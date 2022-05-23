Как менее чем за два года увеличить органический трафик на 162% и транзакции на 85%. Кейс masterzoo.ua

Поисковое продвижение — длительная и сложная история. Даже для крупного бренда. Дело в том, что у каждого сайта существуют свои особенности, которые влияют на SEO. В данном случае ресурс представлял собой каталог товаров. И предстоял переезд на новую CMS. Что все это значит для вывода товаров в топ выдачи и как снизить влияние таких факторов на трафик и продажи, читайте в новом кейсе.

Кто клиент: Masterzoo. Период продвижения: 27 марта 2020 — январь 2022. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO 2.0. Команда проекта: Эдуард Кочетов, SEO-специалист, интернет-маркетолог; Даниил Минин, проектный менеджер; Антон Крохмаль, тимлид команды SEO-экспертов; Александр Даценко, тимлид команды проектных менеджеров.

Кто клиент

MasterZoo — крупная сеть зоомагазинов и груминг-салонов по всей Украине. Это более 100 зоомагазинов и 12 груминг-салонов. Компания работает на рынке уже больше 15 лет и предлагает широкий выбор товаров для домашних любимцев: корма, лакомства, витамины и добавки, амуниция, товары для ухода и груминга, мягкие места, посуда, оборудование, ветпрепараты, товары для аквариумистики и террариумистики.

Цели продвижения

В момент обращения домен masterzoo.ua представлял собой каталог товаров, а не интернет-магазин. То есть на сайте не было функционала, присущего интернет-магазинам. Например, кнопки «Купить» с корзиной и последующим процессом оформления заказа. Вместо этого пользователи могли предложить улучшение:

При этом интернет-магазин на движке Horoshop уже создали, и нам следовало в первую очередь сменить CMS, превратив каталог товаров в полноценный интернет-магазин. Но при этом сохранить и затем увеличить органический трафик.

Кроме того, перед нами стояла цель увеличить количество транзакций из органического поиска.

Действия команды

Переезд сайта на новую CMS

Отметим, при переезде на новую CMS домен не менялся, что облегчило работу, так как не пришлось настраивать 301 редиректы на новый домен. Сайт продолжал работать на masterzoo.ua.

Ресурс с функционалом интернет-магазина в момент обращения к нам уже работал в тестовом режиме.

В рамках переезда на новую CMS мы:

Настроили 301 редиректы со старых URL на новые, чтобы «склеить» страницы каталога со страницами интернет-магазина. Так мы показываем поисковым роботам, что это те же страницы, но у них изменился адрес (не сам домен, а частично URL). В результате весь «вес» старых адресов передается новым. Настроили 301 редиректы с удаленных страниц сайта. Удаленные страницы ранжировались по ряду поисковых запросов, и на них ссылались внешние ресурсы. Сохранили теги, метатеги и контент старых страниц сайта. Перенесли и настроили системы веб-аналитики — Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console.

Все это выполнили в максимально сжатые сроки: сайт попал к нам в работу 27 марта, а уже 1 апреля переехал на новую CMS.

Переезд осуществили удачно — сайт не просел по трафику:

В чем риски переезда? Существует вероятность, что специалист упустит настройку важных 301 редиректов и «потеряет» важные страницы вместе с ссылочной массой и трафиком. Также можно не перенести тексты, метатеги на новые адреса и получить просадку по трафику. Если четко настроить все необходимые редиректы, перенести весь контент и метатеги, проблем быть не должно.

Однако в этом деле есть и доля везения, так как поисковой системе необходимо пересканировать сайт и «понять», что сменились адреса, хотя весь контент сохранен и это все те же страницы, но с новыми адресами. Пока этот процесс происходит, позиции могут временно просесть, как и трафик, но незначительно и на срок до месяца. В данном случае мы не просели.

Итак, переходим ко второй по плану задаче.

Расширение структуры сайта

Мы сильно расширили структуру сайта за счет добавления новых страниц фильтров.

Такие страницы «заточены» под среднечастнотные и низкочастотные запросы. Они повышают видимость сайта — по данным запросам люди ищут конкретный товар и либо собираются его купить сразу, либо сравнивают цены/характеристики.

Страницы фильтров уменьшают показатель отказов — человек находит нужный товар (а не, например, статью о нем), задерживается на странице (чтобы изучить подробности описания товара). И то и другое очень хорошо с точки зрения SEO. А для бизнеса здесь главная плюшка в конверсии/высокой вероятности покупки.

Например:

Каждый из фильтров — отдельная посадочная страница

Страницы фильтров мы прорабатывали в соответствии с принципами, описанными в статье Как оптимизировать страницы фильтров — руководство для новичков .

Работа с контентом

Ещё один важный шаг стратегии продвижения — создание контента практически под все категории и подкатегории, под которые имело смысл писать тексты.



Как определяли, что тексты не нужны? Анализировали сайты из топ-10 поисковой выдачи по соответствующим запросам. Если у большинства сайтов топа нет текстов, и при этом они в десятке лидеров, значит текст — далеко не решающий фактор, и можно обойтись метатегами, ссылками. Отметим, это спорный вывод и такой подход работает не на всех проектах.

Оптимизировали теги title, h1 и метатеги description для всех страниц категорий, подкатегорий. Такая оптимизация повышает релевантность (соответствие) страниц тем или иным поисковым запросам. Для Google метатег description не является прямым фактором ранжирования, но поисковая система использует его для формирования сниппета поисковой выдачи, который может положительно сказаться на CTR (кликабельности).

Кстати, почитайте о новом алгоритме формирования сниппетов в выдаче Google.

И ещё о контенте — написано большое количество статей на блог (этим занимаются копирайтеры клиента). Статьи нужны для привлечения дополнительного трафика по информационным запросам. Также высока вероятность, что из блога пользователь может перейти на страницы с соответствующими товарами.



Работа над текстами не прекращается и сейчас — здесь важна регулярность, качество материалов и соответствие статей запросам пользователей.

Работа с ссылочным профилем

Постепенно мы наращивали ссылочную массу, благодаря чему сохранили постоянную положительную динамику ее прироста:

Важно: внешние ссылки с качественных сайтов являются одним из сильнейших факторов ранжирования для Google. Но наращивать ссылочную массу необходимо плавно, без резких всплесков, иначе в глазах поисковой системы это выглядит неестественно.

Что еще мы сделали:

Устранили все битые ссылки, внутренние редиректы (замедляют скорость сканирования сайта поисковыми роботами), но в этом направлении работа проведена не до конца, так как все упирается в ограничения со стороны CMS. Провели работы по ускорению загрузки страниц сайта, насколько это позволяет сделать CMS:

оптимизировали код сайта;

сжали изображения.

Закрыли «бесполезные» страниц для индексации («Корзина», «Личный кабинет» и другие).

Результаты продвижения

Рост «доли рынка» в органическом поиске на 558%.

С определенной периодичностью мы делаем срез долей рынка в бесплатном поиске. Уточним, что «доли рынка» касаются исключительно выдачи бесплатного поиска Google, а не в целом по всем каналам.



Алгоритм следующий:

собираем поисковые запросы с указанием частотности* по всем основным страницам сайта;

анализируем выдачу по каждому запросу и фиксируем все домены в топ-20;

определяем кликабельность в тематике для каждой позиции (от 1 до 20);

для каждой фразы кликабельность умножаем на частотность (для каждой позиции) и определяем, сколько трафика может получать тот или иной сайт по каждому запросу.

*Частотность — количество запросов в месяц. Например, люди сделали запрос в поисковой системе «купить корм для собак» 1900 раз за месяц. Значит, у запроса «купить корм для собак» частотность 1900.

Далее на основании этих данных определяется «доля» каждого домена по семантике.

Первый срез сделали спустя четыре месяца, в июле 2020 года.

Домен занял 47-е место с долей рынка 0.38%.

Далее мы сделали срезы в феврале и декабре 2021 года.

Динамика отражена в таблице.

Месяц среза Доля рынка Место среди конкурентов в выдаче Июль 2020 0.38% 47 Февраль 2021 0.80% 24 Декабрь 2021 2.54% 8

По состоянию на декабрь 2021 года «доля рынка» уже 2.54%, что на 558% больше, чем в июле 2020.

Рост видимости в Serpstat на 619%.

На момент начала сотрудничества показатель видимости в Serpstat равнялся 4.55 (апрель 2020).

На конец декабря 2021 года он достиг 32.72, что говорит о росте на 619%.

Рост сеансов и транзакций.

Если сравнивать декабрь 2021 с апрелем 2020:

рост сеансов по органическому каналу составил 162%;

рост транзакций — 85%.

Отзывы о сотрудничестве

Даниил Минин, проектный менеджер в Netpeak

Уверен, что рост трафика проекта на 162% — это не только достижение Netpeak. Большой вклад в развитие проекта внесла команда MasterZoo. Отдельно хочу поблагодарить CMO проекта Алексея Кокшарова и Head of Digital Антона Кутявина за оказанное доверие нашей команде. Я убежден, что без взаимного доверия, партнерских отношений и взаимопомощи мы бы не достигли таких результатов. Самое приятное в этой истории то, что этот кейс — только начало истории MasterZoo. Впереди ещё больше побед и успехов.

Антон Кутявин, Head of Digital Masterzoo

Мы очень рады динамике развития канала. Безусловно, «органика» является одним из главных каналов в разрезе генерации целевого трафика, клиентской базы и выручки. Приятно удивил рост трафика, видимости в октябре 2020 года, который превысил прогноз. Что послужило плацдармом для открытия новых стратегических горизонтов и укрепило понимание, что мы сделали правильный выбор в отношении подрядчика. Единственным препятствием для глобального масштабирования были технические ограничения CMS. Это частично помешало реализации полного фронта работ. Классный результат дала совокупность факторов: команда Netpeak, команда in-house, пандемия, интеграция бизнес-процессов и так далее.

Выводы

С первых дней работы над проектом inhouse и мы начали действовать, как одна команда: технические задания внедрялись максимально быстро. К сожалению, не все удавалось внедрять из-за ограничений CMS, но по-настоящему важные задачи мы реализовали. Это тот случай, когда клиент понимает, что результат зависит не только от агентства, но и от оперативности внедрения технических заданий. И в итоге у нас все получилось: