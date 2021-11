«Бесплатные» слова в метаданных. Как работают связующие слова в App Store

В теории в английских локалях App Store по умолчанию использует «бесплатные» связующие слова. Их не надо добавлять в поле ключевых слов, но они уже учитываются магазином приложений при индексации по сложным запросам.

Полный список бесплатных слов

a, about, above, after, again, against, all, am, an, and, any, app, are, aren't, as, at, be, because, been, before, being, below, between, both, but, by, can't, cannot, could, couldn't, did, didn't, do, does, doesn't, doing, don't, down, during, each, few, for, from, further, had, hadn't, has, hasn't, have, haven't, having, he, he'd, he'll, he's, her, here, here's, hers, herself, him, himself, his, how, how's, i, i'd, i'll, iphone,i'm, i've, if, in, into, ipad, is, isn't, it, it's, its, itself, let's, me, more, most, mustn't, my, myself, no, nor, not, of, off, on, once, only, or, other, ought, our, ours, ourselves, out, over, own, same, shan't, she, she'd, she'll, she's, should, shouldn't, so, some, such, than, that, that's, the, their, theirs, them, themselves, then, there, there's, these, they, they'd, they'll, they're, they've, this, those, through, to, too, under, until, up, very, was, wasn't, we, we'd, we'll, we're, we've, were, weren't, what, what's, when, when's, where, where's, which, while, who, who's, whom, why, why's, with, won't, would, wouldn't, you, you'd, you'll, you're, you've, your, yours, yourself, yourselves.



Например, если у вас в поле ключевых слов есть «apple», то ваше приложение автоматически будет показываться в поиске по запросам «about apple», «any apple», «each apple», «apple iphone» и так далее.

Эксперимент

Мы решили проверить, есть ли действительно разница в ранжировании при наличии/отсутствии этих слов в метаданных.

Результаты

Результаты экспериментов, которые мы проводили на разных локалях и разных приложениях, приведены на скриншотах.

Добавляли/убирали for, iphone, from.

В течение нескольких итераций убирали и добавляли вышеперечисленные ключи в метаданные. Результаты показали, что позиции не меняются (правда, free работает только с бесплатными приложениями).



Добавляли/убирали do, me, to, my, your.

В ходе экспериментов выяснили, что запросы с этими ключами хуже индексируются или выпадают из индексации, если их нет в мете, и снова появляются, если их вернуть.

