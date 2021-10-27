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Новый алгоритм формирования сниппетов в выдаче Google — что изменилось? Исследование Serpstat
Анастасия Сотула
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В августе-сентябре произошли изменения в алгоритмах Google, которые коснулись сниппетов ресурсов в выдаче. Если коротко, у многих сайтов в заголовке сниппета вместо метатега title стали появляться данные из контента страницы и основного заголовка h1. Команда Serpstat проанализировала поисковую выдачу, чтобы детально исследовать последствия нового апдейта.

Сниппет — текст, который представляет сайт в результатах поисковой выдачи.

Что сказали в Google

С середины августа 2021 года SEO-специалисты заметили, что в алгоритме формирования заголовков сниппетов в выдаче Google произошли изменения. Вскоре Дэнни Салливан из Google подтвердил, что алгоритм, создающий заголовки веб-страниц, обновили.

Раньше заголовок в выдаче менялся в зависимости от поискового запроса. Апдейт это исключает. Алгоритмы Google создают универсальные заголовки страниц, оптимально описывающие их контент независимо от того, как сформулирован запрос в поиске.

Основные принципы нового алгоритма

  1. Заголовок сниппета алгоритмы Google создают самостоятельно. Специалисты поисковой системы еще с 2012 года начали работать над улучшением заголовков, добавляя в них не только содержимое метатегов title. Поскольку он часто бывает слишком длинным, переспамленным или шаблонным, а в некоторых случаях метатеги могут вообще быть незаполненными или отсутствовать.
  2. Теперь в заголовке будут чаще учитывать текстовый контент страницы.
  3. При формировании также будут активно использовать основной заголовок страницы, который задается различными тегами, в том числе <H1>. Подтянут и прочий текст, выделенный различными стилями, и анкорный текст внешних ссылок.
  4. В некоторых случаях к заголовку может добавиться название сайта.
  5. Если в title по каким-то причинам не обновили дату, например, указали предыдущий год, а в основное содержимое страницы внесли изменения и год прописали корректно, алгоритм автоматически поменяет заголовок сниппета страницы, указав актуальную дату.
  6. Длинные заголовки будут отредактированы — в них попадет самая релевантная часть, а не просто обрежется лишняя длина.
  7. Корректное заполнение метатегов title все еще играет важную роль. Изучив отзывы веб-мастеров после апдейта, в Google дополнительно обновили алгоритм. С середины сентября в нем учитывается содержимое title в 87% случаев вместо 80%, как ранее.
  8. Вскоре справка по созданию метатегов Центра Google Поиска обновится с учетом внедренных изменений.

Что произошло на практике. Исследование Serpstat

Специалисты Serpstat отобрали для исследования 12 тысяч URL-адресов и проанализировали, какие изменения произошли в сниппетах данных веб-страниц.

Что мы увидели

  1. В указанный период сниппеты поменялись у 7185 страниц — 60% проанализированных URL-адресов.
    сниппеты поменялись у 7185 страниц
  2. Заголовок сниппета (на момент исследования) формировался из таких данных:
  • метатег title — 4270 страниц (36%);
  • основной заголовок h1 — 685 страниц (5%);
  • текстовый контент, взятый со страницы — 7045 страниц (59%).

Анализ подтверждает, что ситуация в поисковой выдаче соответствует заявлениям представителя Google:

  • В 60% случаев заголовки сниппетов поменялись;
  • в большинстве случаев в заголовки сниппетов добавляются фрагменты текста со страницы — у 59% URL-адресов. Как и сообщал специалист Google.

При этом title добавляется в заголовок сниппета только в 36% случаев, хотя Google заявлял, что его будут учитывать в 80% сниппетов.

Оставьте вторую страницу выдачи конкурентам

Как апдейт повлияет на SEO?

При заполнении метатегов title для страниц сайта имейте в виду, что теперь они будут попадать в выдачу значительно реже. Чтобы понимать, как именно выглядит сайт в выдаче, регулярно проверяйте это и при необходимости изменяйте контент страниц. Если заполненный title страницы не попал в сниппет, проанализируйте, почему это могло произойти. Возможно, в метатеге избыток ключевых фраз, или он не соответствует содержимому страницы.

Уделяйте также внимание качеству и оформлению контента. Важно, чтобы он был хорошо структурированным, тогда боты Google смогут быстро понять содержимое страниц и предоставить пользователям максимально релевантные ответы на их поисковые запросы.

Как проверить сниппеты сайта с помощью Serpstat

Проверить изменение сниппетов сайта непросто. Для этого нужно постоянно иметь доступ ко внешнему виду страницы выдачи по конкретному запросу (SERP) за разные даты. А при работе с крупными ресурсами это займет массу времени, а то и вовсе будет невыполнимой задачей. Без специализированных сервисов тут не обойтись.

Проанализировать сниппеты можно с помощью «Мониторинга позиций» Serpstat. Один из способов — «Ручная проверка».
Заходите в «Обзор проекта» и переходите в отчет истории выдачи, который расположен напротив ключевой фразы.

Заходите в «Обзор проекта» и переходите в отчет «История выдачи»

Выбирайте дату, за которую хотите посмотреть кэш выдачи, и смотрите сохраненное состояние выдачи на определенный день.

сохраненное состояние выдачи на определенный день_2

Откройте два разных дня и сравнивайте внешний вид сниппета, отличия.

Но при использовании этого метода проверки нужно учитывать два момента:

  1. Кэш поисковой выдачи доступен за 7 дней. То есть анализировать изменение сниппетов можно в рамках одной недели.
  2. Проводить анализ придется вручную, что требует много времени и внимания.

Поэтому для работы с большими массивами данных такой способ не подойдет.

Но есть решение — автоматический метод проверки.

Провести его можно в том же отчете «Обзор проекта». Выбирайте «Динамика/Сниппеты/Шторм» и в центральном блоке сможете просмотреть сниппеты выбранного домена за интересующий вас период. Если они одного цвета (только голубого или только оранжевого), значит не менялись. А если цвет чередуется, сможете увидеть, когда и какие изменения произошли в сниппете.

изменение сниппетов серпстат

Более детально об этом методе читайте в статье на блоге Serpstat.

Выводы

В результате исследования команда Serpstat сделала такие выводы:

  1. Анализ сниппетов выборки URL подтверждает, что произошли заметные изменения в алгоритме создания заголовков веб-страниц в SERP.
  2. Теперь в заголовке чаще учитывают текстовый контент страницы и основной заголовок.
  3. Вероятность отображения заполненного метатега Title возрастает при его релевантности, информативности, отсутствии заспамленности, при этом важно качество и всего остального контента.
  4. Регулярно проверяйте сниппеты сайта в выдаче, чтобы при необходимости внести своевременные изменения с учетом обновлений алгоритмов поисковых систем.
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Анастасия Сотула

Редактор блога Serpstat

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