Що таке ASO і як правильно просувати мобільний застосунок

Що таке ASO і як правильно просувати мобільний застосунок

Ви створили мобільний застосунок, успішно додали його в магазини — що робити далі? Як конкурувати за своїх користувачів серед 2 654 747 застосунків у Google Play (за версією Statista) та майже такою ж кількістю застосунків в App Store? Комплекс методів з оптимізації застосунків називається App Store Optimization (ASO), і сьогодні ми детально про нього розповімо.

Зміст

Що спільного у ASO і SEO

SEO-оптимізація має на меті оптимізувати сайт, щоб він краще ранжувався у видачі та приносив більше прибутку власнику. Мета ASO — зростання позицій застосунку в рейтингу сторів за ключовими запитами, а також зростання органічних установок після перегляду сторінки застосунку.

В іншому просування мобільного застосунку зовсім не схоже на SEO.

Відрізняється сам принцип пошуку: користувачі шукають додатки в магазинах не так, як відповіді на запитання в пошукових системах. Обмежена кількість символів, яку ви можете використовувати в метаданих для індексації. Алгоритми App Store і Google Play відрізняються між собою багато в чому: від нюансів роботи пошуку до візуальної видачі результатів. В AppStore, наприклад, індексуються поля Title, Subtitle і Keywords, а в GooglePlay - Title, Short і Full description.

Google Play і App Store по-різному визначають, за якими словами вас індексувати, а за якими — ні. Google Play вирішує це самостійно, використовуючи штучний інтелект. Те, що ви напишете в назві та описах, лише задає напрямок, за яким Google уже сам підбирає ключові слова. Також Google вміє відмінювати слова, підбирати синоніми і перекладати іншими мовами.

Apple алгоритм трохи примітивніший: він вміє максимум складати слова у фрази, а також іноді з однини робити множину і навпаки (але тільки англійською і не завжди). Відмінювати, підбирати синоніми і тим більше перекладати Apple не вміє. Це означає, що якщо у вас у назві є слово «облік», а в keywords «склад», то за фразою «склад облік» або «облік склад» користувач вас знайде, а ось за фразами «облік на складі», «облік складу» або «складський облік» — уже ні.

Іноді Apple індексує вас за фразами, в яких у вас задіяні не всі слова з фрази. Але тільки за запитами з окремих слів ви займатимете топові позиції.

Дуже важливо використовувати в App Store ключові слова саме в тих відмінках, у яких вони вживаються в пошукових фразах.

При введенні запитів у пошуковому рядку App Store з'являються назви застосунків, що містять слова запиту, у Google Play — пошукові підказки.

Приклади пошукових підказок за запитом «рецепти»

Спільних кроків оптимізації для обох сторів всього декілька, зокрема аналіз конкурентів і збір семантичного ядра.

Текстова оптимізація застосунку для App Store

Пошук і аналіз конкурентів

Знайдіть конкурентів вашого застосунку за допомогою безкоштовних функцій спеціальних сервісів:

У сервісів є унікальні фішки. Система AppAnnie, наприклад, додатково надає динаміку рейтингу конкурентів у сторі:

Це важливо, оскільки від позицій за топовими запитами залежить і органічний трафік.

Насамперед варто шукати тих конкурентів, у яких основна функція застосунку збігається з основною функцією вашого аппа. Наприклад, якщо головне у вашому застосунку — крокомір, а додаткова функція — трекер споживання калорій, то і шукати вам насамперед потрібно застосунки-крокоміри, а не трекери споживання калорій. Це важливо для коректного збору семантичного ядра.

Знаходимо ключові запити і складаємо семантичне ядро

ASO-фахівці використовують різні інструменти і методи збору запитів, перерахуємо основні.

Спеціальні сервіси

Ключові запити конкурентів можна зібрати за допомогою платних функцій перерахованих вище сервісів.

Насамперед варто збирати метадані для тайтлів і сабтайтлів застосунків з AppStore. Їх найчастіше вивантажують вручну (а ми підтягуємо автоматично за допомогою власного Mobile Search Algorithm).

Рекомендації Apple Search Ads

Під час налаштування рекламних кампаній в ASA система сама підказує ключові слова, за якими ваш застосунок може потрапити в топ. Ці запити важливо використовувати для розширення семантичного ядра.

Discovery-кампанії з увімкненим SearchMatch

У платформі ASA можна запустити discovery-кампанії з увімкненим SearchMatch, вони виявляють корисні пошукові запити для збагачення семантичного ядра. Лише за кілька десятків доларів ви зможете зібрати хорошу семантику, а якщо налаштувати discovery-кампанії для різних країн, то і збагатити семантичне ядро локалей вашого застосунку.

Пошукові підказки AppStore

У тусовці фахівці їх називають саджестами.

Як робити не треба. Перекласти тайтли і ключові слова з інших мов здається привабливою ідеєю, яка принесе результат без серйозних втрат часу. Насправді так робити не варто: мало хто шукає застосунок точно такими ж словами, як у перекладачі. Тобто існує великий ризик отримати семантику, яка не принесе трафіку, правильно перекладені, але непопулярні запити.



Перекласти тайтли і ключові слова з інших мов здається привабливою ідеєю, яка принесе результат без серйозних втрат часу. Насправді так робити не варто: мало хто шукає застосунок точно такими ж словами, як у перекладачі. Тобто існує великий ризик отримати семантику, яка не принесе трафіку, правильно перекладені, але непопулярні запити. Лайфхак: шукайте семантику у Вікіпедії. Якщо ви все ж вирішили перекладати текст, використовуйте Вікіпедію. Просто знайдіть потрібний вам термін і перейдіть на іншу мовну версію сторінки. Оскільки вільну енциклопедію редагує велика спільнота авторів, якість перекладу там часто краща, ніж на біржах фрілансу.

У підсумку у вас буде велика база сирої семантики — її треба приготувати.

Визначаємо частотність і релевантність зібраних запитів

Частотність легко визначити в Search Ads Popularity. Під час запуску реклами в Search Ads є шкала, яка показує популярність кожного запиту від 5 до 100, де 5 — мінімальна частотність або відсутність частотності, а 100 — максимальна популярність запиту.

Щоб побачити цифрові значення популярності для кожного запиту, потрібні спеціальні розширення для Chrome.

Не варто довіряти оцінкам частотності інших сервісів, бо вони дають похідні, що ґрунтуються на своїх алгоритмах (припустімо, кількість установок на день за пошуковими запитами). ASA Popularity — єдине джерело достовірної інформації.

Для масової аналітики семантики можна використовувати все ті ж спеціалізовані сервіси.

Розмір ядра багато в чому залежить від категорії застосунку і від мови. Наприклад, у випадку з VPN запит один, а для редактора фото потрібно кілька сотень запитів.

Після збору частотності семантичне ядро очищають від нетрафікових запитів.

Вибираємо максимально релевантні запити — за запитами широкого загалу застосунок ніколи не набере багато установок.

Приклад: застосунок-сканер візиток. Для цього застосунку неправильно включати в семантичне ядро запити «сканер» або «сканер документа». У будь-якому застосунку-сканері документів є сканер візиток. Але серед конкурентів потрібно шукати саме сканери візиток.

Лайфхак: ASO-фахівець складає семантичне ядро для всіх локалей застосунку. Але як визначити релевантність запиту незнайомою мовою? Існує простий спосіб перевірити релевантність перекладу: ввести перекладене слово в Google Картинки. Якщо результат вас задовольняє, термін можна використовувати в метаданих.

Ще один лайфхак: якщо слово незнайомою мовою, дивіться видачу в App Store за цим запитом. Якщо термін локалізовано правильно, у видачі мають бути конкуренти.

Розкладаємо всі запити на окремі лексеми і рахуємо суму Search Ads Popularity

Головна проблема ASO: кількість символів для метаданих обмежена. Тому після вибору потрібних запитів слід зрозуміти, як із них скласти тайтл, сабтайтл, ключові слова для застосунку.

Для цього насамперед будуємо граф зі словами з рел9евантних запитів — і рахуємо суму Search Ads Popularity всіх запитів, до яких входить кожне слово, що нас цікавить. Потім сортуємо рядки за спаданням.

Наприклад, у нас може бути запит, який сам по собі популярний, але слова з нього в інших запитах не беруть участі. Тобто шанс того, що запит принесе інстали, вже менший. Краще зібрати чотири менш популярні запити, в яких слова повторюються, ніж один популярний, в якому слова не повторюються.

Створюємо метадані

Під час створення метаданних слід звертати увагу не тільки на загальні правила, а і на культурні особливості країни, для якої ви локалізуєте застосунок. Ми писали більш детально про локалізацію текстових метаданих для App Store, а зараз все ж розглянемо базові правила.

Складаємо тайтл

Слова в тайтлі дуже важливі для індексації застосунку. Якщо ви не плануєте витрачати тисячі доларів на рекламу нового застосунку, забудьте про ім'я бренду в тайтлі. В App Store тайтл складається з 30 символів, з яких тільки перші 15-20 відображаються в пошуку. Якщо бренд новий, його назва ні про що не скаже користувачеві.

Виберіть максимально релевантний запит із 3-4 слів. Якщо все ж хочете використовувати свій бренд — додайте його в кінець. Наприклад, Documents by Readdle.

Якщо після чищення семантичного ядра ви все ще сумніваєтеся, який тайтл вибрати — запустіть рекламу за кількома потрібними запитами в Apple Search Ads і подивіться, за яким із них показник Conversions to Installs з Impressions буде вищим (хороший показник - 20-30%).

Складаємо сабтайтл

Рекомендуємо робити сабтайтл максимально читабельним і зрозумілим, починати з дієслова наказового способу, наприклад: «скануй, знайомся». Довжина сабтайтла в App Store — 30 символів.

Широко розповсюджена думка, що сабтайтл за значенням для алгоритмів App Store важить більше, ніж слова в полі keywords, але наші експерименти це не підтверджують.

Прописуємо ключові слова

Блок для ключових слів найбільший — 100 символів. Треба брати слова, які є в тайтлі, дивитися, у які запити ці слова входять, і додавати в блок ключових слів хвости з цих запитів. Важливо: ключові слова треба додавати через кому, без пробілів.

Тобто тут знову повертаємося до розділених запитів. Якщо застосунок називається Bussiness Card Reader, але в запитах є «bussiness card scanner», тобто слово «scanner» треба додати в keywords.

Звичайні користувачі не бачать keywords у пошуку App Store, тож це метадані виключно для системи.

Рекомендації:

використовувати кожен із доступних 100 символів;

усі ключові слова пишемо через кому, жодних пробілів!

не повторювати слова з назви додатка або ім'я розробника.

Нагадаємо, Apple сам складає фрази зі слів, які входять у тайтл, сабтатйл і ключові слова. Тому важливо не повторювати слова, навіть якщо вони супер-релевантні.

Семантику можна розширити: подвоїти або навіть потроїти кількість метаданих, використовуючи локалі, які діють для цієї країни. Тобто, якщо в країні працюють три локалі (припустімо, UA, RU, UK), то до індексу потрапляють усі метадані з тайтла, сабтайтла та блоку ключових слів кожної локалі.

Використовуємо локалі для розширення метаданих

Локаль — спеціалізований термін, створений магазинами мобільних застосунків, насамперед App Store. Це налаштування в адмінці магазину, що дає змогу оптимізувати застосунок під різні мови для регіону. При цьому йдеться не про офіційну мову і не про країну — розуміння локалей у App Store своєрідне.

Щоб показати, скільки грошей недоотримують розробники через те, що не проводять локалізацію метаданих застосунку, подивіться спеціальну таблицю.

Текстова оптимізація застосунку для Google Play

Шукаємо конкурентів і складаємо семантичне ядро

Пошук конкурентів і збір семантичного ядра практично ідентичні для App Store і Google Play. Ви можете використовувати ті ж сервіси для збору семантики.

Один з основних способів зібрати конкурентів уже опублікованого застосунку в Google Play — блок Similar Apps:

Останнім часом значна частина трафіку у застосунків у GooglePlay приходить саме з блоку Similar Apps. Іноді трафіку звідти навіть більше ніж просто з пошуку. Але поки що ніхто не розуміє механізмів потрапляння в Similar і як на цей процес може вплинути розробник.

Розглянемо ще кілька сервісів для збору семантики в Google Play.

Keywordtool.io. У безкоштовній версії доступний базовий збір запитів із назв застосунків із зазначенням мови та регіону пошуку.

2. Keyword.io. Підходить для розширення списку низькочастотних запитів для Google Play у будь-якій країні.

Робота з релевантністю запитів семантичного ядра

У Google Play неможливо визначити частотність для зібраного семантичного ядра. Тобто ми можемо визначити тільки релевантність запиту. Алгоритм перевірки релевантності такий самий, як і в App Store — за допомогою інструменту Search Ads Popularity.

Але тут варто враховувати, наскільки унікальним є застосунок саме для Google Play. Наприклад, є додатки-антивіруси, заточені тільки під Android. Треба зрозуміти, наскільки застосунок унікальний для Google Play. У такому разі визначення релевантності запиту в Apple Search Ads не підійде.

Щоб дізнатися, чи можете ви обчислити релевантність запитів для вашого застосунку, потрібно перевіряти в App Store назви застосунків-конкурентів або вводити запити з прив'язкою до платформи. Наприклад, «сканер візиток App Store».

Складаємо метадані

Раніше алгоритми Google були відносно простими — працювали правила про те, як досягти успіху в Google Play, а саме:

додавати ключі в назву;

додавати ключі в короткий опис;

додавати ключі в перші 167 символів повного опису;

намагатися повторити потрібні ключі в повному описі 3-5 разів.

Ще в 2018 році це перестало працювати, а Google почав показувати застосунок за словами, яких зовсім немає в метаданих (або не показувати за тими, які є і повторюються). Ба більше — показувати застосунок у видачі за запитами тими мовами, яких у вас і близько не було.

Створюємо заголовок

Назва програми (50 символів). Назва — один із найважливіших ASO-факторів у Google Play. Додавайте найбільш релевантні та трафікові запити.

Пишемо короткий опис застосунку

Короткий опис застосунку (80 символів) теж індексується. При складанні короткого опису не варто забувати про CTA (Call To Action).

Створення довгого опису

Опис застосунку займає 4000 символів. На відміну від App Store, у вас немає якогось окремого поля для ключових слів. Google переглядає ваш опис і на його основі підбирає ключі.

Декілька порад:

Рекомендуємо використовувати 800-2000 символів під опис, зберігши при цьому щільність ключів (повторювати 3-5 разів). Текст має виглядати природно, а ключі, які ви використовуєте, мають бути максимально релевантними. Перевірити це можна за допомогою Google Natural Language API. Читайте подробиці. Форматуйте опис, виділяючи ключові моменти. У Google Play для цього можна використовувати emoji або html. Читайте пам'ятку з форматування. Локалізуйте сторінку всіма мовами. Ваш опис італійською, турецькою або японською може впливати на видачу за запитами англійською мовою в США.

Багато хто припускає, що Google перекладає опис автотранслейтом, але існує інша теорія. Вона полягає в тому, що система просто категоризує ваш застосунок на основі ваших метаданих, але показує його вже за запитами, які, на її думку, належать до цієї категорії.

Аргументи на користь цієї теорії:

В App Campaign в Google Ads ви так само не можете вибрати конкретні запити, за якими хочете показувати свій застосунок, а можете лише вказати чотири «ідеї», з яких Google почне навчання своєї кампанії. А показуватися ви будете вже за тими запитами, за якими Google вирішить вас показувати. Застосунки показуються за запитами, яких немає в описі, але які відносяться до описаної тематики або є синонімами використаних в описі фраз. Були приклади, коли додавання всього лише одного додаткового трафікового слова в назву обвалювало позиції в пошуку відразу за всіма словами в рази. Ймовірно, це відбувалося через те, що додане слово розмивало фокусування застосунку за певною тематикою.

Тож після створення опису можна зайти на Google Natural Language, вставити у віконце demo текст опису і поспостерігати, до яких категорій віднесе текст Google, а також з яким показником впевненості (Confidence).

Рекомендується, щоб Confidence був не нижчим за 0.8 (що вищий — то краще). Далі оптимізуйте ваш опис, щоб Гугл правильно визначав категорію застосунку.

Немає жодних гарантій, що Google використовує цю саму технологію для індексування застосунків у Google Play, але гірше від того, що ваш опис відповідатиме бажаній категорії, точно не буде.

Важливо: до кнопки «More» у видимій частині опису приблизно 360 символів — три рядки по 120 символів. Рекомендуємо оформити перші три рядки так:

короткий текст (без переносів);

порожній рядок;

рядок із текстом, аналогічно до першого. до кнопки «More» у видимій частині опису приблизно 360 символів — три рядки по 120 символів. Рекомендуємо оформити перші три рядки так: Так опис має набагато кращий вигляд, ніж суцільний текст, нехай навіть дуже захопливий.

Ім'я розробника

Developers Name — один із найважливіших ASO-факторів, який впливає на пошукову видачу. Додаємо до нього кілька ключових слів. Наприклад, «Ім'я розробника»: Ключ 1, Ключ 2.

URL/Package name

Додайте в це поле кілька максимально релевантних ключових слів.

Важливо: перевірте його перед публікацією, оскільки потім це поле змінити не можна.

Відгуки

Ключові слова з відгуків враховуються під час ранжування застосунку. Спробуйте зробити так, щоб користувачі написали потрібні вам слова. Також, можете почитати про те, як саме відгуки впливають на просування застосунків.

Теги

Тегів для застосунків близько 160. Google сам пропонує вам теги, які варто проставити у відповідному полі. Це хороша можливість подивитися те, як вас бачить алгоритм Google: чи відповідають теги вашому застосунку, і, якщо ні, то як їх переробити. Детально про значення тегів у Google Play читайте у пості.

Ось що пише Google про теги у довідці:

Додайте теги, які описують контент і функції вашого застосунку. Теги допомагають показувати застосунок у правильних розділах Google Play і підбирати групи аналогів для порівняння.

Скріншоти

У деяких випадках текст на скріншотах також індексувався алгоритмом Google Play. Тому додати ключові запити можна і туди.

Ви можете провести тест самостійно і розмістити ключовий запит на одному із скріншотів.

Важливо: запит має бути низькочастотним і більше ніде не повторюватися — ні у відгуках, ні в інших елементах сторінки.

Важливо: зміни в Google Play можуть позначитися на результатах пошукової видачі протягом двох тижнів або навіть довше.

Особливості локалей в Google Play

У Google Play є сім варіантів англійської мови (порівняно з чотирма варіантами англійської мови в AppStore). При цьому локалі впливають одна на одну. Тобто ваш опис італійською, турецькою або японською може впливати на вашу видачу за запитами англійською мовою в США.

Google самостійно вирішує, по яким запитам вас показувати, а по яким ні. Запити, які ви використовуєте в описі, є лише підказками, що дають змогу Google визначити про що ваш застосунок. Однак ви запросто можете виявити свій застосунок за запитами, яких у вас немає ніде і навіть мовами, яких у вас немає.

Загальна відповідь щодо того, чи треба робити різні ключі в різних країнах: ідеальний варіант — щоб ключів було не надто багато і всі вони були на одну тематику. Чим чіткіше ви сфокусовані «в очах» Google — тим краще.

Графічна оптимізація застосунків в App Store і Google Play

З текстом розібралися. Але щоб користувачі активно натискали на заповітну кнопку Install, недостатньо просто бути в топі. Зовнішній вигляд застосунку в лістингу і сама сторінка з подробицями мають викликати інтерес і бажання швидше встановити цей застосунок. Для цього потрібно попрацювати над CRO (conversion rate optimization) — конверсією з перегладів в установки. Йдеться насамперед про графічні елементи сторінки.

За даними StoreMaven, понад 50% користувачів сторінок ухвалюють рішення про встановлення застосунку на основі першого враження.

Користувачі звикли до графічного контенту, він легше сприймається, тому насамперед звертають увагу на три елементи: логотип, назву та скріншоти. Вони допомагають переконати користувача встановити застосунок.

Перед створенням графіки важливо визначитися з портретом цільової аудиторії:

стать;

вік;

географія;

мова;

культурні особливості;

інтереси;

цінності.

Це впливає на вибір кольорів, композиції та меседж: що ви хочете, щоб користувач знав про вас і чому він має завантажити саме ваш застосунок. Докладніше про це читайте у статті про композицію у графічному ASO.

Важливо: графічні елементи в AppStore і Google Play відрізняються, так само як і видача в цих двох магазинах: у Google Play є тільки іконка, а в AppStore — іконка і скріншоти.

Видача в AppStore і Google Play

Звідки брати ідеї іконок і скрінів:

брейншторм;

конкуренти, лідери ніші й категорій;

Ресурс scrnchts.club;

Google, фотостоки.

Вимоги до іконки

Іконка має бути чіткою, зрозумілою, чіпляти, пов'язаною з тематикою застосунку. Красива іконка допомагає відбудуватися від конкурентів. Вивчіть конкурентів, складіть список із найпопулярніших ідей. Не відмовляйтеся від ідей, які вже використовують конкуренти (наприклад, крапля води працює для трекерів води).

Що допомагає підвищити конверсію іконки:

значки повідомлень;

бейджі (new, 2020, lite, pro, 3D, AR, лого видавця, прапори країн);

текст або буква, яка асоціюється з брендом;

герої (для ігор);

форми (коло, квадрат, з рамкою/без);

фон (градієнт, тінь);

кастомізація іконки до свят і заходів. Наприклад, до Геловіну — гарбуз, до Різдва — сніг, ялинки, подарунки, шапка Санта Клауса.

AppStore

Девайс або контекст Розмір іконки iPhone 180px × 180px (60pt × 60pt @3x) 120px × 120px (60pt × 60pt @2x) iPad Pro 167px × 167px (83.5pt × 83.5pt @2x) iPad, iPad mini 152px × 152px (76pt × 76pt @2x) App Store 1024px × 1024px (1024pt × 1024pt @1x)

Вимоги:

Формат іконки PNG Кольорові моделі sRGB or P3 (див. «Управління кольором») Шари Вирівняні, без прозорості Розміри Різні. Див. «Розміри і управління картинками» Форма Квадратна без закруглених кутів

Всі актуальні вимоги до іконок — в специфікації.

Google Play

Формат іконки 32-бітний PNG (з альфа-каналом) Розмір іконки 512 х 512 пікселів Максимальний розмір файлу іконки 1024 КБ Форма іконки квадрат, без закруглень і тіней (Google сам зкругляє кути і додає тінь)

Всі актуальні вимоги — в специфікації і довідці.

Скріншоти

Скріншоти допомагають зрозуміти про що ваш застосунок і що саме побачить юзер після встановлення.

Види скріншотів:

портретний;

горизонтальний.

Важливо: щоб потрапити в добірки в Google Play, ігровим додаткам потрібно щонайменше три горизонтальних скріншоти.

Існує думка, що вибір залежить від орієнтації інтерфейсу застосунку, але все треба тестувати. До того ж у користувачів у різних сторах можуть бути різні вподобання, тобто їм сподобаються різні скріни.

Також скріншоти розрізняються за композицією:

панорамний вигляд: усі скріни складають єдину композицію, є елементи, що переходять зі скріна на скрін, створюється відчуття флоу. Це спонукає переглянути всі скріни. Найчастіше панорамні скріншоти показують кращу конверсію;

звичайні скріншоти.

Приклад панорамної і звичайної композиції скріншотів

Розрізняють скріншоти і залежно від розташування мокапа (рамки) телефону:

розташований рівно на кожному скріншоті;

телефон під нахилом;

один телефон розділений на два скріни (навпіл);

взагалі без зображення телефону — тільки інтерфейс програми.

Найчастіше зображення телефону на скріншотах працює краще, ніж просто елементи застосунку без мокапа.

Варіанти розміщення мокапів в скріншотах

Проаналізуйте, яку інформацію розміщують на скріншотах конкуренти, яку орієнтацію скріншотів використовують, скільки скріншотів у них завантажено.

Максимум можна додати до 8-10 скріншотів. Залежно від тематики зазвичай використовують 5-10 штук. Менше не використовуйте, оскільки красиві інформативні скріни — шанс переконати користувача завантажити саме ваш застосунок.

Рекомендації:

розміщуйте УТП на перших трьох скріншотах, оскільки деякі користувачі не переглядають інші;

використовуйте СТА;

використовуйте соціальні докази (нагороди, згадки);

якщо це гра, то варто додати головних героїв;

локалізуйте текст на скріншотах, це добре піднімає конверсію - такі скріншоти викликають довіру у користувачів.

Важливо: іконка і скріншоти мають поєднуватися, щоб вгадувався єдиний стиль застосунку. Але пам'ятайте, що тематика візуальних елементів: кольори, форми, стиль іконки та скріншотів — впливають на потрапляння в блок Similar Apps. Тому не варто робити щось креативне, оскільки виникне ризик недоотримати трафік.

App Store. Максимальна кількість скріншотів — 10. Найважливіші — перші два, саме їх буде видно під час переходу на сторінку додатка. Якщо в описі присутнє відео, то виводиться тільки один скріншот.

На скріншотах для App Store не можна використовувати слово free, а також інформацію про ціни. Оновлення будь-якої графіки на сторінці (іконки, скріншотів, відео) можливе тільки з новим релізом застосунку.

Формат картинки для скріншотів - PNG (не alpha) або JPEG, розміри: 5.5, 6.5 дюймів - для iPhone, 12.9 - для iPad. Актуальна інформація — у документації.

Важливо! Перед тим як залити іконку і скріни в стор, перевірте, який вигляд вони матимуть у режимі dark mode.

Подивитися заздалегідь, як виглядатимуть нові скріншоти в App Store, можна за допомогою сервісів:

Google Play. Максимальна кількість скріншотів — 8.

Важливо використовувати всю допустиму кількість скріншотів, а також створити свій набір під кожен розмір пристрою. Цікава особливість: скріншоти можна змінювати без випуску оновлення застосунку.

Формат скріншота — JPEG или 24-bit PNG (не alpha), розміри: від 320 до 3840 пікселів. Читайте про вимоги до скріншотів у довідці.

Лайфхак для тих, хто хоче самостійно створити круті скріншоти з рамкою пристрою й описом екрана. Використовуйте генератори:

Важливо: ці генератори платні.

Коротка інструкція по роботі з генераторами:

Зберігаєте потрібну кількість екранів застосунку для кожного стору. Завантажуєте їх у сервіс, обираєте фон, рамку пристрою, додаєте підпис до екрана із зазначенням стилів його відображення. Завантажуєте пакет скріншотів під кожен пристрій, готовий для завантаження в iTunes Connect і Google Play.

Цей метод підходить і для створення локалізованих сторінок застосунків.

Використовуйте візуальні образи, знайомі користувачам, спробуйте під різні гео зробити скріни з урахуванням локального ринку та їхніх традицій. Для івриту та арабської мови скріни відображаються справа наліво, їх потрібно віддзеркалювати. Кастомізація скріншотів до подій збільшує конверсію і виділяє вас на тлі конкурентів.

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Відеоролики App Preview

App Store. Відео тривалістю 15-30 секунд. Можна завантажити до трьох відео. В App Store є автоплей — це чіпляє увагу під час перегляду сторінки додатка. Apple вимагає, щоб у відео показували UI/UX додатка або геймплей гри. Відео може бути вертикальним і горизонтальним. Читайте детально про вимоги до відеопревью в App Store.

Google Play. Тривалість ролика — від 30 секунд до 2 хвилин. У Google Play відео допускається тільки одне, і воно розташовується перед скріншотами. Відео завжди горизонтальне і, на відміну від App Store, тут розробник може включити будь-які промоматеріали. Про нюанси відеопревью в Google Play читайте в довідці.

Головне правило для всіх майданчиків: найважливіша інформація розміщується в перших 5 секундах відео! До кінця ролик переглядає лише невелика частка користувачів.

Для стоп-кадру в App Store обов'язково потрібно вибрати кадр із самого відео. Для Google Play можна підібрати будь-яке відповідне зображення.

Де замовити графіку для ASO

Фріланс-біржі: fiverr, upwork, fl, kwork. Профільні сервіси-генератори: hotpot.ai, app-mockup.com. Для іконок можна загуглити «app icon generator», є багато сайтів-генераторів, зокрема й безкоштовних.

Також рекомендуємо використовувати розширення для веб браузера Tool Box by StoreMaven, за допомогою якого легко аналізувати сторінки застосунків конкурентів у різних локалях. Воно дає змогу подивитися, який вигляд мають скріншоти та відео, вже опубліковані в App Store і Google Play, і завантажити їх.

In-app purchases и subscriptions в App Store

Рекламні зображення для In-App purchases і subscriptions проходять окреме рев'ю. Формат зображення — 1024х1024 пікселя.

Крім додаткової графіки на сторінці застосунку, також є бонус для текстової оптимізації: індексується заголовок in-app (підписки), він часто може виводитися в пошуку, посідаючи позицію у видачі, і, відповідно, збираючи трафік.

Банери застосунків

Під час фічерингу стори запитуватимуть інформацію про застосунок, зокрема й рекламний банер. Важливо знати, що в AppStore це зображення потім складно поміняти. Навіть якщо писати в техпідтримку, ймовірність заміни на нове зображення вкрай низька (наприклад, під час редизайну логотипу бренду).

Банер застосунку в AppStore

У кожного зі сторів є свої вимоги до банерів.

Google Play

формат: JPEG or 24-bit PNG (не alpha).

розміри: 1024 х 500 пікселів.

вимоги.

App Store

розміри: 4320 x 1080 пикселів.

тип файлу: PSD, ZIP.

назва: AppName_AppleID_AppStore_Product-DeveloperPage.

вимоги.

Рейтинг і відгуки

Зниження рейтингу може погіршити позиції в пошуку і зменшити конверсію в установки. Налаштуйте появу поп-ап вікна з питанням про застосунок, але не переривайте взаємодію користувача із застосунком у невідповідний момент, нехай поп-ап спливає після вдало завершеної дії.

Якщо відповідь позитивна, можна запитати, чи бажає користувач оцінити застосунок. Якщо негативна — прохання залишити фідбек (краще так, ніж іти з негативом у розділ із відгуками).

Головне — використовувати форму запитання. Прохання оцінити викликає роздратування і призводить до відмов.

У Google Play можна відповідати на відгуки. Рекомендуємо якомога оперативніше відповідати на негатив — автор отримує повідомлення на пошту з відповіддю розробника. Ось тут є реальний шанс, що користувач змінить оцінку на вищу.

Важливо: в App Store з оновленням застосунку до нової версії рейтинг обнуляється.

App Indexing и Deep Links

Індексування контенту застосунку в результатах пошукових систем може стати додатковим джерелом інсталів. Інструкції з налаштування індексації для застосунків iOS і Android платформ можна знайти на Firebase App Indexing.

До речі, варто уважніше придивитися до аналітики мобільних додатків за допомогою Firebase.

Після додавання застосунку до індексу Google може бути кілька варіантів взаємодії через пошук: якщо застосунок не встановлений користувачем, у результатах пошуку за запитами виводитиметься посилання на застосунок із можливістю його встановити після переходу в стор.

Якщо застосунок встановлено і в нього є відповідні сторінки сайту, то за кліком на посилання сторінки вебсайту з видачі користувач потраплятиме на розділ застосунку, який його цікавить, завдяки технології Deep Links.

Разом із додатковим трафіком з органічного пошуку Google існує велика ймовірність, що налаштований App Indexing позитивно вплине на ранжування застосунку.

Проводимо A/B-тестування

Після проведення базової оптимізації сторінки застосунку та заміру результатів можна тестувати локальні зміни в елементах. Після кожної ітерації A/B-тесту можна визначити, що саме покращує видимість і конверсії.

Перед початком тестування потрібно виміряти початкову конверсію (яка була до завантаження нових скрінів або іконки в стор), слідкувати за її зміною впродовж 7 днів, або при досягненні певної кількості кліків/показів.

Після визначення переможця тесту важливо відстежувати рівень повернення (Retention Rate) і, у випадку Google Play, трафік, який може впасти або піднятися, якщо Google переіндексує застосунок до інших добірок.

З нашого досвіду, потенційне зростання конверсії після кожного A/B тесту може становити 15-45%.

Як інструменти можна використовувати Google Experiments - вбудоване безкоштовне тестування через девелоперську консоль Google Play (для App Store - Creative Sets у Search Ads) або ж платні сторонні інструменти, наприклад, SplitMetrics, Storemaven.

Ці інструменти створюють лендінги, ідентичні сторінкам застосунків у магазині. На ці лендінги необхідно спрямовувати зовнішній трафік (не з пошуку по стору).

Потрібні ідеї для спліт-тесту? Поміняйте місцями скріншоти, змініть іконку, додайте форматування тексту в опис, підберіть інший стоп-кадр для відео. Пам'ятайте, що тестувати нові варіанти іконок і скріншотів одночасно не можна. Так буде неясно, які з них і як вплинули на кінцеві результати.

Що ще можна тестувати:

кольори;

розташування тексту, сам текст;

порядок скріншотів;

наявність / відсутність відео;

різні набори скріншотів, іконок.

ASO, як і SEO — не одноразова робота. Потрібно постійно тестувати і моніторити результати будь-якої зміни, стежити за конкурентами, бути в курсі основних тенденцій у світі мобайлу. Приготуйтеся до запливу на довгу дистанцію ;)

За даними SplitMetrics, скріни можуть підвищувати конверсію до 18%. Тому тестування — велика і важлива частина роботи ASO-спеціаліста.

Запам'ятати

Щоб збільшити органічний трафік у магазинах застосунків і поліпшити показник інсталів, необхідно:

Визначити найбільш релевантні ключові запити. Впровадити запити в текстові елементи (назва, опис, блок ключових запитів). Оптимізувати графічні елементи (іконка, скріншоти, відео). Налаштувати індексування контенту застосунку і перехід за глибинними посиланнями. Локалізувати застосунок під країни, важливі для просування. Постійно тестувати і заміряти результати.

Цей пост оновлено. Автор першої версії — Тетяна Севастьянова.