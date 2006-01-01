Радомир Новкович

Радомир Новкович

Автор NJ c 2018
Позиция:
Руководитель мобильных проектов
Компания:
FRACTAL
Об авторе:
Co-founder of Tonti Laguna Mobile.

Статьи автора

App Marketing
Мобайл
6747 16
«Бесплатные» слова в метаданных. Как работают связующие слова в App Store
Мобайл
8858 23
Топ расширений Google Chrome для ASO-специалиста
Мобайл
6243 24
Как правильно продвигать приложение в странах арабского мира
Мобайл
11176 25
Что такое мотивированные установки и стоит ли тратить на них деньги
