ORM vs PR: у чому різниця і що обрати бізнесу

ORM vs PR: у чому різниця і що обрати бізнесу

ORM (Online reputation management, управління репутацією бренду в мережі) часто плутають із PR, і це не дивно: обидва напрями працюють над формуванням довіри до бренду та його репутації. Вони мають спільну мету — підтримувати й захищати бажане сприйняття організації, бренду або особи. Та відрізняються вони в завданнях, інструментах і середовищі реалізації.

У цій статті розберу докладніше, чим PR відрізняється від ORM і SERM (Search Engine Reputation Management, управління репутацією компанії або людини в пошукових системах), у яких ситуаціях бізнесу потрібен кожен із цих напрямів і чому робота з онлайн-репутацією стає критичною в епоху AI Overviews й пошуку без переходів на сторінки у видачі.

PR, ORM і SERM: нюанси та відмінності

PR зосереджений на побудові й підтримці позитивного іміджу бренду загалом і традиційно працює з медіа: журналами, газетами, онлайн-виданнями, телебаченням тощо. Тактика PR більше зосереджена на маркетингу, взаємодії з медіа, кризовому менеджменті й плануванні заходів.

З розвитком інтернету й соцмереж репутація бренду перестала залежати лише від офіційних заяв і публікацій у ЗМІ. На неї дедалі більше впливають відгуки, коментарі, обговорення на форумах, дописи в соцмережах та інший користувацький контент. Так ORM сформувався як окремий напрям роботи з репутацією бренду в онлайн-середовищі.

ORM — це про онлайн-репутацію бренду. Фахівці відстежують згадки про компанію в інтернеті, аналізують тональність відгуків і створюють матеріали, що підтримують потрібне сприйняття бренду. Основними середовищами роботи є соціальні мережі, пошукові системи, блоги й сайти з відгуками.

SERM як частина ORM зосереджується на управлінні репутацією бренду саме у пошуковій видачі. ORM охоплює широкий комплекс роботи в інтернеті, а SERM контролює, який контент користувач бачить у пошукових системах за брендовими та пов’язаними запитами. Основне завдання — посилювати видимість позитивного й знижувати присутність негативного контенту у видачі.

Як зрозуміти, що саме потрібно бізнесу: ORM чи PR

PR допомагає розповісти ринку про бренд і сформувати потрібний образ, тоді як ORM дбає про те, щоб під час онлайн-пошуку користувачі бачили актуальну, достовірну й репутаційно важливу інформацію про компанію.

У кризових ситуаціях найдієвішою є спільна робота PR та ORM.

Коли поширюється негативна інформація про бренд, PR-фахівці зосереджуються на тому, щоб дати компанії видимість у впливових медіа, котрі читає її цільова аудиторія, наприклад, Forbes. ORM-менеджери також працюють із репутаційними матеріалами, але розміщують їх на контрольованих або керованих майданчиках.

Важливо публікувати контент не лише з влучними заголовками, але й із правильними ключовими словами, релевантною інформацією та актуальними беклінками. Це підвищує шанси на те, що під час пошуку інформації про бренд у видачі Google люди бачитимуть позитивний контент, а негативні матеріали поступово опускатимуться вниз.

Показовим прикладом спільної роботи PR і ORM є кризова ситуація KFC у Великій Британії у 2018 році. Через проблеми з новим логістичним партнером компанія зіткнулася з перебоями в постачанні курятини, через що сотні ресторанів тимчасово закрилися. Ситуація швидко набула розголосу й спричинила хвилю негативної реакції клієнтів у медіа й соціальних мережах. У межах PR KFC відкрито комунікував проблему, вибачався перед клієнтами й пояснював ситуацію через медіа. Одним із найпомітніших елементів стала кампанія «FCK» — нестандартне публічне вибачення, що привернуло значну увагу аудиторії. Паралельно бренд активно працював із клієнтами в соціальних мережах, зокрема, у Twitter. KFC оперативно повідомляв про відновлення роботи ресторанів, реагував на коментарі користувачів із гумором і визнавав незручності, яких зазнали клієнти. Такий відкритий діалог допоміг зменшити негативну реакцію аудиторії та підтримати довіру до бренду. У результаті KFC вдалося не лише відкрито пояснити кризу, а й пом'якшити її вплив на сприйняття бренду в онлайн-просторі. Кейс показує, що поєднання PR-комунікацій із системною роботою з онлайн-репутацією допомагає брендам ефективніше реагувати на кризові ситуації.

Чому ORM і SERM так важливі сьогодні

Успішність сучасного бренду залежить від онлайн-репутації. Дослідження вказують на те, що у 2026 році 97% користувачів читають онлайн-відгуки перш ніж обрати компанію чи продукт. Оскільки сьогодні Google займає приблизно 91% світового ринку пошукових систем, це означає, що позиція позитивного контенту у видачі є ключовим фактором для виживання бренду.

Сьогодні перше враження про бренд починає формувати не офіційний вебсайт, а сторінка результатів пошуку Google (SERP): блоки штучного інтелекту й швидких відповідей (AI Overviews), рекламні блоки, панель знань, інтерактивні віджети та органічна видача. Це стало серйозним викликом для спеціалістів SERM, адже секція AI Overviews перейняла на себе увагу користувачів, що мала бути спрямована на органічні результати пошуку.

Так з’явилася тенденція zero-click searches («пошуків без переходу»), коли потенційні клієнти отримують потрібну інформацію, не відкриваючи сайт.

Оскільки ШІ щороку все більше впливає на процес пошуку, формуючи сприйняття користувачів, для бізнесів дуже важливо:

Продовжувати роботу над нагромадженням відгуків та їхнім контролем. Відгукові платформи залишаються одним із ключових сигналів довіри, що впливають як на потенційних покупців, так і на ШІ-системи. Регулярно відстежувати, як системи штучного інтелекту висвітлюють ваш бренд, адже довіра споживачів до рекомендацій ШІ лише зростає. Такий моніторинг допомагає швидко виявити та усунути неточності й негатив. Підготувати бренд до висвітлення в AI Overviews. Для цього треба знати, звідки ШІ бере інформацію, і стежити, щоб дані про компанію були актуальними, достовірними й структурованими. Це полегшує алгоритмам штучного інтелекту розпізнавати інформацію про бренд та підвищує ймовірність позитивного висвітлення в згенерованих відповідях.

Висновки

ORM і PR — напрями, які використовують різні інструменти в різних середовищах задля однієї мети — сформувати позитивне сприйняття та довіру до бренду. PR традиційно охоплює офлайн- і медіапростір, а ORM зосереджений на репутації компанії в інтернеті. SERM став логічним розвитком ORM, об’єднавши управління репутацією з інструментами SEO, щоб витісняти негативний контент із топових позицій пошукової видачі. У кризових ситуаціях найефективніша спільна робота PR і ORM: PR-фахівці забезпечують позитивне висвітлення на впливових медіаресурсах, а ORM-менеджери контролюють видачу Google через контрольовані майданчики та правильну оптимізацію контенту. Онлайн-репутація стала вирішальним чинником вибору бренду. Більшість користувачів перевіряють відгуки перед покупкою, а Google, займаючи найбільшу частку ринку пошуку, фактично формує перше враження про компанію. Ера AI Overviews змінює правила гри для SERM. Поява zero-click searches вимагає від бізнесів не лише роботи з класичном пошуком, а й контролю за тим, як штучний інтелект інтерпретує та подає інформацію про бренд. Сьогодні ORM потрібен усім брендам, незалежно від сфери й масштабу, адже 97% користувачів читають відгуки перед вибором компанії, а пошукова видача Google (разом з AI Overviews) формує перше враження про бренд ще до переходу на офіційний сайт. Ігнорування онлайн-репутації означає втрату контролю над тим, як компанію бачать потенційні клієнти.

FAQ

Чи можна видалити негативні відгуки або статті з пошукової видачі Google?

Google справді розглядає скарги на видалення контенту, але лише у вузьких випадках: персональні дані, порушення авторських прав, незаконний контент або рішення суду. Відгуки на легітимних майданчиках чи журналістські матеріали під ці критерії зазвичай не підпадають, тож Google їх не видаляє. Тому для більшості репутаційних кейсів ефективнішим рішенням залишається просування достовірного, релевантного й оптимізованого контенту, котрий поступово посилює бажану видачу. Чи потрібні бізнесу одночасно і PR, і ORM?

У випадку, коли репутаційний удар йде з традиційних медіа, пріоритет залишається за PR, але якщо негатив зосереджений лише в онлайн-просторі (відгуки, пошукова видача, соцмережі), тут потрібен ORM. Проте в кризових ситуаціях, коли негатив швидко поширюється офлайн і онлайн, найкраще працює саме поєднання обох напрямів.

Як штучний інтелект впливає на репутацію бренду сьогодні?

AI Overviews у Google дедалі частіше відповідають на запити користувачів, тому зараз репутацію бренду формує не лише класична видача, а й ШІ. Емоційний і негативний контент усе ще привертає більше уваги ніж позитив, тому існує велика ймовірність, що шкідливий контент стане першим, що побачить потенційний клієнт у видачі. Через це брендам надзвичайно важливо стежити за тональністю інформації про себе в мережі, звідки ШІ черпає інформацію.

Із чого почати роботу над онлайн-репутацією бренду?

Варто розпочати з моніторингу наявних згадок і відгуків, аналізу того, як бренд представлений у пошуку та AI-інструментах. На основі цього вже можна будувати стратегію накопичення позитивного й релевантного контенту.