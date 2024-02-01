Как не потерять трафик во время миграции сайта

Как не потерять трафик во время миграции сайта

Владельцы бизнесов и маркетологи периодически сталкиваются с необходимостью миграции сайта. Этот долгий и сложный процесс пугает своими масштабами. Но он значительно упрощается, если создать подробный план и советоваться с SEO-специалистами.

Основные причины для миграции сайта

Миграция сайта — процесс внесения изменений в расположение, технологию, структуру, контент, дизайн или пользовательский интерфейс сайта. Есть несколько основных типов миграции сайтов. Одни из них проще в реализации, другие — достаточно сложные, но все они требуют обязательного привлечения SEO-специалистов.

Простые типы миграций

Основные причины для таких миграций — переход с HTTP на HTTPS или смена доменного имени сайта. Они не предполагают значительных изменений во внешнем виде сайта, его структуре и функционале. Поэтому обычно проходят быстро и требуют меньшего контроля и вовлечения.

Эти типы миграции считаются простыми, ведь предусматривают внесение однотипных изменений с помощью кода. В одном случае все URL-адреса меняются с HTTP на HTTPS, в другом — все страницы меняют свои названия при смене домена. Поэтому гораздо труднее сделать ошибку при настройке склейки страниц.

Но это все еще миграция, которая предполагает такие же риски, как и при более сложных кейсах. Обязательно привлекайте SEO-специалиста, который проверит URL на правильность. Он проконтролирует, все ли корректно переместилось и не возникло ли программных ошибок.

Переход с HTTP на HTTPS

Этот тип миграции достаточно редкий, ведь шифрование HTTPS стало одним из факторов ранжирования Google еще в 2014 году. С июля 2018 года популярные браузеры вроде Chrome, Mozilla и Safari обозначают все HTTP-сайты как небезопасные.

Вновь созданные сайты по умолчанию запускаются с HTTPS, но этот тип миграции может понадобиться старым сайтам, которыми давно не занимались.

Изменение доменного имени

Есть ряд причин для смены доменного имени сайта.

Компания сменила название. Обычно такое случается после ребрендинга. Доменное имя трудно запомнить. Возможно, в нем слишком много дефисов и цифр, или оно длинное и сложное. Доменное имя сайта должно пройти «радиотест». Человек, который услышит его по радио, не видя в печатном виде, должен понять написание доменного имени и иметь шанс попасть на сайт. Требуется изменение расширения домена. К примеру, на доменное имя .com изначально не хватало бюджета, а теперь он есть. Или наоборот, компания приобрела домен .org, но выяснилось, что в этой нише лучше использовать .tech или .net.

Простые типы миграции требуют настройки 301 редиректов и «склейки» старых и новых страниц, а значит — внимания специалиста и постоянного мониторинга процесса переезда.

Сложные типы миграций

Они предусматривают большее количество усилий для переезда, ведь меняется внешний вид сайта, его структура и функционал.

При сложных типах миграции URL страниц меняются совершенно непредсказуемо. Может измениться структура каталога, по-другому сгенерируются названия страниц и т.д.

Трудность в том, что для настройки редиректов нужно сопоставить старые и новые страницы. Если на сайте 100 тысяч страниц, понадобится программист, который напишет специальный скрипт для автоматического или полуавтоматического сопоставления. Но случается, что старые страницы названы вручную, без определенной структуры формирования. Их бывает трудно отделить и сопоставить с помощью кода, поэтому это приходится делать вручную.

Редизайн сайта

Редизайн предполагает значительную модернизацию сайта для улучшения пользовательского опыта. В среднем, компании склонны делать редизайн каждые три года. Он позволяет обновить внешний вид, навигацию, добавить на сайт новые функции и возможности.

Переезд на новый сайт

Когда сайту нужны значительные изменения в дизайне, структуре и функционале, иногда дешевле создать полностью новый сайт, вместо исправления старого.

Кейс. Команда ювелирного интернет-магазина «Укрзолото» приняла решение перейти на новый сайт. Они обратились в Netpeak за рекомендациями по переезду. Что сделали специалисты? Чтобы переезд сайта прошел для «Укрзолота» без существенной потери трафика и падения продаж, специалисты: дали советы по сохранению структуры URL и каталога;

рассказали, как перенести системы Google Analytics на новый сайт;

подготовили рекомендации по настройке SSR (Server-Side Rendering);

помогли с настройкой целей в Google Analytics и Ecommerce на новом сайте. Также специалисты занимались интернет-магазином после переезда и смогли проследить, как миграция повлияла на продвижение. Результаты: за следующий год количество трафика увеличилось на 103,58%.

Переезд с сайта-конструктора на CMS

Часто у конструкторов сайтов слабый функционал, небольшой выбор дизайнов и ограниченное управление.

Кейс. Магазин тканей «Атлас» долгое время работал только офлайн. Первый онлайн-магазин запустили на платформе Prom.ua — конструкторе сайтов. Когда компания начала расти, стало понятно, что бизнесу нужен дополнительный функционал и что он хочет продвигаться независимо от платформы. Поэтому команда «Атласа» обратилась в Netpeak для переезда с конструктора на новую CMS. Наша команда помогла осуществить грамотный переезд, сохранить трафик старого сайта и подготовить фундамент для дальнейшего SEO-продвижения. Что сделали специалисты? Помогли с переездом. Разработали расширенную структуру сайта. Оптимизировали систему страниц фильтров. Настроили языковые версии сайта. Результат: общее количество трафика после переезда только возросло.

Переход на новую CMS

Когда бизнес растет, старый движок может перестать удовлетворять его потребности. Например:

сайт не справляется с большими объемами трафика и его внезапными всплесками;

компания теряет покупателей из-за того, что пользователям не удобно или не понятно, как найти и приобрести товары;

на старой CMS трудно подключить к сайту необходимые рекламные инструменты и системы;

на сайте ограниченный функционал, а хочется использовать современные маркетинговые инструменты для увеличения продаж.

Кейс. Крупная сеть зоомагазинов и груминг-салонов MasterZoo не имела полноценного интернет-магазина. На их сайте даже не было кнопки «Купить» и последующего процесса оформления заказа. Вместо этого пользователи могли «Предложить улучшения». MasterZoo создали новый интернет-магазин на движке Horoshop и обратились к команде Netpeak, чтобы осуществить переезд и при этом не потерять трафик из органической выдачи. Что сделали специалисты? Настроили 301 редиректы со старых URL на новые для «склейки» страницы каталога со страницами интернет-магазина. Таким образом, поисковые роботы увидели, что это те же страницы, но у них изменился адрес (не сам домен, а частично URL). В результате ценность старых адресов передалась новым. Настроили 301 редирект с удаленных страниц сайта. Эти страницы ранжировались по ряду поисковых запросов, и на них ссылались внешние ресурсы. Сохранили теги, метатеги и контент старых страниц сайта. Перенесли и настроили системы веб-аналитики — Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console. Все это сделали быстро: начали работу 27 марта, а уже 1 апреля сайт переехал на новую CMS. Результат: сайт после переезда не просел по трафику.

Риски редизайна и переезда на новую CMS

Сложная миграция напрямую влияет на SEO, ведь после переезда Google должен переиндексировать весь сайт заново. Поэтому в краткосрочной перспективе количество органического трафика, скорее всего, уменьшится. Однако в долгосрочной перспективе миграция улучшит позиции страниц, ведь Google предпочитает быстрые и удобные сайты.

Чтобы не иметь больших потерь в трафике, при планировании миграции привлекайте SEO-специалистов. Они должны выполнить три основные задачи.

Перенести весь контент сайта. Сохранить ссылочную массу. Сопоставить старые и новые URL-адреса.

Успех миграции напрямую зависит от профессионализма команды, которая ею занимается. Существует риск, что неопытные специалисты пропустят настройку важных 301 редиректов или «потеряют» ценные страницы вместе со ссылочной массой и трафиком. Также они могут не перенести тексты и метатеги на новые адреса.

Все это приведет к нескольким возможным проблемам.

Снижению рейтинга сайта в органическом поиске. Снижению авторитета сайта. Возникновению трудностей с отслеживанием аналитики, мобильной адаптивностью и скоростью работы страниц.

Но если правильно настроить необходимые редиректы, перенести контент и метатеги, проблем быть не должно.

Как сделать сложную миграцию успешной

Существует четыре важных компонента для успешной миграции.

Пошаговое планирование. Наличие детального плана поможет сделать процесс более организованным и избежать негативного влияния на SEO. Тщательная подготовка к миграции. Заранее отберите и подготовьте к передаче данные правильного формата. Четко написанное и внедренное ТЗ. Техническое задание — это важный документ, который очерчивает объем, сроки и стоимость проекта между двумя сторонами, обычно заказчиком и поставщиком. Его цель — дать всем сторонам общее понимание ожиданий и обязанностей, связанных с проектом. Слаженная командная работа. Во время миграции сайта задействовано большое количество специалистов. Они должны коммуницировать между собой и пытаться совместно достичь цели бизнеса наиболее эффективным образом.

Основные этапы миграции сайта

Миграция сайта делится на три основных шага.

Шаг 1. Подготовка к миграции

Это наиболее трудоемкая часть работы. Важно составить детальный план и подготовить контент к переезду. Этот этап состоит из нескольких частей.

Планирование и определение объема работ. На этом этапе создайте план работ с дедлайнами, сформируйте команды и обеспечьте участников команд необходимыми для работы данными. Сохранение информации со старого сайта. Сохраните основные источники трафика со старого сайта, чтобы без потерь перенести их на новый. Продвижение во время разработки. Создайте новые инструменты для привлечения трафика и минимизации потерь во время миграции. Финальное тестирование, сравнение сайтов и подготовка к релизу. Тестируйте, когда все основные работы выполнены и остались лишь незначительные доработки.

Шаг 2. Собственно миграция

Основная цель миграции — перенести сайт и обеспечить бесперебойную работу большинства страниц и общую функциональность сайта.

Она пройдет спокойно, если к ней хорошо подготовиться. Главное — иметь слаженную команду и четкий план. Программисты, контент-менеджеры и SEO-специалисты должны коммуницировать на протяжении всех этапов миграции.

Шаг 3. Постмиграция

Цель этого шага — запустить сайт со всеми рабочими страницами, собрать полные данные для аналитики и восстановить трафик до уровня, который был до миграции.

После успешной миграции дождитесь полного восстановления трафика. В течение этого времени команда должна настроить аналитику, выявить проблемные страницы и поработать над их исправлением или улучшением.

Команда миграции сайта

Расскажу немного подробнее о специалистах, из которых состоит команда по миграции сайта. Они обязаны тесно сотрудничать для достижения общих целей. Каждый из них имеет собственную зону ответственности.

Проджект-менеджер — человек, который синхронизирует работу команды и следит за достижением главной цели миграции, то есть за соответствием требованиям заказчика. Он является связным с остальной командой. Разработчик или команда разработчиков отвечают за функциональность веб-сайта и соответствие техническим требованиям, предоставленным клиентом. Также важный элемент сотрудничества между SEO-специалистами и разработчиками. Структура сайта важна для привлечения трафика, особенно если речь о многоязычных сайтах. SEO-специалисты помогут с оптимизацией, а также выбором и созданием мультирегионального или мультиязычного функционала. SEO-специалист отвечает за то, чтобы сделать сайт SEO-френдли, а также за корректное сравнение старого и нового сайтов. К примеру, когда сайт переезжает на новую CMS-систему, фактически уничтожаются все предыдущие наработки. Стоит сохранить и частично перенести лучшие из них. Контент-менеджер отвечает за контент на сайте, в том числе за перенос контента со старого сайта. Дизайнер отвечает за внешний вид сайта. Команда дизайнеров также нуждается в SEO-рекомендациях, и желательно предоставить их еще на этапе разработки страниц, чтобы вовремя внести изменения. Часто SEO учитывается слишком поздно, и приходится либо переделывать страницу с нуля, либо терять возможность получить дополнительный трафик.

Если вашему сайту нужна миграция, заполните заявку, чтобы получить помощь от специалистов Netpeak:

Выводы