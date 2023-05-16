Як змінилася електронна комерція у 2022 році — дослідження Admitad

Як змінилася електронна комерція у 2022 році — дослідження Admitad

Як розвивається ринок електронної комерції в Україні, які зміни приніс 2022 рік, що є основними драйверами до здійснення купівель онлайн та як у цьому допомагає партнерський маркетинг — проаналізувала партнерська мережа Admitad (компанія Mitgo) у своєму дослідженні.

Яких змін зазнала електронна комерція за 2022 рік

За даними Statista, ринок електронної комерції в Україні стабільно розвивався до 2022 року. Обсяги сегмента виглядали наступним чином, дані зазначені в млн:

2018 — $1497,22;

2019 — $1848,99;

2020 — $2740,04;

2021 — $3506,98.

У 2022 році через наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну об’єми електронної комерції знизилися. Але вже у квітні того ж року сегмент почав відроджуватися. За даними Admitad, у лютому 2023 року сума продажів майже досягла показника лютого 2022 року.

Також за останній рік дещо зросла й частка електронної комерції в рітейлі. Позитивними є прогнози Statista, які свідчать, що до 2025 року ринок електронної комерції повністю відновиться.

Що купують українці

За дослідженням Admitad, у 2022 році спостерігають значне зростання середньої суми купівлі онлайн. Середній чек у сегменті електронної комерції в Україні зріс майже вдвічі та склав $33. Україна наразі посідає четверте місце в десятці країн Європи за розміром середнього чека:

Італія — $43,30;

Швеція — $35,61;

Нідерланди — $33,09;

Україна — $33.

Які категорії товарів електронної комерції були популярними серед українців у 2022 році?

Високий попит склали товари електроніки та побутової техніки, зростання кількості замовлень особливо спостерігається у травні, а потім у вересні 2022 року. Покупці активно купували павербанки, генератори, автономні джерела живлення, портативні електростанції тощо. Високий попит спостерігали також на смартфони та аксесуари до них.

Та все ж за даними Admitad, найбільше замовлень було в категорії одягу, взуття та аксесуарів.

Окрім профільних магазинів, українці також замовляли товари з маркетплейсів — як з локальних, так і з китайських платформ. Варто зазначити, що кількість онлайн-купівель, здійснених саме з мобільних пристроїв, продовжує зростати. За прогнозами Insider Intelligence глобальні роздрібні продажі мобільної комерції досягнуть близько 69,9% від загального обсягу роздрібних продажів електронної комерції.

Як партнерський маркетинг допомагає брендам електронної комерції залучати покупців?

Бізнеси співпрацюють з видавцями та спеціалістами з налаштування реклами за моделлю СРА, що означає оплату за цільову дію. Тобто, якщо онлайн-магазин хоче залучити купівлю, він сплачує комісію за кожне підтверджене замовлення, а не за розміщення банерів чи кліки, які не приносять бажаного результату.

Така співпраця найчастіше відбувається за участі партнерської мережі, де оплата за дію є основною моделлю роботи. Партнерський маркетинг є важливою складовою сучасної маркетингової стратегії компаній різних масштабів та географії. За даними дослідження Market Reports World, середньорічний темп зростання партнерського маркетингу в усьому світі становить 9,89%.

Бренди самостійно обирають, на яких платформах буде розміщена їхня реклама: пошукова, банерна, реклама у соціальних мережах чи email-розсилки — варіантів безліч. Партнерська мережа допомагає налагодити роботу з партнерами, слідкувати за результатами, платити партнерам та масштабувати кампанії.

За даними Admitad, найбільше замовлень у 2022 році здійснили за допомогою кешбек-сервісів, а також закупівлі трафіку та розміщенню контенту на інформаційних платформах.

Також, платформа партнерського маркетингу постійно проводить внутрішні промоакції для своїх брендів-партнерів, залучаючи до співпраці нових спеціалістів. Наприклад, Admitad влаштовує внутрішні марафони та фестивалі, де бренди пропонують особливі умови для партнерів, тим самим збільшуючи зацікавленість спеціалістів до своїх партнерських програм. І натомість отримують вищу залученість покупців та збільшують продажі.

Партнерський маркетинг допомагає брендам виконувати KPI продажів та залучати нових покупців, а вебмайстрам монетизувати свої платформи, що в сукупності дає можливість відроджувати український ринок електронної комерції.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.