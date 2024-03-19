Що таке візуалізація даних, і Як вона спрощує роботу з інформацією

Що таке візуалізація даних, і Як вона спрощує роботу з інформацією

Візуалізація даних — невід’ємна частина сучасного аналітичного світу. Вона робить складні цифри та факти зрозумілими і перетворює безлад інформації на графічні картинки. В цій статті розповім, що таке візуалізація, кому вона потрібна і за допомогою яких інструментів її здійснювати.

Що таке візуалізація даних

Візуалізація — створення графічних зображень для представлення даних. Завдяки їй, числа перетворюються на креативні графіки, діаграми та теплові карти. Головна мета візуалізації — зробити інформацію легкою для розуміння, а також спростити виявлення закономірностей і пошук інсайтів.

Навіщо використовувати візуалізацію

Це потужний інструмент для розуміння аналізу даних. Перелічу її переваги.

Робить дані доступнішими — графіки та діаграми доносять інформацію краще за сухі числа. Сприяє запам’ятовуванню інформації — люди легше утримують в пам’яті графічні зображення. Дозволяє виявляти тренди й аномалії.

Числа з таблиці візуалізовані у графік, на якому видно динаміку показників впродовж певного періоду

Кому потрібна візуалізація даних

Перелічу професії, яким не обійтися без навички графічного представлення інформації.

1. Маркетологи та фахівці з реклами. Графіки і діаграми допомагають розібратися в результатах рекламних кампаній, визначити найефективніші канали та знайти ідеї для росту. Особливо будуть корисними стовпчикові діаграми для порівнянь і кругові діаграми для виділення основних джерел трафіку.

На графіку зліва видно, з яких пристроїв користувачі відвідали сайт. Інформація, що 52% зайшли зі смартфонів, має пришвидшити адаптацію ресурсу до різних ґаджетів. На графіку справа — скільки користувачів прийшли з різних джерел трафіку. Ці дані дозволяють зрозуміти ефективність рекламних кампаній.

2. Аналітики та дослідники. Прихильникам глибокого аналізу й розуміння ринкових закономірностей без візуалізації не обійтися. Їм знадобляться теплові карти, що показують патерни і відмінності, а також кореляційні графіки, які розкривають взаємозв’язки між змінними. Вони допоможуть вивчити й покращити ринкові тенденції та споживчу поведінку.

3. Керівники компаній. Прості й лаконічні графіки на кшталт кругових і стовпчикових діаграм дають чітку та коротку інформацію для стратегічних рішень і допомагають швидко оцінювати ключові метрики.

4. Власники сайтів. Лінійні графіки ефективно передають інформацію про відвідуваність і конверсії; теплові карти розкривають користувацьку взаємодію; кругові діаграми показують, звідки приходить трафік.

5. IT фахівці та веброзробники. Технічні візуалізації на кшталт графіків навантаження й графіків залежностей допомагають моніторити продуктивність сайту, виявляти проблеми й оптимізувати завантаження сторінок.

Найпопулярніші інструменти для візуалізації даних

При виборі інструментів, важливо звернути увагу на їхню універсальність, доступність і легкість в оновленні даних. Розкажу про найпопулярніші з них.

Це простий у використанні інструмент зі стильним дизайном. Допомагає легко створювати інтерактивні діаграми та звіти.

Переваги

Безкоштовний інструмент, що вагомо для стартапів і невеликих бізнесів. Має інтеграцію з Google, тому легко працює з іншими Google-сервісами. Надає можливість автоматичного оновлення даних, що спрощує підтримку актуальності інформації.

Недоліки

Повільний при обробці об’ємних даних.

Пропонує широкий спектр функцій:

створення діаграм і власних метрик;

аналіз великих обсягів даних;

використання двох мов обробки даних: DAX (Data Analysis Expressions) і M (Power Query Formula Language).

Переваги

Інтеграція з Microsoft. Гарантує гармонійну роботу з Excel, Azure тощо. Функціональні можливості для глибокого аналізу.

Недоліки

Виникають труднощі в роботі з пристроїв Mac. Не для новачків. Вивчення інструменту вимагає часу і зусиль. Ліцензія Pro коштує $10 на місяць.

Цей потужний інструмент дозволяє створювати креативні діаграми та глибше досліджувати дані завдяки інтерактивним елементам. Tableau підходить для поціновувачів високої якості, що не бояться складнощів.

Переваги

Інтерактивні можливості інструменту дозволяють створювати якісні діаграми. Велика спільнота людей, що порадять і допоможуть.

Недоліки

Висока ціна — $75 на місяць. Оплатити треба весь рік одразу. Потрібен час для освоєння функцій.

Альтернативні інструменти для візуалізації даних

Google Data Studio, Microsoft Power BI і Tableau — лідери на ринку, заслужено визнані й популярні. Залежно від потреб і завдань проєкту, доповнюйте їх додатковими інструментами.

1. QlikSense. Потужне програмне забезпечення для візуалізації та бізнес-аналітики, що приваблює інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Спрямоване на самостійних користувачів.

2. QlikView. Розрахований на досвідчених аналітиків, оскільки вимагає глибокого розуміння процесів моделювання даних. Відзначається хорошою продуктивністю при роботі з великими об’ємами інформації і складними аналітичними завданнями.

Недоліки:

робота з QlikView вимагає більше часу та зусиль, у порівнянні з іншими інструментами;

інструмент дозволяє користувачам ділитися поточними сеансами з гостями, але є обмеження на кількість користувачів, що одночасно використовують спільний сеанс;

велика кількість користувачів, що діляться одним сеансом, призведе до зниження продуктивності.

3. Infogram. Простий інструмент з великим вибором шаблонів. Його інтерактивні можливості дозволяють створювати прості та привабливі візуалізації. Найкраще підходить для узагальнення і пояснення результатів аналізу даних.

Недоліки:

низка стандартних налаштувань порушують правила ефективного створення діаграм;

у безкоштовній версії відсутні аналітичні функції.

4. Adobe Analytics. Інструмент для аналізу даних з гнучкою сегментацією, повним контролем над даними й широкими можливостями для інтеграцій. Adobe Analytics перетворює аналітику в захопливий процес вдосконалення продуктивності та вивчення даних.

Недоліки:

висока вартість, що залежить від розміру даних і пакету — близько $2000-$2500 на місяць;

складність у вивченні інструменту.

5. Sisense. Хороший вибір для складних проєктів, завдяки вражаючим аналітичним можливостям і високій продуктивності. Компанія пропонує змінні тарифи і стягує плату лише за необхідні послуги.

Недоліки:

висока вартість, що залежить від конкретних потреб і об’єму даних, а саме ліцензія для розробника — $125/місяць, стандартна ліцензія — $60/місяць, ліцензія для перегляду — $30/місяць;

для запуску програми потрібен потужний комп’ютер;

будьте готовими до складнощів у налаштуваннях.

6. Grafana. Інструмент для ефективного керування даними з відкритим вихідним кодом і гнучким інтерфейсом.

Недоліки:

складність налаштування;

обмеженість аналітичних можливостей.

7. Cognos Analytics. Інструмент, представлений IBM, має потужні аналітичні функції та інтеграції з іншими системами.

Недоліки:

складність налаштування й навчання;

вартість — $10,6 за Standard версію (без можливості створення звітів у HTML, CSV і Excel, редагування звітів і збереження результату в Cognos) і $42,4 за Premium.

8. Excel і Google Sheets. Доступні інструменти, котрі приваблюють простотою використання.

Недоліки:

обмеження в аспектах візуалізації, продуктивності й автоматизації;

не завжди задовольняють потреби в складних аналітичних завданнях і при обробці великих обсягів даних.

Види візуалізації даних

Інструменти візуалізації перетворюють сухі цифри на захопливі та зрозумілі візуальні історії. Кожен тип візуалізації має унікальні властивості і розширює можливості аналізу.

Зведені таблиці (Pivot table)

Це простий і зрозумілий спосіб візуалізації даних. Дозволяє порівнювати числові дані, об’єднувати й аналізувати ключові статистичні показники.

Зведені таблиці важко аналізувати при великій кількості інформації, і вони не підходять для відображення залежностей між даними.

Приклад таблиці з датами та продажами. Три колонки показують дохід за категоріями. Колір вказує на величину доходу: чим він насиченіший, тим більший прибуток.

Лінійні графіки й діаграми

Ефективно відображають залежності між даними, динаміку часових рядів і порівняння часток даних. Використовуйте їх з обережністю, оскільки надмірна кількість графіків призводить до перенасиченння інформацією.

На графіку зліва показано кількість сесій на сайті (стовпчики) та їхню середню тривалість (лінійний графік) за перше число кожного місяця. Першого грудня 2023 року на сайті було 9700 сесій з середньою тривалістю 3,3 хвилини. На круговій діаграмі справа видно розподіл джерел трафіку — скільки користувачів приводить кожне з них у відсотках. Найефективніше джерело — Search Engines (45%).

Картограми

Відмінно відображають географічні дані, а також розташування й активність груп користувачів. При аналізі великих обсягів даних стають складними для сприйняття.

В лівому нижньому куті розміщена таблиця з метриками, які показані на картах в різних варіаціях. На верхній картограмі зліва візуалізована кількість відвіданих сторінок за сесію. Чим насиченіший колір регіону, тим більше сторінок відвідав один юзер. На верхній картограмі справа показана кількість юзерів з певного регіону — чим більший діаметр круга, тим більше було юзерів. Дві нижні візуалізації — варіанти показу кількості сесій юзерів з певного регіону і їхнього Bounce Rate (показника відмов).

Табло результатів

Простий і зрозумілий вид візуалізації допомагає відображати ключові числові показники. Табло дозволяє швидко оцінити відповідність результатів поставленим цілям. Обмежене у відображенні деталей і залежностей між показниками.

На прикладі — кількість сесій та користувачів на сайті, відсоток зміни цього показника у часі та графік динаміки. Сесій стало на 3,9% більше, а кількість юзерів знизилася на 24,3%.

Діаграма розсіювання

Дозволяє виявляти кореляції та залежності між числовими змінними, аномалії й викиди. Діаграму розсіювання краще використовувати для одночасного відображення малої кількості змінних.

Карта дерева (Treemap)

Дозволяє ієрархічно відображати дані, швидко розуміти структуру і співвідношення між елементами даних. Стає заплутаною при складних ієрархіях.

Підводні камені візуалізації даних

Розповім про складнощі, що виникають в роботі.

1. Перекручення інформації. Інколи намагання зробити графік красивим призводить до неправильного розуміння даних. Невідповідні шкали й кольори збивають з пантелику.

Лівий графік показує зміни в даних з часом. А правий графік, хоча відображає ті самі дані, вводить в оману через зміщення осі. Цей прийом змушує числа виглядати драматичнішими, ніж вони є насправді.

2. Перенасиченість. Велика кількість елементів робить графік незрозумілим. Залишіть лише важливі.

3. Обмеження для деяких даних. Тексти й аудіо не піддаються ефективній візуалізації.

4. Довге навчання. Процес забирає час і вимагає специфічних навичок.

5. Вартість програм. Інструменти візуалізації вимагають фінансових вкладень.

Найкращі практики в візуалізації даних

Збалансований дизайн, що поєднує інформативність та естетику, грає ключову роль у створенні візуалізацій. Перелічу кроки для створення ефективних графіків.

Видаліть зайві фонові елементи без інформаційної цінності. Позбудьтесь сірого фону. Видаліть зайві надмірності. Немає потреби в умовних позначеннях, якщо кожен стовпець вже підписаний на осі. Скоротіть заголовок і підписи по осі, якщо достатньо даних про те, що відображає графіка. Вісь, що показує конкретний період, не потребує підпису «Дата», адже це інтуїтивно зрозуміло. Якщо лінії не додають інформації, видаліть їх, щоб збільшити чистоту графіки. Кольори використовуйте з обережністю. Оберіть декілька акцентних та зв’яжіть їх з контекстом для підсилення важливих даних. Видаліть тривимірність. Об’єми й тіні не мають додаткової цінності. Видаліть сітку, якщо вона не додає інформації. Якщо числові значення вказані на графіку, сітка з осями дублюватиме інформацію. Знайте потреби та технічний рівень користувачів, щоб вони змогли зрозуміти графічні дані. Додаткові підписи вирішують завдання деталізації й контексту.

Невдалий приклад візуалізації даних

Вдалий приклад візуалізації даних

Висновки