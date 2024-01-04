Взаимодействие с пользователем в Google Analytics 4 — основные показатели

Измерение взаимодействия с пользователем ― это критически важный аспект веб-аналитики . Взаимодействия показывают, насколько пользователи заинтересованы в контенте и функциональности сайта или приложения.

В Google Analytics 4 есть множество метрик, которые позволяют измерить взаимодействия или же вовлеченность пользователей. В этой статье я рассмотрю основные из них, лучшие практики и распространенные ошибки при их использовании.

Пользовательская вовлеченность: понятие сессии с взаимодействием и активных пользователей

Это показатель того, как пользователи взаимодействуют с сайтом и как долго остаются на нем. Чтобы сеанс в GA4 считался сеансом с взаимодействием, пользователь должен:

просмотреть две или более страниц/экранов;

находиться на одной странице/экране не менее 10 секунд;

выполнить конверсию.

Просмотреть различные метрики пользовательской вовлеченности в GA4 можно в разделе «Привлечение трафика».

Читайте также «Сеансы и пользователи. Гайд различий между Universal Analytics и Google Analytics 4 для PPC».

Поэтому пользователь веб-сайта считается активным, если у него есть сессия с взаимодействием (engaged sessions) или когда Google Analytics регистрирует событие first_visit (первое посещение) или параметр engagement_time_msec.

Параметр engagement_time_msec ― это характеристика события user_engagement (пользовательская вовлеченность), которая в миллисекундах измеряет время активного взаимодействия пользователя с веб-сайтом или мобильным приложением.

Google Analytics может не учитывать user_engagement, если в сессии отсутствует взаимодействие с момента предыдущего события. В частности это касается случаев регистрации событий first_visit и session_start (начало сессии), поскольку перед ними не происходит взаимодействия. Также невозможно учесть время взаимодействия для первого события на странице, например, page_view (просмотр страницы).

Итак, в условии активности пользователя учитывается либо событие first_visit, либо сессия с взаимодействием, либо параметр engagement_time_msec. Это происходит из-за того, что может иметь место событие first_visit, но отсутствует сеанс с взаимодействием и engagement_time_msec, или может произойти событие, но отсутствует зарегистрированный сеанс с взаимодействием.

«Активные пользователи» (Active Users) являются частью показателей, связанных с разделом «Пользователь» (User).

В обычных отчетах по умолчанию показатель называется просто «Пользователи», а показывает именно активных пользователей. Чтобы вывести и активных, и всех пользователей, надо добавить показатель Active Users в ваш кастомный отчет.

После этого нужно добавить значение в форму кастомного отчета.

Если добавить показатель «Пользователи» в такой кастомный отчет и сравнить с «Активные пользователи», видно, что данные не совпадают, так как они считаются по-разному:

«Активные пользователи» ― это пользователи с сеансами с взаимодействием;

«Пользователи» ― все, кто зашел на вебсайт и кого идентифицировала система по Client ID (уникальному идентификатору пользователя).

Основные показатели привлечения пользователей

Я рассмотрю пять показателей привлечения, которые позволяют оценить релевантность и качество полученного трафика. Анализируя трафик из разных каналов по этим показателям, вы можете определить успешность рекламной кампании или же качество контента страницы.

Среднее время взаимодействия

«Среднее время взаимодействия» показывает, сколько времени в среднем пользователи проводят на сайте. Оно определяется, как общее время, проведенное пользователями на сайте, разделенное на количество посещений. Эта метрика позволит вам проследить и оценить активность пользователей.

Например, благодаря ей вы можете:

оценить скорость загрузки страниц;

оценить удобство и легкость использования интерфейса, в частности навигационного меню;

исправить возможные ошибки.

«Среднее время взаимодействия» сравнивается на разных промежутках времени, что позволяет найти тенденции и изменения в поведении пользователей на протяжении разных периодов. Проанализировав их, вы поймете, как сделать ваш сайт более привлекательным и удобным для посетителей, что будет способствовать увеличению его популярности.

Найти показатель в GA4 вы можете по пути «Отчеты ― Источники трафика ― Привлечение трафика».

Время взаимодействия на страницу

«Время взаимодействия на страницу» показывает, сколько в среднем времени пользователи проводят на каждой странице сайта. Рассчитывается, как общее время, проведенное пользователями на странице, разделенное на количество посещений этой страницы.

Его используют, например, чтобы выявить проблемные страницы, где время взаимодействия ниже по сравнению с другими. Возможно на них есть проблемы с отображением контента, скоростью загрузки, удобством интерфейса и т. д.

Если же время взаимодействия на определенную страницу выше, чем на другие, это поможет определить:

наиболее популярный и интересный контент;

эффективность маркетинговых кампаний;

приоритетные для оптимизации страницы.

Найти этот показатель в GA4 вы можете по пути «Отчеты ― Анализ поведения пользователей ― Страницы и экраны».

В GA4 время взаимодействия на страницу ― это «Среднее время взаимодействия», но в разрезе по страницам.

Доля взаимодействий

«Доля взаимодействий» ― это доля сеансов с взаимодействием от общего количества сеансов. Чем выше показатель, тем лучше.

«Доля взаимодействий» стоит использовать для рекламных кампаний, которые нацелены не на конверсии, а на ознакомление пользователей с новыми продуктами или услугами. Например, вы запускаете медийную рекламу на три разных сегмента аудитории. «Доля взаимодействий» покажет, какая из аудиторий лучше реагирует на рекламу и интересуется продуктом/услугой больше.

«Доля взаимодействий» находится по пути «Отчеты ― Источники трафика ― Привлечение трафика».

Показатель отказов

«Показатель отказов» указывает, насколько часто пользователи покидают сайт после просмотра только одной страницы, не взаимодействуя с ней. Показатель определяется, как количество посещений, заканчивающихся просмотром только одной страницы, деленное на общее количество посещений. То есть это процент сеансов без взаимодействий.

Где в GA4 найти показатель отказов, и как его проверить, читайте в статье: «Показатель отказов и его альтернативы в Google Analytics 4».

Пример. Пользователь открывает ваш сайт, просматривает контент на главной странице менее 10 секунд и закрывает ее, не активируя никаких событий и не переходя на другие страницы или экраны. В таком случае для сеанса будет засчитан отказ. Если же пользователь провел более 10 секунд на сайте, даже с посещением 1 страницы, это посещение будет считаться взаимодействием.

В GA4 дефолтно установлено 10 секунд на отказ, но в настройках время можно увеличить до 60 секунд. Например, если у вас контентный сайт, с большими статьями, время до отказа стоит увеличить.

Стоит добавить, что чем меньше «Показатель отказов», тем лучше.

В Google Analytics 4 «Показатель отказов» является обратным к «Доле взаимодействий».

Конверсии

«Конверсии» ― это целевые действия пользователя на сайте, такие как покупки, заполнение формы и тому подобное. Это по сути «События», которые мы определили как целевые и сделали их конверсиями.

Изменение количества конверсий указывает на успешность рекламных кампаний или контента на странице, или же наоборот ― на проблемы.

Найти количество конверсий вы можете по пути «Отчеты ― Источники трафика ― Конверсии пользователей».

Обратите внимание, что «Конверсии» будут отображаться, только если вы пометили соответствующие события на сайте как конверсии. Сделать это можете в меню администратора, в разделе «События».

Для чего используются показатели вовлеченности в GA4?

Показатели вовлеченности дают ценную информацию о пользователях сайта, благодаря которой можно делать выводы о качестве контента, рекламных кампаний и т. д. Нередко эти показатели также используют для:

Определение целей сайта и измерение метрик, связанных с достижением этой цели. Использование конверсии в GA4 для отслеживания взаимодействия пользователей с контентом на сайте с целью его улучшения. Изучение поведения пользователей на сайте и определение причин, по которым они покидают сайт.

Точность измерения показателей вовлеченности позволит провести анализ и проследить успехи или неудачи в SEO-оптимизации или рекламных кампаниях Google Ads. Чтобы повысить точность измерения:

сегментируйте пользователей сайта по каналам трафика, демографии и т. д;

используйте инструменты для анализа данных, например, Looker Studio и BigQuery.

Если у вас низкий «Коэффициент взаимодействий», используйте отчеты привлечения трафика, чтобы понять, связано ли это с отдельными каналами, парами источников/канал, страницами, экранами и т. д.

Например, если низкий коэффициент наблюдается у определенных страниц или экранов, проверьте, соответствуют ли они объявлениям, ведущим на них. Удобно ли на них выполнять нужные вам действия?

Если низкая доля сеансов с взаимодействием наблюдается у определенного канала, проверьте свои маркетинговые мероприятия по нему. Например, работая с каналом «Контекстно-медийная сеть», необходимо убедиться, что объявления соответствуют контенту сайта.

Если проблема больше, «Показатель отказов» превышает 90% или же вообще нет конверсий, проверьте, добавлен ли код отслеживания на все нужные страницы. Возможно, в нем есть ошибки. Если вы собираете данные из приложения, убедитесь, что пакет SDK Google Аналитики для Firebase настроен корректно.

Также рекомендую проанализировать качество сайта: текст, графику, цветовую гамму, призывы к действию и удобство навигации. Воспользуйтесь инструментом Google Optimize, чтобы протестировать различные версии сайта и понять, какой вариант является более привлекательным для пользователей.

Распространенные ошибки

Распространенные ошибки, связанные с измерением пользовательской вовлеченности, включают:

Ошибочная интерпретация метрик. Например, высокий показатель отказов не всегда является плохим, если пользователь выполняет целевую конверсию на этой странице. Неправильное измерение метрик. К примеру, отслеживание только общего времени на сайте, не учитывая время, проведенное на каждой странице. Общее время не покажет проблему, которая возникла на отдельной странице. Недостаточное использование сегментации пользователей. Например, не учитывать в анализе того, что разные группы пользователей могут иметь разное поведение на сайте.

Подобные ошибки при измерении метрик вовлеченности дают ложную статистику, которая в свою очередь не улучшает сайт. Без точного анализа не получится вовремя выявить ошибки в работе страниц, которые приводят к уменьшению трафика. Поэтому будьте внимательны при замере, обращайте внимание на все показатели вовлеченности.

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Заключение

Измерение привлечения пользователей является важным аспектом анализа эффективности сайта и позволяет определить, насколько успешным является сайт в привлечении и удержании пользователей. GA4 предоставляет множество метрик для измерения пользовательской вовлеченности, которые могут быть полезны для оптимизации сайта и улучшения пользовательского опыта. Основные из них ― это:

«Среднее время взаимодействия»;

«Время взаимодействия на страницу»;

«Доля взаимодействий»;

«Показатель отказов»;

«Конверсии».