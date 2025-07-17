Как с помощью оптимизации отслеживания конверсий увеличить прибыль на 230% — кейс VIP-Print

Как с помощью оптимизации отслеживания конверсий увеличить прибыль на 230% — кейс VIP-Print

Проект: VIP-Print. Регион: Украина. Период: февраль — декабрь 2024 (продолжаем сотрудничество). Услуга: PPC.

Кто наш партнер

VIP-Print — компания, специализирующаяся на оптовой печати на различных поверхностях: от чашек и ручек до спецодежды. Помимо печати на готовой продукции, VIP-Print имеет собственное производство, поэтому клиенты могут заказать как брендирование, так и изготовление изделий под ключ.

Цели продвижения

Увеличение количества обращений от потенциальных клиентов и рост дохода VIP-Print.

Стратегия продвижения

На начале сотрудничества с Netpeak Ukraine партнер имел ряд ограничений, тормозящих рост. Доход и клиентская база увеличивались медленно, а оценить эффективность продвижения с предыдущими подрядчиками было затруднительно — аналитика не работала, отслеживание событий не было настроено.

Кроме того, общее количество обращений из разных каналов трафика оставалось низким и не соответствовало ожиданиям партнера.

Именно эти факторы легли в основу стратегии продвижения, которая состояла из трех этапов.

Шаг 1. Анализ и аудит проекта

Ранее на сайте не было настроено отслеживание конверсий, что делало невозможным эффективную оптимизацию кампаний. Цели были сведены к базовым действиям — например, просмотру страницы с определенной длительностью пребывания — и не отражали реального пути пользователя к покупке.

В результате предыдущие подрядчики не понимали, как именно пользователи взаимодействуют с сайтом, и не учитывали ключевые особенности бизнеса при настройке кампаний.

Шаг 2. Настройка отслеживания конверсий

Особенностью VIP-Print и ниши в целом является многообразие каналов получения заявок — телефон, Viber, Telegram, почта. Это усложняло построение эффективной аналитики, так как отследить каждый контактный сценарий технически непросто.

Мы решили сосредоточиться на максимально полном сборе пользовательских действий, которые можно использовать для дальнейшей оптимизации рекламных кампаний.

В ключевые события для отслеживания вошли:

показ модального окна «Контактные телефоны»;

переход на страницу «Контакты»;

продолжительность сеанса;

клик на номер телефона;

отправка формы запроса на просчет услуги;

другие действия, свидетельствующие о намерении оставить заявку.

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Шаг 3. Перезапуск рекламных кампаний

В процессе работы с партнером мы выявили ключевые особенности ниши, которые учли при построении новой структуры кампаний.

Сезонность спроса. Например, в конце зимы и весной весной повышается спрос на товары из «летнего ассортимента» — кепки, футболки и пр. Осенью — на зимнюю сувенирную продукцию. Есть и категории с постоянным спросом в течение года, например, ручки и чашки. Маржинальность различных категорий существенно отличается. Низкий поисковый спрос на определенные категории товаров с высоким приоритетом и маржинальностью.

Учитывая эти факторы, мы разработали новую структуру рекламных кампаний, которая позволила эффективно управлять бюджетами, адаптировать ставки в зависимости от ситуации на рынке и сохранять контроль над эффективностью определенных категорий.

Чтобы обеспечить гибкость и точность:

категории с высоким приоритетом или сезонностью вынесли в отдельные кампании Performance Max и поисковые кампании;

для создания спроса на новые или узкие направления запускали Demand Gen.

Это позволило партнеру эффективно использовать сезонный спрос. В результате доходность рекламы (ROAS) выросла в несколько раз к концу года.

Результаты работы

Количество обращений

В первые недели после запуска новых кампаний мы вышли на более чем 200 обращений в неделю. В течение года этот показатель стабильно рос, а стоимость обращения сохраняла положительную динамику, несмотря на колебания.

Результаты в течение года:

рост количества обращений в три раза ;

200+ обращений каждую неделю ;

снижение стоимости обращения (видно из тренда на графике).

Количество заказов

Результаты:

вдвое больше оплат по сравнению с летним периодом;

до 7000% ROAS в пиковые недели.

Следующие шаги

Мы продолжаем работу над постоянной оптимизацией PPC-кампаний: тестируем новые подходы, адаптируем структуру под изменение спроса и ищем точки для дальнейшего роста.

Перед запуском рекламы мы также провели SEO-оптимизацию сайта — именно она стала фундаментом для роста органического трафика и общей эффективности проекта.

Об этом расскажем подробнее в следующих кейсах.

Отзывы о сотрудничестве

Алексей Личный, директор предприятия VIP-Print

Я много слышал о Netpeak Ukraine еще до обращения, поэтому выбор был достаточно осознанным. Больше всего запомнился момент, когда вместе с командой смеялись над видео для продвижения — это довольно живой эпизод сотрудничества. Сначала мне было немного сложно донести специфику своего бизнеса, но команда быстро адаптировалась. Отдельно отмечу эффект от решения передать не только SEO, но и платную рекламу в Google под управление компании — взаимосвязь обоих каналов дала ощутимый результат. Netpeak Ukraine действительно оправдали ожидания. Если и ставить оценку — это 9 из 10, потому что всегда есть куда расти.

Анна Самусь, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Алексей — очень вовлеченный и ответственный партнер. Он глубоко погружается в детали и не откладывает принятие решений, если видит, что это может улучшить результат. Вместе с ним мы разработали стратегию продвижения категорий на 2025 год, учитывая как внутреннюю аналитику по потребителям и спросу, так и новые возможности рекламных платформ. Регулярно обмениваемся данными об эффективности: анализируем не только показатели в рекламных системах, но и бизнес-результаты. Имея более десяти лет опыта работы с украинскими компаниями, могу уверенно сказать: успех возможен только тогда, когда бизнес, внутренние процессы и маркетинг движутся в одном направлении. В этом проекте нам удалось создать именно такую взаимосвязь. И у нас амбициозные цели впереди — несмотря ни на что!