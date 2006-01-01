Алина Титова

Алина Титова

Автор NJ c 2021
Позиция:
Junior PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Специалист по контекстной рекламе.

Статьи автора

PPC
Кейсы
924 8
Как с помощью оптимизации отслеживания конверсий увеличить прибыль на 230% — кейс VIP-Print
PPC
Аналитика
5302 4
Взаимодействие с пользователем в Google Analytics 4 — основные показатели
PPC
Аналитика
5141 4
Как настроить Google Analytics 4 для сайта на Prom.ua
PPC
4808 77
Как создать рекламную видеозаставку с помощью Bumper Machine
