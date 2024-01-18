Як не втратити трафік під час міграції сайту

Як не втратити трафік під час міграції сайту

Власники бізнесів та маркетологи періодично стикаються з необхідністю міграції сайту. Це довгий і складний процес, який лякає своїми масштабами. Але він значно спрощується, якщо мати детальний план і радитися з SEO-спеціалістами.

Основні причини для міграції сайту

Міграція сайту — це процес внесення змін до розташування, технології, структури, контенту, дизайну або користувацького інтерфейсу сайту. Є кілька основних типів міграції сайтів. Одні з них простіші у реалізації, інші — досить складні, але всі вони потребують обов’язкового залучення SEO-спеціаліста.

Прості типи міграцій

Основні причини для таких міграцій — перехід з HTTP на HTTPS або зміна доменного імені сайту. Вони не передбачають значних змін у зовнішньому вигляді сайту, його структурі та функціоналі. Тому зазвичай проходять швидко і потребують меншого контролю та залучення.

Ці типи міграції вважаються простими, адже передбачають внесення однотипних змін за допомогою коду. В одному випадку всі URL-адреси змінюються з HTTP на HTTPS, в іншому — всі сторінки змінюють свої назви при зміні домена. Тому набагато важче зробити помилку при налаштуванні склейки сторінок.

Але це все ще міграція, яка передбачає такі ж самі ризики, як і при складніших кейсах. Тому потрібно обов’язково залучати SEO-спеціаліста, який перевірить за допомогою своїх методів URL на правильність. Він проконтролює, чи все правильно перемістилося і чи не виникло програмних помилок.

Перехід з HTTP на HTTPS

Цей тип міграції наразі досить рідкісний, адже шифрування HTTPS стало одним з факторів ранжування Google ще у 2014 році. З липня 2018 року популярні браузери на кшталт Chrome, Mozilla і Safari позначають всі HTTP-сайти як небезпечні.

Новостворені сайти за замовчуванням запускаються з HTTPS, але ця дія може знадобитися старим сайтам, якими давно не займалися.

Зміна доменного імені

Є низка причин для зміни доменного імені сайту.

Компанія змінила назву. Зазвичай таке трапляється після ребрендингу. Доменне ім'я важко запам’ятати. Можливо, в ньому забагато дефісів і цифр, чи воно довге та складне. Доменне ім'я сайту має пройти «радіотест». Якщо хтось почує доменне ім'я по радіо, не бачачи його в друкованому вигляді, він має зрозуміти його написання і мати можливість потрапити на сайт. Потрібна зміна розширення домену. Можливо, на доменне ім'я .com спочатку не вистачало бюджету, а тепер ця можливість є. Або навпаки, компанія придбала домен .org, але з’ясувалося, що в цій ніші краще використовувати .tech або .net.

Прості типи міграції потребують налаштування 301 редиректів та «склейки» старих та нових сторінок, а отже уваги спеціаліста та постійного моніторингу процесу переїзду.

Складні типи міграцій

Вони передбачають більшу кількість зусиль для переїзду, адже змінюється зовнішній вигляд сайту, його структура та функціонал.

При складних типах міграції URL сторінок змінюються абсолютно непередбачувано. Може стати іншою структура каталогу, назви сторінок згенеруються по-іншому тощо.

Складність в тому, що для налаштування редиректів потрібно співставити старі та нові сторінки. Якщо на сайті 100 тисяч сторінок, знадобиться програміст, який напише спеціальний скрипт для автоматичного чи напівавтоматичного співставлення. Але трапляється і так, що старі сторінки названі вручну, без певної структури формування. Їх буває дуже важко відділити і співставити за допомогою коду, тому це доводиться робити вручну.

Редизайн сайту

Редизайн сайту передбачає значну модернізацію сайту для покращення користувацького досвіду. В середньому, компанії схильні робити редизайн кожні три роки. Він дозволяє оновити зовнішній вигляд, навігацію, додати на сайт нові функції та можливості.

Переїзд на новий сайт

Коли сайту потрібні значні зміни в дизайні, структурі та функціоналі, інколи дешевше створити повністю новий сайт, замість виправлення старого.

Кейс. Команда ювелірного інтернет-магазину «Укрзолото» прийняла рішення перейти на новий сайт. Вони звернулися до Netpeak, щоб отримати рекомендації щодо переїзду. Що зробили спеціалісти? Щоб переїзд сайту пройшов для «Укрзолота» без істотної втрати трафіку та падіння продажів, спеціалісти: дали поради щодо збереження структури URL і каталогу;

розповіли, як перенести системи Google Analytics на новий сайт;

підготували рекомендації з налаштування SSR (Server-Side Rendering);

допомогли з налаштуванням цілей в Google Analytics і Ecommerce на новому сайті. Також наші спеціалісти займалися інтернет-магазином після переїзду і змогли прослідкувати, як міграція вплинула на просування. Результати: за наступний рік кількість трафіку збільшилася на 103,58%.

Переїзд з сайту-конструктора на CMS

Часто у конструкторів сайтів слабкий функціонал, невеликий вибір дизайнів та обмежене управління.

Кейс. Магазин тканин «Атлас» тривалий час працював лише офлайн. Перший онлайн-магазин запустили на платформі Prom.ua — конструкторі сайтів. Коли компанія почала зростати, стало зрозуміло, що бізнесу потрібен додатковий функціонал і що він хоче просуватися незалежно від платформи. Тому команда «Атласу» звернулася в Netpeak, щоб переїхати з конструктора на нову CMS. Наша команда допомогла їм здійснити грамотний переїзд, зберегти трафік старого сайту і підготувати фундамент для подальшого SEO-просування. Що зробили спеціалісти? Допомогли з переїздом. Розробили розширену структуру сайту. Оптимізували систему сторінок фільтрів. Налаштували мовні версії сайту. Результат: загальна кількість трафіку після переїзду лише зросла.

Перехід на нову CMS

Коли бізнес зростає, старий движок може перестати задовільняти його потреби. Наприклад:

сайт не справляється з великими обсягами трафіку та його раптовими сплесками;

компанія втрачає покупців через те, що користувачам не зручно або не зрозуміло, як знайти та придбати товари;

на старій CMS важко підключити до сайту необхідні рекламні інструменти та системи;

на сайті обмежений функціонал, а хочеться використовувати сучасні маркетингові інструменти для збільшення продажів.

Кейс. Велика мережа зоомагазинів і грумінг-салонів MasterZoo не мала повноцінного інтернет-магазину. На їхньому сайті навіть не було кнопки «Купити» і подальшого процесу оформлення замовлення. Замість цього користувачі могли «Запропонувати покращення»: MasterZoo створили новий інтернет-магазин на движку Horoshop і звернулися до команди Netpeak, щоб здійснити переїзд і при цьому не втратити трафік з органічної видачі. Що зробили спеціалісти? Налаштували 301 редиректи зі старих URL на нові, щоб «склеїти» сторінки каталогу зі сторінками інтернет-магазину. Таким чином, пошукові роботи побачили, що це ті самі сторінки, але в них змінилася адреса (не сам домен, а частково URL). У результаті цінність старих адрес передалась новим. Налаштували 301 редиректи з видалених сторінок сайту. Ці сторінки ранжувалися за низкою пошукових запитів, і на них посилалися зовнішні ресурси. Зберегли теги, метатеги і контент старих сторінок сайту. Перенесли і налаштували системи вебаналітики — Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console. Усе це зробили дуже швидко: почали роботу 27 березня, а вже 1 квітня сайт переїхав на нову CMS. Результат: сайт після переїзду не просів за трафіком.

Ризики редизайну та переїзду на нову CMS

Складна міграція напряму впливає на SEO, адже після переїзду Google має переіндексувати весь сайт заново. Тому в короткостроковій перспективі кількість органічного трафіку, швидше за все, зменшиться. Однак в довгостроковій перспективі міграція може покращити позиції сторінок, адже Google надає перевагу швидким і зручним сайтам.

Щоб не мати великих втрат у трафіку, під час планування міграції потрібно залучати SEO-фахівців. Котрі мають виконати три основні завдання:

Перенести весь контент сайту. Зберегти посилальну масу. Зіставити старі та нові URL-адреси.

Успіх міграції напряму залежить від професійності команди, яка нею займається. Існує ризик, що недосвідчені фахівці проґавлять налаштування важливих 301 редиректів або «загублять» важливі сторінки разом із посилальною масою і трафіком. Також вони можуть не перенести тексти та метатеги на нові адреси.

Все це призведе до наступних проблем:

Зниження рейтингу сайту в органічному пошуку. Зниження авторитету сайту. Виникнення труднощів з відстеженням аналітики, мобільною адаптивністю та швидкістю роботи сторінок.

Але якщо правильно налаштувати необхідні редиректи, перенести контент і метатеги, проблем бути не повинно.

Як зробити складну міграцію успішною

Існує чотири важливих компоненти для успішної міграції.

Покрокове планування. Наявність детального плану допоможе зробити процес організованішим і допоможе уникнути негативного впливу на SEO. Ретельна підготовка до міграції. Потрібно заздалегідь відібрати та підготувати до передачі дані правильного формату. Чітко написане та впроваджене ТЗ. Технічне завдання — це важливий документ, який окреслює обсяг, терміни та вартість проєкту між двома сторонами, зазвичай замовником і постачальником. Його мета — зробити так, щоб усі сторони мали спільне розуміння очікувань та обов'язків, пов'язаних з проєктом. Злагоджена командна робота. Під час міграції сайту залучена велика кількість спеціалістів. Вони мають комунікувати між собою та намагатися спільно досягнути мети бізнесу найефективнішим чином.

Основні етапи міграції сайту

Міграція сайту поділяється на три основні кроки.

Крок 1. Підготовка до міграції

Це найбільш трудомістка частина роботи. Важливо скласти детальний план і підготувати контент до переїзду. Цей етап можна розділити на декілька частин.

Планування та визначення обсягу робіт. На цьому етапі потрібно створити план робіт з дедлайнами, сформувати команди та забезпечити учасників команд усіма необхідними для роботи даними. Збереження інформації зі старого сайту. Потрібно зберегти основні джерела трафіку зі старого сайту, щоб їх можна було без втрат перенести на новий. Просування під час розробки. Потрібно створити нові інструменти для залучення трафіку та мінімізації втрат під час міграції. Фінальне тестування, порівняння сайтів і підготовка до релізу. Тестуйте, коли всі основні роботи виконані і залишилися лише незначні доопрацювання.

Крок 2. Власне міграція

Основна мета міграції — перенести сайт і забезпечити безперебійну роботу більшості сторінок і загальну функціональність сайту.

Вона пройде спокійно, якщо до неї добре підготуватись. Головне — мати злагоджену команду і чіткий план. Програмісти, контент-менеджери та SEO-фахівці повинні комунікувати протягом всіх етапів міграції.

Крок 3. Постміграція

Мета цього кроку — запустити сайт з усіма робочими сторінками, зібрати повні дані для аналітики та відновити трафік до рівня, який був до міграції.

Після успішної міграції потрібно дочекатися повного відновлення трафіку. Протягом цього часу команда також має налаштувати аналітику, виявити проблемні сторінки та попрацювати над їх виправленням або покращенням.

Команда міграції сайту

Розповім трохи детальніше про спеціалістів, з яких складається команда з міграції сайту. Вони зобов’язані тісно співпрацювати, щоб досягнути спільних цілей. Кожен з них має власну зону відповідальності.

Проджект-менеджер — це людина, яка синхронізує роботу команди і стежить за досягненням головної мети міграції, тобто за відповідністю вимогам замовника. Він є зв'язковим з рештою команди. Розробник або команда розробників відповідають за функціональність вебсайту та відповідність технічним вимогам, наданим клієнтом. Також важливий елемент співпраці між SEO-фахівцями та розробниками. Структура сайту важлива для залучення трафіку, особливо якщо йдеться про багатомовні сайти. SEO-фахівці допоможуть з оптимізацією, а також вибором і створенням мультирегіонального або багатомовного функціоналу. SEO-спеціаліст відповідає за те, щоб зробити сайт SEO-френдлі, а також за коректне порівняння старого і нового сайтів. Коли сайт переїжджає на нову CMS-систему, то фактично знищуються всі попередні напрацювання. Варто зберегти найкращі з них і хоча б частково перенести. Контент-менеджер відповідає за контент на сайті, в тому числі за перенесення контенту зі старого сайту. Дизайнер відповідає за зовнішній вигляд сайту. Команда дизайнерів також потребує SEO-рекомендацій, і бажано надати їх ще на етапі розробки сторінок, щоб вчасно внести зміни. Часто SEO враховується занадто пізно в процесі розробки сторінки, і доводиться або переробляти сторінку з нуля, або втрачати можливість отримати додатковий трафік.

Якщо вашому сайту потрібна міграція, заповніть заявку, щоб отримати допомогу від спеціалістів Netpeak:

Висновки