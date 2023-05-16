Как изменилась электронная коммерция в 2022 году — исследование Admitad

Как изменилась электронная коммерция в 2022 году — исследование Admitad

Как развивается рынок электронной коммерции в Украине, какие изменения внес 2022 год, что стало основными драйверами к совершению покупок онлайн и как в этом помогает партнерский маркетинг — проанализировала партнерская сеть Admitad (компания Mitgo) в своем исследовании.

Какие изменения произошли в электронной коммерции за 2022 год

По данным Statista, рынок электронной коммерции в Украине стабильно развивался до 2022 года. Объемы сегмента выглядели следующим образом, данные указаны в млн:

2018 — $1497,22;

2019 — $1848,99;

2020 — $2740,04;

2021 — $3506,98.

В 2022 году из-за полномасштабного нападения России на Украину объемы электронной коммерции снизились. Но уже в апреле того же года сегмент начал возрождаться. По данным Admitad, в феврале 2023 года сумма продаж почти достигла показателя февраля 2022 года.

Также за последний год несколько выросла и доля электронной коммерции в ритейле. Положительными являются прогнозы Statista, которые свидетельствуют, что к 2025 году рынок электронной коммерции полностью восстановится.

Что покупают украинцы

По исследованию Admitad, в 2022 году наблюдается значительный рост средней суммы покупки онлайн. Средний чек в сегменте электронной коммерции в Украине вырос почти вдвое и составил $33. Украина сейчас занимает четвертое место в десятке стран Европы по размеру среднего чека:

Италия — $43,30;

Швеция — $35,61;

Нидерланды — $33,09;

Украина — $33.

Какие категории товаров электронной коммерции были популярны среди украинцев в 2022 году?

Высокий спрос имели товары электроники и бытовой техники, рост количества заказов особенно виден в мае, а затем в сентябре 2022 года. Активно покупали павербанки, генераторы, автономные источники питания, портативные электростанции и тому подобное. Был высокий спрос на смартфоны и аксессуары к ним.

И все же по данным Admitad, больше всего заказов в категории одежды, обуви и аксессуаров.

Кроме профильных магазинов, украинцы также заказывали товары с маркетплейсов — как с локальных, так и с китайских платформ. Количество онлайн-покупок, совершенных именно с мобильных устройств, продолжает расти. По прогнозам Insider Intelligence глобальные розничные продажи мобильной коммерции достигнут около 69,9% от общего объема розничных продаж электронной коммерции.

Как партнерский маркетинг помогает брендам электронной коммерции привлекать покупателей?

Бизнесы сотрудничают с издателями и специалистами по настройке рекламы по модели СРА, что означает оплату за целевое действие. То есть, если онлайн-магазин хочет привлечь покупку, он платит комиссию за каждый подтвержденный заказ, а не за размещение баннеров или клики, которые не приносят желаемого результата.

Такое сотрудничество чаще всего происходит при участии партнерской сети, где оплата за действие является основной моделью работы. Партнерский маркетинг является важной составляющей современной маркетинговой стратегии компаний разных масштабов и географии. По данным исследования Market Reports World, среднегодовой темп роста партнерского маркетинга во всем мире составляет 9,89%.

Бренды самостоятельно выбирают, на каких платформах будет размещена их реклама: поисковая, баннерная, реклама в социальных сетях или email-рассылки — вариантов множество. Партнерская сеть помогает наладить работу с партнерами, отслеживать результаты, осуществлять выплаты партнерам и масштабировать кампании.

По данным Admitad, в 2022 году больше всего заказов сделали с помощью кэшбек-сервисов, а также закупки трафика и размещению контента на информационных платформах.

Также, платформа партнерского маркетинга на постоянной основе проводит внутренние промоакции для своих брендов-партнеров, привлекая к сотрудничеству новых специалистов. Например, Admitad устраивает внутренние марафоны и фестивали, где бренды предлагают особые условия для партнеров, тем самым увеличивая заинтересованность специалистов к своим партнерским программам. И взамен, получают более высокую вовлеченность покупателей и увеличивают продажи.

Партнерский маркетинг помогает брендам выполнять КРІ продаж и привлекать новых покупателей, а вебмастерам монетизировать свои платформы, что в совокупности дает возможность возрождать украинский рынок электронной коммерции.

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