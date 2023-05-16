Як змінилася електронна комерція у 2022 році — дослідження Admitad
Як розвивається ринок електронної комерції в Україні, які зміни приніс 2022 рік, що є основними драйверами до здійснення купівель онлайн та як у цьому допомагає партнерський маркетинг — проаналізувала партнерська мережа Admitad (компанія Mitgo) у своєму дослідженні.
Яких змін зазнала електронна комерція за 2022 рік
За даними Statista, ринок електронної комерції в Україні стабільно розвивався до 2022 року. Обсяги сегмента виглядали наступним чином, дані зазначені в млн:
- 2018 — $1497,22;
- 2019 — $1848,99;
- 2020 — $2740,04;
- 2021 — $3506,98.
У 2022 році через наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну об’єми електронної комерції знизилися. Але вже у квітні того ж року сегмент почав відроджуватися. За даними Admitad, у лютому 2023 року сума продажів майже досягла показника лютого 2022 року.
Також за останній рік дещо зросла й частка електронної комерції в рітейлі. Позитивними є прогнози Statista, які свідчать, що до 2025 року ринок електронної комерції повністю відновиться.
Що купують українці
За дослідженням Admitad, у 2022 році спостерігають значне зростання середньої суми купівлі онлайн. Середній чек у сегменті електронної комерції в Україні зріс майже вдвічі та склав $33. Україна наразі посідає четверте місце в десятці країн Європи за розміром середнього чека:
- Італія — $43,30;
- Швеція — $35,61;
- Нідерланди — $33,09;
- Україна — $33.
Які категорії товарів електронної комерції були популярними серед українців у 2022 році?
Високий попит склали товари електроніки та побутової техніки, зростання кількості замовлень особливо спостерігається у травні, а потім у вересні 2022 року. Покупці активно купували павербанки, генератори, автономні джерела живлення, портативні електростанції тощо. Високий попит спостерігали також на смартфони та аксесуари до них.
Та все ж за даними Admitad, найбільше замовлень було в категорії одягу, взуття та аксесуарів.
Окрім профільних магазинів, українці також замовляли товари з маркетплейсів — як з локальних, так і з китайських платформ. Варто зазначити, що кількість онлайн-купівель, здійснених саме з мобільних пристроїв, продовжує зростати. За прогнозами Insider Intelligence глобальні роздрібні продажі мобільної комерції досягнуть близько 69,9% від загального обсягу роздрібних продажів електронної комерції.
Як партнерський маркетинг допомагає брендам електронної комерції залучати покупців?
Бізнеси співпрацюють з видавцями та спеціалістами з налаштування реклами за моделлю СРА, що означає оплату за цільову дію. Тобто, якщо онлайн-магазин хоче залучити купівлю, він сплачує комісію за кожне підтверджене замовлення, а не за розміщення банерів чи кліки, які не приносять бажаного результату.
Така співпраця найчастіше відбувається за участі партнерської мережі, де оплата за дію є основною моделлю роботи. Партнерський маркетинг є важливою складовою сучасної маркетингової стратегії компаній різних масштабів та географії. За даними дослідження Market Reports World, середньорічний темп зростання партнерського маркетингу в усьому світі становить 9,89%.
Бренди самостійно обирають, на яких платформах буде розміщена їхня реклама: пошукова, банерна, реклама у соціальних мережах чи email-розсилки — варіантів безліч. Партнерська мережа допомагає налагодити роботу з партнерами, слідкувати за результатами, платити партнерам та масштабувати кампанії.
За даними Admitad, найбільше замовлень у 2022 році здійснили за допомогою кешбек-сервісів, а також закупівлі трафіку та розміщенню контенту на інформаційних платформах.
Також, платформа партнерського маркетингу постійно проводить внутрішні промоакції для своїх брендів-партнерів, залучаючи до співпраці нових спеціалістів. Наприклад, Admitad влаштовує внутрішні марафони та фестивалі, де бренди пропонують особливі умови для партнерів, тим самим збільшуючи зацікавленість спеціалістів до своїх партнерських програм. І натомість отримують вищу залученість покупців та збільшують продажі.
Партнерський маркетинг допомагає брендам виконувати KPI продажів та залучати нових покупців, а вебмайстрам монетизувати свої платформи, що в сукупності дає можливість відроджувати український ринок електронної комерції.
Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.
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