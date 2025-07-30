Що таке дослідження ключових слів для ASO?

Що таке дослідження ключових слів для ASO?

Правильно підібрані фрази підвищують шанси на індексацію за релевантними пошуковими запитами й допомагають застосунку з’являтися у видачі магазину.

Незалежно від того, чи ви тільки починаєте свій шлях у ASO, чи бажаєте доповнити й покращити свої поточні стратегії, стаття надасть вам практичні поради та інструменти для досягнення успіху.

Навіщо потрібно дослідження ключових слів для ASO

Дослідження запитів — це процес, що дозволяє визначити найрелевантніші формулювання для вашого застосунку.

Пошукові алгоритми Apple і Google аналізують назву (Title), підзаголовок (Subtitle), поле keywords у App Store, а також короткий і повний опис у Google Play. Вони намагаються зрозуміти, що саме робить застосунок — і далі зіставляють цю інформацію з поведінкою користувачів у пошуку.

Чим точніше обрані формулювання відповідають реальним запитам, тим більше шансів, що сторінка застосунку з’явиться у видачі — і приверне увагу цільової аудиторії.

Процес багато в чому схожий на SEO (оптимізацію для пошукових систем у вебі), але має свої особливості. Щоби краще зрозуміти різницю, порівняймо ASO та SEO:

Параметр ASO (App Store Optimization) SEO (Search Engine Optimization) Цільова платформа App Store, Google Play Сайти в Google, Bing тощо Ключові поля Назва, підзаголовок, поле Keywords (App Store), опис (Google Play) Title, метаопис, H1, контент, alt-теги зображень Алгоритми ранжування Фокус на релевантність ключових слів, встановленнях і відгуках Фокус на якість контенту, посилання, поведінкові сигнали Поводження користувача Перегляд сторінки застосунку, встановлення Перегляд сторінки, переходи, взаємодія Мета Збільшення органічних встановлень застосунку Залучення трафіку на сайт

Хоч принципи подібні, ASO зосереджене на тому, як користувачі шукають і вибирають застосунки, а не сайти. Це означає, що пошуковіі фрази повинні відповідати не лише запиту, а й очікуванням щодо функціональності й цінності застосунку.

Детальніше дізнайтесь в нашому блозі, Що таке ASO і як правильно просувати мобільний застосунок.

Які переваги ви отримаєте після дослідження ключових слів:

Підвищена видимість — якісна оптимізація пошуку підвищує кількість релевантних позицій у видачі, покращує помітність сторінки застосунку і сприяє зростанню органічних встановлень. Цільовий трафік — зосереджуючись на відповідних і питомих запитах, ви підвищите шанси на збільшення конверсії застосунку. Конкурентна перевага — ефективне дослідження запитів допоможе вам проаналізувати й зрозуміти стратегії ваших конкурентів і знайти можливості їх перевершити. Економічно вигідний маркетинг — завдяки зростанню органічного трафіку знижується потреба в платному просуванні, що робить маркетинг ефективнішим у довгостроковій перспективі.

Приклади пошуку в App Store

Як провести дослідження ключових слів ASO

Нижче розгляну основні етапи дослідження — від генерації ідей до впровадження в метадані. Незалежно від того, чи ви тільки знайомитеся з ASO, чи прагнете вдосконалити наявну стратегію, у статті зібрано практичні поради й корисні інструменти.

Оскільки збір, аналіз і подальше відстеження ефективності запитів можуть бути технічно складними, варто звернути увагу на спеціалізовані ASO-сервіси, що спрощують цей процес:

Asolytics;

MobileAction;

AppFollow;

AppTweak;

AppRadar.

Завжди пам’ятайте, що дослідження ключових слів — не одноразова робота. Це постійний процес і він потребує від вас регулярного виконання: змінюються тенденції, з’являються нові конкуренти, і оновлюються алгоритми магазинів з застосунками.

Крок 1: Мозковий штурм

На старті зберіть усі потенційні фрази, пов’язані з функціями застосунку й проблемами, котрі він розв’язує. Зверніть увагу на терміни, що найімовірніше з’являться в пошукових запитах цільової аудиторії. Корисно також отримати зовнішній погляд — дізнатися, якими словами інші описують ваш продукт і що вводять у пошук.

Фіксуйте всі релевантні варіанти й комбінації — навіть ті, що здаються очевидними. Цей перелік стане основою для подальшого аналізу.

Крок 2: Дослідження конкурентів

Найпростішим методом буде пошук релевантних запитів саме у метаданих конкурентів. Подивіться на застосунки прямих конкурентів, а також на найбільш популярні застосунки у вашій категорії. Так ви зможете визначити ключові слова, за якими вони ранжуються.

Інструменти Asolytics, Sensor Tower, App Annie та Mobile Action полегшать цей процес і допоможуть зібрати необхідну інформацію. Додайте до свого списку всі ключові фрази, які ви вважаєте релевантними, щоб на наступних етапах їх проаналізувати і розставити пріоритети.

Бренди конкурентів

Використання у метаданих саме брендів конкурентів, в ASO може бути стратегією для залучення уваги й трафіку до вашого застосунку. Це може допомогти вам скористатися популярністю конкурентів, з’явитися в результатах пошуку, коли користувачі шукають застосунок конкурента і дасть можливість перетворити їх аудиторію на своїх користувачів.

Ви можете додати популярні брендові релевантні слова конкурентів:

у видиму частину метаданих в App Store і Google Play, якщо бренди конкурентів це загальновживані ключові запити;

Приклади використання застосунками загальновживаних слів як бренду в App Store

Приклади використання застосунками загальновживаних слів як бренду в Google Play

у поле ключових слів для App Store.

Проте, не забувайте дотримуватися етичних норм і правил магазину застосунків, щоб уникнути можливих санкцій.

Крок 3: Підказки

App Store і Google Play показують популярні запити просто в пошуковому рядку. Ці рекомендації дають уявлення про те, що найчастіше вводять користувачі. Чим вище фраза в списку — тим більший попит вона має.

Як проводити дослідження ключових слів з використанням автопідказок

Починайте вводити основні пошукові запити, котрі описують ваш застосунок, у пошуковий рядок App Store або Google Play. Переглядайте автопідказки, котрі будуть з’являтися й записуйте їх. Пізніше ви зможете використати підказки для генерування додаткових релевантних фраз.

Наприклад, ваш застосунок стосується фітнесу — введіть запит «фітнес» і перегляньте всі підказки, що з’являться. Це можуть бути запити такі як «фітнес браслет», «фітнес додаток», «фітнес тренування» та «фітнес трекер». Записавши отримані автопідказки, ви пізніше можете вводити уже їх одна за одною і збирати додаткові варіації.

Підказки під пошуковим рядком App Store

Підказки під пошуковим рядком Google Play

Щоби знайти якнайбільше пошукових запитів за допомогою підказок, використовуйте ASO сервіси:

Приклад використання сервісу Asolytics для аналізу автопідказок

Крок 4: Рекомендації Apple Ads

Під час налаштування кампаній в Apple Search Ads ви вводите базові запити, що описують функціональність вашого застосунку. Платформа запропонує додаткові варіанти з високим потенціалом для просування.

Оцініть кожен з них на релевантність і можливість покращити видимість, а потім використайте найефективніші, щоби розширити охоплення пошукових комбінацій.

Крок 5: Дослідження за допомогою відгуків

Коментарі в магазинах застосунків показують, як люди описують продукт, його функціональність і користь. Досліджуйте не лише власну сторінку, а й сторінки конкурентів — це допоможе краще зрозуміти очікування аудиторії та зібрати релевантні формулювання.





Приклади аналізу відгуків в App Store

Які кроки необхідні:

Зберіть позитивні й негативні відгуки, щоб отримати повне уявлення про враження користувачів. Проаналізуйте коментарі до схожих застосунків — це допоможе виявити нові пошукові запити, котрі люди використовують для опису подібних функцій. Звертайте увагу на повторювані слова й фрази, особливо ті, що стосуються функцій, зручності або розв'язання проблем. Використовуйте ASO-сервіси для аналізу відгуків вашого застосунку та конкурентів — це ще один спосіб зібрати релевантні запити.

Приклад використання сервісу Asolytics для аналізу відгуків застосунку

Крок 6: Переклад ключових запитів

Переклад пошукових запитів може стати цікавим і важливим етапом у дослідженні. Так, спочатку він може здатися вам непотрібним, проте, особливо у випадку локалізації застосунку на інші мови, за допомогою перекладу ви можете знайти запити з високою популярністю й невеликою кількістю конкурентів у видачі.

Додавши ці локалізовані запити у метадані, ви можете отримати додатковий приріст показів і встановлень застосунку.

Аналіз і створення остаточного списку ключових слів

Після того як сформували перелік потенційних запитів, оберіть лише ті, котрі будете використовувати в метаданих застосунку.

Проаналізуйте зібрані варіанти з урахуванням таких параметрів:

Popularity (SAP в App Store і Priority в Google Play) — показує, наскільки часто користувачі вводять певний пошуковий запит. Чим вищий цей показник, тим більше трафіку може принести запит.



Популярність оцінюється за шкалою від 5 до 100: чим більше значення, тим активніше запит використовується в пошуку. Водночас менш популярні варіанти простіше використовувати для індексації, особливо новим або маловідомим застосункам.



Зверніть увагу: останнім часом відбуваються постійні зміни в SAP, тому необхідно це враховувати при складанні й оновленні метаданих.

Щоденні покази (Daily Impressions) — оцінка кількості переглядів, котрі сторінка застосунку може отримати на першій позиції за конкретним запитом. Позиція (Rank) — позиція застосунку у пошуку за певним запитом. Видача за конкурентами (Competitors in Top 10) — дає змогу оцінити релевантність. Коли більшість конкурентів із подібною тематикою потрапляють у топ-10, запит вважається доречним. Результати (Results) — цей параметр відображає кількість застосунків, що вже індексуються за запитом. Якщо знайдете популярний і водночас малоконкурентний варіант (менше 10 результатів), є шанс одразу потрапити в лідери і отримати встановлення.

Оскільки видимі поля у метаданих застосунку є найбільш вагомими для індексації, оберіть до десяти базових запитів, котрі ви будете використовувати у цих полях, а інші додайте в повний опис і поле ключових слів.

App Store і Google Play мають схожі поля метаданих, проте є й деякі відмінності:

AppStore Google Play Назва — 30 символів Назва — 30 символів Підзаголовок — 30 символів Короткий опис — 80 символів Поле для ключових слів — 100 символів Повний опис — 4000 символів

Назва застосунку: додайте найважливіші запити саме сюди — цей елемент має найбільшу вагу для алгоритмів. Також можна вказати бренд, але на ранніх етапах розвитку проєкту це не обов’язково.

Підзаголовок (iOS): розширте охоплення, використавши додаткові варіанти, що доповнюють назву.

Поле keywords (iOS): заповніть поле релевантними фразами, котрих немає у назві та підзаголовку — уникайте дублювання.

Опис (Google Play): вплітайте пошукові запити в текст природно, особливо на початку — саме ці рядки мають найбільший вплив на індексацію.

Не забувайте, що в App Store зміни після релізу помітні вже на другий-третій день, тоді як у Google Play переіндексація може займати близько місяця.

Поширені помилки у дослідженні ключових слів

На попередніх етапах ви вже ознайомились із процесом роботи із запитами. Попри це, є типові помилки, які трапляються найчастіше. Варто їх знати — і уникати.

Використання нерелевантних keywords.

Обирайте лише ті запити, котрі точно відображають функціональність застосунку. Це допоможе залучити цільовий органічний трафік і покращити позиції у видачі.

Ігнорування аналізу конкурентів.

Не лінуйтесь регулярно аналізувати застосунки конкурентів. Це допоможе вам розуміти, які саме ключові слова вони використовують і як саме вони оптимізуються їхні застосунки.

Ігнорування зворотного зв’язку від клієнтів.

Варто регулярно переглядати коментарі користувачів — це джерело нових ідей для покращення функцій і пошукового охоплення.

Недостатнє оновлення ключових слів.

Щоб залишатися помітними в пошуку, важливо регулярно переглядати текстові поля й адаптувати їх до змін у поведінці аудиторії. Оптимально — оновлювати метадані в App Store двічі на місяць.

Недостатнє використання аналітики.

Використовуйте спеціалізовані інструменти для аналізу запитів, оцінки їхньої ефективності й коригування стратегії на основі даних.

Перенасичення популярними фразами.

Уникайте метаданих, що складаються лише з високочастотних варіантів. Поєднуйте їх із менш конкурентними — це особливо важливо для нових застосунків, котрим простіше закріпитись у видачі за нішевими запитами.

Ігнорування довгих фраз.

Використовуйте не лише короткі запити, а й пошукові комбінації з кількох слів — вони менш конкурентні й краще залучають цільову аудиторію, яка з більшою ймовірністю залишиться в застосунку.

Якщо ви зможете уникнути цих поширених помилок, це дозволить вам отримувати більш ефективні результати. Також це допоможе підвищити видимість вашого застосунку й залучити до нього ще більше користувачів!

Висновки

Дослідження ключових слів для ASO — основа видимості застосунку в магазині. Ретельно підібрані фрази збільшують шанси на індексацію за релевантними запитами. ASO та SEO мають спільні принципи, але орієнтовані на різні платформи й поведінку користувача. Дослідження запитів дозволяє підвищити видимість, залучити цільовий трафік і зменшити витрати на рекламу. Ефективне ASO-дослідження передбачає декілька етапів:

мозковий штурм фраз із фокусом на функціональність і користь;

аналіз конкурентів для пошуку активних ключів;

використання автопідказок і рекомендацій Apple Ads;

робота з відгуками користувачів;

переклад запитів у разі локалізації;

оцінка популярності, конкуренції та позицій у видачі.