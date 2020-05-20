Топ расширений Google Chrome для ASO-специалиста

Расширения Google Chrome ускоряют работу при анализе конкурентов и сборе семантического ядра для обновления метаданных приложения и заполнения локалей. В таблице я собрал расширения, которые ASO-специалисты часто используют в работе с клиентскими проектами в App Store и Google Play. Надеюсь, они пригодятся и вам.

Условно можно выделить расширения для оптимизации под каждый из сторов и полезные для всех. С них и начнем.

Полезные расширения для ASO и в App Store, и в Google Play

Чем полезно это расширение:

можно в режиме предпросмотра увидеть отображение аппа в разных локалях;

удобно сохранять картинки со страниц приложения на свой компьютер. Можно даже скачать графические элементы и видео со страницы приложения.

Отличное расширение для ASO от бельгийской команды AppTweak:

легко менять страну и язык, чтобы посмотреть, как любое приложение выглядит в той или иной локали;

показывает частотность ключевых слов в цифрах, как и Apple Search Ads Search Popularity for ASO;

легко проверить «насыщенность» описания приложения ключевыми словами.

Напоминаю, что описание вообще не индексируется App Store, но играет решающую роль для Google Play и очень важно, чтобы нужные вам фразы были включены в описание.

Популярное среди SEO-специалистов расширение поможет и в ASO: покажет бэклинки любого приложения в App Store и Google Play. Впрочем, непосредственных результатов влияния бэклинков в App Store нет, а вот в Google Play кейсов достаточно.

Расширение позволяет переводить фрагменты текста, просто выделив их курсором, — это помогает при составлении метаданных во время анализа конкурентов в разных локалях.

Расширения для ASO в App Store

При сборе семантики для стран, где доступна платформа Apple Search Ads, можно ориентироваться на показатели популярности ключевых запросов (Search Ads Popularity), которые предоставляет ASA на этапе создания кампании.

Search Ads Popularity может быть от 5 до 100 и отображается брусочками соответствующей длины. Иногда довольно сложно сообразить, какая цифра скрывается за бруском: 5 или 6 (а это важно: там, где 6 и больше — трафик есть, там, где 5 — может и не быть).

Расширения вроде Apple Search Ads Popularity как раз позволяют увидеть числовые значения популярности запросов вместо брусков и использовать их в дальнейшей работе c семантическим ядром. А в Search Ads Keywords Popularity Score Checker можно еще и выгрузить запросы в удобном удобном csv-формате.

Для анализа конкурентов, сбора и оптимизации семантического ядра мы используем собственную разработку. Этот инструмент уже успешно работает для многих брендов, можем подключить и ваше приложение:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Ссылка на приложение","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1609939576609","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"},"9":{"lid":"1609939599725","ls":"100","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id_2"}} Получите максимум установок

Расширение позволяет быстро отделить ключевые слова внутри списка запятыми, чтобы вбить все запросы в строку проверки популярности запроса Apple Search Ads.

Расширения для ASO в Google Play

Отличное приложение для аналитики приложений в Google Play. Показывает приблизительное количество инсталлов в день и общее количество установок, приблизительную прибыль, дату последнего апдейта и рейтинг популярности приложения в разных странах.

Оптимизация короткого описания в Google Play важна для охвата большего числа запросов, но в веб-версии Google Play короткие описания недоступны. Расширения вроде Viewer позволяют увидеть все короткие описания приложений и использовать их для ASO.

Приложение для десктопного просмотра Feature Graphic любого приложения. Feature Graphic — это большой баннер, который отображается в веб-платформе Android.

Если хотите узнать больше об инструментах и сервисах, используемых в ASO, подписывайтесь на мой канал Rad ASO и вступайте в группу Apple Search Ads.