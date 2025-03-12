Зростання SEO-трафіку агентства нерухомості у 2,5 раза за рік — як рости після редизайну

Зростання SEO-трафіку агентства нерухомості у 2,5 раза за рік — як рости після редизайну

Перехід сайту на технологію JavaScript, зміна URL, видалення цілого блоку сторінок, що забезпечували локальний трафік — кожен із цих пунктів окремо є відчутним ризиком з точки зору SEO. Наші партнери з агентства нерухомості «Атланта» зіткнулись з ними усіма, а також із додатковими труднощами під час редизайну сайту. Проте разом нам вдалося не лише швидко відновити показники органічного трафіку, а й значно їх наростити. У цьому кейсі розповімо, як саме.

Проєкт: atlanta.ua. Період просування: липень 2023 — жовтень 2024 (продовжуємо роботу). Регіон: Україна. Послуга: SEO. Команда проєкту: Олексій Чиж, Upper Middle SEO Specialist; Олеся Поліха, Вероніка Топчан, Олександр Малукало, SEO Specialists; Ганна Соловйова, SEO Team Lead; Соломія Артишко, Project Manager.

Хто наш партнер

Агентство нерухомості «Атланта» вже 23 роки на ринку, має понад 30 офісів в Україні та більш ніж 600 співробітників. Представлене у п’яти регіонах: Київ, Одеса, Львів, Чернівці та Вінниця. Фахівці агентства допомагають українцям із пошуком чи продажем нерухомості, а також орендою житлових і комерційних об’єктів.

Цілі просування

Для розвитку бізнесу партнер вирішив оновити свій сайт. Йшлося не лише про візуальний редизайн, а й про:

зміну технології сайту (зараз він працює на JavaScript);

повне оновлення верстки та розташування елементів на сторінках;

зміну URL-адрес;

видалення цільових сторінок кількох міст.

Кожен із цих пунктів міг негативно вплинути на видимість сайту у пошуковій видачі загалом, а останній означав втрату трафіку з кількох міст.

Нашим завданням було мінімізувати ризики під час міграції сайту та надалі забезпечити зростання пошукового трафіку.

Дії команди

Повноцінну роботу ми розпочали вже після редизайну та перенесення сайту. Передусім провели аудит за ключовими параметрами, щоб якнайшвидше відновити трафік і повернути позитивну динаміку.

Налаштування 301-редиректів зі старих сторінок на нові. Також налаштування базових типів редиректів, зокрема: без www / з www; без слеша / зі слешем у кінці URL тощо. Повний перелік завдань, пов’язаних зі скануванням та індексацією сайту. Оптимізація зображень. Впровадження різних типів мікророзмітки. Контроль перенесення текстового контенту після міграції сайту. Перевірка та доопрацювання налаштувань Google Tag Manager, Google Analytics для нового сайту. Контроль створення всіх необхідних сторінок. Важливо було забезпечити, щоб ті URL-адреси, які приносили трафік на старому сайті, могли генерувати трафік і на новому. Оптимізація швидкості завантаження на десктопних і мобільних пристроях. Контроль коректного рендерингу контенту пошуковими роботами, адже новий сайт розроблено на JavaScript. Це створює певні складнощі з погляду SEO, оскільки пошуковим ботам важче та довше сканувати такі ресурси. Налаштування шаблонів title, h1, description для сторінок сайту. Що входить до нашого технічного аудиту:

Виправлення помилок за результатами аудиту ми розподілили на високопріоритетні та менш важливі завдання. У міру усунення технічних проблем трафік почав зростати, і вже у вересні він повністю відновився:

Далі ми перейшли до кроків, спрямованих на покращення позицій домену в пошукових системах:

Робота над нарощуванням посилальної маси на сайт. Підготовка та розміщення текстів на сторінках сайту. Ручна посторінкова оптимізація метатегів. Тут теж рухалися за списком — від більш пріоритетних сторінок до менш важливих, щоб швидше отримати результат. Впровадження різних блоків внутрішнього перелінкування на пріоритетні типи сторінок.

Фахівці Netpeak також реалізують автоматизоване перелінкування за семантичним ядром. Ґрунтуючись на аналізі пошукової видачі, цей підхід дозволяє отримати масштабний релевантний список анкорів для перелінкування на кожній сторінці сайту.

Продовження технічної оптимізації та покращення індексації. Внутрішній інструмент Netpeak забезпечує щоденний моніторинг сайту, що дозволяє нам оперативно виявляти проблеми та готувати технічні завдання для їх усунення.

Ще одним важливим складником роботи стало підключення Microsoft Clarity до сайту. Інструмент допомагає аналізувати зручність для користувачів за допомогою своїх метрик, теплових карт і записів відвідувань. Завдяки ньому ми виявили кілька точок зростання в аспекті юзабіліті:

головної сторінки сайту;

фільтрації;

сторінки об’єкта.

Особливу увагу приділили оптимізації мобільної версії сайту, оскільки більшість користувачів заходять саме з мобільних пристроїв:

Результати просування

1. Зростання трафіку у 2,5 раза в жовтні 2024 року порівняно з липнем 2023:

2. Збільшення кількості заявок, надісланих із сайту, на 45,24% у жовтні 2024 року порівняно з вереснем 2023:

* Порівнюємо з пізнішим періодом, коли налаштування подій і відстеження через GA4 запрацювали повністю коректно.

3. Зростання кількості кліків на телефон (дзвінки в компанію) в 11,9 раза в жовтні 2024 року порівняно з вереснем 2023:

4. Загальна динаміка трафіку за період просування:

5. Зростання трафіку за даними Ahrefs у порівнянні з найближчими конкурентами:

* Ahrefs надає неточні дані, але для порівняння з конкурентами на них можна орієнтуватися.

6. Зростання кількості ключових фраз на топових позиціях 1–3 та 4–10 за даними Ahrefs у порівнянні з найближчими конкурентами:

Як видно, темпи зростання atlanta.ua досить високі. Особливо хороші результати щодо обсягу запитів у топі 1–3. Кількість запитів коливається від місяця до місяця, але загальна динаміка позитивна.

7. За даними Google Search Console, небрендовий трафік виріс на 138,97% у жовтні 2024 року порівняно з жовтнем 2023:

Відгуки про співпрацю

Сергій Нікітін, партнер із команди АН «Атланта»

Команда Netpeak взяла наш проєкт в один із найскладніших періодів — під час зміни дизайну сайту та змін в архітектурі проєкту. Завдяки їхньому професіоналізму та оперативності нам вдалося подолати просідання SEO, спричинене оновленнями. Агентство надало нашим розробникам велику кількість чітко сформульованих технічних завдань, що дозволило у найкоротші терміни відновити попередні позиції у пошукових системах. Більше того, завдяки їхнім рекомендаціям ми не лише повернулися до попередніх показників, а й продовжуємо впевнене зростання. Окремо хочеться відзначити ефективну взаємодію між нашим технічним відділом і командою Netpeak. Усі процеси працюють як єдиний механізм, що значно спрощує роботу та сприяє успіху проєкту. Дякуємо за ваш професіоналізм і уважний підхід!

Олексій Чиж, Upper Middle SEO Specialist у Netpeak Agencies Group

Дякую команді АН «Атланта» за якісне виконання поставлених завдань у всіх напрямах SEO-оптимізації сайту, а також за постійну відкритість до пропозицій щодо його покращення. Такий підхід дозволяє досягати чудових результатів. Робота триває, і ми впевнені в успішному просуванні проєкту в майбутньому!

Ганна Соловйова, SEO Team Lead в Netpeak Agencies Group

Як SEO Team Lead можу сказати, що співпраця з АН «Атланта» — це приклад чіткої та налагодженої взаємодії. Оперативний зворотний зв’язок і готовність до діалогу дозволяють нашій команді максимально ефективно рухатися до результатів. Ми впевнені, що попереду нас чекає ще більше успіхів!

Соломія Артишко, Project Manager у Netpeak Agencies Group