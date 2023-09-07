Повний гайд по вебаналітиці

Вебаналітика — комплексний інструмент, що збирає, аналізує та інтерпретує дані про відвідувачів сайту. Вона показує, як користувачі взаємодіють з сайтом, та допомагає приймати обґрунтовані рішення для покращення ефективності. Це ключ до розуміння вебресурсу.

Та як збирати дані для неї? На які показники звертати увагу? Які є види вебаналітики та етапи роботи з нею?

В цьому матеріалі я дам вичерпну відповідь на всі ці питання, тож нумо розбиратись.

Що таке вебаналітика і для чого вона потрібна?

За допомогою вебаналітики ви отримуєте детальну інформацію про кількість відвідувань, унікальних користувачів, час, який вони проводять на сайті та багато іншого. Вебаналітика дозволяє:

визначити джерела трафіку, які приносять відвідувачів;

аналізувати поведінку відвідувачів, реакцію на окремі елементи сайту;

виявляти найпопулярніші сторінки та ті, які взагалі не мають відвідувачів;

розуміти, як користувачі переходять між сторінками сайту, що спонукає їх до цільової дії.

Графіки розподілу користувачів за країнами, а також кількість користувачів за останні 30 хвилин на демоакаунті «Flood-It!»

На основі зібраних даних проводиться аналіз ефективності сайту, який підсвічує слабкі місця, допомагає розуміти поведінку та потреби відвідувачів і приймати обґрунтовані рішення для удосконалення вебресурсу. Це і є вебаналітика — невіддільна частина успішної вебстратегії та інтернет-маркетингу.

Види вебаналітики

Вебаналітика має різноманітні види, кожен з яких спрямований на аналіз та використання певних даних для різних цілей. Серед найпоширеніших:

Класична аналітика сайту фокусується на дослідженні даних, що стосуються самого вебсайту. Вона включає збір і аналіз метрик на кшталт відвідування, тривалість сесій, переглядів сторінок, переходів між сторінками та інших показників, пов’язаних з функціонуванням сайту. Маркетингова наскрізна аналітика зосереджена на оцінці ефективності маркетингових кампаній та просування сайту. Вона дозволяє відстежувати джерела трафіку, конверсію, взаємодію користувачів з рекламними матеріалами та вплив різних маркетингових каналів на результативність сайту. Кастомні BI (Business intelligence) системи розробляють спеціалізовані засоби аналізу під потреби бізнесу. Вони допомагають вирішувати конкретні завдання та виявляти стратегічні взаємозв’язки.



Індивідуально налаштовані бізнес-інтелект системи також дозволяють створювати спеціалізовані звіти, графіки, діаграми та інші візуальні інструменти згідно з потребами департаменту чи організації. Візуалізація даних — це важливий аспект вебаналітики.

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Вибір відповідного типу вебаналітики залежить від поставлених цілей та потреб вашого бізнесу. Наприклад, класична аналітика сайту допомагає зрозуміти, як користувачі взаємодіють з вашим вебсайтом, тоді як маркетингова аналітика дозволяє відстежувати ефективність рекламних кампаній та каналів привертання трафіку. Звітність та візуалізація даних допомагають зробити зібрану інформацію зрозумілішою, зручнішою для аналізу та прийняття рішень.

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Етапи вебаналітики

Вебаналітика працює в декілька етапів, які допомагають збирати та аналізувати дані для покращення ефективності сайту. Ось детальніше про ці етапи:

Етапи вебаналітики

Збір даних.

Перший етап — це збір необхідних даних про відвідувачів сайту. Зазвичай він полягає у встановленні коду аналітики (наприклад, Google Analytics) на сторінках сайту, щоб відстежувати дії користувачів, включаючи перегляд сторінок, кліки, конверсії та інші важливі події.

Дізнайтесь як встановити код Google Analytics 4 та налаштувати аналітику для Shopify.

Налаштування трекінгу конверсій.

Налаштування трекінгу конверсій, тобто досягнення цільових дій на сайті, допомагає відстежувати, аналізувати цільові дії користувачів та оцінювати ефективність сайту. Конверсією може бути покупка, заповнення форми, підписки тощо.

Читайте, як відстежувати події за допомогою Google Analytics 4 в нашому матеріалі.

Налаштування базової звітності.

Після збору даних та трекінгу конверсій необхідно налаштувати базову звітність. В першу чергу — ключові показники продуктивності (KPIs) та відстеження метрик, які дозволять оцінити ефективність сайту та маркетингових зусиль.

Об’єднання даних з різних систем.

Часто вебаналітика вимагає об’єднання даних з різних джерел, наприклад, даних зі сторонніх рекламних систем, CRM-систем або інших інструментів. Це дозволяє отримати повнішу картину про взаємодію користувачів з сайтом та оцінити ефективність маркетингових кампаній.

Створення дашбордів та візуалізацій.

Візуалізації допомагають легко сприймати дані та робити висновки. Це можуть бути графіки, діаграми, зведені таблиці та інші інструменти, що допомагають зрозуміти ключові тренди та показники ефективності.

Створення гіпотез та А/В-тестування.

Гіпотези дозволяють формулювати припущення щодо можливих покращень на сайті, а А/В-тестування дозволяють порівняти різні варіанти та визначити, який працює краще на основі зібраних даних.

Основні інструменти вебаналітики

Для збору, аналізу та вимірювання даних про вебсайт та його відвідувачів, спеціалісти використовують найрізноманітніші програми та сервіси. Я розкажу про одинадцять найпоширеніших інструментів.

Google Analytics

Це найпопулярніший інструмент вебаналітики сьогодні, до того ж безплатний. Він надає широкий спектр можливостей для збору, вимірювання та аналізу даних про вебтрафік, поведінку користувачів, конверсії та інші важливі метрики. Завдяки Google Analytics, вебвласники отримують цінні інсайти щодо ефективності свого сайту та маркетингових кампаній.

Інсайти, в контексті вебаналітики, — глибокі знання, які можна отримати з аналізу даних про вебсайти, це включає інформацію про трафік, демографію відвідувачів, їхню поведінку на сайті та конкурентний аналіз, що допомагає вдосконалити стратегії маркетингу та оптимізувати сайт.

Остання версія Google Analytics, GA4, дозволяє збирати дані на основі подій з вебсайтів та додатків. Серед інших оновлень, GA4:

використовує дані подій замість сеансів;

має налаштування для захисту конфіденційності;

може прогнозувати показники;

інтегрується з медіаплатформами для покращення взаємодії з вебсайтами та додатками.

З 1 липня 2023 року стандартні ресурси Universal Analytics припинили обробку даних, і нові дані збираються та відображатися лише в ресурсах Google Analytics 4.

Google Analytics

Читайте більше про GA4 в матеріалах блогу:

Mixpanel — це інструмент аналізу для вивчення взаємодії користувачів з вашими вебсайтами, мобільними додатками або програмним забезпеченням. Він надає можливість будувати воронки взаємодії та відстежувати конверсії.

В порівнянні з Google Analytics, Mixpanel зосереджується на пошуці інсайтів для вдосконалення стратегії розвитку ваших цифрових продуктів.

Mixpanel пропонує різні тарифні плани для різних типів продуктів:

STARTER — призначений для тих, хто шукає шлях до визначення співвідношення продукту та ринку. Цей план безкоштовний і дозволяє відстежувати обмежену кількість подій щомісяця.

GROWTH ($20/міс.) — створений для тих, хто вже знаходить відповіді для більшої аудиторії користувачів.

ENTERPRISE ($833/міс.) — спрямований на потреби великих компаній, які хочуть надати своїм командам розширені можливості.

Mixpanel

Kissmetrics — інструмент для аналізу маркетингу та утримання користувачів. Він надає можливість відстежувати дії користувачів на вебсайті та аналізувати взаємодію з маркетинговими кампаніями. Однак, порівняно з GA4, Kissmetrics більше фокусується на розділах маркетингу та збереженні користувачів.

Kissmetrics не має безплатного доступу і пропонує такі тарифи:

SILVER рекомендується для невеликих бізнесів, що прагнуть зростати ($199/міс.);

GOLD для середніх бізнесів, які планують масштабуватись ($499/міс.);

PLATINUM для агенцій, великих команд та корпорацій (ціна за запитом).

До кожного плану входить певна кількість доступних до налаштування подій та кількість місць доступу (користувачів сервісу). Також вони доповнюються:

низкою різноманітних звітів;

аналізом активності користувачів;

можливістю збереження даних;

інтеграціями;

експортом даних;

технічною підтримкою в реалізації.

Kissmetrics

Adobe Analytics є потужним інструментом вебаналітики та маркетингового аналізу. Він дозволяє збирати дані з різних каналів, розуміти поведінку та потреби клієнтів, прогнозувати та моделювати їхню поведінку. Adobe Analytics надає глибокий аналіз та допомагає виробникам приймати стратегічні рішення.

У порівнянні з GA4, Adobe Analytics відзначається розширеними можливостями прогнозування поведінки клієнтів.

Adobe Analytics пропонує демодоступ до сервісу, а також широку сітку тарифів та окремих послуг, наприклад:

доступ до аналізу робочого простору, звітів та швидких інсайтів;

включення API, голосового помічника та аналіз через кілька пристроїв;

надання Segment IQ на основі ШІ/МН та можливості створювати унікальні сегменти тощо.

Adobe Analytics

Matomo, відомий раніше як Piwik, є відкритим інструментом вебаналітики, який надає повний контроль над даними. Він дозволяє збирати та аналізувати дані про відвідувачів, переглянуті сторінки, конверсії, надає можливості налаштування звітів та моніторингу ефективності рекламних кампаній.

Matomo має менший масштаб та менші можливості в обробці даних в реальному часі у порівнянні з GA4. Однак обидва сервіси мають свої переваги:

GA4 пропонує глибший аналіз поведінки користувачів за допомогою подій та має кращу інтеграцію з екосистемою Google;

Matomo забезпечує більший контроль над даними, більш конфіденційний, завдяки чому гнучкіший у налаштуванні аналітики.

Matomo пропонує два рівні тарифів:

On-Premise — безкоштовний. Потребує технічних знань та встановлення на власному сервері. Надає підтримку спільноти або платну підписку на підтримку. Cloud — від €19/міс., з можливістю вибору додаткових показників трафіку за додаткову плату. Пропонує легке встановлення в хмарі, техпідтримку електронною поштою, обмеження до 30 вебсайтів та збереження даних протягом 24 місяців.

Matomo

Open Web Analytics — ще один відкритий інструмент вебаналітики, який надає детальну інформацію про відвідувачів сайту, їх поведінку та конверсії. Він має можливості налаштування власних звітів та моніторингу ефективності рекламних кампаній.

OWA є фреймворком з відкритим кодом, який розповсюджується під ліцензією GPLv2. Він надає розробникам прості способи додавання вебаналітики на свої сайти за допомогою простих API на базі JavaScript і PHP. OWA також підтримує відстежування вебсайтів, створених на популярних системах управління контентом, таких як WordPress і MediaWiki.

Порівняно з GA4, який має різноманітні можливості та глибокий аналіз, OWA є менш універсальним і може бути обмеженішим у функціях, особливо в інтеграції з іншими сервісами Google.

Open Web Analytics

Woopra допомагає відстежувати та аналізувати дані про відвідувачів сайту, їх взаємодію та поведінку. Вона має можливості вимірювання ефективності маркетингових кампаній та відстежування конверсій.

Woopra фокусується на взаємодії відвідувачів зі сторінками та діями на сайті, а також на аналізі маркетингових кампаній та конверсій. Втім, якщо порівнювати з GA4, Woopra дає не такий глибокий аналіз подій.

У Woopra доступні кілька тарифів:

Core — безкоштовний план з обмеженою кількістю дій на місяць та обмеженим зберіганням даних;

Pro ($999/міс.) — платний тариф зі збільшеною кількістю дій на місяць, подовженим зберіганням даних, розширеними можливостями аналітики, автоматизацією та підтримкою;

Enterprise (індивідуальний підрахунок) — підприємницький план для великих обсягів дій на місяць, з синхронізацією зі складами даних, спеціальними можливостями та підтримкою.

Woopra

Hotjar є платформою для пошуку інсайтів про цифровий досвід користувачів. Він надає інструменти для візуалізації поведінки, опитувань користувачів, отримання відгуків. Hotjar допомагає зрозуміти, як користувачі взаємодіють з вебсайтом та поліпшити їхній досвід.

У порівнянні з GA4, Hotjar надає не такий глибокий аналіз поведінки користувачів, але має більше можливостей у візуалізації та проведенні опитувань.

Hotjar пропонує різні тарифи для аналізу користувацького досвіду. Вони включають:

Basic. Безкоштовний план, який надає можливість візуалізувати поведінку користувачів та отримувати відгуки. Plus. План за €39/ міс., з додатковими можливостями для команд та збору даних. Business. План за €99/міс., ідеальний для зростаючих компаній, зі збільшеними обсягами даних та аналізом. Scale. План за €213/міс., для експертів з великим трафіком та розширеними можливостями аналізу.

Hotjar

HubSpot — це комплексний інструмент, який охоплює інструменти вебаналітики, маркетингу, продажів та CRM. Він дозволяє відстежувати та аналізувати дані про вебтрафік, збирати ліди та ефективно керувати маркетинговими кампаніями.

Порівнюючи HubSpot з GA4, варто відзначити, що обидва інструменти надають можливості аналізу вебтрафіку та взаємодії з користувачами. Однак HubSpot виходить за межі аналітики, пропонуючи інтегровану платформу для маркетингу, продажів та CRM.

HubSpot надає декілька тарифів:

Starter (від $18/міс.) включає базові маркетингові інструменти для залучення та конвертації лідів;

Professional (від $800/міс.) надає розширений набір інструментів для автоматизації, звітності та кампаній;

Enterprise (від $3,600/міс.) — найпотужніший план з розширеною контролем та гнучкістю.

HubSpot

Chartbeat надає можливість відстежувати та аналізувати поведінку користувачів в реальному часі, розуміти як вони спілкуються з контентом та поліпшити відвідуваність сайту.

Порівнюючи Chartbeat з Google Analytics 4 (GA4), варто відзначити, що обидва інструменти зосереджені на аналізі поведінки користувачів, але Chartbeat покликаний надати миттєву інформацію у реальному часі, тоді як GA4 забезпечує ширший аналіз даних з можливістю глибокого дослідження патернів та трендів.

Базовий план на Chartbeat коштує $12,490/рік, і включає автоматично генеровані інсайти, можливість управління та обміну звітами, доступ до API та багато іншого.

Chartbeat

SimilarWeb — це інструмент для аналізу вебтрафіку та дослідження конкурентів. Він надає інформацію про вебтрафік, ключові слова, джерела трафіку та багато іншого. Він допомагає аналізувати конкурентність та розуміти ринок. SimilarWeb надає глибокі інсайти про вебтрафік, ключові слова, джерела трафіку та конкурентів, допомагаючи розуміти ринок.

У тарифних планах SimilarWeb має різні рівні, включаючи Starter ($125/міс.), Professional ($333/міс.), Team (індивідуальний) та Enterprise (індивідуальний). Кожен план має різні обмеження щодо кількості сайтів, ключових слів, історичних даних та інших функцій.

SimilarWeb

Всі тарифи актуальні на серпень 2023 року.

Ці інструменти надають брендам можливість отримати цінні інсайти, аналізувати дані та приймати обґрунтовані рішення для поліпшення діяльності та досягнення успіху. Кожен з цих інструментів має свої особливості та може бути корисним у різних сферах вебаналітики.

Основні метрики вебаналітики

Основна мета використання метрик — зрозуміти поведінку користувачів, виміряти результативність та виявляти можливості для покращення сайту. Найбільш використовувані метрики вебаналітики включають:

Sessions. Вказує на загальну кількість відвідувань або сесій, які відбулися на сайті. Враховує всі відвідування, включаючи повторні відвідування протягом певного періоду часу. Users. Дає кількість унікальних користувачів, які відвідали сайт. Враховує лише кількість різних користувачів на сайті протягом заданого періоду, незалежно від кількості їхніх відвідувань. Exit Page. Вказує на сторінку, з якої користувачі найчастіше залишають сайт. Ця метрика може допомогти виявити проблемні сторінки, які не зацікавлюють користувачів або не забезпечують потрібну інформацію. Conversion Rate. Вимірює відсоток відвідувачів, які виконують цільову дію на сайті, наприклад, купляють товар, заповнюють форму або підписуються на розсилку. Це один із головних показників ефективності сайту та маркетингових кампаній. Average Session Duration. Показує середній час, який користувачі проводять на сайті під час сесії. По ньому можна визначити наскільки привабливим та цікавим є контент на сайті для відвідувачів. Bounce Rate. Вказує на відсоток відвідувачів, які відразу залишають сайт після перегляду однієї сторінки. Може бути індикатором недостатньої привабливості контенту, складності навігації або інших проблем на сайті. Click-Through Rate (CTR). Вимірює відсоток відвідувачів, які клікнули на певний елемент або посилання на сайті. Допомагає оцінити ефективність рекламних банерів, кнопок або посилань.

Це лише кілька прикладів популярних метрик вебаналітики. Вибір конкретних метрик залежить від цілей вашого бізнесу та конкретних завдань, які ви хочете вирішити за допомогою вебаналітики.

Основні показники ефективності

Наступні показники дозволяють зв’язати зібрані дані з конкретним впливом на бізнес:

Відсоток конверсії (Conversion Rate — CR). Вимірює відсоток відвідувачів, які здійснили цільову дію на сайті, таку як покупка товару, заповнення форми або підписка на розсилку. Висока конверсійна ставка свідчить про ефективність вебсайту та маркетингових зусиль. Повернення інвестицій (Return on Investment — ROI). Оцінює ефективність витрат на маркетинг та рекламу. Він вимірює співвідношення між витратами на маркетинг та отриманим прибутком. Високий ROI свідчить про те, що інвестиції в маркетинг є прибутковими. Середній чек (Average Order Value). Вказує на середню суму, яку витрачає клієнт під час покупки на сайті. Він дозволяє оцінити ефективність стратегій продажу, а також виявити можливості для збільшення середнього чека. Відношення витрат до прибутку (Cost-to-Revenue Ratio). Вимірює ефективність витрат на маркетинг та рекламу відносно отриманого прибутку. Він допомагає оцінити, наскільки ефективно витрачені кошти впливають на прибуток компанії. Середній дохід на користувача (Average Revenue Per User — ARPU). Вимірює середній дохід, який генерує кожен користувач на сайті. Він дозволяє оцінити ефективність монетизації та утримання користувачів на сайті. Середній час перебування (Average Session Duration). Вимірює середній час, який користувачі проводять на сайті під час сесії. Довгий середній час перебування може свідчити про зацікавленість відвідувачів контентом сайту та їхню активність.

Приклади успішної вебаналітики

Ціль вебаналітики — не лише зібрати дані з сайту, але й проаналізувати їх та застосувати результат для покращення продукту або сайту. Пропоную розглянути, як це роблять відомі бренди.

Amazon

Amazon здійснює великий обсяг вебаналітики для покращення електронного комерційного досвіду:

Персоналізований досвід покупців. Amazon аналізує попередні покупки, перегляди товарів, здійснені пошуки та інші дії, щоб надавати рекомендації, які відповідають індивідуальним інтересам кожного покупця. A/B та мультіваріативні тести. Систематично проводячи експерименти з різними варіантами сторінок продуктів, кнопок, банерів та інших елементів сайту, Amazon визначає які зміни призводять до покращення конверсій та користувацького досвіду. Динамічне ціноутворення. Amazon аналізує попит, конкурентну цінову політику та інші фактори в реальному часі для динамічного налаштування цін на свої товари. Вдосконалення процесу доставки. Amazon збирає дані про швидкість та якість доставки, а також взаємодію користувачів з різними способами доставки. Проаналізувавши ці дані, Amazon оптимізує процес доставки та власні витрати на неї. Моніторинг залишків на складі. Amazon відстежує кількість товарів на складі та їх популярність, щоб уникнути ситуацій, коли товар стає недоступним. Це допомагає забезпечити наявність товару відповідно до попиту.

Google

Google використовує власний інструмент вебаналітики, Google Analytics, для вимірювання взаємодії користувачів зі своїми продуктами та послугами. Ці дані аналізуються з метою покращення як внутрішніх стратегій, так і зовнішніх взаємодій.

Зокрема, Google аналізує популярність певних функцій та можливостей, щоб вдосконалити їх та забезпечити кращий досвід користувачів. Дані аналітики також використовуються для покращення ефективності маркетингових кампаній та оптимізації взаємодії з клієнтами.

Netflix, Airbnb, Spotify

Ці три компанії активно діють у сфері відеострімінгу, музичних послуг та подорожей та успішно використовують вебаналітику для покращення користувацького досвіду:

Netflix аналізує перегляди та інтереси користувачів для персоналізації рекомендаційного контенту;

Spotify вивчає музичні вподобання для створення індивідуальних плейлистів та рекомендацій;

Airbnb аналізує поведінку користувачів на платформі для покращення пошукової функції та рекомендацій для подорожей.

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Висновки