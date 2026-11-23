Від 3,4★ до 4,4–5★: як розвинути репутацію фінансового бренду в 11 країнах

Від 3,4★ до 4,4–5★: як розвинути репутацію фінансового бренду в 11 країнах

Вихід у нові країни означає для бренду не лише більше клієнтів, а й нові точки, де формується його репутація. Особливо у фінансовому секторі, де довіра вирішує все: рейтинги й відгуки на Google Maps і Trustpilot користувач бачить ще до першого контакту з бізнесом.

У цьому кейсі ми покажемо, як за 15 місяців масштабували роботу з репутацією від двох базових локацій до 11 країн Європи, запустили дев’ять нових профілів Google Maps із рейтингами 4,6–5★, систематизували опрацювання відгуків і негативу та управління видимістю бренду в Instagram.

Проєкт: міжнародна фінансова компанія. Період: квітень 2025 — червень 2026. Регіон: Європа (Німеччина, Кіпр, Польща, Австрія, Болгарія, Литва, Греція, Італія, Франція, Нідерланди, Іспанія). Послуга: Online Reputation Management (ORM).

Хто наш партнер

Міжнародна фінансова компанія, що надає інвестиційні та брокерські послуги і працює через локальні представництва в країнах Європи.

Вхідні дані та цілі співпраці

Для бізнесу в ніші фінансів рейтинги на Trustpilot і Google Maps — значна частина онлайн-репутації. Саме на ці майданчики орієнтуються потенційні клієнти, коли шукають компанію в мережі, і саме вони формують перше враження ще до контакту з менеджером.

На старті співпраці ситуація була нерівномірною: профіль на Trustpilot мав рейтинг 3,8★, головна локація Google Maps у Німеччині — лише 3,4★, тоді як кіпрська філія вже стартувала з непоганих 4,4★. Інші європейські представництва компанії на Google Maps на той момент не були навіть створені.

На ситуацію також впливали негативні відгуки, які, за оцінкою компанії, могли бути результатом цілеспрямованої активності конкурентів. Це додатково ускладнювало підтримку стабільного рейтингу та вимагало системного моніторингу й опрацювання нових оцінок.

Нашими цілями стали:

органічно підвищити рейтинг на Trustpilot і для кожної локації Google Maps до 4,5★ і вище;

створити та розвинути профілі Google Maps для представництв у дев’яти нових країнах Європи;

забезпечити стабільне зростання кількості органічних відгуків;

утримувати позицію бренду в топі пошукової видачі Instagram за ключовою фразою, пов’язаною зі слоганом компанії.

Робота з рейтингами Trustpilot і Google Maps

Щомісяця команда працювала над тим, щоб стимулювати клієнтів компанії залишати відгуки про свій досвід, а також вирівняти, стабілізувати та закріпити рейтинги на відгукових платформах.

Паралельно працювали з негативом у Google Maps: моніторили нові відгуки, подавали скарги на ті, що порушували правила платформи, та готували конструктивні відповіді на критику. Так бренд не залишав негатив без реакції і водночас працював тільки в межах правил платформи без спроб приховати чи неправомірно заблокувати повідомлення з низьким рейтингом.

Щомісячна динаміка рейтингу на профільних платформах

У результаті рейтинг:

на Trustpilot зріс із 3,8★ до 4,1★ — через оновлення майданчика ми на деякий час призупиняли роботу над профілем;

основної локації Google Maps у Німеччині — із 3,4★ до 4,8★;

локації на Кіпрі — із 4,4★ до 4,8★, перевищивши цільовий показник у 4,5★.

Запуск нових локацій Google Maps

У жовтні 2025 року команда з нуля створила й оформила профілі Google Maps для представництв компанії ще в дев’яти країнах Європи. Ми отримали права на керування профілями, пройшли верифікацію всієї групи локацій і запустили для кожної щомісячний план системного залучення клієнтських відгуків.

Для кожної локації організували регулярну роботу, яка охоплювала:

залучення відгуків від реальних клієнтів — разом із партнером узгодили процес, за яким користувачам пропонували поділитися досвідом після успішної операції або верифікації;

моніторинг репутації — щомісяця відстежували кількість відгуків і середній рейтинг кожної локації, щоб оцінювати динаміку та своєчасно помічати зміни;

роботу зі зворотним зв'язком — відповідали на відгуки, зокрема критичні, щоб опрацьовувати звернення користувачів і не залишати їхні запитання без уваги;

актуалізацію профілів — додавали фотографії та оновлювали інформацію про представництва.

За кілька місяців усі дев'ять нових локацій отримали від 27 до 46 органічних відгуків кожна, а їхній середній рейтинг становив від 4,6★ до 5★.

Рейтинги нових локацій Google Maps

Водночас продовжували працювати з двома наявними профілями компанії. Кількість клієнтських відгуків на кожному з них зросла приблизно з 50 до понад 220.

Динаміка кількості відгуків на локаціях Google Maps

Таким чином, компанія не лише розширила свою присутність на Google Maps, а й сформувала базу клієнтських відгуків для нових представництв та суттєво збільшила їхню кількість на вже наявних локаціях. Регулярне надходження нових оцінок також зменшує залежність середнього рейтингу від кожного окремого відгуку.

Утримання першої позиції в Instagram-пошуку

Окремим напрямом роботи стало посилення присутності бренду в Instagram за ключовою фразою, пов’язаною зі слоганом компанії. Команда відстежувала видимість офіційної сторінки в пошуку та працювала з активністю навколо бренду на платформі.

У жовтні 2025 року профіль посів перше місце за цільовим запитом. Навесні 2026 року, після призупинення активностей за цим напрямом, сторінка опустилася на другу позицію.

Після відновлення роботи з присутністю бренду в Instagram профіль повернувся на перше місце й утримував його станом на червень 2026 року.

Роль партнера в роботі з репутацією

На успіх проєкту також мала вплив інтеграція ORM-активностей у внутрішні процеси компанії. Партнер налаштував автоматичні запрошення залишити відгук для користувачів після успішної транзакції або верифікації. Так профілі регулярно отримували нові оцінки від реальних користувачів.

Команда підтримки також включалась до складних ситуацій, які ми знаходили в негативних відгуках. Питання користувачів професійно опрацьовували безпосередньо всередині сервісу і після вирішення ситуацій частина з них самостійно видаляла негативний відгук або змінювала оцінку на 5★.

Крім того, партнер регулярно передавав нам інформацію про оновлення продукту. Це допомагало враховувати актуальні деталі сервісу в обробці відгуків.

Результати

За 15 місяців співпраці: