Аналітика
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Як налаштувати Google Analytics 4 на Shopify: покрокова інструкція
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Анна Стеценко

Shopify — це одна з найвідоміших та найпростіших платформ для електронної комерції. Дозволяє швидко створити інтернет-магазин без особливих знань програмування.

Як і для будь-якого іншого сайту, для сайту на Shopify необхідна аналітика, щоб мати змогу відстежувати дії користувачів під час взаємодії із сайтом і покупки. І вже зовсім скоро цю аналітику забезпечуватиме Google Analytics 4. Тому пропоную поговоримо, як можна об’єднати Google Analytics 4 з Shopify, щоб якомога раніше почати збір даних.

Метод 1. Ручне налаштування за допомогою gtag

Для початку вам потрібно створити ідентифікатор відстеження акаунту Google Analytics 4.

  1. Залогінтесь в аккаунті GA4.
  2. Перейдіть на вкладку «Адміністратор» у меню ліворуч знизу.

1_ручне налаштування за допомогою gtag

  1. У розділі «Ресурс» обирайте «Потоки даних».

2_ручне налаштування за допомогою gtag

  1. Натискайте «Додати потік».

3_ручне налаштування за допомогою gtag

  1. Коли ви натисните «Додати потік», вам буде запропоновано вибрати програму IOS, програму Android чи Веб. Обирайте «Веб».

4_ручне налаштування за допомогою gtag

  1. Для завершення налаштування потоку, введіть сайт та назву потоку.

5_ручне налаштування за допомогою gtag

  1. Після успішного налаштування потоку відкриється вікно з введенними вами даними.

6_ручне налаштування за допомогою gtag

Ваш код готовий. Тепер необхідно додати його до коду сайту Shopify.

  1. Прокрутіть нижче і ви побачите меню «Тег Google». Натисніть «Переглянути вказівки щодо тега», щоб обрати зручний спосіб встановлення коду GA4 тегу у Shopify.

1_додати до коду сайту Shopify

  1. Перед вами відкриється вікно з можливістю встановити код через платформу або ж встановити вручну. Переходьте на вкладку «Установити вручну».

2_додати до коду сайту Shopify

  1. Скопіюйте код, натиснувши кнопку у вікні з кодом справа і переходьте в акаунт Shopify.

3_додати до коду сайту Shopify

  1. В меню зліва обирайте «Online Store» та із випадаючого меню — «Themes».

4_додати до коду сайту Shopify

  1. Перед вами відкриється меню для налаштування теми магазину. Натискайте меню зліва від «Customize» та обирайте «Edit code».

5_додати до коду сайту Shopify

  1. Тепер вставляйте код одразу після меню <head>. Як це виглядає до установки коду GA4.

6_додати до коду сайту Shopify

І після. Тисніть «Save», щоб зберегти зміни.

7_додати до коду сайту Shopify

Тепер перейдіть у Google Analytics 4, щоб упевнитися, що все зробили правильно, і дані передаються коректно.

  1. Меню зліва — «Звіти».

1_Як налаштувати Google Analytics 4 на Shopify

  1. Із запропонованих звітів обирайте «У реальному часі».

2_Як налаштувати Google Analytics 4 на Shopify

  1. У звіті в реальному часі видно, що аналітика реєструє відвідування сайту. Отже, код встановлений правильно. У разі помилки ви б побачили тут нуль.

3_Як налаштувати Google Analytics 4 на Shopify

  1. Перейшовши на різні сторінки сайту, ви побачите, що у звіті змінюється кількість переглянутих сторінок і виконаних подій згідно з вашими діями на сайті. Чудово! Все працює.

4_Як налаштувати Google Analytics 4 на Shopify

Тепер треба налаштувати ecommerce події, щоб мати змогу відслідковувати покупки та дані про них.

Налаштування електронної комерції Shopify

  1. Для початку треба встановити додатковий код на сторінку підтвердження покупки. Це необхідно, аби відслідковувати трансакції в GA4.

    Повертайтесь до акаунту Shopify і переходьте в «Settings».

1_Налаштування електронної комерції Shopify

  1. І потім в «Checkout».

2_Налаштування електронної комерції Shopify

  1. Гортайте вниз до розділу «Order status page». Сюди можна вставити додатковий код до сторінки підтвердження замовлення.

3_Налаштування електронної комерції Shopify

  1. Потрібно додати код відстеження, який включає подію покупки для GA4. Він буде передавати деталі замовлення до GA4, включаючи загальну вартість замовлення, номер трансакції, валюту, податки, доставку та інше.
<!-- Global site tag (gtag.js) — Google Analytics -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-EXAMPLE"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'G-EXAMPLE');

{% if first_time_accessed %}

gtag("event", "purchase", {

transaction_id: "{{ order.order_number }}",

value: {{ total_price | times: 0.01 }},

tax: {{ tax_price | times: 0.01 }},

shipping: {{ shipping_price | times: 0.01 }},

currency: "{{ order.currency }}",

items: [

{% for line_item in line_items %}

{

item_id: "{{ line_item.product_id }}",

item_name: "{{ line_item.title | remove: "'" | remove: '"' }}",

currency: "{{ order.currency }}",

price: {{ line_item.original_price | times: 0.01 }},

quantity: {{ line_item.quantity }}

},

{% endfor %}

]

});

{% endif %}

</script>

  1. Зверніть увагу, що замість тексту, виділеного червоним, треба вставити код GA4. Ви знайдете його в деталях про вебпотік, який створювавcя на початку.

вставити код GA4

  1. Додайте код і тисніть «Зберегти».

2_вставити код GA4

Перевірка налаштування

Для тесту передачі даних про замовлення скористайтеся функцією «Попередній перегляд» від Google Tag Manager.

Переходьте в акаунт і тисніть «Попередній перегляд».

1_«Попередній перегляд» від Google Tag Manager

Введіть ваш сайт і натискайте «Connect».

2_«Попередній перегляд» від Google Tag Manager

Пройдіть весь шлях покупця і завершіть замовлення.

Після успішної покупки повертайтесь до вкладки з попереднім переглядом. На сторінці «Thank you for your purchase» маєте побачити, що тег покупки передався в Google Analytics 4.

3_«Попередній перегляд» від Google Tag Manager

Відкривайте і дивіться, які дані передались в аналітику. Тег містить дані про ідентифікатор трансакції, вартість, податок, валюту, товар та інше.

4_«Попередній перегляд» від Google Tag Manager

Далі треба перейти в Google Analytics 4 і впевнитися, що аналітика бачить трансакцію.

Заходьте у звіт «У реальному часі», як вже робили раніше. Якщо все добре, побачите, що і в подіях, і в конверсіях ваша покупка відображається.

вставити код GA4_1111

Вітаю! Ви провели чудову роботу та успішно налаштували Google Analytics та ecommerce в Shopify.

Метод 2. Нативна інтеграція від Shopify

Додайте програму Google Channel до свого облікового запису Shopify.

Перейдіть за посиланням https://apps.shopify.com/google та натисніть «Додати застосунок».

1_Нативна інтеграція від Shopify

Перейдіть у свій обліковий запис Shopify.

У меню панелі ліворуч відкрийте спадне меню «Інтернет-магазин», а потім виберіть «Налаштування» зі списку.

Нативна інтеграція від Shopify_2

Перейдіть до розділу «Обліковий запис Google Analytics». Натисніть «Керувати пікселем».

Нативна інтеграція від Shopify_3

Підключіть програму до облікового запису Google, якому належить ваш ресурс Analytics.

Нативна інтеграція від Shopify_4

Виберіть свій ідентифікатор тегу Google з випадаючого списку та натисніть «Підключити ресурс Google Analytics 4».

Нативна інтеграція від Shopify_5
Після того, як отримали повідомлення, що ресурс Google Analytics був успішно підключений, переходьте в аналітику для перевірки передачі трансакцій.

Нативна інтеграція від Shopify_6

Переходьте в режим звіту в реальному часі, зробіть тестову трансакцію і побачите, що покупка успішно спрацювала.

Нативна інтеграція від Shopify_7

Метод 3: Налаштування Google Analytics 4 в Shopify за допомогою Google Tag Manager

Рівень даних — один із найзручніших способів відстеження та аналітики даних. Зазвичай для налаштування ecommerce на звичайних сайтах туди встановлюється код рівнів даних. Він дозволяє збирати інформацію про покупки та передавати їх в Google Tag Manager.

В Shopify не має рівнів даних та змінних, які міг би побачити Google Tag Manager. Тому варто надати блок коду рівнів даних, який зможе отримувати інформацію про покупку зі сторінки «дякую за замовлення» та передавати її в GTM.

Встановлення GTM на сайт Shopify

  1. Увійдіть у свій акаунт Google Tag Manager та натисніть на код GTM на панелі зверху.

Встановлення GTM на сайт Shopify_1

  1. Скопіюйте верхній код.

Встановлення GTM на сайт Shopify_2

  1. Перейдіть у Shopify та відкрийте редагування коду, що я вже описувала. Online Store — Themes — Edit code.

Встановлення GTM на сайт Shopify_3

  1. Встановіть код після розкриваючого тегу <head> і тисніть «Save».

Встановлення GTM на сайт Shopify_4

  1. Наступним кроком треба встановити цей же код на сторінку «Дякую за замовлення». Переходьте у Settings — Checkout і гортайте сторінку донизу до поля «Order status page». Сюди додаєте той же код і зберігайте.

Встановлення GTM на сайт Shopify_5

Тепер перевірте, чи правильно встановлений код за допомогою вже відомого вам попереднього перегляду від GTM.

Заходьте в акаунт GTM, натискайте «Попередній перегляд», введіть адресу будь-якої сторінки сайту. Перейдіть на різні сторінки і побачите, що всі вони відображаються у попередньому перегляді.

Встановлення GTM на сайт Shopify_6

Встановлення кода рівня даних для Shopify

  1. Скопіюйте код, наведений нижче від Analyzify.
{% comment %} Purchase data layer v2.1 — part of «Shopify GA4 Kit» by Analyzify
Visit https://analyzify.app/shopify-google-analytics/ga4 for complete tutorial
{% endcomment %}


{% assign template_name = template.name %}

<script type="text/javascript">

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

window.appStart = function(){
window.allPageHandle = function(){
window.dataLayer.push({
event: "ga4kit_info",
contentGroup: "{{ template_name }}",
{% if customer %}
userType: "member",
customer: {
id: "{{- checkout.customer.id | json -}}",
lastOrder: "{{- customer.last_order.created_at | date: '%B %d, %Y %I:%M%p' -}}",
orderCount: "{{- checkout.customer.orders_count | json -}}",
totalSpent: "{{- checkout.customer.total_spent | times: 0.01 | json -}}",
tags: {{- checkout.customer.tags | json -}}

}

{% else %}
userType: "visitor",
{% endif %}

});

};

allPageHandle();


{% if first_time_accessed and post_purchase_page_accessed != true %}


var shippingPrice = "{{shipping_price | money_without_currency }}".replace(",", ".");
var totalPrice = "{{checkout.total_price | money_without_currency }}".replace(",", ".");
var taxPrice = "{{tax_price | money_without_currency }}".replace(",", ".");
var orderItemsName = [];
var orderItemsId = [];
var orderItemsCategory = [];
var orderItemsBrand = [];
var orderItemsType = [];
var orderItemsPrice = [];
var orderItemsSku = [];
var orderItemsvariantId = [];
var orderItemsQuantity = [];
var orderItemsvariantTitle = [];
var totalQuantity = 0;


{% for line_item in checkout.line_items %}
orderItemsName.push("{{ line_item.product.title | remove: "'" | remove: '"'}}");
orderItemsId.push("{{ line_item.product_id }}");
orderItemsPrice.push("{{ line_item.price | times: 0.01 }}");
orderItemsSku.push("{{ line_item.sku | remove: "'" | remove: '"' }}");
orderItemsQuantity.push("{{ line_item.quantity }}");
orderItemsvariantId.push("{{ line_item.variant_id }}");
orderItemsvariantTitle.push("{{ line_item.variant.title }}");
orderItemsCategory.push("{{ line_item.product.collections.last.title | remove: "'" | remove: '"' }}");
orderItemsBrand.push("{{ line_item.vendor | remove: "'" | remove: '"' }}");
orderItemsType.push("{{ line_item.product.type | remove: "'" | remove: '"' }}");
totalQuantity += {{ line_item.quantity }};
{% endfor %}


window.dataLayer.push({
page_type: "purchase",
event: "analyzify_purchase",
currency: "{{ shop.currency }}",
totalValue: totalPrice,
totalValueStatic: totalPrice,
currencyRate: window.Shopify.currency.rate,
shipping: shippingPrice,
tax: taxPrice,
payment_type: "{{order.transactions[0].gateway}}",
{% if order.name %}
transaction_id: "{{order.name | remove: "'" | remove: '"'}}",
{% else %}
transaction_id: "{{checkout.id | remove: "'" | remove: '"'}}",
{% endif %}
productName: orderItemsName,
productId: orderItemsId,
productBrand: orderItemsBrand,
productCategory: orderItemsCategory,
productVariantId: orderItemsvariantId,
productVariantTitle: orderItemsvariantTitle,
productSku: orderItemsSku,
productType: orderItemsSku,
productPrice: orderItemsPrice,
productQuantity: orderItemsQuantity,
});


{% endif %}


}

appStart();

</script>
  1. Знову перейдіть у віконце, куди тільки що встановлювали другий код GTM. А саме: Settings — Checkout — прокрутити вниз до поля «Order status page». Додайте цей код одразу після коду GTM і збережіть зміни.

Встановлення кода рівня даних для Shopify_2

  1. Після цього в GTM треба налаштувати всі змінні та теги. Для зручності ділюсь з вами файлом, який також підготували Analyzify. Він спростить налаштування в декілька разів.

    Завантажте файл, наведений нижче, на комп’ютер:

https://analyzify.app/ga4-kit/shopify-ga4-gtm.json

  1. Далі перейдіть в GTM у вкладку «Адміністратор» та натисніть «Імпортувати контейнер».

перейдіть в GTM у вкладку «Адміністратор»

  1. Натискайте «Вибрати файл контейнера», додайте файл. Оберіть варіант «Перезаписати», якщо у вас немає наявних тегів, і оберіть «Об’єднати», якщо теги є і їх треба залишити.

Вибрати файл контейнера

  1. Як ви могли помітити, серед імпортованих змінних існує та, в яку потрібно внести код GA4. Для цього знайдіть змінну, яка називається «***UpdateMe*** GA4 Measurement ID (G-)» і вставьте код GA4 з Google Analytics 4 «Деталі про вебпотік». Збережіть змінну.

GA4 Measurement ID

Час знову перевірити внесені зміни!

Відкрийте попередній перегляд в GTM. Здійсніть тестову покупку і повертайтесь до вкладки з попереднім переглядом. Побачите, що тег покупки спрацював.

Відкрийте попередній перегляд в GTM

Аби внесені зміни відображались в аналітиці, опублікуйте їх, натиснувши «Надіслати» на панелі зверху.

Відкрийте попередній перегляд в GTM_2

На завершення треба перевірити, чи передається інформація про покупку в GA4.

Переходьте у звіт «У реальному часі» і побачите, що здійснена трансакція вже відображається в аналітиці.

Відкрийте попередній перегляд в GTM_3

Рекомендації при налаштуванні

  1. Переконайтесь, що при копіюванні кодів у ході налаштування ви все додаєте правильно і без зайвих елементів. Якщо сумніваєтесь і не хочете повторно перевіряти — видаліть вставлений код і додайте заново.
  2. Перевірте, чи код GA4 вставлений якомога вище у коді Shopify та стоїть одразу після розкриваючого тегу <head>. Буває так, що його ставлять між рядками іншого коду або посередині сайту, і це може впливати на те, як дані з сайту підтягуються в аналітику.
  3. Для перестраховки можна створити backup коду сайту Shopify, щоб у разі помилки швидко повернутися до початкового вигляду коду. Для того, щоб зробити копію коду, перейдіть Online Store > Themes > Actions та натисніть Duplicate.
  4. Ще раз подивіться, чи в коді стоїть правильний ідентифікатор Google Analytics. Буває таке, що код беруть з аналітики іншого проєкту і не одразу помічають помилку.
  5. Також при нагоді можна повернутися до попередньої версії GTM та скасувати всі зміни, які були зроблені. Для цього перейдіть у меню «Версії», оберіть необхідну версію та натисніть «Установити як найновішу версію».

Установити як найновішу версію

Висновки

1. Для налаштування Google Analytics 4 в Shopify ручним методом:

  • створіть ідентифікатор відстеження акаунту Google Analytics 4;
  • додайте його до коду сайту Shopify;
  • перевірте роботу коду через звіт «У реальному часі» в GA4;
  • вставте код ecommerce на сайт Shopify;
  • зробіть тестову трансакцію та перевірте її передачу в GA4.

2. Для налаштування Google Analytics 4 в Shopify через нативну інтеграцію:

  • додайте до акаунту Shopify застосунок Google Channel;
  • в акаунті Shopify підключіть акаунт Google та ресурс GA4;
  • зробіть тестову трансакцію та перевірте її передачу в GA4.

3. Для налаштування Google Analytics 4 в Shopify через GTM:

  • встановіть GTM на сайт Shopify;
  • перевірте чи правильно встановлений код за допомогою попереднього перегляду від GTM;
  • встановіть код рівня даних для Shopify;
  • перевірте роботу коду через GTM;
  • зробіть тестову трансакцію та перевірте її передачу в GA4.

FAQ

Чи можу я налаштувати Google Analytics 4 на Shopify?

Так, ви можете налаштувати Google Analytics 4 на сайт на Shopify та відстежувати поведінку користувачів та покупки на вашому сайті.

Як додати Google GA4 до Shopify?

Щоб додати Google GA4 до Shopify, ви можете скористатись нативною інтеграцією від Shopify або зробити це вручну через код gtag або GTM.

Як налаштувати відстеження електронної комерції GA4 на Shopify?

Більшість методів інтеграції, в тому числі нативна від Shopify, одразу відстежують покупки, зроблені на сайті. Тому, після успішної інтеграції ви будете одразу бачити статистику про покупки у своєму акаунті Google Analytics 4.

Анна Стеценко

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