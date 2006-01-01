Маркетинговые исследования

Самые популярные ключевые слова в App Store за І половину 2024 года. Тенденции и прогнозы
App Marketing
год назад8
Алексей Стенгач
2
Как анализ рынка определяет ключевые точки для развития стартапа в Чехии — кейс
Бизнес Кейсы
год назад4
Светлана Качарская
4
Почему ваш маркетинг не работает, или Как сделать исследование по фреймворку DSA
Бизнес
год назад10
Андрей Чумаченко
5
Буба и кики — тест для развития креативного мышления
Бизнес
2 года назад2
Артем Бородатюк
26
Что такое маркетинговые исследования, и Почему они всем нужны
Бизнес
2 года назад11
Катерина Полторак
10
Когортное исследование в Google Analytics 4: как эффективнее удерживать клиентов
Аналитика
2 года назад11
Инна Соколюк
2
Лидеры отрасли: какие приложения стали известными в 2023 году в App Store и Google Play и почему
App Marketing
2 года назад6
Ирина Кузнецова
4
25 крупнейших Telegram-каналов в Украине
Telegram
3 года назад8
Альбина Федотова
39
Как изменилась электронная коммерция в 2022 году — исследование Admitad
Бизнес
3 года назад3
Феодосий Коваленко
8
Сколько зарабатывают маркетологи — ежегодное исследование Serpstat
Аналитика Блог Serpstat
4 года назад2
Мария Скрипник
64
Офлайн — новый онлайн? Зачем онлайн-бизнес открывает торговые точки
Бизнес
4 года назад4
Георгий Рябой
108
Как перестать платить за мусор в ссылочном индексе
Блог Serpstat
4 года назад2
Мария Скрипник
15
Зачем нужна декомпозиция
PPC
4 года назад3
Антон Войтенко
29
Исследование рынка для стартапа и действующего бизнеса. Ключевые шаги
Бизнес
4 года назад7
Владислав Сапожников
23
Новый алгоритм формирования сниппетов в выдаче Google — что изменилось? Исследование Serpstat
Блог Serpstat
4 года назад4
Анастасия Сотула
14
Как устроен маркетинг в OLX.ua — рассказывает Marketing Director Алексей Ломоносов
Бизнес
4 года назад10
Светлана Рудева
139
Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане во втором квартале 2021 года
Аналитика
4 года назад4
Алексей Селезнёв
14
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