― додаткові параметри події, такі як категорія, дія та мітка.
Приклад. Можна передати подію класичним способом:
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
event: 'video_play',
video_title: 'Реклама нових кросівок',
video_duration: 30,
category: 'Рекламні відео',
label: 'Головна сторінка',
action: 'Play'
});
Або помістити всі параметри у вкладений об'єкт:
dataLayer.push({
event: 'video_play',
event_params: {
video_title: 'Реклама нових кросівок',
video_duration: 30,
category: 'Рекламні відео',
label: 'Головна сторінка',
action: 'Play'
}
});
user_properties ― властивості користувача для сегментації аудиторії.
userID ― унікальний ідентифікатор користувача. Корисний для персоналізації контенту і відстеження поведінки.
Наприклад, під час входу відвідувача на сайт передача userID в DataLayer дає можливість відстежувати його дії на сайті та аналізувати взаємодію з контентом. Це особливо корисно для сайтів з авторизацією.
ecommerce ― дані про транзакції та покупки: інформація про продукт, вартість, кількість та ідентифікатор транзакції. Вони особливо важливі для інтернет-магазинів, оскільки дають змогу відстежувати конверсії та аналізувати поведінку покупців.
Наприклад, при успішній покупці відправляється об’єкт з інформацією про куплені товари. Це допоможе в подальшому аналізі продажів і ефективності маркетингових кампаній.
pageCategory ― категорії сторінки, на якій перебуває користувач. Корисно для сегментації даних і аналізу поведінки на різних типах сторінок. Наприклад, для інтернет-магазину передавайте категорію товарів і аналізуйте, які категорії найпопулярніші й де відвідувачі проводять більше часу.
Також автоматично збираються змінні про події page_location, page_referrer і page_title. Вони дають контекст кожної взаємодії користувача.
page_location ― повний URL сторінки, де відбулася подія. Він включає протокол, домен, шлях і параметри. Наприклад, юзер заповнив форму на https://site.com/blog/post?id=1289. Завдяки page_location ви знаєте точне місце дії і можете пов’язати його з подальшими метриками.
page_referrer ― URL попередньої сторінки, з якої прийшов відвідувач. Найчастіше це внутрішнє посилання або зовнішнє джерело. Розуміння реферера дає змогу виявити канали та призначені для користувача траєкторії: наприклад, кампанії з 404-сторінками або навігаційні шляхи всередині сайту.
page_title ― значення тега <title> сторінки, або, за необхідності, перевизначена версія через Data Layer. Такий підхід дає змогу показувати зрозумілі та читабельні назви у звітах, навіть якщо URL погано читається.
Приклад структури DataLayer
Нижче наведено приклад структури DataLayer для події purchase (купівля):
// Ініціалізуємо dataLayer як масив (якщо ще не створено)
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
// Відправляємо подію покупки
window.dataLayer.push({
event: "purchase", // Назва події -- тригер для GTM/GA4
event_params: {
transaction_id: "T12345", // Унікальний ID замовлення
value: 59.99, // Загальна сума покупки
currency: "USD", // Валюта транзакції
items: [ // Список товарів у замовленні
{
item_name: "Футболка", // Назва товару
item_id: "SKU12345", // SKU або артикул
price: 29.99, // Ціна за одиницю
quantity: 2 // Кількість
}
]
},
user_properties: {
user_id: "user_132", // Ваш внутрішній ідентифікатор користувача
user_type: "registered" // Статус користувача: зареєстрований
},
// Контекст сторінки, автоматично збирається браузером
page_location: window.location.href, // Поточний URL сторінки
page_referrer: document.referrer, // Звідки прийшов користувач
page_title: document.title // Заголовок сторінки
});
event: «purchase» визначає, що це подія купівлі, GTM відстежує саме це ім’я для надсилання даних у GA4;
event_params описує деталі транзакції ― transaction_id, value, currency, це обов’язкові стандарти GA4;
items ― масив товарів з параметрами, який дає можливість будувати звіти за позиціями замовлення;
user_properties зберігають мета-дані про користувача (ID, тип), застосовуються до всіх подій цього користувача і допомагають у сегментації та мульти-сесійному аналізі;
page_location, page_referrer, page_title ― забезпечують контекст сторінки, автоматично збираються і передаються у звіти GA4.
Що відбувається далі:
GTM читає цей push, активує тег, налаштований на event = purchase, і наповнить його параметрами з event_params і user_properties.
GA4 отримує ці дані й формує звіти за транзакціями ― такі, як Revenue, Items, Cart Conversion Rate.
User properties застосовуються до всіх майбутніх подій протягом терміну життя сесії та користувача.
Кроки з упровадження Data Layer у вебпроєкт із GA4
Впровадження Data Layer дає змогу гнучкіше й точніше відстежувати дії відвідувачів на сайті. Ця інструкція допоможе в кілька кліків реалізувати його на своїй сторінці.
1. Впровадження базового шару даних
Додайте в <head> HTML-сторінки (до скрипта GTM) такий код:
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
</script>
Це створює глобальний об'єкт dataLayer ― масив, у якому GTM читатиме події, що надходять, і параметри, якщо він ще не ініціалізований.
2. Встановлення Google Tag Manager
Після ініціалізації вставте стандартний код GTM-контейнера:
<script>(function(w,d,s,l,i){...})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');</script>
Цей скрипт підключає GTM і починає відстежувати всі наступні виклики.
3. Надсилання даних через dataLayer.push()
Коли потрібно надіслати дані в GA4, можете застосувати на сторінці підтвердження замовлення:
window.dataLayer.push({
event: 'purchase',
ecommerce: {
transaction_id: 'T12345',
value: 29.99,
currency: 'USD',
items: [{
item_name: 'Товар 1',
price: 29.99,
quantity: 1
}]
}
});
4. Налаштування GTM: тег і тригер
Створіть тег GA4 Event у GTM і вкажіть Measurement ID GA4.
У секції Event Name використовуйте purchase (або інше ім’я події).
Активуйте чекбокс Send ecommerce data ― GTM автоматично підтягне об’єкт.
Налаштуйте тригер ― Custom Event, ключ ― purchase.
5. Публікація та тестування
Використовуйте режим Preview у GTM: перевірте, чи правильно спрацьовують теги і чи передаються потрібні параметри.
У GA4 увімкніть DebugView, щоб побачити події, що надходять, і перевірити їхній вміст.
Такий підхід забезпечує гнучке і масштабоване впровадження подій і призначених для користувача параметрів через Data Layer, спрощує налаштування GA4 і дає точне розуміння всіх етапів взаємодії користувачів із сайтом.
Висновок
Data Layer ― це спеціальний JavaScript-масив, який зберігає дані про взаємодії користувачів і слугує основою для передавання подій і параметрів у GA4 через GTM.
Структура Data Layer будується на парах «ключ:значення» і дає змогу налаштовувати відстеження будь-яких подій і користувацьких властивостей.
Ініціалізація та наповнення виконуються через window.dataLayer = [] і метод push(), який додає нові дані без втрати вже збереженої інформації.
Змінні Data Layer охоплюють event, event_params, user_properties, ecommerce й автоматичні параметри сторінки, що допомагає створювати розширені звіти та сегментацію.
Впровадження Data Layer складається з налаштування базового шару, встановлення GTM, створення тегів і тригерів, а також тестування в режимі Preview і DebugView у GA4.
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