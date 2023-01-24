Сеанси і користувачі. Гайд відмінностей між Universal Analytics і Google Analytics 4 для PPC
Сеанси і Користувачі важливі бізнес-показники, які реєструє Google Аналітика на сайті і ми використовуємо у звітах платної реклами. Вони потрібні для розрахунку середнього доходу на 1 користувача, розрахунку лояльності, коефіцієнту трансакцій або/та конверсій на користувача. У Universal Analytics у PPC-фахівців уже є сформована думка щодо сеансів і користувачів. А ось у Google Analytics 4 інший облік показників. То ж пропоную обговорити нові сутності цих метрик у GA 4. І те, як вони можуть впливати на оптимізаційні процеси в рекламі.
Universal Analytics vs GA 4. Різниця між показником «Користувачі»
Користувач у нашому звичному розумінні — сукупність сеансів під унікальним cookie-файлом. У цьому cookie-файлі можна знайти автоматично присвоєний унікальний Client ID (ідентифікатор користувача) Universal Analytics, що дає змогу розпізнавати уподобання користувачів, відслідковувати кількість візитів до сайту одного і того ж самого користувача, або, наприклад, Client ID стає в нагоді, коли ви робите наскрізну аналітику. В Google Analytics 4 цей же параметр називається Ідентифікатор екземпляра програми.
Натомість User ID — унікальний ідентифікатор користувача, який надається йому на сайті після реєстрації.
У звітах Universal Analytics основною є метрика Усі користувачі (у звітах позначені як Користувачі).
В Google Аналітиці 4 головна метрика Активні користувачі.
В GA 4 також є показник Усього користувачів, який можна обрати в
Отже, для Universal Analytics використовується показник Усі користувачі, а для GA 4 — Активні користувачі, і відповідно це докорінно може вплинути на звітність реклами.
В чому відмінність між показниками «Користувачі» в GA 4 та Universal Analytics?
Щоб показово побачити різницю показника, встановивши GA 4 і отримавши статистику, переходьте в «Огляд».
У галереї шаблонів виберіть будь-який звіт із користувачами. Щоб побачити різницю між користувачами у двох ресурсах, підійде будь-який з них.
В панелі редагування (яка схожа за своєю специфікою на Looker Google Studio — інструмент для візуалізації кастомних даних і створення автоматичних звітів), зліва знаходяться Змінні, які ви можете змінювати для показу у звіті залежно від ваших потреб.
Наприклад, вас цікавить у Змінних (1) платний трафік (2), кількість активних користувачів (4) за параметром кампанії (3).
Ви можете в такий самий спосіб додавати й інші показники у свої звіти GA 4.
Звіт у Universal Analytics, можливо, має більш звичний вигляд, але він все ж не такий гнучкий, як в GA 4.
Дані в Universal Analytics:
Дані в Google Analytics 4:
Як бачите, різниця в зафіксованих показниках є, і вона досить значна. Виникає здебільшого через те, що Активний користувач у GA 4 — це користувач, для якого було зареєстровано сеанс із взаємодією, тоді як Користувачі в Universal Analytics є відвідувачами сайту з реєстрацією хоча б одного сеансу. Тобто в GA 4 користувач взаємодіє із сайтом протягом певного часу, а аналітика реєструє сеанс і водночас автоматично збирає його події. На відміну від Universal Analytics, яка реєструє сеанс, але не збирає події автоматично.
* Різниця, яка показана на прикладі не означає, що в інших проєктах буде просліджуватися така ж кореляція.
Як різниця між показниками користувачів вплине на розрахунки в рекламному звіті?
Скажімо, вам потрібно віддати клієнту звіт з динамікою користувачів за географією. Вас цікавить саме інформація щодо того, скільки відвідувачів сайту заповнили форму зворотнього зв’язку, зареєструвалися на сайті та заповнили, наприклад, комерційну пропозицію.
Можлива відмінність після підключення GA 4 — зменшення кількості користувачів. Нагадаю, тому що Активний користувач у GA4 — це користувач, для якого було зареєстровано сеанс із взаємодією.
Звіт стає, таким чином, точнішим, адже дані по заповненню форми будуть порівнюватися з більш релевантною та якісною кількістю користувачів.
Google Universal Analytics vs Google Analytics 4. Різниця між показником «Сеанси»
У Universal Analytics сеанс — це послідовність конкретних дій користувача на сайті, тобто переходи на сторінки сайту, натискання кнопок або перехід на статті блогу.
Наприклад, як зображено на малюнку, умовний контейнер з різними діями: перегляд двох сторінок; дві події, скажімо, кліки; соціальна взаємодія та трансакція.
Сеанс припиняється через 30 хвилин бездіяльності на сайті, опівночі чи при зміні джерела трафіку.
Що таке сеанси у Google Analytics 4?
У Google Analytics 4
Session_start характеризується створенням ідентифікатора ga_session_id і номером ga_session_number:
- ga_session_id показує сеанс, де відбулася подія;
- ga_session_number показує кількість сеансів, що відбувалися до цього сеансу в конкретного користувача.
Параметри (ідентифікатор і номер) пов’язуються з кожною подією на сайті в рамках одного сеансу.
Можна зробити висновок, що session_start в GA 4 це, по суті, число унікальних сеансів із взаємодіями на сайті (кліки, перегляди сторінок тощо).
Чому є різниця між кількістю сеансів в GA 4 та Universal?
Кількість сеансів для GA 4 може бути меншою, ніж в Universal Analytics. Якщо у вас вже підключено два ресурси, ви навіть можете простежити за цією зміною.
Дані в Google Analytics 4:
Дані в Universal Analytics:
Це може відбуватися через те, що в GA 4 не змінюється сеанс через зміну джерела рекламної кампанії, в Universal Analytics ж в такому разі створюється новий сеанс. Також, в Universal Analytics сеанс, який розпочався одного дня, а закінчився наступного, розіб’ється на два різних сеанси, тоді як у GA4 це буде той самий сеанс, але враховуватимуть його для кожного з цих днів.
Розрахунок сеансів у Google Analytics 4 відбувається потенційно точніше і з меншою кількістю похибок. Це стосується як стандартних звітів у самій аналітиці, так і інтеграції зібраних у GA 4 даних з іншими системами звітів. Наприклад, у рекламних звітах, в яких задіяна Big Query power bi*.
Висновки
- Рекламний звіт загалом будується на сеансах та користувачах, адже це перші метрики, що впливатимуть на відносні показники на нижчих рівнях звіту. Сеанс показує нам послідовність дій користувача на сайті. Користувач — це відвідувач сайту.
- В Google Analytics 4 активний користувач — головний показник. Його відмінна складова від минулої версії аналітики в тому, що в активного користувача фіксується саме сеанс із взаємодією, а не реєстрація хоча б одного сеансу.
- Сеанси в Universal Analytics це узагальнена послідовність дій користувача, в той час коли в Google Analytics 4 число унікальних сеансів уже з подією, що виникла.
|
Universal Analytics
|
Google Analytics 4
|
Користувачі
|
Основний показник — всього користувачів (користувачі)
|
Основний показник — активних користувачів
|
Користувачі — це відвідувачі сайту з реєстрацією хоча б одного сеансу
|
Активний користувач у GA 4 — це користувач, для якого було зареєстровано сеанс із взаємодією
|
Розраховується через Client ID
|
Загалом розраховується через User ID. Але якщо його немає (відвідувач не зареєструвався на сайті), тоді через Client ID
|
Значення може відрізнятись від аналогічного в Google Analytics 4 через фіксацію відвідувачів з реєстрацією хоча б одного сеансу
|
Значення може відрізнятись від аналогічного в Universal Analytics через реєстрацію відвідувачів сайту з сеансами з взаємодією
|
Сеанси
|
Сеанс
|
Session_start
|
Узагальнене поняття послідовності дій користувача
|
Число унікальних сеансів уже з подією, що виникла
|
Реєструє новий сеанс через зміну джерела рекламної кампанії. Через це може бути відхилення в показниках сеансів порівняно з Google Analytics 4
|
Не змінюється сеанс через зміну джерела рекламної кампанії. Через це може бути відхилення в показниках сеансів з Universal Analytics
|
Сеанс, який розпочався одного дня, а закінчився наступного, розіб’ється на два різних сеанси. Через це може бути відхилення в показниках сеансів з Google Analytics 4
|
Сеанс, який розпочався одного дня, а закінчився наступного, залишиться тим самим сеансом, але аналітика враховує його за декілька днів. Через це може бути відхилення в показниках сеансів з Universal Analytics
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