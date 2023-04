Граф знань Google. Що це таке і чим може бути корисним вашому бренду

Граф знань Google (англ. Knowledge Graph) — це база знань, за допомогою якої гугл об’єднує дані в зв’язану структуру. Технологія була запущена ще в 2012 році і з тих пір охоплює все більше і більше даних. Граф знань створений, щоб об’єднувати дані з різних джерел в одну базу й давати користувачам кращі результати пошуку. Він може стати корисним інструментом для вашого бренду. Даді розповім, як саме.

Що таке граф знань

Завдяки графу знань Google знає, що актор на ім’я Dwayne Johnson знімався у фільмах: Black Adam, WrestleMania 31 та багатьох інших. Також відомо, що Dwayne Johnson українською буде Двейн Джонсон. Система правильно ідентифікує і Дуейна Джонса також. Тому у відповідь на запит «Двейн Джонсон фільми» пошукова система може показати навіть ті фільми, український переклад яких їй невідомий. Відсутність перекладу означає відсутність україномовних баз і те, що зв’язки були надані з іншомовних.

Сутності графу знань

«Одиницею виміру» в графі знань можна назвати «сутність» (англ. Entity). Саме інформацію про cутності, факти та зв’язки між ними Google зберігає в базі.

Сутності поділяются на декілька категорій: персона, організація, місце або річ\предмет (people, places, organizations, things).Найпоширеніші приклади сутностей:

фільм

книга

подія

організація

музичний твір

спортивна команда

Карта знань

Граф знань часто плутають з панелями знань (knowledge panels). Панель знань — це блок на видачі пошукової системи, який дає відповіді на запитання користувачів. Проте, панель (карта) знань показується далеко не у всіх випадках і не для всіх сутностей.

Граф знань для бренду

Чи потрібен граф знань для брендів? Це залежить від обставин. Якщо у вас молодий бізнес, який тільки почав розвиватись — скоріше за все, є пріоритетніші задачі. Наприклад збільшити впізнаваність серед потенційних клієнтів чи отримати більше заявок.

Якщо ж бренд активно розвивається, створює конференції та інші зв’язки в індустрії — тоді так, це ваша фішка.

Присутність у базі Google дає бонуси. Це буде корисно:

для кращого розуміння контексту пошуковими системами;



Для прикладу, коли з’являється новина зі згадкою вашої компанії, наявність в Графі знань допоможе Google зв’язати новину з брендом.

для покращення видимості у разі брендових запитів за рахунок брендової панелі знань;

для кращої прив’язки супутніх подій до вашої компанії.



Для прикладу — якщо компанія була номінована на нагороду чи створила масовий івент, або працівник виступив на відомій конференції.

Пошук у графі знань

Перед створенням графу знань перевірте, можливо, в ньому вже є сутності, що відноситься до вашого бренду.

Для цього скористайтеся демо режимом Knowledge Graph Search API.

Якщо ж ви використовуєте Google Cloud для автоматизованих перевірок, можете отримати там API-ключ і провести перевірку за допомогою Knowledge Graph Search API і в інший спосіб.

А саме, отримавши ключ, у браузері введіть запит типу:

https://kgsearch.googleapis.com/v1/entities:search?query=terminator&key=ХХХ&limit=1&indent=True&languages=uk

Де:

query=Х — запит, за яким ви шукаєте сутність;

key=Х — ваш API-ключ, який ви отримали при створенні проєкту в Google Cloud.

limit=Х — кількість результатів у відповіді (якщо введете 1, отримаєте найбільш релевантний результат);

languages=Х — мова запиту.

Далі отримаєте відповідь у Json-форматі, де можете знайти назву, тип та ID сутності.

Саме за ID може відбуватись пошук. Його потрібно ввести в запит типу:

https://www.google.com/search?hl=(мова)&kgmid=(ід)

Наприклад, посилання на сутність Дарта Вейдера виглядає так: (Увага, спойлер!) https://www.google.com/search?hl=en&kgmid=/m/0f2y0 де kgmid=/m/0f2y0 це пошук за Id.

Як створити свій Граф знань?

Логіка Графу знань така, що ви не можете просто створити там сутність. Але є певні дії, які допоможуть вам її отримати.

1. Заслужіть статтю на Вікіпедії.

Стаття на Wikipedia дає високі шанси на потрапляння в Google Knowledge Graph.

Це не означає, що достатньо просто додати нову статтю про бренд на Вікі. Ресурс доволі жорстко модерується. Тому статті, що не підкріплені вагомими публікаціями чи неправильно оформлені, будуть одразу видалені.

Рекомендації щодо додавання на Вікіпедію:

переконайтеся, що про вас достатньо публікацій на вагомих ресурсах, ні, пари куплених статей не досить;

давайте детальну та фактичну інформацію;

не намагайтеся використати Вікіпедію як рекламну площадку. Це призведе до видалення статті.

2. Додайте інформацію про свій бренд в інші бази.

Дані потрапляють в Knowledge Graph з абсолютно різних джерел і баз.

Вагомим внеском можуть бути детально заповнені сторінки бренду на:

3. Додайте мікророзмітку Organization на сторінку «Про компанію”.

Зробіть інформацію сторінки та мікророзмітки максимально детальною і наповненою фактами. Як то:

дата заснування;

засновники;

кількість працівників;

батьківські та дочірні компанії;

офіси і штабквартира;

лого.

Особливу увагу в мікророзмітці приділіть пунктам "alternateName" та "Same as".

Alternate name допоможе впізнавати різні варіанти написання назви бренду. Same as — зв’язати всі ваші ресурси та брендові сторінки на інших сайтах.

Шаблон детальної мікророзмітки:

<script type="application/ld+json">{ "@context" : "https://schema.org","@type" : "Organization","url" : "[WebsiteUrl]","logo" : "[Logo URL]","name" : "[Organization name]","legalName" : "[legalName]","alternateName" : ["[alternateName1]","[alternateName2]",],"description" : "[description]", "parentOrganization": { "@type": "Corporation", "url": "[Link]", "name": "[Organization name]" },"foundingDate" : "[date]", "subOrganization": { "@type": "Organization", "url": "[Link]", "name": "[Organization name]", "alternateName" : ["[alternateName1]", "[alternateName2]"] },"founders" : [{"@type": "Person","name": "[Person name]","url": "[LINK]"},{"@type": "Person","name": "[Person name]","url": "[LINK]"}],"sameAs" : ["[LINK]","[LINK]","[LINK]"]}</script>

де:

[WebsiteUrl] — посилання на сайт;

[Logo URL] — посилання на логотип;

[Organization name] — назва організації;

[legalName] — назва зареєстрованої організації;

[alternateName1] — альтернативні написання назви;

[description] — короткий опис компанії, гасло;

[date] — дата заснування;

[Person name] — ім’я засновника;

person: [LINK] — посилання на сторінку засновника;

"sameAs": [LINK] — посилання на акаунти в соцмережах, Вікіпедію тощо.

4. Розвивайте Linkedin та інші соцмережі.

Відповідно до спостережень Джейсона Барнарда (Jason Barnard) Linkedin досить часто з’являється в картках знань. Тож створіть та регулярно оновлюйте інформацію в цій та інших соцмережах.

5. Google my business — додайте максимально детальну інформацію про вашу компанію в сервіс, включно зі всіми філіалами.

6. Мікророзмітка на пресрелізи та новини про бренд.

Комунікуйте із сайтами, які розміщують інформацію про вас. Ви можете домовитись розмістити в новину мікророзмітку, яка прямо вкаже пошуковій системі, що даний матеріал про вас.

Це може бути MainEntity чи mentions.

7. Отримайте згадки чи посилання з авторитетних ресурсів вашої тематики.

Якщо про вас пишуть авторитетні ресурси — більше шансів на додавання в граф знань.

Як оптимізувати Граф знань?

Коли сутність уже створена, варто подбати про інформацію, яка передається в Google. Для цього:

1. Створіть детальну структуру сайта. Використовуйте свій сайт як основну базу знань про вас, як для користувачів, так і для пошукових систем. Дайте максимум інформації про свій бренд.

Створюйте окремі сторінки під кожну сутність:

події, вебінари та конференції, що проводить ваша компанія;

працівники, котрі проводять навчання, виступають чи пишуть статті;

навчальні заходи та курси, що ви їх організували;

дочірні та батьківські компанії.

Важливо надати максимально повну інформації та додати перехресні посилання між пов’язаними сутностями.

Тобто сторінка вебінару повинна мати посилання на сторінку доповідача, а сторінка доповідача посилання і на вебінар, і на статті, написані персоною.

2. Додайте на сторінки детальну мікророзмітку. Щоб Google краще розумів контент вищевказаних сторінок, додавайте детальну мікророзмітку відповідного типу (Person, Event, Course, Organization, Article тощо).

Так, подія повинна бути розмічена за допомогою Schema Event із вказаними:

місцем проведення;

організатором;

темами доповідей та доповідачами.

Шаблон мікророзмітки для онлайн-події з різними доповідачами:

<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Event", "name": "[eventName]", "alternateName": [ "[alternatename]", "[alternatename]" ], "startDate": "[startDate]", "endDate": "[endDate]", "eventAttendanceMode": "https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode", "inLanguage": "[language]", "location": { "@type": "VirtualLocation", "url": "[onlineEventURL]" }, "image": "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg", "description": "[description].", "organizer": { "@type": "Organization", "name": "[Organization name]", "url": "[OrganizationURL]" } "subEvent": { "@type": "Event", "name": "[SubEventName]", "performer":{ "@type": "Person", "name": "[Person name]", "url": "[PersonURL]" }, "subEvent": { "@type": "Event", "name": "[SubEventName]", "performer":{ "@type": "Person", "name": "[Person name]", "url": "[PersonURL]" }, } </script>

Де:

[eventName] — назва події ( наприклад, 8p);

[alternatename] — альтернативна назва події (Конференція 8Р);

[onlineEventURL] — посилання на основний сайт чи сторінку (наприклад, https://8p.ua/);

[Organization name] — назва компанії організатора (Netpeak);

[SubEventName] — назва доповіді;

[Person name] — ім’я доповідача;

[PersonURL] — посилання на сторінку доповідача.

Висновок

Потрапляння в граф знань може бути корисним вашому бренду саме по собі — як визнання важливості компанії. Проте, також важливо правильно подавати інформацію та максимально детально вказувати зв’язки між різними сутностями. Це може допомогти збільшувати вагу компанії в очах пошукових систем.

Але не варто забувати, що основна ваша задача — розвиток бренду, а не дані в базах Google.

FAQ:

Що таке Граф Знань Google?

Граф знань Google — це система, яка збирає та організовує інформацію з різних джерел в Інтернеті. Вона допомагає зрозуміти, як певні терміни та поняття пов’язані між собою, що дозволяє більш ефективно шукати та знаходити необхідну інформацію.

Як потрапити в граф знань Google?

Прямого способу не існує. Проте збільшення популярності бренду, ведення соцмереж, додавання структурованого опису та створення профілю на Вікіпедії може пришвидшити процес.

Для чого граф знань Google бренду?

Наявність вашого бренду в графі знань може збільшити видимість по брендових запитах, допомогти пошуковій системі краще розуміти структуру та фаундерів, зв’язувати брендові події тощо.